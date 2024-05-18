Московские прогулки, ч.22

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Часть 21

Сегодня в основном прогуляемся по особнякам, да доходным домам.

Особняк купца П. Толкова Двухэтажный особняк купца Петра Толкова был построен в 1891 году.

Архитектором особняка является Вячеслав Францевич Жигардлович.Здесь в 1920-х гг. жили Лиля и Осип Брики, часто жил поэт Владимир Маяковский, отсюда его и выносили хоронить.При советской власти в доме находился музей Маяковского, затем Всероссийское общество любителей книги. А с 1990-х Культурный центр посольства Республики Корея. Поэтому входа нетпер. Маяковского, 15/13, Москва

Швейцарский домик Швейцарский домик в Кускове — это двухэтажное здание, построенное из дерева и напоминающее швейцарский домик шале.

Его проект создал петербургский академик архитектуры Николай Бенуа при последнем графском наследнике Сергее Шереметеве. На первом этаже находилась баня, а на втором — летняя комната для детей графа.

В 1886 году здесь был сам Александр III, который рассматривал вместе с детьми учебные книги в том самом Швейцарском домике. Сейчас здесь находится дирекция Кускова, поэтому посетители могут увидеть здание только снаружи.

Входа нет

ул. Юности, 2, стр. 4, Москва

Дом для приезжих астрономов В Нововаганьковском переулке, бок о бок с Обсерваторией Московского университета стоит небольшой двухэтажный домик из красного кирпича под №5. История говорит, что эта местность, известная как Три горы, ранее принадлежала меценату Зою Зосиме и была его дачей. В 1903 году на месте каретного сарая архитектор Д.В. Стерлигов построил жилой дом с квартирами для приезжих астрономов, а в 1908 году по проекту архитектора А.С. Гребенщикова здание было перестроено.

Не самый известный, но очень элегантный образец отечественного модерна, осложненного готическими мотивами. Мелкая расстекловка, керамические вставки между первым и вторым этажами, а также между вторым этажом и карнизом, асимметричный фасад.

Является объектом культурного наследия регионального значения.

Нововаганьковский пер., 5, стр. 4, Москва

Старое здание МГУ Старое здание Московского университета — московское здание, возведённое на пересечении Большой Никитской и Моховой улиц в 1782–1786 годах архитектором Матвеем Казаковым для Московского императорского университета. Строение сильно пострадало при пожаре 1812 года и было реконструировано пять лет спустя по проекту архитектора Доменико Жилярди в стиле ампир. После Октябрьской революции Московский университет на Моховой продолжил свою работу. По состоянию на 2024 год комплекс занимают фонды библиотеки, Антропологический музей и Музей истории университета, а также Институт стран Азии и Африки.

Моховая ул., 11, стр. 1, Москва

Дом Бройдо Двухэтажный особняк был построен в 1910-1912 годах по проекту архитектора А.Н. Зелигсона.

В 1911 году владение было продано без внутренней отделки новому владельцу, так как предполагалось, что покупатель выполнит ее по своему вкусу. Строительство и отделка были завершены уже в 1912 году Викторином Яковлевичем Бурдаковым.

В 1960-е годы при приспособлении особняка под посольство первоначальная планировка и убранство интерьеров были практически полностью утрачены. Но несмотря на изменения и утраты, здание остается одним из ярких образцов домов в стиле модерн Москвы. Вот так он выгляднл в 2013 году

Сейчас в здании находится посольство Чили.

Входа нет

Денежный переулок, 7с1, Москва

Особняк Н.К. Боля - К.А. Гутхейля В 1839 году на месте особняка был построен небольшой ампирный особняк. Здание было деревянным, но установлено на кирпичный фундамент. В 1887 году здание было перестроено под руководством архитектора Владимира Петровича Гаврилова. На старом фундаменте был надстроен каменный дом в стиле модерн с элементами классицизма. Над центральным входом расположили мезонин с декоративным балконом.

Сначала особняк принадлежал купцу Н. К. Болю, в 1892 году здание приобрёл Карл Александрович Гутхейль.

После революции особняк был национализирован. В здании располагалась организация «Новая Москва», позднее — коммунальные квартиры. В конце 1980-х здание передали МИД РСФСР, тогда был проведён первый ремонт. Вот так он выглядел до реставрации. В 2016–2017 годах была проведена полноценная реставрация здания. В ходе работ отремонтировали кровлю, восстановили фасады и отделку интерьеров, провели электричество и установили современную систему вентиляции.

