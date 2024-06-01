Московские прогулки, ч.23

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5
Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10
Часть 11 Часть 12 Часть 13 Часть 14 Часть 15
Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19 Часть 20
Часть 21 Часть 22
Интересный есть дом-теремок. Новострой.Построен в 1997 году для квартир и офисов архитекторами Михаилом Леоновым и Александром Щукиным.
И правда радует глаз.Площадь дома — около 3000 квадратных метров, имеется территория площадью 0.17 гектара, огороженная кованым забором, и подземный паркинг на 16 машино-мест.
Входа нет
Самый красивый дом на Якиманке. Я про него ставила отдельную тему когда-то, но в прогулках по Москве не могу его не упомянуть. Построен в 1851 г.Дом Игумнова - эксперимент наших предков, которые решили пойти против европейского влияния и в поисках новой эстетики обратились к исконно русской традиции.Однако, не все оценили эту красоту. Москвичи смеялись над этим домом, подчеркивая вычурность и вульгарность хозяина.Николай Игумнов - купец из Ярославля, владелец текстильной фабрики и нескольких золотых приисков в Сибири.В конце 19 в. очень хотел стать «своим» в Москве и решил построить дом, которых всех удивит. В итоге перестарался, с дизайном переборщил, да и ещё устроил скандальный бал. На одном из торжественных приёмов, проводившихся в особняке, Игумнов решил удивить гостей и выложил пол в парадной комнате золотыми монетами с изображением профиля Николая II. Слухи об этом предположительно дошли до самого императора, сославшего Игумнова в АбхазиюВ ссылке он не «поник», а, наоборот, стал благоустраивать дикие абхазские земли: закупил в Турции посадочный материал, разбил пруды, и, таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы.Здание использовалось для различных нужд, с 1979 года в нём располагается резиденция посла Франции в России.
Большая Якиманка, 43
Особняк К.Ф. ЗегераДвухтажный особняк в готическом стиле был построен русским архитектором и реставратором Владимиром Дмитриевичем Адамовичем не позднее 1906 года на месте старого дома.Здание дачи К.Ф. Зегера является характерным примером дачной архитектуры начала XX века с ее многообъемными композициями и обращением к эстетике романтизма.Незадолго до революции владение приобрела психиатр Софья Абрамовна Лиознер, открывшая здесь частную психоневрологическую лечебницу. В 1919 году санаторий для нервно и душевнобольных С.А. Лиознер-Каннабих был национализирован, а сама она еще долгое время возглавляла санаторий «Стрешнево». Сегодня территорию и особняк занимает Психиатрическая клиническая больница имени Ю.В. Каннабиха.
Волоколамское ш., 47, стр. 2, Москва
Башня "Дуло"Башня "Дуло" - единственная сохранившаяся башня от монастырских укреплений XVI века, создание которых приписывают известному зодчему Федору Коню.Это многогранная (точнее говоря 16-гранная) башня, ребра которой украшены лопатками, придающими массивному сооружению стройный вид.В конце XVII века на башне, как и на всех монастырских башнях, был устроен шатер со "слухами" и двухъярусной восьмигранной "смотрильней" наверху. Башня имеет три ряда бойниц, расположенных в "шахматном" порядке.На данный момент башня находится на реставрации.
Входа нет
Восточная ул., 4, стр. 6, Москва
Палаты Хамовного двораХамовная слобода образовалась в начале XVII века в кварталах современного района Хамовники.В середине XVII века был построен Хамовный двор, который стал известен как Парусная фабрика. Все здания были окрашены в белый цвет, но имели крыши разных форм — в виде шатров и бочек. Здесь производили мелкие бытовые предметы и крупные товары — парусные полотна, брезент. К концу XVII века на текстильном Хамовном дворе работало 1300 человек.Сам Хамовный двор просуществовал до начала XVIII века: тогда Пётр I основал полотняный завод в Преображенском и перестал поддерживать хамовное производство в слободе. Считается, что палаты — единственное сохранившееся сооружение Хамовной слободы. Помещения были заняты офисами и туристическими бюро до прошлого года, когда здесь открылся культурный центр «Палаты на Льва Толстого».В стенах этого культурного центра проходят творческие вечера и лекции об искусстве, музыке и не только.
