Москва. Было — стало - 23

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6 часть 7 часть 8 часть 9 часть 10 часть

11 часть 12 часть 13 часть 14 часть 15 часть

16 часть 17 часть 18 часть 19 часть 20 часть

21 часть 22 часть

Уникальные панорамные фото старой Москвы (3 части)

Знаковые места Москвы на снимках разных лет

Семь знаменитых московских высоток

Старая Москва тогда и сейчас Москва (1928г.)

Москва вчера и сегодня Москва киношная

Елисеевский магазин. Отличные исторические фото

Продолжаем путешествие...

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Маленький английский замок на углу Хлебного и Малого Ржевского. Не менее красивый, чем соседний дом архитектора Соловьёва.

Возведён в 1906 году, то есть 116 лет назад, архитектором Романом Ивановичем Клейном по заказу сибирского золотопромышленника Ивана Игнатьевича Некрасова. Клейн — выдающийся московский зодчий.

После революции дом Некрасова был национализирован. В советские годы здесь жил посол Испании в СССР, сейчас — посол Чили. Говорят, что сохранился маленький лифт, по которому из полуподвальной кухни в столовую Некрасовым подавалась еда. Недавно дом был реставрирован. Возвратился в деталях исторический облик.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Большая Якиманка. Верхняя фотография сделана из Полянского переулка, вероятно, в 1907-м или 1908 году.

Нижний снимок — 114 или 115 лет спустя.

Хорошо видно, где стоял храм Праведников Иоакима и Анны, по которому названы Большая и Малая Якиманка. Храм был снесён в 1969-м. На этом месте теперь голый асфальт Якиманского проезда.

Эта часть Большой Якиманки — самая пострадавшая. В том самом 1969-м Якиманка была соединена с Большой Полянкой Якиманским проездом. В результате была сильно нарушена историческая ткань. Начало Большой Якиманки превратилось в небольшой переулок. На двух фотографиях это хорошо видно.

Тем не менее некоторые исторические здания остались. По ним, равно как по шпилю ГЭС-2 (он хорошо виден на старинном снимке), была определена прежняя точка съёмки.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Дом Морфлота на Новинском бульваре. До начала 1930-х здесь стоял храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, что в Кречетниках. Верхний снимок сделал в 1913 году Эмиль Готье-Дюфайе. Нижнюю фотографию спустя 109 лет.

В 1929 году Мособлисполком принял решение о закрытии и сносе Предтеченской церкви, что и было сделано в 1930-м. Опустевшее место, где стоял храм, находится во дворе дома Морфлота (нижний снимок).

Храм строился в конце 1750-х; был завершён в 1761-м на месте старой изветшавшей церквушки. Кречетники — это напоминание о Кречетном дворе, где содержались птицы для царской охоты. Храм пострадал в Большом московском пожаре 1812 года. Его колокольня была отстроена в 1821-м. На чёрно-белой фотографии видно, что храмовые ворота выходили на Новинский бульвар.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Большая Молчановка, на месте которой ныне лежит Новый Арбат. Верхний снимок сделан в 1913-м или в 1914-м году от Годеинского переулка (ныне Арбатский). Нижняя фотография — 109 или 108 лет спустя. Кажется, что это два разных места. Но нет. На втором плане двух фотографий справа видны два уцелевших корпуса бывшего родильного дома № 7 имени Грауэрмана. Эти здания — единственное напоминание о прошлом. Если увеличить старый снимок, то в центре на дальнем плане можно увидеть шпиль храма Бориса и Глеба, что до 1930 года стоял на Арбатской площади. В начале 1960-х вся старая застройка по чётной стороне Большой Молчановки была снесена. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Верхний снимок — Николощепковский переулок в 1913 году. Снимал Эмиль Готье-Дюфайе. Нижняя фотография с той же точки. Это уже 1-й Смоленский переулок.

Николощепковский переулок — старое народное имя, пришедшее от церкви Николая Чудотворца, что на Щепах. Вот она стоит на втором плане. Здесь в седые времена готовили срубы и дрова для царских хозяйств, от сего и название.

Каменный храм стоял здесь уже в 1609 году. Спустя 330 лет, в 1934-м, он был закрыт и перестроен под завод. Церковный погост был уничтожен, а старинные могильные плиты использовались как стройматериалы. В годы войны в бывшем храме выпускались боеприпасы, затем работал цех производственного объединения «Художественная гравюра» — штамповались значки, спортивные медали, кубки, подносы. В наше время храм был восстановлен, а колокольня воссоздана.

