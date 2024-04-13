Московские прогулки, 18

Дождь на Никольской улице. Фото Юрия Летунова Красивый кадр. Москва-Сити в отражении Храм Василия Блаженного. Некоторые фото внутреннего убранства от Ирины Серебряковой В Москве, на пересечении Колымажного и Малого Знаменского переулков, находится один из древнейших храмов города - храм Антипия, епископа Пергамского, что на Колымажном дворе. Его строительство относится к XVI веку.Храм Антипия, епископа Пергамского, был построен в третьей четверти XVI века, хотя в исторических источниках есть более ранняя дата - 1530 год. В те времена храм находился вблизи государева Колымажного двора, где хранились царские экипажи - колымаги. Сейчас на месте Колымажного двора - здание Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. В 1627 году патриарх Филарет провёл в храме отпевание воеводы Дмитрия Федоровича Скуратова. В 1737 году церковь пострадала из-за Великого пожара Москвы.

В 1830 году был сломан Колымажный двор. Его строения, выполненные из камня, были преобразованы сначала в манеж для обучения верховой езде, а вскоре в пересыльную тюрьму. Затем эту пересыльную тюрьму переместили в Бутырки. После долгих склок территория бывшего двора была отдана для строительства музея изобразительных искусств, поскольку это место это было единственным свободным для строения в центре Москвы. Открытие музея произошло в 1912 году. А это храм в 1881 году. Фотография сделана с территории Колымажного двора, разобранного незадолго до того (от его построек остались кучи камня).

Две фотографии храма, сделанные незадолго до революции из Малого Знаменского переулка. В 1913-1914 годах: И в 1916 году:

И внутреннее убранство сегодня: Долго думала: куда поставить это строение, поскольку мало того, что оно в центре, но оно находится в запустении, хотя имеет статус охраняемого объекта объект культурного наследия федерального значения. Городская усадьба Кожиных — историческая усадьба в центре Москвы, расположенная по адресу Столешников переулок, дом 6 строения 1, 2, 3, 5. Главный дом усадьбы (строение 2) был построен в 1760-х годах по заказу капитан-поручика Иосифа Ивановича Кожина — объект культурного наследия федерального значения.

Главный дом усадьбы Кожиных В середине XVIII века владение перешло от князей Сонцовых-Засекиных к Кожиным – старинному дворянскому роду, известному ещё с XIV столетия. В 1760-х годах новые хозяева начали перестройку владения, в результате которой на основе старых палат был возведён новый главный дом, получивший законченный облик перед 1812 годом. Тогда же появились симметричные двухэтажные флигели с переходами к торцам главного дома – так сформировался парадный двор. Позднее, в 1873 году, флигели были надстроены и расширены. На тот момент Кожины здесь уже не жили. В главном доме располагалась гостиница «Германия». В 1870-х годах в усадьбе размещалась литография художника Маковского. Еще десять лет спустя во владении была редакция «Шахматного журнала», магазин «Крымский базар», а также другой магазин, называвшийся «Русь». Осмотр усадьбы только снаружи В 2013 году пустующий главный дом (строение 2), по сведениям Архнадзора, находился уже в пользовании бизнес-структуры Федеральной службы охраны России, которое обязалось провести полный комплекс реставрационных работ до осени 2017 года. Но воз и ныне там!

Столешников пер., 6, стр. 2, Москва «Парящий мост» парка Зарядье в Москве!

Парящий мост называется именно так, потому что это сооружение отрицает идею связи берегов и как бы «висит» в воздухе, приглашая к неспешным прогулкам в любое время года. Конструкция выполнена с использованием напряженного бетона, что позволяет мостовому сооружению выдерживать значительные нагрузки – более 240 тонн или порядка 4 тысяч человек одновременно.

Выглядит необычно — Местоположение: ул. Варварка, 6, стр. 1, Москва Дрозд-рябинник лакомится яблоком в Крылатском

Ярославский вокзал Ярославский вокзал был выполнен Федором Шехтелем и был одобрен во всех инстанциях, в том числе и Николаем II. Строительство началось весной 1902 года и было завершено к 1907 году. Здание станции выполненное в неорусском стиле и необычно как снаружи, так и внутри, больше похожее на замок. Федор Шехтель сумел воспользоваться принципом древнерусского зодчества и объединил в одно целое несколько различных по форме и размеру построек. Над входом в нише фронтона изображены гербы городов Ярославля — медведь с секирой, Архангельска — поражающий дьявола Михаил Архангел и Москвы — Георгий Победоносец. Светлый фасад и приглушенные тона керамического панно с изображением растительного орнамента напоминают нам о холодном севере. От вокзала первый электропоезд отправился в Мытищи в 1929 году, а скоростной поезд Спутник — в 2004 году.

