УНИКАЛЬНЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ФОТО СТАРОЙ МОСКВЫ, часть 3

В продолжение темы Уникальные панорамные фото старой Москвы часть 1

и Уникальные панорамные фото старой Москвы часть 2



Москва Наума Грановского. Уникальные фотографии корреспондента ТАСС.



Строительство Белого дома в Москве.

Улица Варварка. Одна из самых древних и известных московских улиц. Проходит от Красной площади до площади Варварские Ворота. Название XV—XVI веков дано по церкви Святой Варвары великомученицы. В XVII веке улица одно время называлась то Знаменской (по Знаменскому монастырю), то Большой Покровкой (по церкви Покрова Божией Матери на Псковской горе), но названия не прижились. В конце XVIII в. Варварку очистили от ветхих зданий. После пожара 1812 года большинство домов и магазинов на Варварке отстроено в камне.

Никольская улица. Название Никольская происходит от монастыря Николы Старого, поставленного на Владимирской дороге, — на том её участке, где ныне расположена сама улица. В 1935—1990 годах улица называлась Улицей 25 октября — в память о том, что именно с этой улицы красногвардейцы во время Октябрьских боёв обстреляли Кремль и через выбитые снарядами Никольские ворота ворвались в него. Улица Ильинка. Все люди вышли из домов на улицы посмотреть на фотографа который их снимает.Никольская улица. Название Никольская происходит от монастыря Николы Старого, поставленного на Владимирской дороге, — на том её участке, где ныне расположена сама улица. В 1935—1990 годах улица называлась Улицей 25 октября — в память о том, что именно с этой улицы красногвардейцы во время Октябрьских боёв обстреляли Кремль и через выбитые снарядами Никольские ворота ворвались в него.

Еще Никольская улица. Это одна из старейших улиц Москвы. Здесь находились Печатный двор, Николо-Греческий монастырь (Никола Старый), Славяно-греко-латинская академия, Военная коллегия Верховного суда СССР. В 1563—1564 годах рядом с Никольским монастырем был построен Печатный двор, где Иван Фёдоров в 1564 году отпечатал знаменитый «Апостол».

Хрустальный переулок со стороны Ильинки. Хрустальный переулок получил свое название в девятнадцатом столетии по Хрустальному торговому ряду, который размещался в Гостином дворе, неподалеку от самого переулка.

Хрустальный переулок со стороны Варварки.

Верхние торговые ряды — до 1921 года, ныне ГУМ — памятник псевдорусской архитектуры федерального значения. (!) Находится в аренде до 2059 года у российской компании розничной торговли Bosco di Ciliegi , которая специализируется на продаже предметов роскоши

Средние торговые ряды — комплекс зданий в центре Москвы, построенный в 1889—1893 годах по проекту архитектора Р. И. Клейна. Являлись частью архитектурного ансамбля вместе с Верхними торговыми рядами.

Садовое кольцо. В 1816 году появился проект создания кольцевой улицы, мощеной булыжником. На территории, прилегающей к проектируемой улице, хозяева близлежащих домов должны были устроить палисадники. К 1830 году проект был полностью реализован, а улица с легкой руки местных жителей получила свое нынешнее название — Садовое кольцо. И хотя в 1937 году все сады были вырублены в рамках нового проекта расширения проезжей части, название так и осталось.

Тверская Ямская. Название XVI века дано по Тверской ямской слободе, которая появилась здесь ещё при Иване Грозном и сохранялась почти до конца XIX века. В 1932 году Первая Тверская-Ямская улица была объединена с Тверской под общим названием и с того времени именовалась в честь писателя Максима Горького улицей Горького. В 1990 году улице было возвращено историческое наименование.

Новая Басманная улица. Улица возникла не ранее 1640-х гг. Здесь жили иноземные офицеры солдатских полков, организованых Петром I. Пётр ездил в Преображенское именно по Новой, а не по старой царской дороге, что шла по Покровке и Старой Басманной.

Большая Алексеевская улица. Историческое название Большая Алексеевскаябыло дано по церкви Алексия Митрополита «что за Яузой» и Алексеевской слободе XVII века. Позже, в XIX веке, на Алексеевских улицах обосновалась купеческая династия Алексеевых. В 2008 году улицу переименовали в честь Александра Солженицына.

Улица Щипок. Эта улица была знаменита тем, что именно здесь полуподпольно печатали газету «Искра».