Московские прогулки, ч.25

Жилой дом Абрикосовых Архитектор Борис Шнауберт спроектировал и возвёл в 1905 году здание в стиле модерн.

После революции предприятие Абрикосовых было национализировано, в 1918 году получило название Государственной кондитерской фабрики №2, а в 1922 году ей было дано имя в честь московского большевика, главы Сокольнического райисполкома Петра Бабаева.

Но старое название долгое время оставалось в силе: в 1920-1930-х годах на обёртках и коробках писали «Фабрика имени Бабаева (бывшая Абрикосовых)». Производство на Малой Красносельской улице существует и сегодня. Символом сохранения традиций, заложенных основателями кондитерского производства, стал фамильный дом Абрикосовых. Вот так оно выглядело до реставрации.

В здании ведутся реставрационные работы. В 2020 году в порядок привели фасады. В ходе работ реставраторы открыли подлинный цвет фасада – нежно-оливковый, для этого потребовалось снять 14–15 слоев с каждой детали фасада. Другая важная находка — витражи: в модерновых домах Москвы они не так уж редки, но всегда достойны внимания. Главный витражный плафон, украшавший дом, долгое время был просто закрашен — и только под несколькими слоями обнаружилась роспись практически «под хохлому»: темный яркий растительный узор. В доме есть еще одно витражное окно с цветочным узором — его только собираются реставрировать, так что стекла пока на месте. Плафон же уже сняли: кстати, вокруг него под потолком на штукатурке тоже обнаружились росписи с растительными мотивами.

Что касается будущего здания, то решено одно — здесь будет некое культурно-выставочное пространство, подробности уточняются. Под безликие офисы дом не отдадут, слишком уж он хорош.

А пока идет реставрация входа нет.

Малая Красносельская ул., 7, стр. 31,

Дом Благородного собрания Дом Союзов (Дом Благородного собрания) — общественное здание на углу Охотного Ряда и Большой Дмитровки в Москве; памятник классицизма конца XVIII века. Изначально — усадьба князя Василия Долгорукова-Крымского. Было куплено Благородным собранием в 1784 году и перестроено архитектором Матвеем Казаковым. После революции в доме находился Центральный совет московских профессиональных союзов, а здание было переименовано в Дом Союзов. В Колонном зале по состоянию на 2022 год проходят концерты, праздничные мероприятия, похороны, конференции и семинары. ул. Большая Дмитровка, 1/30, Москва

Особняк фон Рекк Особняк на Пятницкой улице, известный еще как «Дом со львами», был построен в 1897 году по заказу Вильгельмины Рекк, жены известного предпринимателя Якова Рекка.

Особняк, строительство которого было закончено в 1897 году, выполнен в формах эклектики с элементами классической архитектуры и представляет собой богато украшенное лепниной здание, состоящее из разных объемов. В 2017 году закончена реставрация фасадов здания и исторических интерьеров парадных залов, в том числе проведены работы по золочению и серебрению лепного декора, реставрации живописи в куполе ротонды и в картушах Каминного зала. В 2017 году дом Рекк стал лауреатом конкурса Правительства Москвы "Московская реставрация" в номинациях "Лучший проект реставрации/приспособления" и "Научно-методическое руководство/научно-исследовательская работа".

С 2012 года здание передано Министерству энергетики России. Здесь находится один из офисов спецслужбы ФСИН России под названием ГУОДОП.

Входа нет

Пятницкая ул., 64, стр. 1, Москва

Дом Топлениновых Деревянный дом построили в Мансуровском переулке в 1834 году для мещанки Емельяновой.

Затем усадьба перешла к поручику Ивану Полетаеву, а позже — к купцу первой гильдии Сергею Владимировичу Топленинову. От него уже его сыновьям.

Булгаков появился в этом доме в 1926 году. Не известно, к кому он чаще ходил в гости — к Ермолинскому или младшему Топленинову — но в особо трудные периоды жизни писатель приходил в «дом Мастера» каждый день. Здесь же, в кругу друзей, Булгаков читал главы из нового романа.

В 1980-х дом Топленинова отреставрировал живший там художник Курский. Комнату, где работал Булгаков, сохранили как его писательский уголок. Тогда в «доме Мастера» собирались писатели и художники. А со смертью Курского в 1985 году закончилась литературная история этого дома.

В здании все так же живут люди, но не известно, сохранилась ли в «доме Мастера» комната Булгакова.