ул. Льва Толстого, 10, стр. 2, Москва
Лефортовский дворецПервое, основное здание дворца было построено в 1697-1698 годах по заказу царя Петра I для его друга и сподвижника Франца Лефорта, генерала и адмирала, участника многих петровских военных кампаний. Строительство велось за казенный счет, руководил им «каменных дел мастер» Дмитрий Аксамитов.Вид деревянного Лефортовского дворца построенного на месте Лефортовского парка.Главный вход в Лефортовский дворец, 1883 год
Праздник по случаю новоселья, в феврале 1699 года, продолжался несколько дней. Но Лефорту не суждено было долго наслаждаться новым домом – месяц спустя он неожиданно заболел и скончался.Дворец перешел в ведение казны и в последующие годы служил Петру I для устройства посольских приемов, праздников и ассамблей.Во время московского пожара 1812 года дворец обгорел и был окончательно восстановлен лишь в 1830-1840-х годах, при этом его центральная часть надстроена до трех этажей.Раскрытые архитектурные элементы XVII века на фасаде Лефортовского дворца, 2014 год
С середины 1860-х гг. и по сию пору здесь располагается Военно-исторический архив (РГВИА).
Входа нет
2-я Бауманская ул., 3, Москва
Особняк Патрикеева в КосмодемьянскомСергей Павлович Патрикеев стал последним владельцем усадьбы, которую приобрел в 1905 г. В 1907 г. он принял решение перестроить старый усадебный дом, возведенный на высоком берегу реки Химки еще в начале XVIII столетия. Проект нового загородного дома в стиле модерн выполнил прославленный архитектор Федор Осипович Шехтель. После событий 1917 г. усадьбу экспроприировали и разместили здесь противотуберкулезный санаторий «Химки» для рабочих и красноармейцев, во главе которого в свое время стоял известный врач-терапевт Ф. А. Гетье. В санаторий дважды приезжал В. И. Ленин. Считается, что усадьба Патрикеева стала прообразом клиники профессора Стравинского из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Сейчас в здании располагается городская больница.
Правобережная ул., 6А, стр. 1, Москва
Главный дом усадьбы Салтыковых - А.Д. ЧертковаЭтот дом построили в середине XVIII Салтыковы.В 1831 году дом с флигелями и садом приобрел Чертков. Благодаря ему этот адрес узнала вся просвещенная Россия. Чертков собрал здесь уникальную, самую большую на то время библиотеку, посвященную российской истории. Не только книги, но и монеты, рукописи, грамоты, карты, портреты. Пушкин, Погодин, Жуковский, Гоголь, Л. Толстой, и др. работали в этих стенах и были друзьями Черткова.Продолжил дело сын, Григорий Чертков. В 1863 году в специальной противопожарной пристройке со стороны Фуркасовского переулка открылась первая бесплатная частная библиотека в России.В 1922 году здесь открыли «Деловой клуб», призванный помочь новым руководителям перенять опыт у старых специалистов. С 1991 года его название – Центральный российский дом знаний.Сейчас здесь проводят праздничные мероприятия.
Немного внутреннего убранства
Мясницкая ул., 7, стр. 2, Москва
Городская усадьба БергаПримечательный особняк в Денежном переулке сегодня занимает посольство Италии. Поэтому доступа в особняк нетГородская усадьба была построена в 1897 году для промышленника Берга.Состоятельный предприниматель приобрёл владение у писателя Михаила Загоскина.Особняк был известен москвичам пышными балами и последними нововведениями. Здесь впервые в Москве было проведено электрическое освещение и установлен дверной звонок.
