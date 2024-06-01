Московские прогулки, ч.23

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

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Часть 21 Часть 22

Интересный есть дом-теремок. Новострой. Построен в 1997 году для квартир и офисов архитекторами Михаилом Леоновым и Александром Щукиным.

Здание из стекла и бетона повторяет неорусский стиль. Характерны резные окна, арки, шатёр, декор в русском стиле, башня с золотистой верхушкой. По мнению сетевого издания «КУДАГО», дом-теремок — один из самых необычных современных домов Москвы.

И правда радует глаз. Площадь дома — около 3000 квадратных метров, имеется территория площадью 0.17 гектара, огороженная кованым забором, и подземный паркинг на 16 машино-мест.

Входа нет

Самый красивый дом на Якиманке. Я про него ставила отдельную тему когда-то, но в прогулках по Москве не могу его не упомянуть. Построен в 1851 г. Дом Игумнова - эксперимент наших предков, которые решили пойти против европейского влияния и в поисках новой эстетики обратились к исконно русской традиции. Однако, не все оценили эту красоту. Москвичи смеялись над этим домом, подчеркивая вычурность и вульгарность хозяина. Николай Игумнов - купец из Ярославля, владелец текстильной фабрики и нескольких золотых приисков в Сибири. В конце 19 в. очень хотел стать «своим» в Москве и решил построить дом, которых всех удивит. В итоге перестарался, с дизайном переборщил, да и ещё устроил скандальный бал. На одном из торжественных приёмов, проводившихся в особняке, Игумнов решил удивить гостей и выложил пол в парадной комнате золотыми монетами с изображением профиля Николая II. Слухи об этом предположительно дошли до самого императора, сославшего Игумнова в Абхазию В ссылке он не «поник», а, наоборот, стал благоустраивать дикие абхазские земли: закупил в Турции посадочный материал, разбил пруды, и, таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы. Здание использовалось для различных нужд, с 1979 года в нём располагается резиденция посла Франции в России.

Большая Якиманка, 43

Особняк К.Ф. Зегера Двухтажный особняк в готическом стиле был построен русским архитектором и реставратором Владимиром Дмитриевичем Адамовичем не позднее 1906 года на месте старого дома. Здание дачи К.Ф. Зегера является характерным примером дачной архитектуры начала XX века с ее многообъемными композициями и обращением к эстетике романтизма. Незадолго до революции владение приобрела психиатр Софья Абрамовна Лиознер, открывшая здесь частную психоневрологическую лечебницу. В 1919 году санаторий для нервно и душевнобольных С.А. Лиознер-Каннабих был национализирован, а сама она еще долгое время возглавляла санаторий «Стрешнево». Сегодня территорию и особняк занимает Психиатрическая клиническая больница имени Ю.В. Каннабиха.

Волоколамское ш., 47, стр. 2, Москва

Башня "Дуло" Башня "Дуло" - единственная сохранившаяся башня от монастырских укреплений XVI века, создание которых приписывают известному зодчему Федору Коню. Это многогранная (точнее говоря 16-гранная) башня, ребра которой украшены лопатками, придающими массивному сооружению стройный вид. В конце XVII века на башне, как и на всех монастырских башнях, был устроен шатер со "слухами" и двухъярусной восьмигранной "смотрильней" наверху. Башня имеет три ряда бойниц, расположенных в "шахматном" порядке. На данный момент башня находится на реставрации.

Входа нет

Восточная ул., 4, стр. 6, Москва

Палаты Хамовного двора Хамовная слобода образовалась в начале XVII века в кварталах современного района Хамовники. В середине XVII века был построен Хамовный двор, который стал известен как Парусная фабрика. Все здания были окрашены в белый цвет, но имели крыши разных форм — в виде шатров и бочек. Здесь производили мелкие бытовые предметы и крупные товары — парусные полотна, брезент. К концу XVII века на текстильном Хамовном дворе работало 1300 человек. Сам Хамовный двор просуществовал до начала XVIII века: тогда Пётр I основал полотняный завод в Преображенском и перестал поддерживать хамовное производство в слободе. Считается, что палаты — единственное сохранившееся сооружение Хамовной слободы. Помещения были заняты офисами и туристическими бюро до прошлого года, когда здесь открылся культурный центр «Палаты на Льва Толстого». В стенах этого культурного центра проходят творческие вечера и лекции об искусстве, музыке и не только.