Каких-то сто лет назад весь переулок был малоэтажным и преимущественно деревянным.

70 лет назад, в январе 1952 года, старинный Годеинский переулок был переименован в Арбатский. Он перед вами на снимках. Чёрно-белая фотография — Годеинский переулок. Нижняя фотография — Арбатский.

Годеинским переулок назывался по фамилии пристава уголовных дел Московской управы благочиния подполковника Петра Павловича Годейна. Была такая традиция в старой России — именовать улицы и переулки по имени хозяина крайнего дома.

В Годеинском переулке в советские годы располагалась известная фабрика головных уборов «Красный воин» (бывшая «Москвашвея»). На старом фото здания справа — фабричные корпуса. Чего здесь только не шили. Например, знаменитые будёновки и даже кепки для кубинской армии. Теперь на месте фабрики высотка Нового Арбата и бывший пивбар «Жигули».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 109 лет.

Верхняя фотография — начало XX века. Вероятно, 1910-е годы. Может чуть раньше. Старинное село Косино. Белое озеро и Никольский храм на том берегу. Нижний снимок на том же месте — около 110 лет спустя. Бывшее село Косино с 1985 года микрорайон Москвы. Косино известно, прежнее всего, своими озёрами: Святым, Белым и Чёрным. Два последних в 1950 году были соединены каналом, из-за чего уровень воды в Белом повысился. Это хорошо видно при сравнении фотографий. Когда-то на Белом озере молодой царь Пётр Алексеевич поставил судоверфь, где были построены первые суда его Потешного флота. Знаменитый ботик «Святой Ниуолай» — дедушка русского флота — также плавал по Белому. Раз в год — в мае — на воду озера спускают копию ботика. Обе фотографии сделаны с одной точки.

6 сентября 1947 года, то есть 75 лет назад, на Советской площади, напротив дома Моссовета был заложен памятник Юрию Долгорукому. В тот день в Москве широко проходили торжества 800-летия. В официальной историографии Долгорукий приобрёл статус основателя города. Конную фигуру скульптор Сергей Михайлович Орлов ваял в мастерской в бывшем храме Николая Чудотворца у Тверской заставы. Установлен князь только через шесть лет, в июне 1954 года.

В 1912 году на этом месте ненадолго вставала другая конная статуя — Белого генерала и прославленного русского военачальника Михаила Дмитриевича Скобелева. Она была снесена в майские праздники 1918 года. Площадь называлась Скобелевской, а до того Тверской. Сейчас она снова Тверская.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Угол Пятницкой улицы и Климентовского переулка. Чёрно-белая фотография — 1913 год. Нижний снимок — 109 лет спустя. Перед вами Пятницкий полицейский дом с пожарной частью.

У него типичная судьба: дом когда-то был частным. Принадлежал семье купца Козьмы Матвеевича Матвеева. Неоднократно перестраивался. В 1818 году выкуплен казной для нужд полиции. Спустя 10 лет над кровлей взмыла деревянная каланча. В 1920-е она была разобрана. На старинной фотографии во дворе высится макет дома для тренировки пожарных. Теперь в доме штаб-квартира партии «Яблоко».

В одноэтажном строении на первом плане в советские годы была пивнушка. В народе «У кабана».

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Чёрно-белый снимок — 1936 год. Идёт строительство одного из двух домов инженерно-технических работников на Земляном Валу. Через два года, в 1938-м, улица будет переименована в честь лётчика Валерия Чкалова. Нижняя фотография — 86 лет спустя.

Оба дома (второй не попал в кадр) должны были обрамлять начало новой московской магистрали, которую предполагали по Генплану 1935 года. Магистраль так не построили. Дома были завершены в 1938-м. Проектировал Илья Захарович Вайнштейн. Говорят, что ему помогала Мария Михайловна Русанова.

По легенде, оба проекта не предусматривали балконов, но на их появлении настоял Лазарь Михайлович Каганович, тогдашний всесильный нарком путей сообщения СССР.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Продолжим про два жилых дома, №21 и №23, на Земляном Валу.

Вот так они выглядели после завершения строительства в 1937-м. Чёрно-белая фотография сделана в 1938-м. В том году погиб лётчик Валерий Чкалов. Земляной Вал, где он жил, был переименован постановлением Совнаркома СССР в Чкаловскую улицу.

