Московские прогулки, ч.21

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10

Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15

Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20

Сегодня тематика прогулки - ВДНХ. Немного красивых ночных зимних снимков. Далее будут павильоны, но не по порядковым номерам.

Арка Главного входа ВДНХ Самая мощная ассоциация с ВДНХ у любого человека — это арка парадного входа на Выставку, открывающая Центральную аллею. На вершине арки «Тракторист и колхозница» возносят на 32-метровую высоту аллегорический сноп колосьев — тяжелую промышленность и сельское хозяйство. Арка была построена к открытию ВСХВ в 1954 году, архитектор — Иннокентий Мельчаков. Над скульптурой «Тракторист и колхозница» — эмблемой Выставки — трудился целый творческий коллектив: А. П. Антропов, С. Д. Рабинович, И. Л. Слоним, Н. Л. Штамм под руководством С. М. Орлова. Вход свободный

Павильон №66. Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан. Вот так он выгляде в 1939-40гг.

Построен в 1939 г. как павильон «Узбекская ССР» по проекту архитектора С.Н. Полупанова. В том, первоначальном варианте, в центре была легкая беседка-солнце с фонтаном, а сам павильон выделялся простотой форм. Сегодня он выглядит по другому.

В оформлении павильона обильно использованы национальные мотивы Узбекистана. Классические крылья, обнесенные колоннами, адресуют нас к древнему храму, но при этом богато украшенному азиатскими мотивами. Затейливый узор деревянных дверей, майоликовое оформление входа, витражи, растительный орнамент с изображением кустов и коробочек хлопка, украшающий карнизы, капители колонн и кровлю ротонды, созданные мастерами Узбекистана, несут знаки и энергетику старинной культуры этой республики. Открыт для посещения просп. Мира, 119, стр. 66, Москва

Павильон № 17 "Лесная промышленность" Галерея «Лес» — это яркое приключение на базе передовых мультимедиа и интерактивных технологий, 18 оригинальных инсталляций, объединенных общей экспозицией. Галерея открыта в историческом павильоне №17 — он был создан в 1954 году и посвящен лесной промышленности. В ходе небольшого интерактивного путешествия гости смогут узнать, что общего между человеком и деревом, как общаются деревья, поиграть в театр теней и лесную викторину, помочь олененку попасть к маме или вызвать Лешего. Билет: от 790р

просп. Мира, 119, стр. 17, Москва

Павильон № 26 "Музей транспорта Москвы" Павильон был построен в 1937 году и изначально носил название «Хлопок». Позже проводились реконструкции здания, да и название менялось несколько раз, пока в 1967 году здесь не расположился «Транспорт СССР».

⠀Экспозиция рассказывает нам историю марки «Москвич»: как он появился, в каких фильмах принимали участие автомобили этой марки, в каких гонках участвовали, как был закрыт завод-изготовитель.

⠀Экспозиция оформлена таким образом, что она будет интересна самым разным категориям посетителей: тем, кто вырос на советских фильмах, автолюбителям, детям… Здесь есть мультимедийная составляющая, интерактивы, множество уникальной информации, и, конечно же, роскошные автомобили. Билет: 400р

просп. Мира, 119, стр. 26, Москва

Павильон № 51 Мясная промышленность Существующий павильон построен по проекту архитекторов В. М. Лисицына и С. Г. Чернобая в 1951—1954 годах в стиле сталинского ампира. Павильон двухэтажный. Главный фасад украшен четырёхколонным портиком, а центральный объём значительно возвышен над зданием. Капители колонн украшены барельефами с изображением голов быков, а венчает портик скульптурная композиция работы Наума Конгисера «Боец с быком». Во вводном зале расположено панно работы художника Бориса Щербакова с изображением стада на пастбище. В 1990-е годы экспозиция была упразднена, и павильон стал сдаваться в аренду под торговые и офисные помещения. В 2014 году была завершена реконструкция здания, после чего его было решено передать в аренду для открытия в нём ресторана. Временно не работает, поскольку идет полная реконструкция. Статуи быков уже поставили на место.