Денежный пер., 13, Москва

Доходный дом Смирновых Доходный дом В.П. Смирнова, он же "Дом с орлом" был построен в 1910-м году на углу Пятницкой улицы и 1-го Монетчикова переулка архитектором С.М. Гончаровым.

В доме пять этажей, три подъезда. По два эркера выходят на улицу и в переулок, ещё один эркер оформляет угол дома. Один из входов со стороны Пятницкой улицы оформлен фигурой летящего орла. Время и многочисленные ремонты сделали фигуру несколько гротескной, но пока ещё орёл в ней угадывается. Дом предназначался для получения дохода от сдачи квартир внаём состоятельным жильцам. Квартиры здесь большие, с высокими потолками, комнаты до 30 кв.м, наборный паркет, широкие подоконники из белого мрамора. Дом сразу был оснащён электрическими лифтами.

Первый этаж дома был отдан под торговлю. Здесь и сейчас магазины. Сейчас это здание жилое, с магазинами и офисами на первом этаже. Долгое время в нем были коммуналки, которые в последние годы расселили.

Пятницкая ул., 65/10, Москва

Особняк М. К. Морозовой Особняк Маргариты Морозовой — здание, памятник истории и архитектуры в Москве. Является объектом культурного наследия народов России федерального значения. В 1879 году вместо старого здания было возведено новое по проекту архитектора Александра Ивановича Резанова. В 1894 году здание перестроили по проекту архитектора Виктора Александровича Мазырина по заказу Михаила Абрамовича Морозова, фабриканта. В начале XX века хозяевами стали фабриканты Ушковы. Затем особняк национализировали, и здесь стал работать клуб Октябрьской революции. В 1920-х годах здесь находился райком партии, позднее — филиал Дома пионеров Киевского района. С 2017 года в особняке размещается Российский институт стратегических исследований.

А значит входа нет

Смоленский бул., 26/9с1, Москва

Доходный дом с львицами Изначально двухэтажный, этот доходный дом был построен в 1904 году по проекту архитектора Константина Бурова.

Декор выполнен в стилистике модерна, фасад не симметричен – парадный вход смещен в правую часть. Обратите внимание на примечательный декор – панно с листьями и плодами каштана над входом, головы львиц, поддерживающие эркер. В замковых камнях архитектор разместил аккуратные женские маскароны, столь любимые архитекторами того времени. В простенках между окнами второго этажа уже знакомые нам каштаны. В советское время дом был надстроен еще двумя этажами, и украшен такими же деталями, как на первоначальном здании. Необходимый для такой этажности лифт был аккуратно спрятан в торцевой части здания.

Столь бережный подход к оформлению надстроенного здания, не слишком-то характерный для того непростого времени, имеет свое объяснение. Во-первых, сюда были должны въехать целых два заслуженных советских военачальника и героя войны – маршалы Василий Данилович Соколовский и Иван Терентьевич Пересыпкин.

И что не менее важно, по всей видимости, в реконструкции дома принимал участие упомянутый выше Андрей Константинович Буров. На то время он уже был весьма авторитетным архитектором и вполне мог поспособствовать бережному подходу к наследию своего отца

В 1990-е годы была сделана мансардная надстройка, которая не бросается в глаза, когда вы смотрите на здание.

Хлебный переулок, 26, Москва

Особняк Грибоедовых В этом доме Александр Грибоедов провёл детство и юность, отсюда он ушёл в армию, которая тогда воевала с Наполеоном. Дом не сохранился. Он сильно пострадал при московском пожаре 1812 года, был фактически построен заново. После смерти сына (в 1829-м) мать продала этот особняк, он много раз переходил из рук в руки и перестраивался.

Уже в советское время была попытка реставрации, но восстановить прежний вид так и не удалось. Сейчас «Дом Грибоедова на Новинском бульваре» является объектом культурного наследия и достопримечательностью города.

Сейчас в здании находится общественная организация "Россия-АСЕАН".

Входа нет

Новинский бул., 17, Москва

Дом купца П.Ф. Дранищева Дом купца П. Ф. Дранищева — является объектом культурного наследия федерального значения.

