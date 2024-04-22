Московские прогулки, 19

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10

Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15

Часть 16 Часть 17 Часть 18

В Бабушкинском парке на Шушенской улице появилась новая скульптура — это маленький ангел, который должен был оберегать парк! На деле оказалось, что надо было оберегать самого Ангела. Малолетние вандалы быстро приговорили фигурку. Остались только ножки.

Особняк Н.Д. Стахеева В середине 1890-х Стахеев купил просторный участок на Новой Басманной, снёс там все старые постройки и поручил архитектору М. Бугровскому на их месте построить новый особняк для себя и своей семьи. Бугровского предприниматель выбрал не случайно: раньше он уже сотрудничал с ним, когда строил доходные дома по всей столице. Однако теперь перед мастером стояла совсем другая задача — возвести великолепный дворец, масштаб которого бы полностью соответствовал статусу и влиятельности заказчика. К 1898 году строительные работы кончились, и Стахеев заехал в свою резиденцию. Дом обошёлся владельцу примерно в 1млн рублей. Здесь важно сказать, что Николай был племянником художника И. Шишкина — поэтому он любил искусство, хорошо в нём разбирался и даже был коллекционером живописи. Это сильно отразилось на оформлении особняка, который стал прекрасным образцом эклектики в архитектуре. Дом Стахеева — городская усадьба в Москве по адресу Новая Басманная улица, дом 14, строение 1. Объект культурного наследия народов России федерального значения. В настоящее время в усадьбе находится Центральный дом детей железнодорожников.

Экскурсия: 1300р

Особняк О. Листа Особняк был построен в 1898-1899 годах по проекту Л. Н. Кекушева и считается первым московским произведением, выполненном в стиле модерн. Кекушев первоначально строил особняк для себя, однако вскоре продал его фабриканту Отто Листу. После Листа владелицей особняка стала Наталья Кусевицкая, художница, жена Сергея Кусевицкого – известного контрабасиста и дирижера, музыканта оркестра Большого театра. Кусевицкий был основателем «Российского музыкального издательства», в совет которого входили композиторы С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, Н. К. Метнер и др.

В 1909 году в доме жил А. Н. Скрябин, здесь, в гостях у Кусевицких, с ним встречался молодой Б. Пастернак. В начале марта 1909 года Пастернак приехал, чтобы показать композитору свои музыкальные произведения. После революции особняк был национализирован, здесь располагалось посольство Аргентины. Сейчас особняк отдан под представительство Калужской области.

Входа нет.

Глазовский пер., 8, стр. 1

Посольское подворье Посольский двор, предназначавшийся для иностранных послов, на этом месте известен с XVII века. Спустя столетие, здание заняла шелковая фабрика которая называлась так же — «Посольский двор». В конце XVIII века этот участок приобрели купцы А. Павлов и Н. Калинин и построили на нём доходный дом по проекту архитектора М.Ф. Казаков в стиле классицизма. Главный фасад украшал коринфский портик. В 1889–1890 годах дом перестроил новый владелец - Московское купеческое общество. Здание получилось в эклектическом стиле с элементами французского барокко. Помещения доходного дома «Посольский двор» в разные годы арендовали, Товарищество Воскресенской мануфактуры и Товарищество Мануфактур Н. Дербенова и сыновей. До 1917 года здесь размещался Волжско-Камский коммерческий банк. После революции здание было национализировано, здесь располагались различные государственный учреждения. В настоящее время принадлежит администрации Президента РФ.

Входа нет

ул. Ильинка, 8, стр. 2

Доходный дом И.И. Воронцовой — И.Г. Евдокимова — З.И. Шориной Дом был построен в конце 18 века по проекту неизвестного архитектора, затем неоднократно перестраивался по проектам Августа Вебера (1881), Семёна Дмитриева и Владимира Гаврилова (1893), Максима Геппенера и Иллариона Иванова-Шица (1903), а также Леонида Веснина и Сергея Титова (1914-1916). Здание занимает целый квартал и привлекает внимание пышным оформлением фасадов, прежде всего скульптурными деталями: антаблемент поддерживают фигуры младенцев-путти с рогом изобилия в руках, установленные над пилястрами коринфского ордера, оформляющими второй этаж. Также фасады обильно украшены лепниной: маскаронами, изображающими львиные морды и человеческие лица, и растительным орнаментом. Здание окрашено в тёплые пастельные тона, и хотя его размеры довольно скромны, благодаря обильному декоративному оформлению оно стало одним из самых заметных строений на Кузнецком Мосту. Вход свободный