просп. Мира, 119, стр. 51, Москва

Павильон № 68 Выставочно-торговый центр Республики Армения Павильон построен в 1954 году, архитекторы — Р. Р. Кликс, В. М. Таушканов. Здание в плане представляет собой шестиугольник. Центральный фасад выделен высоким шестиколонным портиком. Над каждой из шести колонн размещены барельефы с изображениями охотника, механизатора, колхозницы, животновода, агронома и шахтёра. Увенчан главный фасад скульптурной композицией с изображением снопа и рогов изобилия. С 2003 года в павильоне действует выставочно-коммерческий центр Республики Армения и ресторан армянской кухни «Арарат». Билеты от 200р

просп. Мира, 119, стр. 68, Москва

Павильон № 36 Музей кино Идея о создании Музея кино возникла еще в начале ХХ века у организатора кинопроизводства, сценариста и режиссера Григория Моисеевича Болтянского. И вот, спустя почти 100 лет, музей наконец получил возможность обрести свою постоянную площадку: 22 мая 2015 года между ФГБУК «Государственный центральный музей кино» и ОАО «ВДНХ» был заключен договор о долгосрочной аренде павильона №36. Открытие обновленного Музея кино состоялось 20 октября 2017 года. В фондах Музея кино хранятся костюмы, фотографии, афиши и плакаты, диафильмы, редкие книги, кино- и фототехника и личные вещи деятелей отечественного кинематографа — начиная с конца XIX века и по сегодняшний день. Всего свыше 200 тысяч экспонатов. Вход 300 р

просп. Мира, 119, стр. 36, Москва

Павильон № 58 Центр славянской письменности Слово Строительство здания, которым мы можем любоваться сегодня, началось в 1950 году. Тогда предполагалось, что в некоторых чертах оно повторит прежний павильон. Однако в ходе строительных работ 1951 года почти все проекты претерпели серьезные изменения. Автором павильона стал А. А. Таций при участии В. И. Чуприной и Г. В. Шлаканева. Проект создавался в соответствии с указаниями Н.С. Хрущева и Министерства сельского хозяйства УССР. В 1964 году в павильоне была размещена экспозиция «Земледелие». В 1997 году в здании располагался филиал павильона «Культура». 24 мая 2019 года в День славянской письменности на ВДНХ открылся Центр «Слово» — музейно-просветительский комплекс, не имеющий аналогов в России.

Билет 300р

просп. Мира, 119, стр. 58, Москва

Как возникла идея фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ? Само выражение «Каменный цветок» стало популярным благодаря сборнику сказов Павла Бажова «Малахитовая шкатулка». В этом сборнике есть рассказ «Каменный цветок», где показано стремление к совершенству ручного труда. Так, мальчик Данила Недокормыш изготовил для своего приказчика чашу на ножках, но чаша эта оказалась очень уж простой. И вот что сказал Данила: «Вот цветок самый что ни на есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а чаша кого обрадует?». Эта история и вдохновила создателей фонтана.

Павильон № 34 Центр Космонавтика и авиация Крупнейший в современной России космический музейный комплекс — центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ — впервые открылся для широкой публики 13 апреля 2018 года в отреставрированном историческом павильоне № 34 «Космос». В экспозиции центра представлено более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, никогда ранее не выставлявшихся в музейном пространстве; экспонаты предприятий оборонно-промышленного комплекса; более 2 тыс. редких архивных документов, фото- и видеоматериалов. В подкупольном пространстве павильона разместились игровые симуляторы, экспозиционный модуль «Монолит» и «Космическая сфера» — уникальный 5D-кинотеатр, где можно увидеть историю покорения Вселенной человеком от теории Большого взрыва до перспектив колонизации Марса. Вход от 300р

просп. Мира, 119, стр. 34, Москва

Самый яркий павильон ВДНХ! «Природоград» посвящен важной в наше время теме — экологии. Настоящий сказочный лес с гигантскими растениями показывает, как устроен мир от недр до климата. Вход свободный —Вт-Чт 10:00-21:00, Пт-Вс 10:00-22:00

Местоположение: просп. Мира, 119, стр. 70

Павильон № 546 "Дом связи" Здание «Дома связи» было построено к открытию Выставки 1954 года для целевого использования.

