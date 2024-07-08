Московские прогулки, ч.26

Сегодня прогуляемся немного по театральным зданиям. В произвольном порядке пойдем, а не по статусу или расположению. Большой и Малый трогать не будем пока.

Русский драматический театр имени Ф.А. Корша Красное здание в псевдорусском стиле располагается в Петровском переулке. Оно было построено в 1885 году на пожертвования благотворителей Бахрушиных с целью создания драматического театра Федора Адамовича Корша.

На строительство дома под руководством архитектора Чичагова ушло всего 100 дней. Сцена была оборудована по последнему слову техники. Фойе, зал и гримерки освещались электричеством. Спектакли проводили в утренние и вечерние часы, а по пятницам ставили премьеры. В 1917 году театр преобразовали в товарищество артистов. В 1933 он был закрыт, а здание перешло к МХАТу. С 1993 года здесь работает театр Наций, который сохраняет высокую театральную культуру русской сцены.

Билет: от 500р

Петровский пер., 3, Москва

Соборная палата Зал прославился тем, что в его стенах в 1917 году заседал Собор Русской православной церкви, восстановивший патриаршество. После революции епархиальный дом был отобран у церкви большевиками, неузнаваемо перестроен, но зал, вопреки всему, сохранил свою замечательную акустику, став одной из лучших студий звукозаписи в Москве. В 2005 году здание было передано Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету, и началась его длительная реставрация. Сегодня великолепные интерьеры Соборной палаты бережно восстановлены и теперь у поклонников исторической Москвы и почитателей классической музыки появился шанс насладиться великой музыкой в красивейшем пространстве, обладающем великолепной акустикой и удивительной атмосферой. Билеты: от 400р Лихов пер., 6, стр. 1, Москва

Театр Ермоловой В 1830 году был построен один из крупнейших в то время особняков на Тверской улице — Постниковский пассаж. В 1897 году двухэтажное здание с мезонином перестроили: первый этаж отвели под торговый пассаж, а второй — под гостиницу. С 1931 по 1938 год в здании располагался Государственный театр имени Всеволода Мейерхольда. В 1946 году помещения занял театр имени Ермоловой. В 2007 году в театре произошёл пожар, который был ликвидирован актёрами и сотрудниками. В 2010 году в театре внедрили новую политическую систему и открыли новую должность — президент театра. В феврале 2018 года впервые было организовано мероприятие «Кино на сцене. Покровские ворота» — это особая форма спектакля, при котором актёры находятся на сцене и читают литературную версию фильма, на экране зрителям иногда демонстрируются отрывки кинокартины, где нет актёров. Вход от 900р

Тверская ул., 5/6, Москва

Центральный академический театр Российской Армии В декабре 1929 года Политуправление РККА приняло решение об организации Центрального театра Красной армии. 6 февраля 1930 года состоялось его открытие — в этот день прошёл первый спектакль, посвящённый советско-китайскому конфликту на Китайско-Восточной железной дороге. В 1934 году, к пятилетнему юбилею Театра Красной армии, был утверждён план московского здания театра по проекту архитекторов Каро Алабяна и Василия Симбирцева. К 1940-му на площади Коммуны было построено новое здание театра в форме пятиконечной звезды. 14 сентября 1940 года в Большом зале нового здания театра впервые прошёл спектакль «Полководец Суворов» Игоря Бахтерева и Александра Разумовского.

За свою историю Центральный академический театр Российской Армии создал более 400 спектаклей. Среди постановок были не только военно-патриотической направленности, но и классические спектакли Уильяма Шекспира и русских классиков.

С момента основания театра в советское время труппа постоянно гастролировала по войсковым частям и гарнизонам. Сейчас артисты театра Армии продолжают данную традицию, выезжая со спектаклями и концертами в различные военные округа.

10 июня 2015 года, в день 85-летия театра, президент Владимир Путин отметил его благодарностью «За большой вклад в развитие театрального искусства, воспитание граждан в духе патриотического служения Отечеству».