ул. Кузнецкий Мост, 7, Москва

Доходный дом В.И. Фирсановой Дом, расположенный по красной линии Неглинной, строился как доходный с жилыми квартирами и помещениями под магазины. До революции верхние этажи здания были предназначены для сдачи внаем. Здесь же находилась и квартира хозяйки дома. В 1902 г. пятикомнатную квартиру на первом этаже окнами в Звонарский переулок снимал А.П. Чехов вместе со своей женой О.Л. Книппер-Чеховой. Здесь у них бывали А.М. Горький, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, В.Ф. Комиссаржевская, И.А. Бунин, В.А. Гиляровский, артисты Художественного театра. В торговые помещения первого этажа со стороны Неглинного проезда (нынешней Неглинной улицы) вскоре после постройки дома въехал нотный магазин знаменитого нотоиздателя П.И. Юргенсона. Магазин «Ноты» находился здесь более века, до 2000-х годов. Сейчас в здании расположены различные организации, рестораны и магазины. Доходный дом Фирсановой находится на государственной охране как объект культурного наследия регионального значения.

Неглинная ул., 14/1А

Церковь Симеона Столпника за Яузой Первое упоминание о каменном храме в честь преподобного Симеона Столпника, согласно архивным материалам, относится к 1658 году. В 1731 году храм был разобран и выстроен заново. В 1764 году по проекту архитектора И.М. Назарова пристроена новая трапезная часть храма с двумя приделами, освященными в честь святителей Николая Чудотворца и Димитрия Ростовского. В 1789 году возведена четырехъярусная колокольня. В 1812 году храм пострадал при пожаре, в 1813 году был отремонтирован и вновь освящен. В начале 50-х годов XIX века снова перестроена трапезная часть. До конца XIX века продолжались работы по обновлению и благоустройству храма. В 1929 году богослужения в храме были прекращены, в тот же период изъяты церковные ценности. В здании храма был размещен Московский институт повышения квалификации инженерно-технических работников Мосгорисполкома.

Богослужения в храме были возобновлены только в 1995 г.

Вход свободный

Николоямская ул., 10-12с8

Музей русской иконы имени Михаила Абрамова Созданный по инициативе и на средства предпринимателя и мецената Михаила Абрамова в 2006 году, на сегодняшний день является одним из крупнейших частных собраний восточнохристианского искусства, фонды которого насчитывают более 4 000 экспонатов. Здесь собраны и экспонированы произведения античности, раннего христианства, византийских древностей VI-XIV веков, греческие и поствизантийские иконы, памятники христианской культуры Эфиопии. Основой собрания являются произведения древнерусского искусства XIV-XVII веков и иконописи XVIII - начала XX века, созданные в самых разных художественных центрах. В музейной экспозиции частично воссозданы элементы храмовых интерьеров и мастерская иконописца, позволяющие представить художественное пространство, для которого создавались памятники и наглядно продемонстрировать процесс написания иконы. Билет: бесплатно. К сожалению сам основатель музея погиб в 2019 году. Возле греческого острова Порос 20 августа разбился вертолет, на борту которого были двое россиян, в том числе Михаил Абрамов, и пилот. Все трое погибли. Но музей его живет. Еще в 2019 году Абрамов вошел в шорт-лист премии The Art Newspaper Russia в номинации «Личный вклад» Гончарная ул., 3, стр. 3

Кинотеатр "Художественный"(Москва) Построен в годы правления Николая II в 1909 — 1912--1913 годах по проекту Н. Н. Благовещенского и Ф. О. Шехтеля. Первый киносеанс состоялся 11 ноября 1909 года, это была премьера кинофильма "Жоржетта".

Сегодня является старийшим кинотеатром Москвы, один из старейших в мире и один из немногих действующих кинотеатров, имеющих столетнюю историю.