Как мы уже упоминали, между домами должна была пройти новая магистраль в сторону Измайлова. Группа архитектора Вайнштейна проектировала оба здания как парадные ворота этой новой магистрали. Но проект не был реализован. Как напоминание между домами остался широкий магистральный зазор.

Жильё здесь предназначалось для инженерно-технических работников. Но ближний к нам дом назывался в народе «Академическим». Там селилась советская научная интеллигенция.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 84 года.

Преображенский вал, Никольский монастырь. Сегодня только монастырская колокольня — знаменитая «Преображенская свеча» — напоминает, что мы в одном и том же месте.

Монастырь был единоверческим, то есть служили здесь по старому, дониконовскому обряду, но подчинялись Святейшему Синоду. Никольской обитель стала в память о скончавшемся сыне императора Александра II, наследнике-цесаревиче Николае Александровиче.

В советские годы монастырь был закрыт. Здесь была рабочая коммуна завода №12 «Радио» — жильё. Ограда с красивыми башнями была сломана в 1930-е годы.

Есть в Москве места, что не меняются на протяжении веков. Чёрно-белый снимок — 1884 год. Нижняя фотография — 2022-й, или 138 лет спустя.

Это Крестовоздвиженская моленная старообрядческой общины у Преображенского кладбища. В этой части Преображенской слободы издавна селились безпоповцы (они считались раскольниками, государство их, мягко говоря, не жаловало). Община зарегистрировалась в 1806-м как богадельный дом. Организовать полноценный монастырь старообрядцам было запрещено.

Моленная возведена в 1811 году. Скорее всего, её проектировал архитектор Фёдор Кириллович Соколов. Позади, на втором плане, сестринский корпус. Один из этих корпусов до 1930-х годов украшали знаменитые Львиные ворота.

Храм не закрылся в годы советской власти. Возможно, поэтому здесь почти всё сохранилось так, как было полтора века назад.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Сейчас дом Коробковой на Тверском бульваре почти теряется за высоким корпусом агентства ТАСС. Дом возведён в 1902 году и по первости считался одним из самых высоких жилых домов в Москве — как-никак шесть этажей. Правда, в октябре 1904 года на Садовой был возведён дом ещё выше — восьмиэтажный небоскрёб Афремова.

В октябрьские дни 1917 года, когда в Москве шли революционные бои, в дом попал артиллерийский снаряд. Начался пожар. Поскольку шла стрельба, пожарный расчёт не смог выехать. Здание полностью выгорело. Остались только стены. Погибла в том огне и высокая башня с куполом, над которой парил дракон. Она хорошо видна на старинном снимке. Дом был восстановлен в начале 1920-х, но без башни и без прежнего великолепия.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Сейчас трудно даже представить, но по Красной площади ходил трамвай. Продолжалось это движение чуть больше двух десятков лет. Трамвай появился здесь в 1909 году и сразу же возмутил уважаемых членов Императорского археологического общества. Они требовали убрать рельсы и провода от памятников русской старины. Городские власти пошли навстречу. Рельсы были перенесены ближе к кремлёвской стене. После революции уже другие уважаемые товарищи жаловались на грохочущий трамвай у мавзолея Ленина. В итоге рельсы и провода были убраны в 1930 году. В общей сложности трамвайное движение по главной площади страны продолжалось 21 год. До 1963-го или 1964 года Красная площадь была проезжей для автомобилей. На фото трамвай на фоне Средних торговых рядов. Оба снимка с одной точки с разницей около 110 лет. Скажем сразу — это разные здания. Место одно и то же — Ильинка. Верхний снимок — Тёплые торговые ряды. Нижняя фотография — новодел. В 2008-м подлинные Тёплые торговые ряды были снесены фирмой «Интеко» Елены Батуриной. На месте возведена копия. Они были настоящим городком в городе, с галереями и переходами. Возведены архитектором Александром Степановичем Никитиным в 1860-х годах для товарищества «А.А. Пороховщиковъ и Н.П. Азанчевскій». Тёплыми их назвали потому, что это первый в Москве торговый центр с отоплением. В 1895-м в одном из корпусов открыли свой первый магазин в Москве братья Балакины, известные производители и торговцы мебельными тканями. До сих пор в антикварных магазинах можно встретить их великолепные каталоги. В советские времена торговцев разогнали. Тёплые ряды разбили на коммуналки. Часть здания заняла контора Метростроя и так продолжалось до 1990-х. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 120 лет.

Угол Плющихи и Смоленской улицы. Чёрно-белая фотография сделана в 1933 году, после сноса храма Смоленской Божией Матери.

