Московские прогулки, ч.13

Особняк Балиных 1902 г., работа архитектора Н.Г. Зеленина В 1888 г. участок был выкуплен Зинаидой Морозовой, в этом же году вышедшей замуж за купца Савву Морозова. Позже они переехали в особняк на Спиридоновке. Усадьбу у Морозовых купил Валентин Балин, владелец «Товарищества мануфактуры А.Я.Балина». И вместо старого дома, он решает строить новый дом. После революции семья Балиных вынуждена была покинуть дом. Потом дом был передан миссии Лиги наций в России. С 1921 г. сюда въехала посольская миссия Турции, а затем особняк стал посольской резиденцией Турции. Здесь она находится до сих пор. Благодаря этому дом Балиных полностью сохранился, включая даже интерьеры и большую часть обстановки дома. Большая Никитская, 43А

Ресторан «Кафе Пушкинъ» 1999 г. Из названия можно подумать, что это кафе имеет отношение к Александру Пушкину, но это совсем не так. В 60-е годы в Москве побывал известный шансонье Жильбер Беко и написал песню о своём гиде — о прекрасной девушке Наташе. В песне было написано: что Наташа рассказывала о Ленине и Октябрьской революции, а ему хотелось пить горячий шоколад в кафе «Пушкин». Песня стала популярной, и французские туристы, спускаясь по трапу, сразу же спрашивали про кафе «Пушкин». Но такого кафе в Москве НЕ БЫЛО. И это вдохновило создателя ресторана открыть тот самый «Пушкин» из французской песни. «Кафе Пушкинъ» — ресторан с интерьером, выполненным в духе XIX в. Официанты в ресторане обращаются к вам с имитацией книжной речи 19в., предлагая отведать лакомых блюд.

Отдельный плюс - музыка, ненавязчивая классика. Тверской б-р, 26А

Голландский домик Петра I Голландский домик Петра I — один из экспонатов московского музея-заповедника Коломенское, полноразмерный экстерьерный и интерьерный макет домика Петра I в Заандаме.

Подарен России правительством Королевства Нидерландов в рамках проведения в 2013 году перекрёстного года российско-нидерландского сотрудничества.

— А вы знали об этом?

Начало октября в столице Живописный мост Комплекс Измайлово Собор Святого Игоря Черниговского в Переделкино Собор Святого Игоря Черниговского В промышленной зоне около Курского вокзала Москвы развивается самый необычный коммерческий проект — Центр дизайна ARTPLAY. Это своеобразный творческий кластер столицы, аналогов которому нет в мире, город будущего в составе большой агломерации. Центр дизайна ARTPLAY — это:

Более 300 архитектурных мастерских и дизайн-бюро, магазинов мебели, света, сантехники, отделочных материалов и оборудования от лучших мировых производителей товаров премиум-класса. Образовательные учреждения (Британская высшая школа дизайна, Архитектурная школа МАРШ, Московская школа кино, Московская школа нового кино, Школа компьютерной графики Scream school, Бизнес-школа RMA). Выставочный центр, в котором на 4000 м2 площадей, проходят ведущие промышленные и культурные выставки, развлекательные мероприятия, а также значимые события в сфере современного искусства

Храм Преподобного Серафима Саровского в Раево. Район Медведково. Это новый храм, постройки 2004-2012гг На Ленинском проспекте жители соорудили дом для кошек

Нашла у Дениса Ромодина (научный сотрудник музея Москвы). Этим домам в Тропарёво-Никулино уже по 47-50 лет, а смотрятся они свежо и актуально! Если, правда, как на фото фасады поддерживать нормально. Одни из первых домов серии П-3/16 в Москве (Ленинский проспект 148-156), построенные в 1973-1976 годах под руководством архитектора-разработчика Андрея Самсонова и его коллектива. Главным архитектором района в те годы был Михаил Посохин-старший, который был в те же годы главным архитектором Москвы. Как же эффектно смотрится их восстановленная в последние 3 года первоначальная окраска с горизонтальными полосами, которую в несколько ином бордовом, синем и оранжевом цветах вернули к концу 1980-х в 3-ю модификацию. Не знаю, сколько продержится эта покраска, но сейчас в лучах яркого осеннего солнца она выглядит отлично! Съездил сфотографировал эти дома при таком солнце для своей предстоящей ноябрьской выставке о 50-летии серии П-3.

