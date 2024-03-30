Московские прогулки, 17

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Часть 16

Водоотводный канал (ранее также Обводной канал) проложен в 1783—1786 годах вдоль центральной излучины Москвы-реки вблизи Кремля. Вместе с Москвой-рекой образует остров Балчуг. Длина канала — 4 км, ширина — от 30 до 50 м, глубина — около 2 м. Через канал переброшено 11 мостов, в том числе 5 пешеходных. Русло канала было проложено по заболоченной низине, старице Москвы-реки на месте бывшего Болота. При прокладке канала болото было осушено. Отходит от реки выше Большого Каменного моста, около памятника Петру I, и впадает в районе Шлюзовой набережной. Оценим инсталляцию в подъезде одного из многоквартирных домов Москвы.

Дом Лансере Доходный дом Н. Феттер и Е. Гинкель (Дом Лансере) в Милютинском переулке – удивительное московское явление. Он сочетает черты готики и авангарда, разнообразен и состав жильцов. В доме находятся квартиры состоятельных владельцев, сквоты, мастерские художников и частично жилье, как будто переместившееся сюда с Хитровки.

Строительство дома началось в военный 1915 год, что и определило его сложную судьбу. Он задумывался для сдачи в аренду состоятельным заказчикам и должен был соперничать с домом страхового общества «Россия». Для этого заказчики пригласили архитектора Валентина Дубовского, который к этому моменту уже построил в Москве свои знаменитые доходные дома с рыцарями. В историю угловое здание на Милютинском переулке вошло еще и под именем «дома Лансере», так как с 1934 по 1946 год в нем жил и работал известный художник Евгений Лансере. Об этом сообщают две мемориальные таблички на фасаде: кондовая металлическая и эстетская, гранитная, с каллиграфическим шрифтом. Две квартиры в первом подъезде сохранили в изначальном виде. В одну заселили семью архитектора Каро Алабяна, а еще одну по просьбе архитектора Алексея Щусева отдали семье Евгения Лансере. Сейчас эту жилплощадь занимают его потомки. Милютинский пер., дом 20/2, строение 1

Усадьба П.И. Харитоненко Усадьба была построена в 1891-1893 годах. Богато отделанные интерьеры главного дома, которые сохранились до наших дней практически в неизменном виде, были оформлены в разных стилях. Все помещения первого этажа, а также вестибюль, парадная лестница и две гостиных второго этажа выполнены в «готическом» стиле. Большой парадный зал на втором этаже отделан в классическом стиле с изящной позолоченной лепниной. Соседний рокайльный зал украшен потолочной росписью в стиле XVIII века. В особняке Харитоненко часто устраивались приемы и концерты, на которых выступали Федор Иванович Шаляпин и Александр Николаевич Скрябин, а Иван Михайлович Москвин был режиссером домашних любительских спектаклей.

Закрыто для посещения. В настоящий момент здесь располагается резиденция посла Великобритании.

Софийская наб., 14, стр. 1, Москва

Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова Театр имени Евгения Вахтангова — детище лучшего педагога по системе Станиславского. Несмотря на то, что его официальным днем рождения принято считать 13 ноября 1921 года, все началось намного раньше. В конце 1913 года группа студентов под руководством актера и режиссера Евгения Вахтангова образовали студенческую драматическую студию. Спустя семь лет Студия Е.Б. Вахтангова стала частью Московского Художественного Театра, а затем, в 1926 году, получила современное название. Репертуар составляют спектакли абсолютно разных жанров: воздушные водевили, уморительные комедии, невероятные трагедии — во всем чувствуется неповторимый вахтанговский стиль. В труппе Театра им. Вахтангова только талантливые актеры, снискавшие одобрение критиков и зрителей по всему миру.

ул. Арбат, 26, Москва

Парк аттракционов «Сказка» Парк развлечений «Сказка» площадью восемь гектаров расположен на особо охраняемой территории парка «Москворецкий». «Сказка» принимает гостей круглый год, здесь всегда есть чем заняться. Например в «ДиноПарке» гости могут увидеть более 30 представителей древнейших рептилий. В «Альпака парке» проживают 11 дружелюбных альпака, которых можно гладить и кормить. В этно-культурном комплексе «Хаски Лэнд» можно познакомиться с собаками хаски, погулять с ними, а зимой покататься на упряжке. Также в парке можно полюбоваться городом с панорамного колеса обозрения, пройти зеркальный лабиринт или игру в замке квестов, зарядиться адреналином на 40-метровой «Башне падения», посетить VR-зону, и это далеко не все аттракционы.

