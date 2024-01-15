Московские прогулки, ч.9

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Уж простите, но не очень люблю зиму, поэтому тоже предлагаю прогуляться по летней Москве. Шкатулка для драгоценностей – Ссудная казна в Настасьинском переулке. Здание Ссудной казны строили для государственного ломбарда, его проект утверждал лично Николай II, а его создатель, Владимир Покровский, получил звание архитектора Величайшего Двора. Интерьеры здания создал художник Иван Билибин. Именно билибинское изображение двуглавого орла стало впоследствии символом Госбанка, оно же присутствует на современных российских денежных знаках В Ссудной казне выдавали деньги под залог ценных вещей — золота, серебра, драгоценных камней. Кредитовали сроком до года, а сверху брали 6% годовых. Также хранили ценности — это приносило неплохой доход. С 1941 года в здании находился Госбанк СССР, в настоящее время там расположено хранилище Центробанка России

Ажурные детали Москвы… Чугунная ограда усадьбы Демидова. Ограда отлита в 1760 г.

Большой Толмачёвский, 3 Ворота особняка Новикова

Большая Полянка, 45 Ворота и ограда доходного дома Российского страхового общества

Сретенский бульвар, 6. Чугунная ограда особняка Сергея Третьякова

Гоголевский бульвар, 6. Ограда особняка Зинаиды Морозовой

Спиридоновка, 17 Ворота особняка Стахеева

Новая Басманная, 14. Ворота особняка Прове

Новая Басманная, 22/2.

Невероятная луна 31 августа 2023 года… Фото сделано Еленой Крижевской

Если совсем уж город утомил то можно окунуться в природу. Рядом с ВДНХ (с территории ВДНХ можно перейти в Ботсад), рядом в Останкинской телевышкой есть волшебный сад Ботанический сад имени Цицина

На территории Ботанического сада есть Японский сад. Японский сад- ландшафтный парк в московском Ботаническом саду. На территории каскадные водоёмы с островами и мостиками, пруды, пагода, каменные фонари. Здесь высажены традиционные японские растения. Весной, когда там цветет сакура, производит сад ошеломляющее впечатление.

Облик города в объективе Оксаны Гильдеевой Облик города в объективе Оксаны Гильдеевой

История «Хохловки» начинается в конце XVII века — здания на Ивановской горке вблизи Китай-города построил дипломат Емельян Украинцев, а в главном доме долгое время располагался Московский архив Коллегии иностранных дел. В начале нулевых район приглянулся художникам и скульпторам, а пространство между домами постепенно превратилось в арт-кластер. Сегодня здесь соседствуют мастерские, магазины винтажа и ретро, дизайнерские студии и сервисы ремонта техники. Между домами приятно прогуливаться в солнечный день, фасады зданий со временем образовали галерею уличного искусства под открытым небом. Можно зайти в книжный клуб «Гиперион» с атмосферой букинистической лавки, заглянуть в магазин винтажных украшений Vintage Atelier с бижутерией из Европы и в секонд-хенд-бутик Mix and Match или на вечеринку в клуб Blanc. Вот таким был фонтан в ГУМе в августе

«Пасть порву»! Герою этой знаменитой фразы Трошкину-Доценту на Аллее кинозвёзд установлена скульптура, открытие которой состоялось в 2001 г.

К слову, в 2015 г. памятник украли. Обнаружили его в пункте приёма цветных металлов распиленным на куски.

В 2016 г. на том же месте состоялось открытие нового памятника. Второй памятник представляет собой точную копию предыдущего. Ансамбамбль Рогожской старообрядческой общины Все храмы комплекса были построены рядом с Рогожским кладбищем в середине XVIII - начале XIX века и ныне являются объектами культурного наследия федерального значения. Ансамбль Рогожской старообрядческой общины Ансамбль Рогожской старообрядческой общины Ансамбль Рогожской старообрядческой общины. В ансамбль входят Покровский собор, Воскресенская колокольня, Церковь Рождества на Рогожском кладбище и рядовые постройки Рогожской старообрядческой общины на улице Рогожский посёлок. Ансамбль Рогожской старообрядческой общины. Алея спортивной славы. Лужники. Памятник Стрельцову Памятник самбо на алее спортивной славы. В парке крупнейшего спортивного комплекса Лужники расположена Аллея спортивной Славы, на которой установлены памятники выдающимся спортсменам, памятные доски и символические спортивные скульптуры. Аллея начинается от правого входа комплекса и тянется до набережной Москвы-реки. Первая достопримечательность, которая расположена ближе ко входу - Олимпийский мишка - символ Олимпиады-80 в Москве. Рядом с ним чаша Олимпийского огня, в которой он горел в дни московской Олимпиады. Аллея выложена брусчаткой, в которую вмонтированы памятные доски с именами выдающихся спортсменов (футболистов и хоккеистов). Аллея спортивной Славы пользуется популярностью у болельщиков и поклонников великих русских спортсменов, а также здесь любят прогуливаться местные жители. На самой Лужнецкой набережной находится небольшая Владимирская часовня, построенная на пожертвования российских спортсменов и работников спорткомплекса. Атмосфера Ивановской горки в объективе Милы Карлиной Атмосфера Ивановской горки в объективе Милы Карлиной Ну и напоследок несколько видов с городом в закате. И на сегодня наша прогулка завершена