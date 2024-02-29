Московские прогулки, 14

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Часть 11 Часть 12 Часть 13

Церковь святителя Григория Неокесарийского Яркие краски церковного здания придают храму праздничный нарядный вид. Фасады строения окрашены в цвет сурика, а большинство архитектурных деталей выделено белой и бирюзовой краской. Одно из главных украшений храма — килевидные кокошники, тремя рядами обрамляющие его основной объем. Пять луковичных глав установлены на глухих барабанах. Кресты украшены царскими коронами, что подчеркивало принадлежность церкви к придворным храмам. Основной объем здания и колокольня опоясаны изразцовым ободком, краски которого до сих пор сохранили свою яркость и насыщенность. Главная святыня храма — чудотворная Боголюбская икона Богоматери XIX века. Также здесь хранятся иконы Божией Матери. В храме находится ковчег с частицей мощей святителя Григория Неокесарийского, частицы мощей Московских святителей Филарета и Иннокентия, преподобного Сергия Радонежского, благоверного князя Александра Невского и других святых. ул. Большая Полянка, 29А, Москва

Лестницы в Доме Актера Дом Актеров - один из самых красивых домов, который знает каждый, кто хоть раз проходил по Старому Арбату. Сегодня внутрь дома можно попасть с экскурсией, ул. Арбат, 35

Район Красной Пресни Район Красной Пресни

Три схожих церкви: Покрова в Филях (Москва), Спасская в Уборах (ближнее Подмосковье) и Знамения на Шереметевом дворе (Москва).

Нарышкинское барокко – это стиль архитектуры, который развивался в России во время правления Софьи и Петра I.

Этот стиль архитектуры сложно назвать типичным барокко, так как он сочетает в себе и элементы барокко, и элементы русского народного искусства. В основном он проявился в строительстве дворцов и храмов, которые были построены в Москве, Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Особенно знаменитыми являются каменные церкви «иже под колоколы» (сочетание основного здания и звонницы в одном объёме) и украшениями в виде колонн, пилястр и вензелей. Нарышкинское барокко стало символом рубежа 17 и 18 века, отражая переход России от средневековых традиций к современности.

Здание Президиума РАН начало 90-х Архитектор: Юрий Платонов Здание спроектировано в конце 1960-х, заложенное в середине 1970-х и законченное в начале 1990-х. Благодаря ажурному декоративному завершению башни, выполненному из золотистого металла, почти сразу после постройки здание получило среди москвичей ироничное прозвище «Золотые мозги». Золотые часы долгое время не работали по причине отсутствия в их механизме электронных деталей. В 2017 г. все четыре циферблата часов были запущены. «Малый колокол» часов бьёт каждую четверть часа, «большой колокол» — отбивает каждый ровный час. В малоэтажной части комплекса размещаются концертный зал вместимостью 1,5 тысячи посадочных мест, зимний сад и внутренний двор со стеклянной галереей, ведущей к лифтовому холлу высотной части. В высотных зданиях расположены административные помещения, а на верхнем этаже — смотровая площадка и ресторан. Ленинский пр-т, 14

Доходный дом Феттер и Гинкель 1913 г. Архитектор: Валентин Дубовский Заказчиком этого дома был завод «Феттер и Гинкель». К 1916 г. завод стал одним из крупнейших в России производителем гильз и патронов. Дубовской построил 5 этажей . Далее А.М.Калмыков достраивает дом и этажей стало уже 7.

Внутри здания сохранился декор: парадный вестибюль с готическим оформлением потолка, уцелела парадная лестница. В квартире 8 этого дома с 1934-1946 гг. жил и работал Евгений Лансере- известный русский художник. Это была огромная коммунальная квартира. На семью Лансере дали три комнаты и мастерскую. Сейчас в той самой квартире живут уже дети и внуки художника. Милютинский переулок, 20/2

От крепостного до основателя фабрики «Бабаевский». Крепостной Степан Николаев открыл семейную мастерскую по изготовлению варенья и пастилы из абрикосов.