Уютный дворик в Воротниковском переулке Это место интересно тем, что здесь в бывшем клубе театральных работников в конце 1920-х Михаил Булгаков часто встречался с мхатовцами, Маяковским и другими известными писателями и актерами. Место: Воротниковский переулок, 7.

Недалеко от Малой Дмитровки (Кооператив "Труженик искусства")

Собственный доходный дом в Подсосенском переулке - самая известная работа малоизвестного архитектора. Георгий Макаев (1871-1916) состоял в Обществе грузин Москвы и подписывал свои работы "Князь Г. Макаев". Макаев - это русифицированная (от Макашвили) грузинская фамилия, скорее всего, осетинского происхождения. Его титул упоминается в московских справочниках начала века. Известно, что в 1910-е годы здесь с двух до трех часов дня у себя в квартире №5 принимал детский врач Константин Александрович Локкенберг - член попечительства о бедных евангелического вероисповедания. Локкенберг жил в доме Макаева еще и в 1930-е годы и работал педиатром в соседней больнице. До реставрации

В 1979-1980 годах коммуналки в доме были расселены, а дом отремонтирован. По словам жителей, это спасло дом от разрушения. Впрочем, в ходе недавнего ремонта фасадов на одном из аттиков строители замазали керамическое панно, изображающее качающиеся маки. В верхней части здания некогда располагались керамические вставки с изображением красных маков на голубом фоне. Самая выразительная часть дома — угловой эркер с узкими окнами, украшенный лепными изображениями растений с длинными стеблями.

Более всего, они похожи на маки, ведь маки - один из любимых мотивов модерна, символическое выражение того, что "жизнь - это сон". Сейчас в доме располагается 37 квартир, в которых живет около 100 человек.

Усадьба Барышникова, Москва Усадьба Барышниковых - одна из немногих полностью сохранившихся усадеб, построенных по проекту Матвея Казакова. Усадьба построена в 1793-1802 годах для богатого помещика и фабриканта Ивана Ивановича Барышникова. В этом особняке у следующего хозяина дома С.Н. Бегичева в 1823-1824 годах гостил Грибоедов. Здесь было написано его знаменитое "Горе от Ума". После Бегичевых усадьбой владели дворяне Бекетовы. Петр Петрович Бекетов известен как благотворитель бедных. Он первым отпустил в свободные хлебопашцы 6000 душ крестьян. Александру I он написал письмо с объяснением такого своего поступка, так как его родные решили, что он сошел с ума. Парадные залы дома сохранили допожарную отделку: искусственный мрамор, барельефы на стенах, роспись плафонов. Особенно притягательным для любителей архитектуры является круглый бальный зал, оформленный Казаковым как ротонда с колоннами и необычным плоским плафоном с росписью, создающей эффект купола. Сохранилась также парадная лестница.

Сегодня в здании располагается издательство газеты Аргументы и Факты. Внутрь можно попасть во время дней культурного наследия.

Адрес: ул. Мясницкая, д. 42 Фото: Елена Крижевская

Посольство Беларуси 1886 г. ( последняя перестройка). Архитектор: Георгий Кайзер В 1774 г. купец М. Р. Хлебников приобретает участок земли, а позже покупает еще несколько прилегавших к участку земель. И в 1782 г. он построил тут дом. B 1793 г. дом был куплен графом Румянцевым-Задунайским - фельдмаршалом, знаменитым полководцем, прославившимся в Семилетней, а затем в Турецкой войнах. Дом был расписан внутри картинами (позже уничтоженными) сражений русско-турецкой войны, в которых он участвовал. Далее в доме жили его сыновья. Спустя сто лет, в 80-х гг. 19 в., усадьбу переделали купцы Грачевы. К этому времени дом на Маросейке не раз переходил из рук в руки, а Грачевы владели им до революции. После Октябрьской революции здание было национализировано. До 1991 г. в здании располагалось Постоянное представительство БССР при Правительстве СССР. С момента установления дипломатических отношений между РФ и РБ здесь находится посольство Беларуси.

Ну и последнее на сегодня. Почему у Моховой улицы такое название В 14 веке здесь в центре Москвы было болото, которое полностью было покрыто мхом. Вскоре это место стали обживать торговцы. Они продавали мох, который используют для заделки щелей в домах. Место, где стояли торговцы, называлось Моховой площадкой. Потом построили Моховую площадь рядом с Кремлем, а после этого такое же название дали и улице.