После разрушения Смоленского храма на освободившемся месте образовался огромный заасфальтированный пустырь. Позже тут был разбит заурядный сквер — радиальная клумба, скамейки по диаметру. Ничего из того, что вы видите на старой фотографии, не сохранилось.

Оба снимка выполнены с одной точки с разницей 89 лет.

Улица Житная. В этом году исполнилось ровно 50 лет как на Калужской площади (тогда она называлась Октябрьской) был взорван бывший храм Казанской иконы Божией Матери. В 1972 году московские власти готовились к визиту президента США Ричарда Никсона и разбирали в центре города старинные постройки.

Храм Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот возведён в 1880-х в неовизантийском стиле по проекту архитектора Николая Васильевича Никитина. В 1929-м храм был закрыт. Сначала здесь работал музей, а с 1935-го и до последних дней — кинотеатр «Авангард». Наверняка кто-то из наших читателей ещё ходил туда фильмы смотреть.

После сноса рядом был возведён корпус МВД СССР. В 2000-е поставлена маленькая часовня в память об уничтоженном храме.

Снова на Житной. Чёрно-белая фотография сделана в 1912 году. Нижний снимок с той же точки — 110 лет спустя.

Мы видим храм Казанской иконы Божией Матери, что у Калужских ворот, в первозданном виде: с шатровой колокольней и целым храмовым куполом. Колокольня будет снесена в начале 1930-х до первого яруса, а в купол в 1941-м попадёт немецкая бомба. Храм будет снесён в апреле 1972 года. Ныне о нём напоминает лишь мемориальная часовня, возведённая в 2000-е годы.

На дальнем плане старинного фото видна часть старой Калужской площади. Справа — поворот в Казанский переулок и частично фасад Якиманского полицейского дома.

Верхний снимок сделал Эмилий Готье-Дюфайе.

Угол Житной и Казанского переулка. На старинном снимке Якиманский полицейский дом. К сожалению, всё было снесено ещё в 1970-е. О прежнем напоминает единственное уцелевшее здание на дальнем плане двух фотографий слева — бывший доходный дом во 2-м Спасоналивковском переулке.

Якиманская полицейская команда занимала три здания на Житной. Пожарные сидели в доме с каланчой и классицистским портиком. Отдельно стоял арестный дом. В феврале 1905 года сюда был конвоирован Иван Каляев, убийца московского генерал-губернатора Сергея Александровича. Покушение состоялось в Кремле. Каляев бросил в карету мощную бомбу и сразу же был схвачен. «Меня перевезли в Якиманскую часть, в арестный дом. Я заснул крепким сном», — писал он.

В советские годы здесь размещалось отделение милиции №2. Теперь на этом месте парковка Министерства юстиции РФ.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 109 лет.

В сентябре 1910-го, то есть 112 лет назад, на углу Астраханского и Протопоповского переулков открылась новая глазная лечебница, или амбулатория при Набилковской богадельне.

Проектировал лечебницу архитектор Пётр Анисимович Ушаков. Чуть ранее он построил второй корпус Алексеевской глазной больницы в Трубном переулке.

Известно, что деньги на строительство пожертвовала матушка Саввы Тимофеевича Морозова Мария Фёдоровна (она дала 55 000 рублей). Николай Александрович Шахов, известный московский меценат, выделил ещё 6000 рублей.

Новой лечебницей амбулатория называлась потому, что с 1890-х при Набилковской богадельне работала бесплатная глазная лечебница дворян Волудских. К 1920 году богадельня была закрыта. В бывшей лечебнице разместился детский стационар. В 2014 году старинное здание было передано для представительства Чеченской республики.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