Входа нет

Мансуровский пер., 9, Москва

Особняк барона А.Л. Кнопа Зубчатые стены, башенки, вытянутые узкие окна — в этом доме всё говорит о принадлежности к готическому стилю. Также на фасаде можно рассмотреть щиты с баронскими гербами. Кроме особняка в усадебный комплекс входят домовая электространция и сторожка — всё имеет одинаковый декор и архитектурные элементы. Владельцем усадьбы был Андреас Кноп, сын известнейшего немецкого предпринимателя Людвига Кнопа. Ему досталась половина отцовского наследства, другую часть получил его брат Теодор. Земля, на которой находится усадьба, тоже досталась Андреасу от отца. Сегодня здание известно ещё и тем, что именно отсюда отправилась на фронт Зоя Космодемьянская. Дело в том, что в последнее довоенное десятилетие усадьбу занял комитет ВЛКСМ. В 1941 году здесь начали принимать заявления от тех, кто готов был идти на фронт добровольно. В 1990-е годы в особняк вселился Михаил Ходорковский (арендовав его на 49 лет). В здании разместился банк «Менатеп», а впоследствии «Юкос». Особняк был отреставрирован и использовался как дом приёмов. Сейчас здесь находятся офисы различных коммерческих фирм. Входа нет Колпачный пер., 5, стр. 2, Москва

Гостиный двор Гостиный двор – самое большое торговое здание Москвы конца XVIII – начала XIX века. Его аркады, украшенные полуколоннами ионического ордера, кажутся бесконечными. Здание произвело на современников сильное впечатление и вызвало подражания в других городах России. В 1812 году здание сильно горело, именно здесь начался московский пожар. При участии О. И. Бове востановление было закончено в 1830. В 1840 году Гостиный двор стал «Старым», когда рядом, в Рыбном переулке был построен еще один. В 1903 году ризалит в Хрустальном переулке был перестроен архитектором К. К. Гиппиусом для Московского Учётного банка. В 2000-х годах, несмотря на статус объекта культурного наследия, здание Гостиного двора пережило реконструкцию. Выходящую на Варварку, часть здания надстроили на несколько этажей, а внутренний двор перекрыли прозрачной крышей. Силуэт старого Гостиного двора приобрёл черты современной архитектуры. ул. Ильинка, 4, Москва

Дом на набережной Это одно из самых заметных сооружений в городе даже с учетом масштабов современной Москвы. До 1952 года Первый Дом Советов оставался самым высоким жилым зданием столицы. Но его величие скрывает и трагедию, которая настигла жильцов в годы сталинских репрессий. Здание на Берсеневской набережной было возведено в 1927—1931 годы по проекту Бориса и Дмитрия Иофанов. Его появление было обусловлено послереволюционными издержками и успехами НЭПа. Считается, что в фундаменте были использованы могильные плиты с близлежащего кладбища, а в период стройки здание охватывал пожар, так что, вкупе с последующей его историей, не удивительно, что это место обросло мистическими рассказами. Внутри массивной постройки у самой воды когда-то жили дети Сталина, Берия, Хрущев, и другие государственные деятели. Квартиры вмещали от одной до семи комнат, а их площадь доходила до 300 м² при высоте потолков 3,7 метра. Дубовые полы, потолки с росписью, полное инфраструктурное оснащение — тяжелая роскошь и комфорт. Сейчас в доме, помимо жилых пространств, располагаются Московский театр эстрады, кинотеатр «Ударник», Дом российской прессы, офисы и одноименный музей, вошедший в состав Музея истории ГУЛАГа. Адрес: ул. Серафимовича, 2.

Дом Моссельпрома Это здание, возведенное за 1912—1925 годы, — еще один пример советской элитной недвижимости. Проект принадлежит архитектору Николаю Струкову. Дом в особенности запоминается благодаря панно, созданному Александром Родченко и Варварой Степановой, а также пестрящему рекламному слогану «Нигде кроме, как в Моссельпроме» авторства Владимира Маяковского. Доходный дом купца Титова изначально был построен пятиэтажным, но вскоре его дополнили еще двумя этажами. А в 1925 профессор ВХУТЕМАСа Артур Лолейт увенчал его шестиугольной башней с зубцами. В то время этот дом называли «первым советским небоскребом». Гладкие кафельные фасады, трехгранные эркеры столовых и гостиных, трапецеидальная форма с внутренним двором-колодцем — части элементов было не суждено сохраниться. Трансформации начались еще в 1930-е годы. Из-за количества нежилых помещений и смены владельцев здание менялось до конца 1990-х. Правда, к 1997 году по проекту Елены Овсянниковой удалось восстановить его прежний облик. В наши дни цветовое решение постройки не совсем повторяет изначальную задумку, но теперь мы снова можем видеть знаменитый слоган. С жилыми квартирами соседствует факультет ГИТИСа и арт-пространство «Нигде кроме». Расположен на углу Калашного и Нижнего Кисловского переулков.

Доходный дом П.А. Скопника Доходный стоит на пересечении Садовой-Кудринской улицы, Спиридоновки и Вспольного переулка. Такое расположение довольно типично для Санкт-Петербурга, но редко для Москвы. В 1906 году дом построил знаменитый немецкий архитектор Густав Гельрих, мастер гибких и пластичных фасадов.

Наружная сторона дома имеет эркеры и завершается волнообразной крышей. Угловая часть имеет вид трехгранной башенки с куполом. В верхней ее зоне на каждой грани — по одному полуциркульному окну. Угловой эркер подпирают фигуры атлантов.