ул. Льва Толстого, 10, стр. 2, Москва

Лефортовский дворец Первое, основное здание дворца было построено в 1697-1698 годах по заказу царя Петра I для его друга и сподвижника Франца Лефорта, генерала и адмирала, участника многих петровских военных кампаний. Строительство велось за казенный счет, руководил им «каменных дел мастер» Дмитрий Аксамитов. Вид деревянного Лефортовского дворца построенного на месте Лефортовского парка. Главный вход в Лефортовский дворец, 1883 год

Праздник по случаю новоселья, в феврале 1699 года, продолжался несколько дней. Но Лефорту не суждено было долго наслаждаться новым домом – месяц спустя он неожиданно заболел и скончался. Дворец перешел в ведение казны и в последующие годы служил Петру I для устройства посольских приемов, праздников и ассамблей. Во время московского пожара 1812 года дворец обгорел и был окончательно восстановлен лишь в 1830-1840-х годах, при этом его центральная часть надстроена до трех этажей. Раскрытые архитектурные элементы XVII века на фасаде Лефортовского дворца, 2014 год

С середины 1860-х гг. и по сию пору здесь располагается Военно-исторический архив (РГВИА).

Входа нет

2-я Бауманская ул., 3, Москва

Особняк Патрикеева в Космодемьянском Сергей Павлович Патрикеев стал последним владельцем усадьбы, которую приобрел в 1905 г. В 1907 г. он принял решение перестроить старый усадебный дом, возведенный на высоком берегу реки Химки еще в начале XVIII столетия. Проект нового загородного дома в стиле модерн выполнил прославленный архитектор Федор Осипович Шехтель. После событий 1917 г. усадьбу экспроприировали и разместили здесь противотуберкулезный санаторий «Химки» для рабочих и красноармейцев, во главе которого в свое время стоял известный врач-терапевт Ф. А. Гетье. В санаторий дважды приезжал В. И. Ленин. Считается, что усадьба Патрикеева стала прообразом клиники профессора Стравинского из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Сейчас в здании располагается городская больница.

Правобережная ул., 6А, стр. 1, Москва

Главный дом усадьбы Салтыковых - А.Д. Черткова Этот дом построили в середине XVIII Салтыковы. В 1831 году дом с флигелями и садом приобрел Чертков. Благодаря ему этот адрес узнала вся просвещенная Россия. Чертков собрал здесь уникальную, самую большую на то время библиотеку, посвященную российской истории. Не только книги, но и монеты, рукописи, грамоты, карты, портреты. Пушкин, Погодин, Жуковский, Гоголь, Л. Толстой, и др. работали в этих стенах и были друзьями Черткова. Продолжил дело сын, Григорий Чертков. В 1863 году в специальной противопожарной пристройке со стороны Фуркасовского переулка открылась первая бесплатная частная библиотека в России. В 1922 году здесь открыли «Деловой клуб», призванный помочь новым руководителям перенять опыт у старых специалистов. С 1991 года его название – Центральный российский дом знаний. Сейчас здесь проводят праздничные мероприятия.

Немного внутреннего убранства

Мясницкая ул., 7, стр. 2, Москва

Городская усадьба Берга Примечательный особняк в Денежном переулке сегодня занимает посольство Италии. Поэтому доступа в особняк нет Городская усадьба была построена в 1897 году для промышленника Берга. Состоятельный предприниматель приобрёл владение у писателя Михаила Загоскина. Особняк был известен москвичам пышными балами и последними нововведениями. Здесь впервые в Москве было проведено электрическое освещение и установлен дверной звонок.