Билет от 300р

Суворовская площадь, 2, Москва

"Призрак в театре имени Пушкина на Тверском бульваре " Здание Камерного театра, созданного в 1914 году великим актёром и режиссёром Александром Таировым, перестроили в 1950-е годы, и его новая часть оказалась на месте кладбища церкви Иоанна Богослова. Узнав об этом, вдова Таирова — прима театра Алиса Коонен — в сердцах прокляла театр перед смертью. Публика стала обходить спектакли стороной, премьеры оканчивались скандалами, постановки становились всё слабее, из зала то и дело раздавались свист и улюлюканье. Среди работников театра появилась легенда о привидении Алисы Коонен, и в 1991 году помещение решили освятить. Накануне обряда во время спектакля в зале внезапно появилась тропическая бабочка ослепительной красоты, покружилась над сценой и исчезла. Кто знает — может быть, это душа Алисы Коонен наконец сняла своё проклятие?

В 1880 году 20 октября Московский цирк на Цветном бульваре принял первых зрителей В самом начале в цирке было пять рядов кресел, ложи, бельэтаж, вторые места с деревянными ненумерованными лавками и стоячая галерея. Со временем здание не раз достраивалось. В 1919 году цирк был национализирован и стал государственным. Именно здесь началась слава клоуна Карандаша, на арене выступал «солнечный клоун» Олег Попов. А в 1983 году руководителем цирка стал Юрий Никулин. В декабре 1996 года цирку было присвоено имя «Московский цирк Никулина на Цветном бульваре».

Большой Московский государственный цирк. Здание построено под руководством архитектора Якова Белопольского. Цирк открыт 30 апреля 1971 года. Имеет систему из пяти быстросменяющихся манежей. В закулисной части расположен отдельный репетиционный манеж. Зрительный зал цирка вмещает 3400 человек. В 2011 году цирку исполнилось 40 лет. В честь юбилея была представлена новая программа «Юбилейный экспресс». В сентябре того же года состоялся цирковой фестиваль «Золотой Буфф». В 2013-м цирк был закрыт на двухлетнюю реконструкцию, на которую Министерство культуры и Правительство Москвы выделили 600 миллионов рублей. В декабре 2017 года Правительство Москвы подписало распоряжение о передаче цирка из федерального управления в собственность Москвы.

Билет: от 1500р

просп. Вернадского, 7, Москва

Дом культуры строителей 12 июня 1951 года на Измайловской площади было открыто построенное по проекту Чалтыкьяна здание клуба кино Министерства нефтяной промышленности. В Дом культуры строителей его переименовали несколько позднее. Основным стилем послевоенного Измайлова стал советский неоклассицизм, характерный для сталинской застройки невысоких районов. Здесь до сих пор сохраняются островки застройки 1940-х, например группа домов по четной стороне 6-й Парковой улицы. Это очень «домашний» ансамбль — с арками ворот, вазонами, высокими потолками и лепниной на фасадах. На фасаде самого дома культуры тоже сохранились «украшательства» — барельефы футболиста, теннисистки, танцовщицы и рабочего. В 1990-х в этом здании находился известный московский рок-куб «Не бей копытом», магазин альпинистского снаряжения и несколько кафе. Сейчас дом культуры снова открыл свои двери для детей — здесь работают кружки и секции.

Измайловская площадь, 1А, Москва

Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Ильиничны Сац — первый в СССР постоянный музыкальный театр для детей и юношества. Театр носит имя основателя — выдающегося деятеля советской культуры Наталии Ильиничны Сац. Датой рождения театра принято считать 21 ноября 1965 года, когда на сцене Театра эстрады состоялось первое представление детского музыкального театра — премьера оперы М. И. Красева «Морозко». В 1979 году театр переехал в собственное новое здание на проспекте Вернадского, построенное специально для него по индивидуальному проекту архитекторов А. Великанова и В. Красильникова. В 1987 году театру присвоено почётное звание академического.

В современном здании театра два зала: большой на 1100 мест с тремя сценами и малый на 300 мест, концертный.

На реконструкции

просп. Вернадского, 5, Москва

Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова Был образован в 1913 году как Студенческая драматическая студия, руководил которой Евгений Вахтангов. Официальной датой открытия 3-й студии Московского Художественного театра (МХАТ) считается 13 ноября 1921 года, в этот день был показан спектакль «Чудо святого Антония».