В свое время здесь располагались Электроводосветолечебница доктора Игнатьева и Благотворительное общество «Служащих в частных духовно-певческих хорах». После революции в здании расположились коммунальные квартиры, которые расселили к Олимпиаде 1980 года. Сегодня в доме 24 квартиры. Здание отличается волнообразным фасадом с балконами, эркерами и цветочным орнаментом. Угловой эркер держат атланты, крышу украшает бельведер — небольшая беседка. Здание отреставрировано. Специалисты отремонтировали кровлю сложной геометрической формы: полностью заменили стропильную систему, утеплитель, водостоки и обрешетку. Кирпичную кладку расчистили, оштукатурили и покрасили, а деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом.

Зданию уже вернули исторический облик, в том числе восстановили рисунок 32 кронштейнов. Их недостающие детали выливали в мастерской, которую развернули прямо во дворе дома.

ул. Спиридоновка, 27/24, Москва

Жилой дом М.А. Страхова По проекту архитектора Л. И. Лазовского в 1903 г. был построен необычайно красивый деревянный дом с мезонином. Первыми владельцами участка, на котором он стоит, были братья Матвей и Иван Страховы. Будучи сами крестьянского происхождения, перебравшись в Москву, они стали заниматься здесь каменными и строительными работами. В 1903 г. братья начали строительство на принадлежащей им территории, и вдоль красной линии 3-й Сокольнической улицы (ныне ‒ улица Гастелло) появился одноэтажный деревянный дом на каменном цоколе. Здание получилось весьма интересным с архитектурной точки зрения. На сайте Мосгорнаследия есть информацию, что внутри сохранилась историческая лестница, белые изразцовые печи 1903 года, печной прибор, а также лепнина. Летом 2023 года его немного привели в порядок Входа нет

ул. Гастелло, 5, Москва

Особняк Ф.О. Шехтеля В конце XIX века семейство Шехтелей проживало в доме на Петербургском шоссе, однако вскоре после смерти пятилетнего сына они решили переехать. Архитектор приобрёл небольшой участок в Ермолаевском переулке, где в 1896 году начал строительство нового дома по собственному проекту. В работах также принимал участие архитектор Владимир Адамович, служивший на тот момент помощником зодчего. В нем семья проживала 14 лет. Внутренний двор дома.

В 1910 году семья перебралась в более просторный особняк на Большой Садовой, старый дом приобрела купчиха Е. Я. Дунаева. После Октябрьской революции в бывшем особняке Шехтеля некоторое время проживал нарком просвещения РСФСР Андрей Бубнов, а также действовали различные организации. В 1944-м особняк перешёл в ведение Наркомата иностранных дел и был переоборудован в резиденцию дипломатического представительства. С 50-х годов имение служило резиденцией послов Уругвая Сейчас в особняке идет реставрация. Особняк находится в ведении ГЛАВУПДК при МИД РФ.

Ермолаевский пер., 28, стр. 1, Москва

Главный дом усадьбы Боткиных В основе главного дома усадьбы – палаты конца XVIII века; свой нынешний классический облик дом приобрел в конце 1810-х годов, после пожара 1812 года. В 1820-е годы Земляной вал был окончательно разобран, на его месте образовалась широкая улица. По ее новой красной линии была выстроена усадебная ограда с воротами, сохранившаяся до нашего времени, а перед главным домом разбит сад. Самыми известными владельцами усадьбы была купеческая семья Боткиных. Вероятно, именно при них дом приобрел свой нынешний облик. Боткины владели усадьбой до 1832 года. В этом доме родился Сергей Боткин, чье имя сегодня носит Клиническая инфекционная больница. Усадьба на Земляном валу после Боткиных несколько раз меняла владельцев; в советские времена она была отдана под административные нужды. В начале 2000-х годов усадебный дом был отреставрирован, сейчас здесь располагается бизнес-центр.

Входа нет

ул. Земляной Вал, 35, стр. 1, Москва

Доходный дом крестьянина Фролова Дом построен в 1913-1915 годы архитектором В.А.Мазыриным. Стиль - неоготика, дань моде и "память места" о Немецкой слободе. Окружавшая дом историческая застройка полностью уничтожена, строение выглядит "одиноким зубом". Сегодня доходный дом крестьянина Фролова — одна из главных достопримечательностей Бауманской улицы. Он жилой — на втором, третьем и четвертом этажах живут люди, три семьи, по семье на этаж. Самая яркая деталь дома — витражи, вызывающие ассоциации с костелами или кирхами. Витражи воссозданы уже в наше время, они хорошо видны с улицы — проходя вечером мимо дома Фролова, не забудьте полюбоваться игрой света в цветных стеклах. Бауманская ул., 23, Москва

Городская усадьба Е.И. Васильчиковой - С.А. Оболенского - Н.Ф. фон Мекк С 1923 года здесь находился Верховный суд РСФСР. В конце 1930-х годов – жилой дом для политических эмигрантов. После 1945 года – строительная организация. С 1956 года особняк с богатой биографией стал Центральным шахматным клубом СССР (сейчас Центральный дом шахматистов России). Вот так он выглядел в 1949 году.

Так сегодня. Сейчас в усадьбе находится музей шахмат. Была проведена полная реставрация здания. Это первый в мире музей шахмат. Его уникальная коллекция отражает историю мировой и российской шахматной культуры. В собрании музея около 3000 экспонатов. Экскурсия от 585р

Гоголевский бул., 14, Москва