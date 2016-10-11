УНИКАЛЬНЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ФОТО СТАРОЙ МОСКВЫ, часть 3

В продолжение темы Уникальные панорамные фото старой Москвы часть 1
и Уникальные панорамные фото старой Москвы часть 2
Москва Наума Грановского. Уникальные фотографии корреспондента ТАСС.
Строительство Белого дома в Москве.
Гостиница «Россия», в которой было 3182 номера на 5300 человек, являлась одной из крупнейших в мире. Была построена в Москве в 1964—1967 годах на месте старинного района Зарядье. Первоначально на месте района Зарядье, снесённого в ходе Сталинской реконструкции Москвы, планировалось построить восьмую по счету сталинскую высотку — 32-этажное здание высотой 275 метров. 20 января 2012 года на месте пустыря, где стояла гостиница «Россия», в ходе встречи Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина было решено, что на освободившейся территории в 13 га будет разбит парк или обустроена парковая зона с развлекательным центром. Сегодня строительство парка «Зарядье» кипит, а проект планируется завершить в 2017 году.Улица Горького в 1970 году.Слева — такси «Победа». «Победа» — легендарный советский легковой автомобиль, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе в 1946—1958 годах.Ленинский проспект. Является второй по ширине улицей Москвы — после Ленинградского проспекта. Его ширина колеблется от 108 до 120 метров. Ленинский проспект — единственная в Москве радиальная магистраль, не меняющая название на всём протяжении — от Садового кольца до МКАД. Благодаря этому Ленинский проспект долгое время был самой длинной улицей Москвы, но в 1985 году, после включения в состав Москвы района Бутово, утратил этот статус в пользу Варшавского шоссе, имеющего в Бутове длинный участок за МКАД.Улица Чайковского. В 1994 улицу переименовали в Новинский бульвар.Проспект Маркса.И еще одна фотография Проспекта Маркса.Калининский проспект. Неофициально участок проспекта Калинина между Арбатской площадью и Садовым кольцом москвичи называли Новым Арбатом или Калиной.Красная Пресня. Старейший московский зоопарк, образованный в 1864 году.Никитские Ворота. Здание ИТАР-ТАСС.Триумфальная арка у Белорусского вокзала. Постройка Триумфальных ворот — первого и единственного в Москве памятника арочного типа, сооруженного после войны 1812 г.,— растянулась на пять лет из-за недостатка денежных средств и безразличия со стороны городских властей. Только 20 сентября 1834 г. состоялось открытие этого своеобразного памятника, отражающего военную мощь, славу и величие России, героизм ее воинов-победителей.Строительство высотки на Смоленке.Калининский проспект. Новый арбат.
Улица Варварка. Одна из самых древних и известных московских улиц. Проходит от Красной площади до площади Варварские Ворота. Название XV—XVI веков дано по церкви Святой Варвары великомученицы. В XVII веке улица одно время называлась то Знаменской (по Знаменскому монастырю), то Большой Покровкой (по церкви Покрова Божией Матери на Псковской горе), но названия не прижились. В конце XVIII в. Варварку очистили от ветхих зданий. После пожара 1812 года большинство домов и магазинов на Варварке отстроено в камне.Улица Ильинка. Все люди вышли из домов на улицы посмотреть на фотографа который их снимает.Никольская улица. Название Никольская происходит от монастыря Николы Старого, поставленного на Владимирской дороге, — на том её участке, где ныне расположена сама улица. В 1935—1990 годах улица называлась Улицей 25 октября — в память о том, что именно с этой улицы красногвардейцы во время Октябрьских боёв обстреляли Кремль и через выбитые снарядами Никольские ворота ворвались в него.Еще Никольская улица. Это одна из старейших улиц Москвы. Здесь находились Печатный двор, Николо-Греческий монастырь (Никола Старый), Славяно-греко-латинская академия, Военная коллегия Верховного суда СССР. В 1563—1564 годах рядом с Никольским монастырем был построен Печатный двор, где Иван Фёдоров в 1564 году отпечатал знаменитый «Апостол».Хрустальный переулок со стороны Ильинки. Хрустальный переулок получил свое название в девятнадцатом столетии по Хрустальному торговому ряду, который размещался в Гостином дворе, неподалеку от самого переулка.
Хрустальный переулок со стороны Варварки.
Верхние торговые ряды — до 1921 года, ныне ГУМ — памятник псевдорусской архитектуры федерального значения. (!) Находится в аренде до 2059 года у российской компании розничной торговли Bosco di Ciliegi, которая специализируется на продаже предметов роскоши
Средние торговые ряды — комплекс зданий в центре Москвы, построенный в 1889—1893 годах по проекту архитектора Р. И. Клейна. Являлись частью архитектурного ансамбля вместе с Верхними торговыми рядами.
Садовое кольцо. В 1816 году появился проект создания кольцевой улицы, мощеной булыжником. На территории, прилегающей к проектируемой улице, хозяева близлежащих домов должны были устроить палисадники. К 1830 году проект был полностью реализован, а улица с легкой руки местных жителей получила свое нынешнее название — Садовое кольцо. И хотя в 1937 году все сады были вырублены в рамках нового проекта расширения проезжей части, название так и осталось.