Это здание — флигель и единственное на сегодняшний день сохранившееся строение, оставшееся от большой усадьбы купца П. Ф. Дранищева, построенной в 18 веке. Постройка здания относится к 1790 году, но в 1847 году была проведена перестройка. Здание имеет два этажа и построено в стиле классицизм. Архитектурные особенности дома включают лепную декорацию второго этажа и центральный выступ главного фасада, выходящего на Верхнюю Радищевскую улицу.

Жилой дом

Верхняя Радищевская ул., 1/2, Москва

«Дом с ушками» Здание было построено в 1908 году Михаилом Каверинским по заказу дворянки Татьяны Унковской в духе романтического модерна, с отголосками готики: два фальшфронтона, благодаря которому здание получило обаятельное название «Дом с ушками», — как раз оттуда. По легенде, «ушки» и треугольное витражное окно на главном фасаде складывались в «М» и «А», начальные буквы детей Унковской. По замыслу архитектора на каждом этаже доходного дома размещалось по две квартиры с кухней, печью и уборной. Для всех квартир был задан единый принцип планировки: главным пространством являлась гостиная-столовая, из которой двери вели во все остальные комнаты. Жилой дом

Садовая-Сухаревская улица, 10/12, Москва

Дом Б.К. Мильгаузена Дом Б. К. Мильгаузена — здание-достопримечательность в Москве.

Здание построено в конце XVIII века — начале XIX века на месте допетровских палат. Врач Богдан Карлович Мильгаузен, тесть историка Т. Н. Грановского, владел этим домом в начале XIX века. Угловая постройка с купольной ротондой имеет характерные черты классицизма XIX века. Из-за рельефа местности присутствует этаж в полуподвале, что зрительно увеличивает высоту ротонды. Стены ротонды обработаны пилястрами.

Жилой дом

Гончарная улица, 2, Москва

Особняк А.К. Ферстер - Л.А. Михельсона Это одноэтажный особняк 1899 года постройки, архитектор — А. Э. Эрихсон. Особняк является одним из первых в Москве архитектурных опытов в стиле модерн. Он соединяет эстетику гладкой стены, облицованной плиткой, с лепными украшениями, заимствованными из классицизированной эклектики, и предвосхищает московскую неоклассику 1907–1914 годов. Сейчас в особняке находится Посольство Лаосской Народной Демократической Республики в Российской Федерации.

Входа нет

Малая Никитская ул., 18, Москва

Дом-утюг Владение с конца XVIII века принадлежало старинному дворянскому роду Свиньиных.

В 1802 году владельцем усадьбы числился генерал-лейтенант, действительный тайный советник и кавалер Пётр Сергеевич Свиньин, через пятнадцать лет уже его сын действительный статский советник и кавалер Павел Петрович Свиньин. Позже владение перешло к сыну Павла Петровича отставному ротмистру Петру Павловичу Свиньину. Сам Пётр Павлович в усадьбе подле Хитровской площади не жил – у него был ещё один дом, на Покровке. А особняк в Свиньинском переулке сдавался внаём. До 1843 года здесь располагалась 3-я Московская мужская гимназия, а позже, по крайней мере, до середины 1860-х годов - квартиры служащих Императорского Воспитательного дома.

В 1925 году "дом-утюг" был перестроен и надстроен двумя этажами по проекту архитектора И. П. Машкова. Жилой дом

Певческий пер., 1/2с2, Москва

Особняк И.А. Мазурина Особняк с башенкой с высоким остроконечным шатром построен в 1886 году архитектором Иваном Мазуриным. С конца XIX в. до революции в доме жил сам Мазурин. Здание – характерный пример жилого особняка конца XIX в. в формах классицизирующей эклектики, обладающий градоформирующими характеристиками как элемент архитектурного фронта застройки по Пречистенской набережной реки Москвы. После 1917 г. особняк был национализирован. В здании размещались различные учреждения. В настоящее время находится в ведении Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса и занято посольством и резиденцией посла Мадагаскара.

Поэтому и входа нет

Пречистенская наб., 33, Москва

Городская усадьба Лодыженских – Загряжских – Рукавишниковых Здание построено в стиле классицизма и в разное время принадлежало трём дворянским родам:

В XVIII веке усадьбой, состоявшей из главного дома и флигеля, владела семья Лодыженских.

В 1830-х годах часть имения продали государственному учреждению — Департаменту уделов.

Оставшийся участок вместе с флигелем перешёл в собственность дворянки Надежды Загряжской. При ней флигель был перестроен в жилой двухэтажный дом.