4-я Тверская-Ямская. Угол с улицей Чаянова (до революции 4-я Миусская). На пересечении этих улиц в 1914-м был воздвигнут семиэтажный дом (сейчас бы сказали: элитный жилой комплекс). Заказчик — строительное общество «Домохозяин». В начале XX века стало понятно, что самый доходный бизнес в Москве — строительство жилья и сдача квартир внаём. До революции 1917-го были отстроены десятки московских доходных домов. Общество «Домохозяин» учреждено отставным генерал-майором Николаем Петровичем Гибнером. Человек богатый и влиятельный, он также возглавлял Экономическое общество офицеров Московского военного округа. Благодаря ему был построен знаменитый «Военторг» на Воздвиженке. Проектировал «Домохозяина» архитектор Николай Львович Шевяков. Ранее он был помощником Льва Кекушева. В этом качестве принимал участие в проектировании «Метрополя». Дом общества «Домохозяин» до сих пор выглядит современно. Обе фотографии сделаны с одной точки. Ворота Ново-Сухаревского рынка на Садовой-Сухаревской. Он работал пять лет и в 1930-м был закрыт. С 1940 года на этом месте жилой корпус, возведённый для сотрудников аппарата НКВД СССР. Верхний снимок (вернее, кадр кинохроники) сделан во второй половине 1920-х. Нижняя фотография — почти 100 лет спустя. Дом с башенкой на дальнем плане двух снимков напоминают, что это одно и то же место. Ново-Сухаревский рынок был организован после того, как в 1920-м власти Москвы запретили торговлю на Сухаревской площади. Но торговля продолжалась, несмотря на запреты, потому Моссовет в 1925-м разрешил организовать новый рынок. Архитектором Новой Сухаревки стал Константин Степанович Мельников. Он заставил территорию аккуратными рядами однотипных киосков, построил контору (она сохранилась). На старом кадре видна церковь Николая Чудотворца в Драчах. Храм был закрыт в 1929-м; снесён несколькими годами позже. Обе фотографии сделаны с одной точки. Большой Сухаревский переулок. Единственная сохранившаяся постройка бывшего Ново-Сухаревского рынка. Здесь располагалась контора. Проектировал здание великий Константин Степанович Мельников. Это его первая капитальная сохранившаяся работа. Здание в виде сложного треугольника было возведено в конце 1920-х. Рынок был закрыт в 1930 году, потому контору большую часть её почти столетней жизни пользовали разные организации. В 1940 году здесь было отделение милиции, потом администрация автодормехбазы, столовая. Здание постоянно надстраивали, пристраивали, меняли фасад. В итоге от изначального замысла Мельникова мало что осталось. В 2018 году Департамент культурного наследия Москвы обещал, что памятник будет реставрирован. Бывшая контора не заброшена, используется. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 95 лет.

Начало Пятницкой улицы. Верхняя фотография сделана, вероятно, в 1900-х годах. На это указывает, например, вагон конно-железной дороги (в центре снимка). В 1909 году на Пятницкой уже был трамвай.

Угловой красивый дом слева с императорскими орлами на фасаде — это контора «водочного короля» Петра Арсеньевича Смирнова. Напротив двухэтажное протяженное здание. Если присмотритесь, над одним из подъездов отчётливо читается вывеска «Театр». Это первый московский кинотеатр. Он открылся в 1897-м. Удивительно, что кинотеатр проработал несколько десятилетий, вплоть до 1970-х годов. В советские времена он назывался «Заря».

По центру двух снимков высится колокольня храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи. На самом дальнем плане едва заметна маковка Троице-Пятницкой церкви. Она была снесена в 1930-е. На этом месте теперь вестибюль станции метро «Новокузнецкая».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 120 лет.

Большая Дмитровка. Обе фотографии — от Страстного бульвара. Верхний снимок, вероятно, сделан в 1900-х годах. Нижний снимок — 115–117 лет спустя.

Первое, что бросается в глаза, — храм Успения Божией Матери. Москвичи называли его Сергиевским, по приделу во имя преподобного Сергия Радонежского. Храм стоял на углу Большой Дмитровки и Козицкого переулка. Разрушен в 1934 году. На его месте был возведён шестиэтажный жилой дом Наркомата лёгкой промышленности.

По правую руку стоит доходный дом Левиссона, возведённый в 1902 году архитектором Адольфом Эрнестовичем Эрихсоном.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Новая Басманная. Верхний снимок сделан в 1910-е годы. Нижняя фотография — почти с той же точки около 110 лет спустя. В холодном угловатом здании Российских железных дорог почти ничего не осталось от Запасного елизаветинского дворца.

Дворец возведён в 1750-х по указанию Елизаветы Петровны для размещения Главной дворцовой канцелярии и складов. Во время Отечественной войны 1812-го здесь был гошпиталь для русских и французов. Перед революцией дворец занимал Дворянский институт имени царя Александра III в память императрицы Екатерины II.

С 1919-го здесь Наркомат путей сообщения. В начале 1930-х дворец полностью перестроен по проекту Ивана Александровича Фомина.

На дальнем плане верхнего снимка заметна колокольня Трехсвятительской церкви, что стояла до конца 1920-х годов у Красных ворот. Сегодня лишь двухэтажный старинный дом на первом плане напоминает о прошлом.

