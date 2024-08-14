Московские прогулки 29. Почему такие названия

Откуда пошло выражение «Москва — третий Рим»? лдж.эИзвестная всем со школьной скамьи фраза «Москва — Третий Рим» появилась на Руси в первой половине 16 века.

Она была связана с философской концепцией о переносе «центра мира» в столицу Русского государства. Ее автором традиционно считается монах псковского Елеазарова монастыря Филофей.



Согласно дошедшей до нас версии послания Филофея, «первые два Рима погибли, третий не погибнет, а четвертому не бывать». Этот тезис на словах закреплял за Москвой статус последнего лидера христианского мира.

Несмотря на кажущуюся абсурдность подобного самопровозглашения, формулу «Москва — Третий Рим» приняли многие.

Почему Кремль называется Кремлем? Кремлем московская крепость впервые была названа в летописном известии 1331 года. Одна из них связывает слово «кремль» с греческим словом «кремнос», которое переводится как «крутая гора над берегом или оврагом». И правда, укрепления, подобные кремлю, строили обычно на возвышенности.

Согласно другой теории, название произошло от «кремъ» — крепость внутри города, стена. «Кремъ» связано со словом «крома» — «край, граница». Следовательно, первоначальное значение слова «кремль» — «огороженное место».

Как раньше называлась Красная площадь? В конце 16 века на площади произошёл крупный пожар, по причине чего ее долго так и называли — «Пожар». Вскоре Иван III решил создать там площадь, предназначенную для торговли. Долгое время она называлась «Торгом», но в народе её по привычке называли «Площадь на Пожаре».

Позже название площади опять изменилось — она стала называться «Троицкой» благодаря находящейся на ней церкви Святой Троицы.

И только в 1661 году площадь впервые упоминается под своим современным названием «Красная», то есть «Красивая». В Китай-городе жили китайцы?

Откуда точно произошло название «Китай-город» — не знает ни один человек на Земле! Вот несколько распространенных версий:

-Название района происходит от старого слова «кита», то есть вязка жердей, которые применялись при постройке укреплений.

- Строительством Китайгородской стены руководил итальянец Петрок Малый, поэтому «kita» произошло от итальянского «cittadelle» — цитадель или укрепление.

- С этим названием в простонародье связывали всемирный рынок, и любая ткань иностранного изготовления называлась «китайкой» оттого, что Русь издавна имела торговые отношения с Китаем.

Варварка — одна из старейших улиц Москвы Возраст этой улицы составляет более 6 столетий, ведь первые упоминания о ней датируются 1380 годом с одним лишь нюансом, что называлась она тогда Всесвятской. Название Варварка улица получила в 1434 году по имени святой Варвары, в честь которой была построена деревянная церковь. Варварка считалась элитной улицей, поскольку тут жили знатные бояре.

Но было и такое. К Варваре на расправу. Варварка – одна из старинных улиц Москвы. Улица проходит по гребню холма над Москвой-рекой от Красной площади до площади Варварские Ворота и протянулась на 550 метров.

В 1514 году итальянский зодчий по заказу купцов построил каменную церковь Святой Варвары, по некоторым свидетельствам на этом месте ранее находился деревянный храм.

С церковью Святой Варвары связано довольно распространенное выражение. С 16 века за этой церковью находились тюремные застенки. Когда кого-то вели туда, то люди говорили: «Потянули к Варваре на расправу».

Название арбатской площади, с которой начинается Никитский бульвар представляет загадку для непосвященного. В конце XIX века историк И. Е. Забелин потратил много сил на доказательство происхождения названия от слова "горбат" и пытаясь привязать его к изгибам улицы Арбат. Также были попытки связать его со словом "арба" (телега). Но, сейчас большая часть исследователей согласна в том, что слово происходит из восточных языков. В таком случае, слово "арбат" означает "пригород". Считается, что такое название возникло уже после ордынской эпохи.

В таком случае, толкование представляется вполне логичным. Торговцы с Востока переправлялись через реку Москву в районе современного Киевского вокзала, а оттуда продолжали свой путь к Кремлю именно по Арбату. Соответственно, именно там им было удобнее устраивать свои подворья и склады.

Почему Столешников переулок носит такое название? Название переулка дано по устаревшему названию скатерти — столешник, изготовлением которых занимались жившие здесь с 17 века ткачи.