Тверская Ямская. Название XVI века дано по Тверской ямской слободе, которая появилась здесь ещё при Иване Грозном и сохранялась почти до конца XIX века. В 1932 году Первая Тверская-Ямская улица была объединена с Тверской под общим названием и с того времени именовалась в честь писателя Максима Горького улицей Горького. В 1990 году улице было возвращено историческое наименование.
Новая Басманная улица. Улица возникла не ранее 1640-х гг. Здесь жили иноземные офицеры солдатских полков, организованых Петром I. Пётр ездил в Преображенское именно по Новой, а не по старой царской дороге, что шла по Покровке и Старой Басманной.
Большая Алексеевская улица. Историческое название Большая Алексеевскаябыло дано по церкви Алексия Митрополита «что за Яузой» и Алексеевской слободе XVII века. Позже, в XIX веке, на Алексеевских улицах обосновалась купеческая династия Алексеевых. В 2008 году улицу переименовали в честь Александра Солженицына.
Улица Щипок. Эта улица была знаменита тем, что именно здесь полуподпольно печатали газету «Искра».
Петровский бульвар. Удивительно насколько зеленая была Москва.
1953 год, снос домов в центре.1954 год. Продажа холодильников и стиральных машин.Знаменитый магазин Мюра и Мерилиза, который так любил А.П.Чехов, ныне ЦУМ.
Вид на Спасскую башню и Красную площадь в начале ХХ века.
Улица Арбат, рабочие делают мостовую из камня.
Бесплатная еда для народа в Москве в честь коронации.
Бесплатная еда, для тех кто в Кремле в честь коронации. Почувствуйте разницу.
1883 год. Большой Кремлевский дворец.
Метрополь после обстрела в 1905 году.
Боровицкие ворота Кремля. Обратите внимание на мост, раньше здесь открыто протекала река Неглинная. В 1817—1819 годах Неглинную реку на протяжении трёх километров заключили в трубу (отсюда название Трубной площади). Однако коллекторы нередко загрязнялись, не вмещая всего объёма воды, особенно в половодье и в паводки, что приводило к затоплению прилегающих улиц.
Дом генерал-губернатора (Мэрия), Тверская ул., д. 13. Вот уже два с половиной века в этом здании размещается руководство города. Этот роскошный дом выстроил знаменитый московский зодчий Матвей Казаков для московского генерал-губернатора Захара Чернышева в 1782 году. После смерти графа Чернышева дом выкупила казна, и он стал резиденцией московских градоначальников.Никитский монастырь — женский монастырь в Москве в честь св. Никиты Мученика, существовавший в 1582—1929 годах и практически полностью уничтоженный в 1930-х годах при строительстве Никитской электроподстанции метро. Память о нем хранит название улицы Большой Никитской.
Тверская улица
Никольская улица. В начале XIX века Никольская была центром московской книготорговли: на ней и прилегающей Новой площади было 26 книжных лавок из 31 существовавших в Москве.
Пушкинская площадь. В 1937 году в ходе реконструкции улицы Горького (ныне Тверская улица) и Пушкинской площади, постройки Страстного монастыря были снесены. Ныне на месте монастыря — памятник А. С. Пушкину, сквер и кинотеатр «Пушкинский» (бывш. «Россия»). От названия Страстного монастыря происходят наименование Страстного бульвара и прежнее название Пушкинской площади — Страстная площадь (переименована в 1931 году). В 1950 году на месте Страстного монастыря был устроен сквер с фонтанами и клумбами и сюда же перенесли памятник А. С. Пушкину, стоявший напротив в начале Тверского бульвара.
Петровский бульвар. Шок и трепет — двухэтажный трамвай, теперь вы видели всё. От них, правда, скоро отказались, так как дважды проводимые иностранцами испытания в Москве провалились, слишком неустойчивыми были их «ноухау» на поворотах. Проекты быстро свернули…
Улица Тверская-Ямская. Интересно — что за столбы справа?
Тверской бульвар. Вдалеке виднеется Страстной монастырь. При виде бульвара, даже от фотографии веет чистым воздухом. Только представьте этот воздух, без бензина и дизельного топлива…
Примерно так выглядела наружная реклама.
Памятник генералу Скобелеву. Там, где был потом Монумент советской конституции. Позже — памятник Юрию Долгорукому.
Царь колокол — памятник русского литейного искусства XVIII века. 20 мая 1737 года во время Троицкого пожара в Москве загорелась деревянная постройка над ямой, в которой стоял колокол. В яму стали падать горящие брёвна. Чтобы колокол не расплавился, сбежавшийся народ стал заливать водой раскалённый металл. В результате быстрого и неравномерного охлаждения колокол дал 10 продольных сквозных трещин и от него откололся значительный кусок весом около 700 пудов (11,5 тонн). Поэтому колокол был оставлен в литейной яме, где и находился около 100 лет. По другой старой версии он упал и разбился.
Царь пушка. Никакими ядрами она не стреляла, но на всякий случай лежат ядра различного диаметра. Просто так.
Московский рынок.
Чистые пруды. Никаких зданий рядом, только пруд. Сейчас, на пруду находится мой любимый ресторан Шатёр. — не реклама)
Александровский сад.
Швивая горка, или как ее сейчас называют, Вшивая. Сейчас у ее подножья высотка на Котельнической набережной.
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