В этом году ровно 70 лет, как на Котельнической набережной была завершена знаменитая высотка. Очень хотелось показать, как набережная выглядела до её появления.

Верхняя фотография сделана примерно в 1910-е годы. От старой обстановки ныне сохранился лишь надстроенный Дом призрения имени семьи Мазуриных (он по центру двух снимков). Церковь Никиты Мученика на Вшивой горке сохранилась, но вид на неё теперь закрыт.

Высотку проектировал Дмитрий Николаевич Чечулин совместно с Андреем Константиновичем Ростковским. Строительство началось в 1937-м. Первая очередь была закончена в 1940 году. С началом войны стройка остановилась. В 1947 году появился новый проект: стальной каркас, перекрытия из железобетона, пустотелый кирпич. Помогали в строительстве и зэки, и пленные немцы. В 1952 году 176-метровый дом на 700 квартир был сдан в эксплуатацию.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Храм Параскевы Пятницы. Чёрно-белая фотография сделана в 1920 году. Нижний снимок — 102 года спустя, к сожалению, уже без храма.

Он был возведён в 1740-е годы на месте старой изветшавшей церкви. Колокольня спроектирована князем Дмитрием Васильевичем Ухтомским, автором знаменитых Красных ворот.

Храм был снесён в 1934 году для организации площади. В 1943 году рядом с местом, где стоял храм, был открыт вестибюль станции метро «Новокузнецкая».

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Перед вами кинотеатр «Москва» на площади Маяковского (ныне Триумфальная). Это перестроенный Чечулиным в 1936 году старый кинотеатр Ханжонкова. Спустя несколько лет тот же Чечулин перестраивал здание будущего концертного зала имени Чайковского на той же площади Маяковского.

В 1950-е кинотеатр был встроен в административный корпус министерства оборонной промышленности СССР и растворился в нём. Выход на 1-ю Брестскую улицу теперь через арку этого мрачного здания. Кинотеатр давно закрыт.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Старомонетный переулок. Чёрно-белая фотография сделана в 1894 году. Нижний снимок — 128 лет спустя. Налицо упрощение некогда красивого фасада.

Это была богадельня для слепых женщин имени генерал-губернатора Владимира Андреевича Долгорукова. Она была учреждена Дамским попечительством о бедных в Москве. Деньги дала Варвара Яковлевна Лепёшкина.

Здесь бесплатно жили больше 200 женщин. На втором этаже был домовый храм Спаса Преображения. Богадельня была закрыта в 1920-е годы. С 1930-х годов по сей день в здании располагается Институт географии Академии наук.

В советские годы красивый фасад был стёсан и заштукатурен. Исторический облик потерян. С 2009 года у здания статус выявленного объекта культурного наследия.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Земляной вал. Верхний снимок — открытка издательства Павла Георгиевича фон Гиргенсона. Фотография сделана в 1900-х годах. Нижний снимок с того же места больше 110 лет спустя.

Здесь всё сильно изменилось за последние сто лет. Сохранился только доходный дом Ивана Яковлевича Фокина (на первом плане двух снимков). Здание проектировал известный архитектор Эрнст-Рихард Карлович Нирнзее. На большой вывеске хорошо читается: 4-я народная столовая Общества поощрения трудолюбия в Москве. Принимаются заказы на заздравные и заупокойные обеды.

На дальнем плане старинной фотографии виден храм Святителя Николая, что в Кобыльском. Он был снесен в 1930 году. На его месте теперь один из двух домов инженерно-технических работников.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Сейчас здесь проспект Академика Сахарова (бывший Новокировский). Но в 1930-е, а верхний чёрно-белый снимок сделан в 1937-м или 1938 году, проспект только замышлялся. Дома, что возводили на соседней Мясницкой улице (она же бывшая улица Кирова), имели второй парадный фасад в сторону будущего проспекта. Перед вами знаменитый корпус Дома Центросоюза (Всероссийского центрального союза потребительских обществ). Здание было заложено в 1929 году, а закончено в 1936-м. До сих пор смотрится как современное. Проектировали Ле Корбюзье и Пьер Жаннере. В здании также расположился Наркомат лёгкой промышленности СССР. Потому у него есть второе имя: Дом Наркомлегпрома. С 2015 года на Мясницкой перед одним из подъездов установлена скульптура архитектора Ле Корбюзье. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 84 или 85 лет.

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