Московские прогулки, ч.10

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Доходный дом В. И. Фирсановой.

⠀До революции верхние этажи здания были заняты роскошными квартирами, предназначенными для сдачи внаем. Здесь же находилась и квартира хозяйки дома. В 1902 г. пятикомнатную квартиру на первом этаже снимал А. П. Чехов вместе со своей женой О. Л. Книппер. ⠀ Сегодня здесь располагаются рестораны, магазины, различные организации. Неглинная улица, д.14/1А Почтальон Печкин пьет кофе в «Пирожковой» на Московском проспекте

Дом Шиллера с привидениями 1912 г. Дом Шиллера - в прошлом доходный дом. Он является ярким представителем готического стиля. В доме 6 этажей и всего 8 квартир. Какой же у них метраж? Изнутри дом напоминает Тевтонский замок: узкая винтовая лестница, окна-бойницы, строгий узор. Поговаривают, в нем как в настоящем замке водятся привидения… Старая Басманная улица 32/1

А вы знали, что «у чёрта на куличиках», это в Москве❓

В древности в центре Москвы один из районов назвался Кулишки. По одной из версий, в 1666 г. в Троицой церки «на Кулишках» начали происходить мистические явления, которые прихожане списали на проделки чёрта.

Царь Алексей Михайлович поручил изгнать чёрта. Однако московское название «Кулишки» трансформировалось в «Кулички».

Со временем причины появления выражения забылись. В народе помнилось лишь что где-то «на куличиках» буйствовал чёрт.

В настоящее время на Кулишках располагается храм Всех Святых.

Славянская площадь, д. 2

Первый небоскреб Москвы - Дом Нирнзее.

⠀Архитектор Эрнест Ришард Нирнзее задумал свое творение как «дом дешевых квартир». Он строился в расчете на одиноких служащих, большую часть дня проводящих в своих конторах. Небольшие квартиры в первоначальной планировке не имели кухонь. Жильцам предлагалось питаться в ресторане на 11 этаже здания, то есть уже на крыше (в настоящее время закрыта).

⠀ Со времени постройки в 1912 до 1931 гг. «Дом Нирнзее» высотой свыше 40 метров - самое высокое жилое здание Москвы и один из очагов общественной жизни столицы. Здесь М. Булгаков познакомился с будущей женой Е. Шиловской. А В. Маяковский жил в этом доме и получал любовные записки. Большой Гнездниковский переулок, 10

Не поверите, но это... Зарядье

Виды с Большого Каменного моста в предзакатный час Виды с Большого Каменного моста в предзакатный час

Центральная аллея ВДНХ (Аллея фонтанов) в объективе Валерий Тихомиров

Парад ретро трамваев в Москве (09.09.2023.). На день города

Нет, это не сгенерированная нейросетью фотография. Москва, Шелепихинская набережная, 2023 год.

Усадьба Грачевка Усадьба Грачевка известна с 16в., она часто переходила из рук в руки. Среди владельцев усадьбы значились известные фамилии — Третьяковы, Шереметевы, Головины. В 1895 г. усадьбу приобрел богатый купец М.С.Грачёв. За два года он привел имение в порядок: расчистил парк, обновил хозяйственные постройки. В 1900 г. архитектором Г.А.Кайзером по проекту Л.Н.Кекушева был построен дворец, с башенками и ризалитами со сложными кровлями, чешуйчатыми гранеными куполами с люкарнами, широким использованием скульптуры и лепнины в наружном убранстве. Здесь писал свои картины К.В. Лемох, приезжали В.А. Гиляровский, А.Н.Толстой, В.Я. Брюсов. После революции в усадьбе открылся туберкулезный санаторий. Перед самой войной он был перепрофилирован в кумысолечебницу, а во время войны здесь был госпиталь для тяжелораненых. После войны в усадьбу перевели Московскую областную физиотерапевтическую больницу. В настоящее время усадьбу занимает Московская областная больница восстановительного лечения.

Клинская ул., 2, стр. 1, Москва

Из жизни ВДНХ… Сегодня сложно представить, но изначально ВДНХ задумывалась как временная экспозиция.

Выставка росла и поражала масштабами советских людей вплоть до 1941 г. В годы ВОВ комплекс подвергался обстрелам, а в павильонах располагался склады и казармы. 1947 г. ВДНХ отстроили заново. 1990 гг. территория ВДНХ превратилась в большой рынок, торгующий всем без разбора. Между прочим, это павильон Космос в 90-е.

И лишь в 2014 г. комплекс был реконструирован. С тех пор выставка только хорошеет! Полюбуемся летним ВДНХ

Необычный дом в центре Москвы Деревянный модерн построен в 1925г., 2 подъезда, 2 этажа, 6 квартир. Основная часть вполне заурядная, а вот пристройка заслуживает внимания. На заборе прикреплены артефакты: зеркало, часы, медальон. Вокруг дерева обвита цепь, видимо, имитируя дуб из-стихотворения Пушкина. На крыше сарая маленький домик. Въезд в гараж тоже колоритный: два топора и самодельные деревянные буквы "Не парковать". Но самое потрясающее во всем этом - калитка! Чего там только нет: часы, крест, ложки-поварешки, подкова, какой-то прибор типа барометра, корпус от скрипки и даже хамса. Место: 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1

Сад астрономов в парке «Сокольники» Это одновременно зона отдыха, игровая площадка для детей, прогулочная аллея и инсталляция под открытым небом. Небольшой уютный комплекс полностью посвящен астрономии. Посетители попадают в сад через «Астральные ворота», за которыми начинается главная аллея, представляющая собой макет Солнечной системы. Отправная точка арт-объекта – выложенное светлой плиткой Солнце, в центре которого размещены аналемматические часы. Часы выполнены из бронзы, время по ним можно узнать, наблюдая за тенью, которую отбрасывает вертикальная «стрелка». От Солнца, пересекаясь с выложенными плиткой прогулочными дорожками, расходятся орбиты восьми планет. Макеты планет похожи на большие глобусы. Немного в стороне расположен арт-объект "Луна". Сад астрономов - отличное место для отдыха с детьми. Ребята получают первичные знания о строении Солнечной системы, о космосе и Вселенной. Место: Ул. Сокольнический Вал, д.1, стр.1

И на сегодня наша прогулка заершилась.