Скопив денег, Степан выкупил вольную для себя и своей семьи и был зарегистрирован как московский купец. За свое искусство делать замечательные сладости из абрикосов он получил прозвище, а затем и фамилию Абрикосов. После смерти Степана в 1830 г., владельцем мастерской стал его сын Иван, который вскоре повысил количество и ассортимент продукции, а также увеличил оборотный капитал. Однако принести славу фамилии Абрикосовых суждено было внуку Алексею, который превратил небольшое производство сладких изделий в крупнейшее кондитерское предприятие страны. Сегодня мы знаем эту фабрику как кондитерский концерн «Бабаевский». После реставрации она стала зеленой. Ходынское поле Дождь и закат около Кремля. Георгий Победоносец на Поклонной горе. Последние 2 фото Юрия Дегтярева.

Арка главного входа ВДНХ 1954 г., Архитектор: Иннокентий Мельчаков Арка выполнена в духе имперской архитектуры Древнего Рима и символизирует славу советского народа, победителей Великой Отечественной войны. Главная арка ВДНХ имеет архитектурные украшения, а венчает арку скульптурная композиция «Тракторист и колхозница». Тракторист в вытянутых вверх над головой руках держит сноп колосьев, а колхозница помогает ему, поддерживая сноп. Вся скульптура аллегорически символизирует тяжелую промышленность и сельское хозяйство. С учётом скульптурной композиции высота арки Главного входа составляет 32 метра. А в тёмное время суток арка красиво подсвечивается. Раньше Арка была изображена на марках почты.

Что было вместо Павильона №12 на ВДНХ? В августе 1939 г. здесь находился павильон Грузинской ССР. Его построили к открытию выставки. Вокруг павильона высадили пальмы, чтобы посетители выставки ощущали себя, как в жаркой летней Грузии. На полу лежал мрамор. Из такого же материала сделали скамейки. Далее располагался массивный проход в центральный зал. Из него посетители могли попасть в большую оранжерею с разными фруктовыми деревьями (персиками, апельсинами, хурмой, лимонами) и другими субтропическими растениями.

В 1965 г. в здании случился пожар, который уничтожил почти все конструкции. Перекрытия были деревянными везде, кроме оранжереи. Лишь она и сохранилась. Поэтому в 1966-м всё переделали в "Оранжерею субтропических культур". Она работала на протяжении 20 лет. Однако потом на её месте решили построить здание нового павильона - "Советские профсоюзы". То самое серое, что на первой фотографии.

ВДНХ. К закрытию сезона фонтанов

Не только кино, но и красивый интерьер- Кинотеатр Художественный 1913 г. Старейший кинотеатр Москвы, один из старейших в мире и один из немногих действующих кинотеатров, имеющих столетнюю историю. 6 лет длилась реконструкция

с 2014 по 2020 г. и теперь мы можем наблюдать эту красоту. Убранство холла - высший класс. Лампы, люстры, в целом освещение, мебель и простор. Интерьер самого зала тоже необычный и красивый. Арбатская пл., 14

Усадьба «Грачевка» в Ховрино 1900 г. Архитектор: Лев Кекушев Название усадьбы связано с именем ее последнего владельца – купца Митрофана Грачева. Это был богатый и амбициозный человек, построивший себе настоящий дворец. Основная особенность дома «Грачевка» - он очень похож на знаменитое казино «Монте-Карло» в Монако – самое старое казино Европы. Так же, как и здание казино «Монте-Карло», господский дом усадьбы в Ховрино украшен башнями, статуями, ризалитами, вазонами, лепниной. К сожалению дом в готовом виде Митрофан не увидел, он умер за год до окончания строительства. После смерти Грачева усадьбой владела его семья. В это время дом в Ховрино стал одним из центров культурной жизни Москвы. В годы ВОВ в усадьбе располагался военный госпиталь, после войны сюда переехала Московская областная восстановительная больница. Это учреждение продолжает занимать особняк и сейчас. Клинская ул., 2

А вообще, кого только не встретишь в Москве!

На Новокузнецкой, например, смотреть нужно не только по сторонам, но и вверх. А вдруг там коза рогатая карабкается по стене. Ресторан «Козловица» повесил там эту скульптуру. Такие же есть и внутри заведения на стенах.

Пятницкая, 29