Денежный переулок., 5с1
Птичья башняЕдинственная сохранившаяся башня древней Китайгородской стены. Первоначально она была безымянной. Позже получила современное название. По одной из версий была так названа, так в соседней Круглой башне располагался музей птицеводства. По другой версии наименование башня получила за внешний вид – в начале 19 века её украсили зубцами типа «ласточкин хвост», как на стенах Кремля. Как и вся Китайгородская стена, Птичья башня появилась в правление Елены Глинской.
Особняк со львом и совами, в который заглядывал Макс Отто фон ШтирлицОдна из особенностей этого дома заключается в том, что архитектор Сергей Соловьев делал это лично для себя.Это единственный особняк, построенный в стиле яркого модерна, другие его творения – сплошь неорусский стиль.Возле входа, что устроен со стороны Малого Ржевского переулка, завораживает лепная фигура бегущего льва работы скульптора Андреева.А еще в этом доме создатели фильма «Семнадцать мгновений весны» разместили конспиративную квартиру Гестапо, в которой держали радистку Кэт.Хлебный пер., 18
Узорчатый дворец Арсения Морозова.Об этом архитектурномсооружении я тоже писала отдельно. Но мимо проходить не будем. Построен в 1895-1899 гг. архитектором Виктором Мазыриным. Ранее на месте дома № 16 размещался конный цирк. Чтобы создать «самый необычный дом в Москве», заказчик и архитектор отправились в длительное путешествие - Париж, Мадрид, Лиссабон…Дом строился огромный и в каком-то сложном, необыкновенном стиле. На нем был выточен узел из канатов - талисман благополучия и долголетия. Здание было принято московской публикой в штыки. Его называли образцом безвкусия. Говорят, что и Варваре Алексеевне дом не понравился, якобы она сказала сыну: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь об этом узнает вся Москва».
Сегодня в особняке располагается Дом приёмов Правительства РФ.
Московский английский клуб В 1772 году в Москве открылся английский клуб. Это было место, куда так называемые элитные мужчины приходили обсудить политику, поиграть в карты, немного отдохнуть от женщин и, конечно, хорошо поужинать. Членами этого клуба были Пушкин, Гоголь,Толстой, Шехтель, Склифосовский. Несколько раз клуб закрывался, выбирал разные пристанища, но функций своих никогда не менял.В начале 20 века пообедать в клубе стоило 100 ₽, в то время как жалованье чиновника невысокого ранга, врача, учителя гимназии составляла 70-120 ₽ в месяц
Бывший Английский клуб, ранее был музеем революции, а ныне Музей современной истории России, расположен по адресу ул.Тверская дом 21.
Гордый и одинокий дом на ОстоженкеЭто 4-этажное здание было построено в 1901 году архитектором Какориным для складирования и продажи вещей, пожертвованных Московскому совету детских приютов. Здание в русском стиле с двумя одинаковыми фасадами. Здесь же находились учебные мастерские ремесленного приюта им. Великого князя Сергея Александровича.Сегодня на одном из фасадов здания расположен мурал Тургенева, поскольку рядом дом с колоннами и есть музей писателя. В этом доме он проживал. Сам дом полностью реставрирован и используется для сдачи в аренду под офисы.
Остоженка, д.37/7
Особняк Н.А. ТерентьеваОсобняк Николая Терентьева — здание в стиле модерн в Петровском переулке Москвы, перестроенное в начале XX века Илларионом Ивановым-Шицем из ампирного особняка, спроектированного Осипом Бове.
В 1911 году в здании проходил 1-й Всероссийский женский съезд, на котором обсуждались политические права женщин. В 1920-е в особняке находилось посольство Мексики, а затем — редакция журнала «Советский Союз».
В 2010-м стало известно, что здание приобрёл бизнесмен Сергей Орлов, по его инициативе в доме была проведена масштабная реставрация, часть оригинального интерьера восстановили по архивным материалам, документам и журналам того времени.Посмотрим как было и как стало.До настоящего времени сохраняет жилое использование.Петровский пер., 8, стр. 1, Москва
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