В 1926 году студия была переименована в Театр имени Евгения Вахтангова — по имени его основателя и первого руководителя. Во время войны театр был поврежден, в него попала бомба. Вид разрушенного здания театра имени Вахтангова после налета немецких самолетов в ночь с 23 на 24 июля 1941 года. Во время налета погибли несколько сотрудников администрации театра, пожарный и два артиста, дежуривших на крыше: Чистяков и Куза. Через три месяца с начала войны, 14 октября 1941 года, театр эвакуировали в Омск, он расположился в здании Омского театра драмы.

В 1956 году театру присвоили статус академического. С 18 апреля 2023 года главным режиссёром театра назначен театральный режиссёр Анатолий Шульев.

Билет: от 250р

ул. Арбат, 26, Москва

Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, Большой зал Большой зал Московской консерватории — концертный зал в Москве, одна из крупнейших и самых значительных концертных площадок России и мира. Зал вмещает 1737 мест. Он был открыт 7 (20) апреля 1901 года в здании, построенном в 1895–1901 годах по проекту архитектора В. П. Загорского. В Большом зале проходят крупнейшие музыкальные конкурсы и фестивали, в том числе финальные прослушивания участников Международного конкурса имени П. И. Чайковского. В 1920–1930-е годы зал также использовался как кинотеатр, а в 1940-м здесь проходили партии XII чемпионата СССР по шахматам. Московская Филармония: Концертный зал им П. И. Чайковского

С начала 1950-х и до конца 1990-х бессменной ведущей концертов Большого зала являлась Анна Чехова.

Вход от 300р

Средний Кисловский пер., 4, Москва

Театр Et Cetera Уже в названии театра Александра Калягина Et Cetera и его внешнем виде можно найти ироничное противоречие: «тому подобного» в столице еще не построили. С первого взгляда это кажется настоящей геометрической головоломкой: на большом овале установлен прямоугольник с выступающими краями. Продуманная асимметричность и игра форм рождают волшебство, с любого ракурса здание выглядит совсем по-разному — так актер, меняя маски, поражает своей органичной многоликостью.

Фролов переулок, 2

Театр Романа Виктюка Театр Романа Виктюка открылся в 1991 году — сначала как антрепризный. Первым спектаклем стала «М. Баттерфляй» по пьесе Дэвида Генри Хуана. Роли исполняли Сергей Маковецкий, Эрик Курмангалиев, Ирина Метлицкая, Сергей Виноградов, Владимир Зайцев и другие. Статус государственного театр получил в 1996 году. А через год театру вручили международную премию Института итальянской драмы за лучшее воплощение современной драматургии.

Билеты: от 200р

ул. Стромынка, 6, Москва

Московский художественный академический театр имени М. Горького История МХАТ им. М. Горького начинается в 1898 году, когда два известных театральных деятеля К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко создали Московский Художественный общедоступный театр. Он очень быстро завоевал любовь зрителей и был центром культурной жизни Москвы до конца 50-х годов. В 1987 году МХТ распался на два театра — МХАТ им. М. Горького под руководством Т. Дорониной и МХТ им. А. П. Чехова. С 1973 года и по наши дни театр располагается на Тверском бульваре. Его интерьер выдержан в строгих тонах, выполнен из бронзы, камня и дерева. В театре есть основная и малая сцены, каждая с собственным репертуаром. Основной зал МХАТ рассчитан на 1345 зрителей.

С 2018 года руководителем и режиссёром театра является Эдуард Бояков.

Билеты: от 1000р.