В конце XIX века хозяевами усадьбы стали супруги Рукавишниковы. На момент начала реставрации усадьба не использовалась. Чтобы вернуть зданию исторический вид, реставраторы проделали огромный объём работы. Сейчас в здании располагается отделение «Альфа-Банка. Надо отметить, что в Денежном переулке было отреставрировано на данный момент уже восемь исторических зланий.

Денежный переулок, 3с2, Москва

Доходный дом Воейковых Здание построено на бывших землях известной на Руси семьи Нарышкиных, а затем перешедшей в собственность Алексея Федоровича Грибоедова.

Из некоторых источников следует, что первоначально нынешнее строение возвели в 1850 году. Реконструкцию провели в 1879 году по проекту архитектора Михаила Илларионовича Никифорова. Недавно он был отреставрирован. Реставраторы устранили все обнаруженные дефекты. Отремонтировали кровлю и цоколь здания, полностью заменили неисправную водосточную систему, а также пояски и отливы. Фасады оштукатурили и окрасили. Элементы архитектурного декора — фриз и венчающий карниз, а также обрамление окон и лепнину — выделили цветом. На этом доме находится памятная доска, сообщающая о том, что в нем проживал художник Тропинин. Также история дома связана с именами актера и режиссера Александра Павловича Ленского, актера и театрального деятеля Александра Ивановича Южина (Сумбаташвили), а также художников Ильи Семеновича Остроухова и Валентина Александровича Серова. ул. Волхонка, 9, стр. 1, Москва

Жилой дом XIX века Особняк был построен для купчихи Ольги Кирьяковой, а позже продан купцу Павлу Крашенинникову. В 1882–1884 гг. дом был перестроен по проекту известного архитектора Петра Дриттенпрейса: был надстроен третий этаж и переделан фасад.

После революции здание в Большом Дровяном переулке национализировали, в нем открыли роддом, а позже переделали под коммунальные квартиры.

В 2020–2021 гг. в доме проводились ремонтно-реставрационные работы. Были заменены инженерные коммуникации, сети водоснабжения, отопления и электроснабжения, отремонтирована крыша дома.

В ходе восстановительных работ специалисты использовали метод лазерного 3D-сканирования.

Жилой дом

Большой Дровяной переулок, 21с1, Москва

Доходный дом М.В. Голубицкой За долгое время своего существования это трёхэтажное здание сменило нескольких владельцев. В 1891 году хозяйкой строения стала Мария Васильевна Голубицкая, внесшая в его застройку значительные изменения.

В начале ХХ века строители замкнули пространство двора с трёх сторон комплексом жилых и нежилых построек. Въезд во двор осуществлялся со стороны Штатного переулка.

В 1925 году здание находилось в ведении Института «Красной профессуры» — специального высшего учебного заведения ЦК ВКП(б) для подготовки высших идеологических кадров партии. В доме жили 70 человек. В 2018-м здание признали объектом культурного наследия регионального значения. В доме шесть квартир и всего один подъезд. Недавно он был отреставрирован

ул. Остоженка, 42/2, Москва

Доходный дом Натальи Тюляевой

Собственно, как он выглядел до недавнего времени: Здание было построено в 1900 году. В основе постройки — палаты XVII века. Доходный дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Он предназначался для размещения дорогих квартир, что и определило характер планировки. На каждом этаже находилась одна квартира, состоящая из 11 комнат. Фасады здания выполнены в стиле эклектики с использованием мотивов модерна. Центральную часть главного фасада украшает ризалит (выступающая часть), увенчанный фронтоном с растительным узором, и граненый эркер. Новый этап жизни старого дома связан с творчеством. Здесь разместится Фонд поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева.

Входа нет

ул. Забелина, 3, стр. 1, Москва

Ну и последний на сегодня доходный дом М.И. Бабанина Доходный дом М. И. Бабанина — крупномасштабное восьмиэтажное здание, построенное в 1912–1913 годах по проекту архитектора Э. К. Нирнзее. В плане имеет «Ш»-образную форму с двумя дворами. Дом принадлежал купцу Михаилу Ивановичу Бабанину.

Из технических новшеств для того времени можно выделить лифты и центральное водяное отопление. Доходный дом был задуман как автономный городской комплекс — в подвалах под домом были прачечные и другие службы, а под внутренними дворами располагались большие подвалы, выделенные под нужды жильцов. Является объектом культурного наследия регионального значения.

Климентовский пер., 6, Москва

И на этом пока все.