В советское время на этом месте располагались лучшие букинистические лавки.

Сейчас это "улица бутиков". Здесь обосновались самые дорогие магазины.

Почему Тверская улица так называется? Еще Федор Шаляпин, певший «Вдоль по Питерской», ставил в тупик провинциалов, которые тщетно искали на картах столицы Питерскую улицу. Действительно, такой улицы никогда не было. Так некогда называли в народе хорошо знакомую современным москвичам Тверскую. Одной из самых больших улиц является Тверская. После пересечения с Садовым кольцом она становится 1-ой Тверской-Ямской улицей, а после переходит в Ленинградский проспект. С 1932 до 1990 год улица называлась именем Горького (так ее назвали в честь вернувшегося из эмиграции писателя Максима Горького). По некоторым данным, эта улица существовала уже в 12 веке. Правда, тогда это была дорога, следуя по которой можно было попасть в Тверь. Отсюда и берет название эта старейшая улица.

Как раньше назывался Арбат?

В древних летописях название улицы было найдено еще в 15 в. Непонятно по какой причине улица стала называться «Арбат». Версий много, одни предполагают, что этому послужило арабское слово «арбад», то есть предместье, коим и была данная местность в XV веке. Логика в этой версии есть, ведь в давние времена, Арбат являлся предместьем Белого города.

Другие считают, что в основе название улицы лежит тюркское слово «арба», то есть повозка. Такое предположение можно объяснить тем, что раньше здесь было много ремесленников, в том числе мастеров постройки телег.

В середине XVII века улица была переименована в Смоленскую, но в итоге название не прижилось. «Арбат, как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!»

А вы знаете, почему Мытищи называют Мытищами? В стародавние времена существовали торговые пути. Один из таких проходил через Москву-реку.

Место, где скапливались ладьи торговцев, ждавших «переправы» называлось мытом. Отсюда и пошло в русском языке значение слова «мыт» - взимание налога.

Переправу забросили, а бывшую стоянку стали называть «Яузским Мытищем», т.е. местом, где некогда находился «мыт».

Позже поселение Яузское Мытище стали называть Большим Мытищем, а со временем разросшийся здесь город переименовали просто в Мытищи. А об истории того времени продолжает напоминать древнерусская Ладья,которая стоит в городском парке у реки Яуза.

Интересное происхождение у названия улицы Библиотечная Казалось бы, все очень просто - название должно быть связано с библиотекой, которая, по идее должна располагаться где-то неподалеку.

Но, на самом деле, библиотеки здесь никакой не было. Просто в 1919 году Моссовет понял, что в Москве есть пять Рогожских улиц и решил с этим разобраться.

Улицам стали давать названия в честь всего, что считается хорошим. Так родились Школьная, Вековая, Трудовая, Пролетарская и, соответственно, Библиотечная.

История одной улицы: Большая Якиманка Еще в 14 веке улицу называли Калужской, по направлению ее на Калугу. На сегодня от прошлого топонима осталось только название Калужской площади.

Отец Ивана IV Грозного, князь Московский Василий III позволил селиться на этом месте иностранным наемникам. Вскоре в этой районе был открыт кабак, куда часто заходили русские стрельцы.

Чужеземные войны переняли у своих российских коллег задорный крик «Налей-ка!» хозяину кабака. Вскоре иностранцы прозвали всё Замоскворечье словом «Налейка», которое позже трансформировалось в активно употребляемый в народе топоним «Наливка».

Пушкинская площадь Фото 1934 год

До 1931 года площадь называлась Страстной по одноимённому монастырю. В 20 веке, во время большевистской власти, с монастырем приключилась беда, на этот раз последняя: он был уничтожен. Сейчас о нем напоминает только название московского Страстного бульвара.

Памятник на месте, где любил гулять Пушкин, появился в 1880 году.

Якиманка: почему такое название? Современное название местности сложилось по названию деревянной церкви святых Праведных Богоотца Иоакима и Анны, которые известны как бабушка и дедушка Иисуса. Она стояла там, где сегодня пересекаются Малая Якиманка и Якиманский проезд.

Со временем название в честь святых Иоакима и Анны слилось и трансформировалось в привычную для нас «Якиманку»

Какой проспект московские старожилы назвали «Вставной челюстью»? При строительстве Нового Арбата была уничтожена большая часть исторической застройки, и проспект Калинина потерял привычный вид.

