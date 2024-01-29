Московские прогулки, ч.10

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Доходный дом В. И. Фирсановой.
⠀До революции верхние этажи здания были заняты роскошными квартирами, предназначенными для сдачи внаем. Здесь же находилась и квартира хозяйки дома.В 1902 г. пятикомнатную квартиру на первом этаже снимал А. П. Чехов вместе со своей женой О. Л. Книппер.⠀Сегодня здесь располагаются рестораны, магазины, различные организации.Неглинная улица, д.14/1АПочтальон Печкин пьет кофе в «Пирожковой» на Московском проспекте
Дом Шиллера с привидениями1912 г.Дом Шиллера - в прошлом доходный дом. Он является ярким представителем готического стиля.В доме 6 этажей и всего 8 квартир. Какой же у них метраж?Изнутри дом напоминает Тевтонский замок: узкая винтовая лестница, окна-бойницы, строгий узор.Поговаривают, в нем как в настоящем замке водятся привидения…Старая Басманная улица 32/1
А вы знали, что «у чёрта на куличиках», это в Москве❓
В древности в центре Москвы один из районов назвался Кулишки.По одной из версий, в 1666 г. в Троицой церки «на Кулишках» начали происходить мистические явления, которые прихожане списали на проделки чёрта.
Царь Алексей Михайлович поручил изгнать чёрта. Однако московское название «Кулишки» трансформировалось в «Кулички».
Со временем причины появления выражения забылись. В народе помнилось лишь что где-то «на куличиках» буйствовал чёрт.
В настоящее время на Кулишках располагается храм Всех Святых.
Славянская площадь, д. 2
Первый небоскреб Москвы - Дом Нирнзее.
⠀Архитектор Эрнест Ришард Нирнзее задумал свое творение как «дом дешевых квартир». Он строился в расчете на одиноких служащих, большую часть дня проводящих в своих конторах.Небольшие квартиры в первоначальной планировке не имели кухонь. Жильцам предлагалось питаться в ресторане на 11 этаже здания, то есть уже на крыше (в настоящее время закрыта).
⠀Со времени постройки в 1912 до 1931 гг. «Дом Нирнзее» высотой свыше 40 метров - самое высокое жилое здание Москвы и один из очагов общественной жизни столицы.Здесь М. Булгаков познакомился с будущей женой Е. Шиловской. А В. Маяковский жил в этом доме и получал любовные записки.Большой Гнездниковский переулок, 10
Не поверите, но это...Зарядье
Виды с Большого Каменного моста в предзакатный часВиды с Большого Каменного моста в предзакатный час
Центральная аллея ВДНХ (Аллея фонтанов) в объективе Валерий Тихомиров
Парад ретро трамваев в Москве (09.09.2023.).На день города
Нет, это не сгенерированная нейросетью фотография. Москва, Шелепихинская набережная, 2023 год.
Усадьба ГрачевкаУсадьба Грачевка известна с 16в., она часто переходила из рук в руки. Среди владельцев усадьбы значились известные фамилии — Третьяковы, Шереметевы, Головины.В 1895 г. усадьбу приобрел богатый купец М.С.Грачёв. За два года он привел имение в порядок: расчистил парк, обновил хозяйственные постройки. В 1900 г. архитектором Г.А.Кайзером по проекту Л.Н.Кекушева был построен дворец, с башенками и ризалитами со сложными кровлями, чешуйчатыми гранеными куполами с люкарнами, широким использованием скульптуры и лепнины в наружном убранстве.Здесь писал свои картины К.В. Лемох, приезжали В.А. Гиляровский, А.Н.Толстой, В.Я. Брюсов. После революции в усадьбе открылся туберкулезный санаторий. Перед самой войной он был перепрофилирован в кумысолечебницу, а во время войны здесь был госпиталь для тяжелораненых.После войны в усадьбу перевели Московскую областную физиотерапевтическую больницу.В настоящее время усадьбу занимает Московская областная больница восстановительного лечения.
Клинская ул., 2, стр. 1, Москва
Из жизни ВДНХ…Сегодня сложно представить, но изначально ВДНХ задумывалась как временная экспозиция.
Выставка росла и поражала масштабами советских людей вплоть до 1941 г. В годы ВОВ комплекс подвергался обстрелам, а в павильонах располагался склады и казармы.1947 г. ВДНХ отстроили заново.1990 гг. территория ВДНХ превратилась в большой рынок, торгующий всем без разбора. Между прочим, это павильон Космос в 90-е.
И лишь в 2014 г. комплекс был реконструирован. С тех пор выставка только хорошеет!Полюбуемся летним ВДНХ
Необычный дом в центре МосквыДеревянный модерн построен в 1925г., 2 подъезда, 2 этажа, 6 квартир. Основная часть вполне заурядная, а вот пристройка заслуживает внимания. На заборе прикреплены артефакты: зеркало, часы, медальон. Вокруг дерева обвита цепь, видимо, имитируя дуб из-стихотворения Пушкина. На крыше сарая маленький домик.Въезд в гараж тоже колоритный: два топора и самодельные деревянные буквы "Не парковать". Но самое потрясающее во всем этом - калитка! Чего там только нет: часы, крест, ложки-поварешки, подкова, какой-то прибор типа барометра, корпус от скрипки и даже хамса.Место: 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1
Сад астрономов в парке «Сокольники»Это одновременно зона отдыха, игровая площадка для детей, прогулочная аллея и инсталляция под открытым небом. Небольшой уютный комплекс полностью посвящен астрономии.Посетители попадают в сад через «Астральные ворота», за которыми начинается главная аллея, представляющая собой макет Солнечной системы.Отправная точка арт-объекта – выложенное светлой плиткой Солнце, в центре которого размещены аналемматические часы. Часы выполнены из бронзы, время по ним можно узнать, наблюдая за тенью, которую отбрасывает вертикальная «стрелка». От Солнца, пересекаясь с выложенными плиткой прогулочными дорожками, расходятся орбиты восьми планет. Макеты планет похожи на большие глобусы. Немного в стороне расположен арт-объект "Луна".Сад астрономов - отличное место для отдыха с детьми. Ребята получают первичные знания о строении Солнечной системы, о космосе и Вселенной.Место: Ул. Сокольнический Вал, д.1, стр.1
И на сегодня наша прогулка заершилась.
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