Вход свободный

Комсомольская площадь, 5, Москва Городская усадьба С. П. Берга

Усадьба возведена в 1897 году по проекту архитектора П. С. Бойцова. К этому времени мастер был уже хорошо известен такими, постройками, как усадьба Владимира Храповицкого «Муромцево» или усадьба Святополк-Четвертинского. Пышные интерьеры особняка навевают атмосферу средневековья: роскошные потолки, деревянные панели, резные порталы готической формы, величественные арки. Одна из них ведёт в трагически известную Красную гостиную, где произошло событие, которое было способно повернуть историю в другом направлении. 6 июля 1918 года в особняке, где в тот год размещалось посольство Германской Империи, был убит посол Германии граф Вильгельм фон Мирбах. Трагедия – не единственное, чем известно здание. Особняк Берга был одним из первых московских домов, где было проведено электричество и установлен дверной звонок.

Посольство Италии проводит в особняке вечера искусств, музыкальные концерты и художественные выставки.

Денежный пер., 5, стр. 1, Москва

Ворота в Коломенском. Москва

Сложно поверить, но на месте, откуда сделана фотография, сейчас расположен один из вестибюлей метро «ВДНХ». Последние избы древнего села Алексеевского в 1960-е годы запечатлел итальянец Пьерджорджо Бранци, несколько лет живший в Москве. Многоэтажная застройка постепенно побеждала сельские рудименты, но ребятишки, весело катающиеся с горки, об этом еще не подозревают. Примерно вот с этой же точки фото сегодняшних 22-23 года дней.

А вы знаете, какой из действующих мостов в Москве самый старый?

«Этот мост начали строить в годы правления Екатерины II и завершили только спустя 17 лет – в 1799-м, через три года после смерти императрицы.» Изначально мост назывался Дворцовый и являлся проездом между Екатерининским и двумя другими дворцами– Лефортовским и Слободским, что послужило его наименованию.

Сегодня мост соединяет между собой улицы Красноказарменную и Радио и называется Лефортовским. Лефортовский мост имеет интересную особенность. Если смотреть на мостовое сооружение стоя ниже по течению Яузы, то опоры моста имеют закруглённую форму.

Загородный дворец императрицы Елизаветы Петровны Императрица была из тех послепетровских Романовых, которые любили Москву.

Ее симпатия распространялась и на принадлежащее ей село Покровское-Рубцово, в котором она жила при правлении Анны Иоанновны. Когда в 1739 г. сгорел деревянный дворец, Елизавета построила новый на берегу пруда.

После смерти императрицы дворец практически не использовался. В 1872 г. территория была отдана Покровской общине сестер милосердия. Общину закрыли и устроили в бывшем дворце огромные коммунальные квартиры, которые просуществовали здесь до 1980-х гг. Пруд был засыпан, а перед дворцом была проложена нынешняя улица Гастелло.

В настоящее время во дворце располагается Государственный научно-исследовательский институт реставрации.

ул. Гастелло, д. 44.

Жемчужина архитектуры Особняк Хлудова – Лямина – Пантелеева впервые упоминается в начале второй половины 18 столетия. Московский предприниматель Хлудов выкупил этот дом на торгах. В нем семья прожила практически два десятилетия. В 1864-м домовладение выкупил Лямин – купец 1-ой гильдии. При нём каких-либо кардинальных перестроек дома и участка не проводилось.

В 1892 г. усадебный комплекс выкупил на торгах разбогатевший крестьян Пантелеев, который сразу приступил к кардинальной реконструкции дома .Дело в том, что Пантелеевич продавал гипсовый декор и владел мастерской по производству лепнины, которая находилась на дворовой территории.

После Октябрьской революции особняк занимали различные государственные учреждения.

В настоящее время здесь открылась гостиница.

Земляной вал, 56, стр.3

Красивая вечерняя Москва Красивая вечерняя Москва

После обильных снегопадов в конце ноября кто-то сделал вот это. Милая армия уточек появилась в Дрожжино. Это сколько же времени потратили создатели, чтобы собрать такой отряд?

Роскошное внутреннее убранство особняка в центре Москвы Этот особняк стоит на углу улицы Пречистенка и Пречистенского переулка и известен всем как Дом Ученых. Сегодня в особняке, как и 100 лет назад, кипит жизнь. Там работает более 30 научных секций и объединений. ул Пречистенка, 16

Особняк П.П. Смирнова Наследник вoдoчных магнатов П.П. Смирнов приобрел старинную усадьбу на Тверском бульваре в 1900 году. Ампирный особняк не устраивал хозяина, и он поручил Федору Шехтелю перепланировать здание. В результате в Москве появилось еще одно прекрасное творение великого архитектора эпохи модерна. Шехтель переделал фасад здания, добавил балкончик, длинные полукруглые окна, плавные, застекленные эркеры. Но настоящим фурором стали интерьеры особняка. Восемь парадных помещений, собранных в анфиладу, сменяют один архитектурный стиль другим: «Романский зал», «Классический зал», «Египетский зал», «Греческий зал», «Рокайльная комната», «Аванзал», «Будуар», «Кабинет».

Только Египетский зал отстает от главной анфилады и выходит окнами во внутренний двор. Здание было оборудовано паровым отоплением, вентиляцией и полностью электрифицировано.

Особняк сейчас занимает компания «Дом Смирнова», которая занимается ивент-менеджментом. Если хотите самостоятельно посмотреть на интерьеры, можно купить экскурсию на их сайте. Стоимость одного билета — 1500 рублей.

Тверской бул., 18, стр. 1, Москва