Доходный дом К.С.Клингсланда «Дом с рысью» построен в 1902 г. по проекту архитектора Г. Н. Иванова. Здание покрыто лепным растительным узором и украшено масками, над окнами второго этажа — скульптуры изогнувшейся рыси. Над подъездом — скульптура богини Ники с крыльями.

До революции 1905 г. здесь помещалась нелегальная студенческая библиотека, связанная с народовольческим движением.

В 1920–1930 гг. в квартире № 11 жил драматург В. В. Шкваркин, автор популярных пьес «Простая девушка», «Чужой ребёнок» и др. Несколько лет в период 2000–2005 гг. в этом доме находился книжный магазин «Фаланстер», в котором продавались газеты и книги. Тут выступали литераторы, общественные и культурные деятели — Мишель Турнье, Гейдар Джемаль, Борис Кагарлицкий, кинорежиссёр Квентин Тарантино. Большой Козихинский пер., 10, Москва

Подворье Саввино-Сторожевского монастыря В 1908 г. контору в Саввинском подворье арендовала кинофирма А.А. Ханжонкова – производителя самых первых отечественных фильмов, пионера русского кинематографа. Поначалу Ханжонков занимался продажей кинотехники, прокатом фильмов, затем приступил к съемкам кино. Режиссеру удалось добиться от архиерея, управлявшего Саввинским подворьем, разрешения на постройку во дворе дома киностудии. В студии были сняты десятки научно-популярных и художественных фильмов. Здесь монтировалась первая в истории России полнометражная кинолента «Оборона Севастополя», снимался один из первых в мире мультфильмов – «Прекрасная Люканида». В 1918 г. на киностудии вспыхнул пожар: сгорело редкое оборудование, ценнейшие кинопленки, декорации и реквизит. В 1920 г. Ханжонков покинул Россию. Жилой дом Тверская ул., 6, стр. 6, Москва

Гостиница «Националь» Гостиница была построена в 1900 году по проекту архитектора А. В. Иванова. А приняла первых постояльцев уже в 1903 году. Интерьеры поражали своей роскошью: мраморные лестницы, мозаичные полы, огромные витражные окна, фигуры атлантов возле входа в лифты, роспись потолков. Выполненная по специальному заказу из ценных пород дерева мебель. Целый комплекс современных технических новинок: электрические лифты, телефоны, система парового отопления, изготовленная на литейном заводе Сан-Галли. Проживание в гостинице стоило недёшево (до 25 рублей в сутки), но отбоя в постояльцах не было – здесь охотно останавливались богатые промышленники, купцы, иностранные дипломаты. В 1913 году в «Национальной» проживал дядя Николая II великий князь Александр Михайлович. Не сторонились роскошной гостиницы и видные деятели русской культуры – в разное время здесь жили Фёдор Шаляпин, Иван Бунин, Анна Павлова, Николай Римский-Корсаков. Тверская ул., 1, Москва

Московский международный деловой центр Москва-Сити Первые планы создания в Москве бизнес-квартала международного образца появились в 1991 году. Инициатором был архитектор Борис Иванович Тхор, который обратился к Ю. М. Лужкову с предложением построить небоскрёбы международного делового центра. Несмотря на статус делового центра Москва-Сити это не только офисы. В башнях также есть жилые апартаменты, магазины, рестораны, фитнес-залы, развлекательные заведения, салоны красоты, медицинские учреждения, отделения банков и многое другое. Для туристов интересны в первую очередь смотровые площадки и музей, посвященный башням. Пресненская наб., 10, стр. 1, Москва

Башня Эволюция На IV российском архитектурном конкурсе «Стекло в архитектуре 2015», который проводит Союз архитекторов России, Башня Эволюция была признана лучшим реализованным проектом с применением стекла и светопрозрачных конструкций. Эта почти 250-метровая башня, безусловно, является одним из самых значительных объектов «Горпроекта» и насчитывает 54 этажа. Визуально, она словно «поворачивается» вокруг своей оси на 156 градусов. Спиралеобразная форма небоскреба напоминает молекулу ДНК. На 51 и 52 этажах высотки открывается великолепный вид на город. На самом верхнем уровне обустроена вертолетная площадка. В ночное время объект хорошо освещается. Любоваться вечерним видом здания лучше всего с берега Москвы-реки. Здесь же регулярно проводятся профессиональные и любительские фотосессии. Входа нет