Половина здания была отдана под местную выставочную телефонию, включая правительственную линию связи. Вторую половину занял радиовещательный комплекс ВСХВ (прежнее название ВДНХ). В «Доме связи» работали дикторы Всесоюзного радио и радио «Маяк», в том числе народный артист СССР Юрий Левитан. В 1975 году к 30-летию Дня Победы именно отсюда впервые на открытом пространстве транслировалась песня «День Победы».

В 1990-е годы в здании располагалась администрация радиослужбы ВВЦ (прежнее название ВДНХ), контактная телефонная станция и действующая радиоточка.

До 2015 года в четырех помещениях радиорубки регулярно проводились съемки для кино и телевидения, а также локальные выставочные показы. Остальная часть здания функционировала как радиоточка. Затем «Дом связи» был закрыт.

Входа нет

проспект Мира, 119с546, Москва

Дворец бракосочетания на ВДНХ Дворец бракосочетания на ВДНХ расположен в историческом здании 1939 года, построенном по проекту архитектора Николая Колли. Строение, стилизованное под особняк XVII века, в разные времена использовалось как: колхозный клуб, экскурсионный отдел ВДНХ, школа разведчиков. 25 февраля 2014 года здесь открылся Дворец бракосочетания. Его внутреннее пространство разделено на: церемониальный зал, просторный холл, гостиные, две просторные террасы. С момента открытия во Дворце бракосочетания на ВДНХ оформили свои отношения более 17 тысяч влюбленных пар. просп. Мира, 119, стр. 421, Москва

Павильон №25 «Нефть» Павильон № 25 «Нефть» был построен в 1954 году по проекту архитекторов А. А. Тация, И. М. Тамаркина и С. С. Ганешина для экспозиции «Сахарная свёкла». В 1964 году павильон получил своё современное название «Нефтяная промышленность». Теперь его содержание отражало темы добычи, транспортировки и переработки нефти.

С 1990-х годов павильон был закрыт, выставка была упразднена, и вплоть до 2015 года в нём располагались офисы и склады.

В 2017–2019 годах павильон находился на реконструкции, в результате которой ему был возвращён облик 1954 года. В настоящее время в отреставрированном здании находится экспозиция Интерактивного Центра — «Павильон „Нефть“», посвящённая истории российской нефти, развитию отечественной науки и технологий.

Вход бесплатный по записи

Павильон № 4 Выставочно-торговый центр Киргизской Республики Павильон № 4 «Кыргызстан» — построенный в 1952–1954 годах.

Изначально носил название «Эстонская ССР» и был построен по проекту архитекторов Х. А. Армана, Аугуста Вольберга и Петера Тарваса.

В 1964 году павильон был переименован в «Биологию», а в 1990-е годы экспозиция была упразднена. 17 сентября 2010 года между правительствами России и Кыргызстана было подписано соглашение о создании на ВДНХ торгово-выставочного центра «Кыргызстан». Под него был выделен павильон № 4 и передан в аренду на 50 лет. В 2016 году павильон был передан на баланс Министерства экономики Кыргызстана.

Временно не работает

просп. Мира, 119, стр. 25, Москва

Павильон № 17 Лесная промышленность Павильон № 17 «Лесная промышленность» на ВДНХ был построен в 1952–1954 годах по проекту архитектора В. В. Толкушкина в стиле сталинского ампира.

Изначально павильон носил название «Лесоразведение». В 1955 году его переименовали в «Лесное хозяйство», в 1958 — в «Лесное хозяйство и деревообрабатывающая промышленность». В 1964–1967 годах он назывался «Лесная и деревообрабатывающая промышленность, Лесное хозяйство». После этого получил своё современное название. Переименования павильона были связаны с изменениями в его экспозиции. Изначально экспозиция рассказывала о посадках и восстановлении леса. Впоследствии в ней стали демонстрировать методы использования и переработки древесины. Билет: от 400р

просп. Мира, 119, стр. 17, Москва

Но это только часть павильонов. Остальные в другой раз.