Первым такое прозвище дал писатель Юрий Нагибин, и оно пошло в народ.

Так начинался Новый Арбат

Откуда пошло название Хлебного переулка?

Пространство между нынешними Поварской и Большой Никитской улицами в 17 веке было занято «кормовой» Поварской слободой.

Здесь жили сытники, повара, хлебники, скатертники, подключники и представители других профессий.

Они занимались продовольственным обслуживанием Царского двора в Кремле. Таким образом, все обитатели Поварской слободы и дали название не только Хлебному переулку, но и Скатертному и Столовому, а также Поварской улице.

Почему храм Большое Вознесение так назван? Тот самый храм, в котором венчался А.С.Пушкин В 1845 году в Москве построили храм «Большое вознесение» у Никитских ворот.

Он был так назван потому, что раньше на развилке с Бульварным кольцом находились проездные ворота Белого города времен Бориса Годунова, а вся траектория Бульварного кольца - это, на самом деле, бывшие стены и башни крепостной стены.

Кого же там щипали на улице «Щипок» и откуда взялось такое странное название? На самом деле, точного ответа на этот вопрос нет, но зато есть теории и предположения.

На этой улице была таможенная застава, где всех приезжих торговцев «щипали», то есть проверяли. Для этой процедуры таможенники использовали специальные, так называемые, «щупы», проверяя ими обозы, которые не внушали им доверия.

Так и появилось название улицы!

Почему шоссе Энтузиастов носит такое название? В 1919 году Шоссе Энтузиастов по инициативе А. В. Луначарского назвали в честь революционеров и политических заключённых, пожертвовавших своей свободой, но не отказавшихся от своих идеалов.

Эти люди были отправлены правительством в ссылку, и следовали туда именно по этой дороге! Это бывший Владимировский тракт.

Где искать улицу с названием «Цыганский уголок»? Если после Петровского путевого дворца свернуть с Ленинградского проспекта направо, на улицу Степана Супруна, то довольно быстро можно оказаться на Эльдорадовский улице.

Эта улица интересна тем, что успела поменять четыре названия за время своего существования!

Изначально этот участок именовался Монастырской землёй. Высоко-Петровский монастырь имел тут вотчину и сдавал землю в аренду.

В 1918 году монастырь закрыли и название решили изменить. Так появилось романтичное название «Цыганский уголок» — в честь цыган, которые селились тут с 1830-х годов. Так улица назыывалась до 1951 года. Теперь это Эльдорадовский переулок.

Трубная площадь. До 1770 г. на площади стояла башня, рядом с которой было отверстие для протекавшей здесь Неглинной реки. Исторически сложилось, что это место в народе стали называть «трубой», а рынок за стеной Белого города — Трубным.

Позже реку перенесли в коллектор, но остался водоем, к которому приходили за водой. Часто это были деревенские дети, которых родители отправляли на работу на фабрику. Именно этот момент Перов и запечатлел на своей картине в 1866 году: три бедно одетых ребенка тащат воз с водой вдоль монастырских стен на месте нынешнего бульвара.

Почему улицу Тверская-Ямская называли «Питерской»? 1930-1936 1-я Тверская-Ямская (часть улицы Горького)

Всем хорошо известна народная песня: «Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской». Но почему так по-разному называли улицу? Когда улица возникла, в XII–XIII веках, по ней выезжали из Москвы в Тверь, поэтому и Тверская. А когда построили Петербург (путь в него из Москвы лежит через Тверь), улицу стали называть Питерской. В конце улицы, в Ямской слободе, жили ямщики. Железных дорог ещё не было, всё сообщение между городами было «на конной тяге», а правили лошадьми ямщики; они и сложили эту песню.

Почему одна из московских улиц носит название Золотой? Есть в Москве район — Соколиная Гора, а в районе есть улица Золотая. Фантазия сразу рисует золотые прииски или ювелирные магазины, однако, все гораздо прозаичнее и приземленнее.

По улице пролегала трасса обозов ассенизаторов-золотарей, вывозивших из города нечистоты. Отсюда и появилось название улицы!

Кинотеатр «Повторного фильма»: откуда такое название? Кинотеатр открылся 8 октября 1939 года, а прямо на открытии демонстрировали фильм «Броненосец «Потёмкин». Впоследствии здесь можно было посмотреть советские и иностранные фильмы уже вышедшие из проката. Отсюда и произошло такое название.