Тверской бул., 22, Москва

Театр "Парадиз", Москва. 1890 г. Здание построено в 1885 году. Архитекторы К.В. Терский и Ф.О. Шехтель (фасад театра). В настоящее время в этом здании находится театр имени В.В. Маяковского. В доме на углу Большой Никитской и Малого Кисловского переулка почти всегда был театр. Когда-то здесь, правда, стояли каменные палаты обер-секретаря И.Я.Комарова, но уже в начале XIX в. на их месте можно было увидеть странное здание, имеющее большой круглый центральный объем и два прямоугольных объема по бокам. Здание принадлежало купцу 2-й гильдии Г.Н.Зарубину, и большую ротонду облюбовала «Кантора театральной дирекции по Московскому отделению». Кантора наняла у Зарубина все строения «для помещения в оных маскерадов и концертов», и также намеревалась устроить в большом круглом зале арку, а комнаты прямоугольных объемов обратить в залы. Уже тогда дом Зарубина у Никитских ворот был известен всей театральной Москве. В пожар 1812 г. дом с ротондой сгорел. Долгое время угол Никитской и переулка встречал проезжающих закопченным остовом. Только в 1838 г. сын купца, отставной поручик Ефим Зарубин взялся за ремонт и возвел трехэтажное здание, включившее в себя часть старого строения.Через 30 лет здесь открыл свой театр немец Георг (Георгий) Парадиз (1846 – 1901). Актер и владелец собственной антрепризы Парадиз родился в Германии в обеспеченной купеческой семье, но вскоре оказался в России на сцене Петербургского Немецкого Императорского театра. В 1886 году он открывает собственный театр в доме Зарубина, арендованном для этих целей на 12 лет. «Театр Парадиза» москвичи нередко называли «Никитский театр».

Георг Парадиз незамедлительно затеял строительство. Новое здание театра из красного кирпича в богатом псевдорусском стиле было спроектирован в конце 1880-х гг. архитектором К.В. Терским, ему помогал молодой архитектор Ф.О. Шехтель, именно ему приписывается проект великолепного фасада. На фотографиях начала ХХ века можно видеть теремную крышу главного корпуса и такие же навершия башенок. Балкон над входом в театр освещали фонари. Сейчас все эти детали утеряны. В 1893 г. театр арендует Я.В. Щукин, который открывает в театре «Парадиз» (название уже стало собственным) спектакли труппы Русской оперетты.

Впоследствии театр назывался «Интернациональным», здесь устраивались спектакли гастролировавших иностранных и петербургских трупп. Его закрыли после революции, когда западные гастролеры перестали приезжать.

В 1920 г. в здании был создан Театр революционной сатиры (Теревсат), в 1922 г. руководителем театра назначен Всеволод Мейерхольд, а театр преобразован в Театр Революции.

Мейерхольд руководил Театром революции всего два года. B 1923-24 его фактически возглавлял В.М. Бебутов, в 1924 главным режиссером стал А.Л. Грипич, с его приходом театр ориентируется на постановку современной советской драматургии.

С 1931 г. руководителем театра становится А. Д. Попов. Затем с 1943 года по 1967 театр возглавляет Н.П. Охлопков, теперь это уже Театр Драмы, в 1954 г. ему присвоено имя Маяковского.

Адрес: ул. Большая Никитская, д. 19

Московский театр "Современник" Здание построили с элементами античной архитектуры в стиле неоклассицизма и модерна. Архитектором был знаменитый Роман Иванович Клейн. 15 августа 1914 года кинотеатр открылся для зрителей. «Колизей» относился к кинотеатру первой категории, где демонстрировались лучшие фильмы того времени. В 1924–1932 годах в здании работал Первый рабочий театр Пролеткульта. В 1932–1936 годах на основе старого театра и Студии Алексея Денисовича Дикого был создан Театр ВЦСПС. После закрытия кинотеатра и длительной реконструкции в 1974 году сюда переехал театр «Современник».

Билет: от 800р

Чистопрудный бул., 19, стр. 1,

Московский театр Новая опера имени Е.В. Колобова Один из самых молодых музыкальных театров страны, Московский театр Новая Опера основан в 1991 году по инициативе выдающегося русского дирижера Евгения Колобова. Театр Новая Опера расположен в историческом центре города: в живописном саду «Эрмитаж». Новое здание построено на месте летнего «Зеркального театра» (архитектор А.Н. Новиков, 1910) и сохранило элементы его стиля. Сегодня здание Новой Оперы – неотъемлемая часть архитектурного облика Москвы. В разные годы в Новой Опере проходили фестивали, среди них: Международный фестиваль «Два мастера – два мира», посвященный 200-летию со дня рождения Р. Вагнера и Дж. Верди (2013), фестиваль камерной музыки «Вокальные перекрестки» (2014–2016), фестиваль хоровой музыки «Иное» (2016–2019).

Стоимость зависит от места и спектакля

ул. Каретный Ряд, 3, стр. 2, Москва

Конечно, это не все театры...