Пресненская наб., 4, стр. 1, Москва

Усадьба А.Н. Соймонова В первой половине XIX века усадьбой владел помещик Александр Николаевич Соймонов, племянник статс-секретаря Императрицы Екатерины II Петра Александровича Соймонова. В усадьбе в это время часто бывал и жил известный литератор, поэт и библиофил Сергей Александрович Соболевский (внебрачный сын А.Н. Соймонова) Соболевский был известен как коллекционер редких книг, библиограф, знаток многих языков, журналист, а также как автор язвительных эпиграмм. Он был близким другом А. С. Пушкина. Соболевский был литературным советчиком Пушкина, помогал поэту издавать его произведения, привозил ему из-за границы новые книги. Соболевский общался и дружил также с Евгением Баратынским, Дмитрием Веневитиновым, Петром Киреевским, Владимиром Одоевским и др., а также с писателями – Николаем Гоголем, Иваном Тургеневым, Львом Толстым. В советские годы, на протяжении многих десятилетий размещался Свердловский райком КПСС.

В 2000‑х годах была проведена научная реставрация усадьбы. В главном доме отреставрировано и восстановлено внутреннее убранство интерьеров XIX века – парадная анфилада помещений первого и второго этажа с лепной отделкой интерьеров, росписью стен и потолков (в том числе «помпейской» росписью парадной лестницы), пилястрами из искусственного мрамора, деревянными панелями, печами и мраморными каминами, паркетными полами. Входа нет. Как я поняла, там располагаются какие-то организации, но какие именно я не нашла.

ул. Малая Дмитровка, 18, стр. 1, Москва

Усадьба Старо-Никольское 1770-1780 года — окончательно сложился традиционный дворянский усадебный комплекс. В 1812 году ее захватили французы, во время боев она почти полностью была сожжена. 1820-1830 года — усадьба была перестроена в стиле позднего ампира. В 1904 году усадьбу Старо-Никольское купил граф фабрикант Берг, затем перепродал ее графу Глинскому, а потом грянула революция, и имение было национализировано. В главном доме прошел 6-ой съезд Китайской Коммунистической партии. К 2011 году изначальный облик усадьбы Старо-Никольское был полностью утрачен – барский дом сгорел, большая часть территории была застроена жилыми многоэтажками и коттеджами. Вернуть былое великолепие архитектурному памятнику смогли китайцы, свято хранящие свою историю. Они взяли в аренду территорию, на которой выступал их великий вождь, восстановили постройки, облагородили территорию и даже создали музей. Входа нет

Парковая ул., 18, посёлок Первомайское

Опекунский совет До революции 1917 года здание Императорского воспитательного дома использовалось как приют для сирот, незаконнорожденных детей и детей бедняков. Решение о строительстве было принято в 1763 году.

Императрица Екатерина II пожаловала дому территорию бывшего Гранатного двора. Сбор средств на постройку здания шел по всей России. Императрица стала первой вкладчицей - она передала в фонд 100 тысяч р. единовременно и подписалась на ежегодные отчисления в 50 тысяч.

21 апреля 1764 года был заложен первый камень в основание здания. В память о закладке была выпущена медаль, с изображением на одной стороне бюста императрицы, а на другой Веры. В фундамент заложили доску с надписью: "Екатерина II, императрица и самодержица всероссийская, для сохранения жизни и воспитания в пользу общества в бедности рожденных младенцев, а притом и в прибежище сирых и неимущих родильниц, повелела соорудить сие здание, которое заложено 1764 г. апреля 21-го дня." Ныне Президиум Академии медицинских наук, входа нет

ул. Солянка, 14, стр. 3, Москва

Дворец на Яузе История здания Дворца на Яузе насчитывает более ста лет. В 1903 году по решению городской думы на берегу Яузы был возведен Введенский народный дом.

