Московские прогулки, 15

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Церковь Архангела Гавриила На сегодняшний день "Меншикова башня" 1707г. одна из самых красивых в Москве. Не все храмы могут похвастаться таким количеством украшений снаружи. Всюду - на колоннах, прямоугольных пилястрах, даже между окнами - размещены скульптуры, каменные цветы и другие великолепные украшения, сделавшие здание бесподобным произведением искусства. Стены храма украшены сюжетной живописью. На карнизах и картушах искусно изображены херувимы. Трапезную украшают кариатиды, а над картушами - мастерски исполненные горельефы ангелов. Под высоченным куполом - роспись с христианскими персонажами. Стены и окна наверху тоже отделаны скульптурными орнаментами. В одном из рядов прекрасного иконостаса в красивой серебряной ризе находится Образ Святого Архангела Гавриила. Место: Басманный район, Архангельский переулок, дом 15А, строение 9 Ящики для скульптур (идет реставрация) на здании библиотеки имени Ленина в Москве смотрятся либо как арт-объект, либо как маленькие студии. Зарядье Фото Юрий Дегтярёв Набережная на берегу канала имени Москвы, район Щукино Набережная на берегу канала имени Москвы, район Щукино Переулочки Хитровки Переулочки Хитровки

Доходный дом Филатова.(Дом под рюмкой) 1909 г. Архитектор: Валентин Дубовской Особняк известен как "Дом под рюмкой" из-за причудливой формы своей угловой башенки. До реставрации башня выглядела немного иначе и больше походила на колпак, чем на рюмку. Есть одна легенда: владелец дома был изрядным любителем выпить. Однако оказавшись на грани разорения, Яков Филатов взял в себя в руки и построил доходный дом с перевернутой рюмкой, как символом отказа от алкоголя. Вся лепнина дома выполнена в духе модерна и напоминает водоросли, моллюсков и других обитателей морских глубин. В парадных "Дома под рюмкой" сохранился почти весь оригинальный декор. Каждый подъезд оформлен по-своему. 1-й Обыденский пер., 14

Особняк Новиковых 1907 г. Архитектор: Сергей Гончаров «На одной из больших улиц Замоскворечья стоит вычурно-красивый, угрюмо-пестрый дом. Вот что рассказывают про этот дом,» — начинает Вересаев, посвятивший ему свой рассказ. В 1907 г. особняк был построен для братьев Новиковых. Но уже в 1915 г. продали дом московской мещанке Клавдии Свешниковой, и та жила в доме до самой революции. Про этот дом ходят легенды. Одна из них: архитектор, который стоил дом, повесился прямо в доме из-за незаконченной работы в срок. В 1918 г. в готический замок вселились дети, в здании обосновался Дворец детского творчества. Сегодня здесь располагается региональная общественная организация «Башмет-центр»ул. Большая Полянка, 45

Парадная лестница Президентской библиотеки 1914 г. На лестничных перилах сохранились золотые корзинки с цветами, так же лепнина на стенах и на потолке. Сама лестница выполнена из белого мрамора. Президентская библиотека имени Ельцина.

Дом купца Кулешова В 1907 году владельцем усадьбы стал А. Е. Кулешов, которому было 27 лет. Владение его отца Егора Никитича Кулешова находилось неподалеку в приходе церкви Воскресения в Кадашах, в Кадашевском переулке. Фирма Егора Никитича «Братья Афанасий и Егор Кулешовы» занималась торговлей шелком-сырцом. Очевидно, что покупка его сыном этого владения была связана с началом самостоятельной жизни, открытием собственного дела или созданием семьи. О внутренней планировке усадьбы сообщают исторические описания, согласно которым в первом этаже в шести светлых комнатах с передней, ванной и кухней жила поселенка Тюрина. На втором этаже в семи комнатах, проживал сам владелец; третий этаж был, видимо, для прислуги. В советское время дом перепланировали. Здесь находилось посольство африканской Республики Руанда. Теперь в недавно отреставрированном особняке базируется дипломатическое представительство Аргентины. Входа нет ул. Большая Ордынка, 72, Москва

Понятно, что большинство красивых подъездов (парадных) мы обнаружим в Петербурге. Но и Москва может кое-чем похвастать! Оформление подъезда в знаменитом «доме со зверями» на Чистопрудном бульваре. Работы выполняла художественная артель «Мурава».

Первая цветочная империя в Москве Обычай дарить на праздники цветы дошел до россиян в XVIII в. Но цветы дарили, в основном, только актрисам в театрах. Самым популярным местом была Трубная площадь со стороны Цветного бульвара — собственно, поэтому бульвар и назвали Цветным.

Хотя сам праздник 8 Марта упоминается в советской прессе с первого года революции, по-настоящему поздравлять женщин и дарить подарки начали только в 1960 х гг.

В 1880 х г. на Петровке появился первый магазинчик, установленный купцом Федором Ноевым

Дом авиаторов 1978 г. Архитектор: А.Д.Меерсон Изначально дом должны были построить у Химкинского водохранилища. По проекту, дом должен был как бы парить над водой, но что-то пошло не так. В итоге здание построили на ул.Беговой. У дома несколько названий: «дом на ножках», «дом-сороконожка», «дом авиаторов».

Кстати,многоэтажка, действительно, стоит на 40 ножках-опорах. Домом авиаторов его назвали поскольку квартиры там давали работникам авиазавода "Знамя труда". Это был первый жилой дом в СССР с применением монолитного железобетона. Сейчас здание используется, как обычный жилой дом. Многоэтажка часто привлекает внимание кинорежиссёров, его можно увидеть в фильмах: «Ночной дозор» и «Тушите свет».

ул. Беговая, 34

Особняк П.П. Смирнова 1905 г. В 1821 г. этим домом владел Петр Базилевский. Он был известен тем, что привез из-за границы прекрасную коллекцию картин. С домом Базилевских был дружен Лермонтов. Здесь произошла последняя встреча Лермонтова и Варвары Лопухиной. Он увидел пятилетнюю дочку своей возлюбленной -

Оленьку Бахметьеву:

С отрадой тайною и тайным содроганьем,

Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...

О, если б знало ты, как я тебя люблю!. Наследник водочных магнатов П.П. Смирнов приобретает усадьбу на Тверском бульваре в 1900 г. Здесь начинается большая перестройка. Именно при перестройке особняк получил современный вид. Семья Смирнова жила в доме до 1917 г. В настоящее время одни помещения сдаются в аренду, другие занимают отделение Пенсионного фонда России. Тверской б-р, д. 18, стр. 1