Вход на территорию парка бесплатный

Крылатская ул., 18, Москва

Усадьба Н.П. Михайловой - В.Э. Тальгрен Особняк практически не оставил воспоминаний о своих первых хозяевах. Известно, что в 1880-х годах в этом доме жил декабрист А. Фролов. В 1825 году он был офицером роты, которой командовал декабрист А. И. Тютчев, в том же году он вступил в «Общество соединенных славян». В ходе следствия по делу декабристов Фролов был арестован. Каторгу отбывал в Читинском остроге и на Петровском заводе, потом с 1835 по 1856 год жил на поселении в Енисейской губернии. После своих долгих скитаний Фролов поселился в Малом Николопесковском переулке, и именно в это время была издана его книга. В конце XIX – начале ХХ веков домом владел купец В. Э. Тальгрен, занимавшийся бумагопрядильной пряжей и канцелярскими товарами. В этом же особняке располагался и торговый дом «Тальгрен В. Э. и К». После 1917 года Тальгрен работал представителем одной из финляндских фабрик, а в 1922 году был арестован. Осмотр только снаружи. В 1970-х годах в доме располагалось представительство Организации освобождения Палестины Ясира Арафата. За последние несколько лет особняк был тщательно отреставрирован ГлавУпДК при МИД России и находится в распоряжении МИДа

Малый Николопесковский пер., 5, стр. 1, Москва

Мелкие нюансы Патриарших прудов. Если гулять по Патриаршим прудам и внимательно всматриваться в окружающее пространство можно найти много чего интересного.

Как-то я уже рассказывала о переезде целого дома. Хорошо, что перевезли, а не по устоявшейся привычке ломать, могли и снести. Как Саввинское подворье передвинули на 50 метров? В 1935 году правительством был одобрен план реконструкции Москвы, согласно которому город должен был получить новый облик.

Саввинскому подворью повезло. Его не планировали снести как другие дома, было решено его “передвинуть”. Советский инженер Гендель разработал методику, которая позволила «перенести» дом.

Эта технология раньше уже была испробована в Америке. Но в США самое тяжелое из перемещенных на тот момент зданий весило 11 тыс. тонн, а вес Саввинского подворья составлял 23 тыс.тонн.

Здание необходимо было сдвинуть на 50 метров. Подготовка к переносу длилась больше 4 месяцев. Подворье срезали с фундамента и установили на прочные балки. Эти балки установили на специальные катки. Затем под основание дома подвели рельсы, по которым он и переехал на новое место.

Сделано это было 4 ноября 1939 г. за одну ночь, пока жильцы спали. Некоторые жители дома только утром заметили, что поменяли свое местоположение.

Смотрите какая замечательная лестница в парадном подъезде Саввинского подворья. Лестница парадного

Роскошная винтовая лестница в гостинице Ленинградская. Между 7 и 2 этажами висит бронзовая люстра-гирлянда. Ее длина — 15,5 м. На момент постройки она являлась самой длинной в мире, поэтому запись о ней была добавлена в Книгу рекордов Гиннесса.

Дом с рыцарями. Один из самых ярких домов-Доходный дом Анны Филатовой. Он предназначался для состоятельных жильцов, а потому на отделку купец не скупился. В Советское время в этом доме был знаменитый магазин Самоцветы. В доходном доме было 4 подъезда, то есть 4 парадных входа.

Посмотрите на эти красавицы лестницы-улитки, уходящие вверх, с чудесными подлинными витражами и дубовыми перилами.