Во Введенском народном доме Алексей Бахрушин, известный меценат и покровитель театра, собрал театральную труппу, которая с энтузиазмом представляла в прекрасном классическом зале серьезный репертуар от Шекспира и Островского до Ибсена и Чехова. В 1947 году здесь обосновался Театр имени Моссовета. В этом здании — до постройки телецентра в Останкино — работал Телевизионный театр. Здесь снимали первые выпуски КВН. Период стагнации закончился в 2008 году, когда этот прекрасный дворец обрел новых хозяев и новое имя — ТКЗ «Дворец на Яузе».

Билет: от 800р

площадь Журавлёва, 1, Москва

Мурал с изображением Ивана Тургенева, был нарисован на стене дома 37/7 по улице Остоженка в апреле 2017 года — к 200-летию писателя. Пейзаж на стене отсылал к циклу рассказов «Записки охотника».

Разговоры о возможном уничтожении граффити начались сразу по выходу постановления правительства Москвы.

Сообщалось, что у собственников здания есть несколько месяцев, чтобы согласовать арт-объект.

В конце концов, из-за отказа собственника здания взять граффити на баланс чудесный мурал закрасили.

Как выяснилось позднее нашлись вменяемые люди, которые по примеру сохранения икон на башнях московского Кремля в надежде, что идиотизму правящей партии наступит конец, что и произошло, тоже не закрасили, а аккуратно прикрыли.

И здесь неравнодушные люди с такой же надеждой решили не уничтожать мурал, а бережно спрятать.

И вот сравнительно недавно с мурала сняли покровы и великий русский писатель предстал в прежнем виде. И это вселяет надежду.

Дом-корабль В 1960-х годах эту территорию расчистили, а в следующем десятилетии здесь начали строить огромное жилое здание. Москвичи ему потом придумают прозвище "Дом-Корабль". Из-за внешнего вида, в первую очередь. В те годы в столице было мало высоких зданий. А в районе современной Большой Тульской они отсутствовали вовсе. Поэтому дом возвышался над всеми остальными конструкциями. Изначально он был практически белого цвета. Учитывая немалые размеры, когда погода была удачной, а небо над Москвой чистым и голубым, здание вполне походило на круизный лайнер. Строительство начали еще в 1970-х, а завершили все работы только в 1986. Причем, первыми появились северная и южная часть дома. И только потом центральная. Когда в одной части дома только возводили этажи, в другую уже заселялись люди. В те времена, по воспоминаниям очевидцев, здание больше походило на верблюда с двумя горбами.

Большая Тульская ул., 2, Москва

Дом-парус Форма «Паруса» образована дугой, плавно переходящей в окружность, причём по краям здание имеет меньшую ширину, чем в центральной части. Уборевич-Боровский признавался, что форма здания была отчасти подсмотрена в очертаниях дубайских гостиниц, но её реализация в формате жилого здания потребовала совершенно иного подхода. Ниже уровня земли расположена двухъярусная парковка на 262 автомобиля, 2 первых этажа 5-секционного здания занимают вестибюли и помещения общественно-делового назначения, выше находятся 22 этажа с 272 квартирами общей площадью 29 тысяч м². Из-за нестандартной формы здания были разработаны 22 отдельных плана. Квартиры в торцевых секциях «Паруса» получили просторные террасы — зимние сады. ул. Гризодубовой, 2, Москва

Лежачий небоскрёб Здание на Варшавском шоссе, 125 – самый длинный дом в Москве в настоящее время. Построили его для Научно-исследовательского центра электронно-вычислительной техники (НИЦЭВТ) еще в Советское время. Его длина составляет порядка 735 метров и на пути следования вдоль Варшавского шоссе здесь устроены 3 остановки общественного транспорта. За свои размеры и ведомственную принадлежность дом получил неофициальное название «лежачий небоскреб». История строительства здания относится к 1969 году, когда для возведения комплекса зданий на Варшавском шоссе выделили 76 га земли. Уже в 1970 году здесь в очень короткие сроки были построены котельная, снабжающая теплом всю промзону «Чертаново», и два стандартных школьных здания. Входа нет, сейчас большую часть помещений этого строения арендуют различные фирмы.

Варшавское ш., 125, стр. 1, Москва