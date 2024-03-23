Московские прогулки, 16

Театр Наций 1885 г. Архитектор: Михаил Чичагов Здание было построено на деньги братьев Бахрушиных. Они выделили Фёдору Коршу этот участок и дали 50 тыс. для строительства театра. 30 августа состоялось открытие театра и на сцене показали отрывки из нескольких спектаклей. В 1917 г. по причине ухудшения здоровья Фёдор Корш отошёл от театральных дел. Потом театр принадлежал Морицу Шлуглейту. В 1933 г. распоряжением Наркомпроса театр был закрыт. В настоящее время здание бывшего театра Корша принадлежит Государственному Театру Наций, который наследует многие традиции своего выдающегося предшественника - Ф.А.Корша. Собственная труппа у театра отсутствует, артисты приглашаются сюда для участия в отдельных проектах.

Петровский пер., 3

Дом Совета детских приютов 1890 г. Архитектор: Я.И.Антонов Дом раньше принадлежал Московскому совету детских приютов. Все детские приюты входили в систему Ведомства учреждений императрицы Марии. С 2 мая 1797г. Мария Федоровна приняла в своё ведение московский и петербургский воспитательные дома со всеми их заведениями. Раньше здание было трёхэтажным, что видно на старой фотографии, а теперь надстроен четвёртый этаж.

Благодаря сложному узору в оформлении окон фасад выразителен и неповторим. Сегодня дом входит в число зданий, принадлежащих Государственному лингвистическому университету.

ул. Остоженка, 36

Дом генерал-губернатора - Моссовет - Мэрия 1782 г. Усадьба служила личной резиденцией графа Захара Чернышёва, который был генерал-губернатором Москвы. Во время чудовищных пожаров 1812 г. дом уцелел, но сильно пострадал от вандализма французских войск. После революции дом занял Моссовет. В 1919 г. с балкона здания Ленин обращался с речью к отправлявшимся на фронт солдатам. К 1945 г. дом Моссовета был окружён более высокими постройками и было решено надстроить 2 этажа. А в 1993 г. здание заняла мэрия Москвы. В дом можно попасть в «Дни исторического и культурного наследия Москвы». Тверская ул., 13.

Гостиница The Carlton 2007 г Архитектор: А. Д. Меерсон Интересно, что на этом месте уже были 2 гостиницы, но их снесли. Первая-гостиница «Франция» простояла до 1960 г. Вторая - гостиница «Интурист» до 2002 г. Открытие гостиницы «The Ritz-Carlton, Moscow» состоялось 1 июля 2007 г. Фасад 12-этажного здания гостиницы оформлен в стиле эклектики. На крыше отеля расположен бар-ресторан с видом на Красную площадь. В июле 2009 г. здесь останавливался президент США Барак Обама вместе со своей семьей. Тверская ул., 3

Голландский домик в Кусково 1749 г. Архитектор: Ю.И. Кологривов Павильон построен в память об эпохе Петра I и его увлечении Голландией. Дом не предназначался для постоянного проживания, только для отдыха в тишине и окружении милой сердцу обстановки. Или с удочкой на берегу пруда, где когда-то водились карпы, приученные приплывать на звон колокольчика. Внутренняя планировка и основные детали архитектурного декора Голландского домика сохранились полностью. На втором этаже обустроена гостиная, где гости пили чай и угощались сладостями. На столе и в серванте стоят фарфоровые сервизы, на каминной полке — статуэтки и вазы с традиционным синим рисунком. ул. Юности, 2

Итальянский домик в Кусково. Он был построен в 1754-1755 годах под руководством Ю.И. Кологривова, получившего архитектурное образование в Риме. Итальянский домик выполнял роль дворца для «малых приемов», а сегодня в нем проводят бракосочетания. ул.Юности,2стр10

«Разорванный» дом в Москве. Еще в далеком 1882 г. построили тут этот дом. Когда была война, в 1941 г, в здание попала бомба. Часть дома при взрыве сильно пострадала, а строения по бокам сохранились. После войны разрушенную часть строения восстанавливать не стали. А сохранившиеся фрагменты дома отреставрировали. Так и образовался «разорванный» дом. Который получил один номер на двоих - № 10.

ул. Моховая 10, строение 1

Доходный дом Макаева Угловое здание в Введенском (ныне — Подсосенском) переулке было построено в 1903 году. Проектировал сооружение российский архитектор грузинского происхождения, представитель княжеского рода Георгий Иванович Макаев (Макашвили). Заказчиком выступила супруга губернского секретаря Н.Г. Тархова. Однако вскоре автор постройки выкупил владение. Элементами декора особняка, выполненного в стиле модерн, стали скульптурные изображения сказочных цветов, расположенных один над другим. Интересным украшением фасада углового эркера являются барельефы в виде кошачьих голов, от которых спускаются узловатые лианы. Здание также отличают различные по форме и рисунку переплётов окна, необычные металлические балконы. Последней хозяйкой доходного дома стала супруга штабс-капитана Софья Владимировна Белоголовова. После революции национализированный особняк был приспособлен под коммунальное жильё. Вход свободный

Подсосенский пер., 18/5, Москва

Центральный Дом Ученых Я как-то писала, что там отлично можно пообедать. Сегодня о другом. Дом ученых был создан в 1922 году. У его истоков стояли академики С.А. Чаплыгин, Б.А. Рыбаков, Б.Д, Греков, И.И. Минц, В.А. Энгельгардт, В.Н. Образцов, Н.Д. Зелинский, И.И. Бадин и другие. Медицинскую секцию в Доме возглавил лично Народный комиссар здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко. В Доме ученых постоянно открывались новые секции и кружки. Сегодня Центральный Дом ученых Российской академии наук по праву считается культурным и научным центром страны, здесь постоянно работают 36 научных секций, кружки и студии, в которых задействовано несколько тысяч человек. Есть собственный народный симфонический оркестр, хор, школы иностранных языков и др. Здесь регулярно проходят творческие вечера известных ученых, писателей и артистов, приезжают с гастролями известные театральные и музыкальные коллективы. Билет на мероприятие: от 500р

ул. Пречистенка, 16, Москва

Ночной район Хорошëво-Мнëвники, снято со стороны района Крылатское

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Фото Анастасия Смирнова

В Таганском районе, в пешей доступности от метро Римская/ Площадь Ильича находится небольшая улица Школьная. Навевающее скуку и ни о чем не говорящее название, такое услышишь и забудешь. Сложно представить, что здесь может быть что-то интересное. Но это не так. Улица Школьная - жемчужина Таганского района, уголок старой дореволюционной Москвы. На улице преимущественно жили старообрядцы. Над воротами некоторых бывших постоялых дворов до сих пор можно увидеть старообрядческий крест. В советское время ул. Школьная играла роль, которую сейчас выполняет ул. Сергия Радонежского, то есть была важной транспортной артерией. Сейчас же улицу сделали пешеходной, все дома объявлены памятниками истории и культуры и вошли в ансамбль Рогожской ямской слободы. При реставрации восстановили оригинальный цвет фасадов.

Дворик в Среднем Кисловском переулке, съемка сентябрь 2023 Фото Светлана Захаренкова

Белочки в Нескучном саду Белочки в Нескучном саду