В последний раз прийти на киносеанс можно было в начале 1990-х годов, после чего кинотеатр закрылся.

Предание о соколе Ширяе

Сегодня на современной карте Сокольников есть Большая и Малая Ширяевские улицы, а на старых картах можно найти и Ширяево поле. В честь кого же они получили свои названия?

Царь Алексей Михайлович очень любил соколиную охоту. Согласно преданию, однажды охота у царя не задалась, и на выручку ему пришел сокольник Семен Ширяев, который предложил попробовать в деле своего нового воспитанника.

Когда с птицы сняли клобук, она взмыла в небо с руки царя и, камнем бросившись вниз, сбила зайца. Алексей Михайлович велел похоронить верного сокола на том поле, где он разбился и которое позднее было названо Ширяевым.

Автор картины - Федор Алексеев. 1801 год

3 мая 1661 года впервые в официальных документах упомянута Красная площадь.

В этот день в царском указе Алексея Михайловича по случаю ожидаемого приезда цесарских послов (от императора Священной Римской империи Леопольда I) была подробно расписана процедура встречи, в соответствии с которой стряпчим да жилецким сотням следовало стоять на Красной площади, приветствуя гостей. "1661 года мая слушал Государь всенощного у праздника, пречистыя Богородицы Казанския, что на Красной площади", - гласит уже более поздний документ 1661 года. После чего это название за площадью окончательно закрепилось.

До упомянутого документа это место в центре Москвы сначала именовали Торгом, Пожаром (после большого пожара 1571 года), затем Троицкой площадью (по названию собора).

Как Чертолье в Пречистенку превратилось?

Основная волна переименований в нашей стране началась после 1917 года. Но улицы переименовывали и до революции, и довольно часто основанием для такого переименования являлось «неблагозвучие» существующего топонима, которому стремились придать звучание, приятное русскому уху.

Так произошло с местностью Чертолье в Москве. Название местности образовалось по ручью Черторый, который брал начало из Козьего болота, протекал вдоль нынешнего Бульварного кольца по владениям князей Чарторыйских и впадал в Москву-реку. Сильно наполняясь водой весной и летом во время ливней, ручей промыл на своём пути глубокий овраг. В народе он стал прозываться «чертороем», а местность, примыкающая к нему — Черторьем или Чертольем. И в Москве, и в других местах такие овражистые форсы рельефа раньше называли чертороями, видя в них «происки» нечистой силы. Превращение «р» в «л» не затемнило первоначального значения слова: мол, «чёрт рыл этот овраг». По урочищу Чертолье улица и получила своё первое название — Чертольская, известное с 1547 года.

Народное название прямо отсылало к чёрту, что имело ярко выраженную негативную коннотацию, особенно в православной Москве. Но первым обратил внимание на такое название царь Алексей Михайлович. Дело в том, что он любил ездить на богомолье в Новодевичий монастырь, путь в который как раз проходил через Чертолье. И как-то раз царю пришло в голову, что такое противоречие между священным смыслом паломнической поездки и названием местности с улицей пора устранить. В 1658 году по указу царя Алексея Михайловича Чертольские улица и ворота были переименованы в Пречистенские — по иконе Пречистой Божией Матери Смоленской, хранившейся в Новодевичьем монастыре. Со временем в разговорной речи это название приняло форму Пречистенки. Так Чертолье стало Пречистенкой, а улица Чертольская — улицей Пречистенка (из которой в XVIII веке выделилась улица Волхонка).

Почему Ростокино? Задумывались, ростки какого растения дали название этому району на северо-востоке Москвы? На самом деле, к ботанике топоним Ростокино никакого отношения не имеет. На славянских языках слово «ростоки» означало место расхождения реки на два русла: когда-то на месте современного района была развилка реки Яузы и ее правого притока речки Горячки, которая сегодня заключена в коллектор.

Поклонная гора Поклонная гора в Москве получила свое название непосредственно благодаря слову «поклон». Раньше все прибывающие или уезжающие из города именно в этом месте кланялись Москве, таким образом выражая столице свое почтение и уважение.

Самая первая московская улица ▫️Первая московская улица, упомянутая в хрониках, называлась Великой. Упоминание о ней сохранилось в летописи 1468 года. Располагалась Великая на современной территории Зарядья.