⠀ Отличительная особенность Дубовского – фонари у подножия лестницы. С 1992 года в здании располагается Дом Актера. Кривоарбатский пер.,1

Изначально скульптуру «Рабочий и колхозница» хотели установить на Рыбинской ГЭС. Однако после выставки в Париже, на которой скульптура стала настоящим открытием для других участников, работу Веры Мухиной решили оставить в качестве украшения Москвы. Французская пресса была в восторге именно от советского павильона и называла скульптуру «величайшим произведением ХХ века». Местные власти даже предлагали выкупить «Рабочего и колхозницу». А Испания сразу же выпустила марку с советским павильоном. В 1947 году памятник стал фирменным знаком советского кинематографа — символом киностудии «Мосфильм». Именно с ее изображения на фоне Спасской башни Кремля в 1947 году начался фильм Григория Александрова «Весна». В июле 1948 года Министерство кинематографии утвердило эту эмблему официально. Ну а на Рыбинской ГЭС в итоге установили монумент «Мать-Волга» в 1953 году.

98-метровая работа Церетели (ксстати, любимчик Лужкова). В 1997 г. в Москве был открыт памятник Петру I.

Он был поставлен на специальном острове, который был создан искусственно.

Его официальное название: «В ознаменования 300-летия российского флота».

На установку монумента было потрачено $4 млн.

В 2008 г. памятник занял 10 позицию в списке самых уродливых сооружений сооружений мира.

Крымская набережная

Интерьеры дома табачного фабриканта.Особняк Н.Зимина является памятником архитектуры федерального значения. В пространстве парадной лестницы размещены живописные композиции "Времена года". Особняк недавно отреставрирован. В 1920-е годы здесь располагалось правление Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова. До 2015 года в здании располагался Научно-исследовательский институт киноискусства ВГИК. В настоящее время объект занимает ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры". Во время реставрации

Гончарная ул.,34

МГУ на закате солнца. Фото Иван Фомин

Дом-хамелеон или особняк Коробковой в деталях Роскошный эклектический асиметричный особняк со множеством деталей и чешуйчатым куполом. ул. Пятницкая, 33

Помпезное здание на углу улицы Спиридоновка, 30 и Большого Патриаршего переулка, 1 по своему исполнению выпадает из архитектурного ряда наиболее распространенных в Москве градостроительных стилей и их разновидностей. Такой тип зданий без труда можно встретить, например, в Санкт-Петербурге или в итальянских городах, но никак не в Первопрестольной. Так как же появился этот дом с крупной рустовкой стен и достаточно громоздким обрамлением оконных проемов с прямоугольными «муфтами» в самом центре столицы? Здание было построено в период с 1909 по 1912 годы на средства Гавриила Тарасова - крупного предпринимателя, владельца торговой фирмы и выходца из знатной армянской семьи (ее представителями были Николай Тарасов, финансировавший Художественный театр и создавший с партнером кабаре «Летучая мышь», и Лев Тарасов, больше известный нам как писатель из Франции Анри Труайя).

В память о владельце над первым этажом была нанесена надпись на латинском «GABRIELVS TARASSOF FECIT ANNO DOMINI M», что переводится как «Гаврила Тарасов построил в 1910 году от Рождества Христова», хотя самого хозяина не стало за год до окончания строительства - в 1911.

Архитектурный проект выполнил известный архитектор Иван Владиславович Жолтовский, а прототипом ему послужило палаццо Тьене, созданное зодчим Андреа Палладио (в некоторых источниках указывается, что последний лишь руководил работами при строительстве, а сам проект исполнил Джулио Романо). Оформление внутренних помещений, которые также были декорированы в итальянском стиле, проводилось по эскизам художников Евгения Евгеньевича Лансере и Игнатия Игнатьевича Нивинского. После Октябрьской революции в доме Тарасова разместился Наркомат иностранных дел, который затем сменило общество «Администрация американской помощи (АРА)». Долгие годы здесь размещался Верховный суд СССР. Затем здание по адресу улица Спиридоновка, 30/1 (Большой Патриарший переулок) передали сначала посольству Германии, следом - дипломатам Польши, и, в конце концов, в особняке разместился Институт Африки РАН. Привлекает внимание расположенное над лестницей мозаичное панно «Освобожденная Африка», появившееся в институте в 1980-е годы. С убранством особняка оно не вяжется, но само по себе весьма необычное и тоже является памятником своему времени.