Археологи полагают, что эта улица вела от Кремля к берегам Москвы-реки и была частью Владимирской дороги, которую также называли Великой Владимирской дорогой. Предполагается, что по этой улице москвичи отправлялись торговать в ближайшие города.

Одной из первых Великая улица была замощена деревянными плитами и существовала до XV века, но была ликвидирована во время перестройки центра Москвы. Позже на месте этой улицы долгое время находился Мокринский переулок, имя которого связано с церковью Николы Мокрого. Этот переулок существовал до середины XX века.

Земляной город. Так называли часть Москвы между Бульварным и Садовым кольцом, а также Заяузье и Замоскворечье. Такое название пошло от построенного Борисом Годуновым земляного вала с деревянной стеной и рвом, который называли также Деревянным городом и Скородомом. В стене находились 34 башни с воротами и коло сотни глухих башен-стрельниц. По тем временам это было довольно мощное крепостное сооружение.

Деревянные укрепления сгорели в 1612 году во время польской интервенции, но вал оставался и поддерживался вплоть до XVIII века. Он уже не играл роль военного укрепления, но служил административной границей. Тут взимались пошлины за ввоз в город дров, сена и других товаров. В некоторых местах за ненадобностью вал ровняли с землей, засыпали ров, ставя на этом месте деревянные и каменные строения.

Земляной вал решили снести после пожара в 1812 году. Примерно половина снесенного вала была отдана под мостовую и тротуары, а остальная часть — прирезана к прилежащим домам с условием, что жители разобьют там красивые палисадники. Так образовалось Садовое Кольцо. Однако замосковрецкие купцы не пожелали тратить землю на ненужные им цветники и откупились от этого деньгами. Поэтому в той части Москвы улица называется по-прежнем Земляной Вал.

Бауманская улица Бауманская улица не раз меняла свое название. Изначально она была Фонтанкой. Называли ее так, потому что по соседству с ней находился питейный дом «Фонтан». Потом она стала называться Немецкой улицей. У этого названия простое происхождение - улица была главной дорогой Новой Немецкой слободы, которая появилась в Москве в 1652 году. А в 1922 году улице присвоили имя «Бауманская» в память Н. Э. Баумана, пламенного революционера-большевика, убитого здесь черносотенцем 18 октября 1905 г., когда Бауман с красным знаменем в руках ехал на извозчике во главе демонстрации освобождать политических заключенных из Таганской тюрьмы.

Большая Никитская улица До 1930-х годов улица начиналась у Никитских ворот Александровского сада, и ее первым домом был Манеж. Сейчас улица берет свое начало от комплекса зданий Московского Университета, возникшего здесь с 1756 года. Улица разделяется на две части площадью Никитских ворот. Первая ее часть была более парадной, как и положено центральной улице. На ней стояли усадьбы Долгоруких, Колычевых, Дашковых, Стрешневых, Ромодановских, Брюсов. Вторую часть улицы, после Никитских ворот, начинает величественный храм Большое Вознесение, где в 1831 году венчался А.С. Пушкин. За храмом домик полководца Суворова. Левая сторона Большой Никитской, за чертой Белого города, в 1970-е была застроена высокими современными домами. Но и среди них остались вкрапления небольших усадеб купеческих фамилий. В 1920 году улица была переименована в улицу Герцена в честь 50-летия со дня смерти писателя. В 1994 году ей вернули историческое название.

Почему Цветной бульвар назвали Цветным? Этот бульвар появился ещё в 1830-е годы, но тогда он был Трубным. А в 1850 году сюда перенесли цветочный рынок с Театральной площади. Уже через год аллея, которая вся всегда была усыпана цветами и саженцами, получила новое название – Цветной бульвар.

Почему Остоженка? В древности Остоженка шла параллельно Москве-реке, на берегу которой после покосов оставались стога сена – «остожье». Во времена Ивана Грозного Остоженка находилась в опричнине и с этого времени она стала улицей знати. В середине XIX века улица насчитывала сорок девять дворов, из которых одиннадцать принадлежали князьям, графам и генералам! К началу XX века на Остоженку обратила внимание крупная буржуазия. На месте старых домов стали появляться огромные доходные дома и роскошные купеческие особняки. Сегодня Остоженка имеет одновременно классический стародворянский облик и новый – буржуазный.

Ну и напоследок несколько ярких кадров города Такое увидишь не часто