Денежный переулок., 5с1

Птичья башня Единственная сохранившаяся башня древней Китайгородской стены. Первоначально она была безымянной. Позже получила современное название. По одной из версий была так названа, так в соседней Круглой башне располагался музей птицеводства. По другой версии наименование башня получила за внешний вид – в начале 19 века её украсили зубцами типа «ласточкин хвост», как на стенах Кремля. Как и вся Китайгородская стена, Птичья башня появилась в правление Елены Глинской.

Особняк со львом и совами, в который заглядывал Макс Отто фон Штирлиц Одна из особенностей этого дома заключается в том, что архитектор Сергей Соловьев делал это лично для себя. Это единственный особняк, построенный в стиле яркого модерна, другие его творения – сплошь неорусский стиль. Возле входа, что устроен со стороны Малого Ржевского переулка, завораживает лепная фигура бегущего льва работы скульптора Андреева. А еще в этом доме создатели фильма «Семнадцать мгновений весны» разместили конспиративную квартиру Гестапо, в которой держали радистку Кэт. Хлебный пер., 18

Узорчатый дворец Арсения Морозова. Об этом архитектурномсооружении я тоже писала отдельно. Но мимо проходить не будем. Построен в 1895-1899 гг. архитектором Виктором Мазыриным. Ранее на месте дома № 16 размещался конный цирк. Чтобы создать «самый необычный дом в Москве», заказчик и архитектор отправились в длительное путешествие - Париж, Мадрид, Лиссабон… Дом строился огромный и в каком-то сложном, необыкновенном стиле. На нем был выточен узел из канатов - талисман благополучия и долголетия. Здание было принято московской публикой в штыки. Его называли образцом безвкусия. Говорят, что и Варваре Алексеевне дом не понравился, якобы она сказала сыну: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь об этом узнает вся Москва».

Сегодня в особняке располагается Дом приёмов Правительства РФ.

Московский английский клуб В 1772 году в Москве открылся английский клуб. Это было место, куда так называемые элитные мужчины приходили обсудить политику, поиграть в карты, немного отдохнуть от женщин и, конечно, хорошо поужинать. Членами этого клуба были Пушкин, Гоголь,Толстой, Шехтель, Склифосовский. Несколько раз клуб закрывался, выбирал разные пристанища, но функций своих никогда не менял. В начале 20 века пообедать в клубе стоило 100 ₽, в то время как жалованье чиновника невысокого ранга, врача, учителя гимназии составляла 70-120 ₽ в месяц

Бывший Английский клуб, ранее был музеем революции, а ныне Музей современной истории России, расположен по адресу ул.Тверская дом 21.

Гордый и одинокий дом на Остоженке Это 4-этажное здание было построено в 1901 году архитектором Какориным для складирования и продажи вещей, пожертвованных Московскому совету детских приютов. Здание в русском стиле с двумя одинаковыми фасадами. Здесь же находились учебные мастерские ремесленного приюта им. Великого князя Сергея Александровича. Сегодня на одном из фасадов здания расположен мурал Тургенева, поскольку рядом дом с колоннами и есть музей писателя. В этом доме он проживал. Сам дом полностью реставрирован и используется для сдачи в аренду под офисы.

Остоженка, д.37/7

Особняк Н.А. Терентьева Особняк Николая Терентьева — здание в стиле модерн в Петровском переулке Москвы, перестроенное в начале XX века Илларионом Ивановым-Шицем из ампирного особняка, спроектированного Осипом Бове.

В 1911 году в здании проходил 1-й Всероссийский женский съезд, на котором обсуждались политические права женщин. В 1920-е в особняке находилось посольство Мексики, а затем — редакция журнала «Советский Союз».

В 2010-м стало известно, что здание приобрёл бизнесмен Сергей Орлов, по его инициативе в доме была проведена масштабная реставрация, часть оригинального интерьера восстановили по архивным материалам, документам и журналам того времени. Посмотрим как было и как стало. До настоящего времени сохраняет жилое использование. Петровский пер., 8, стр. 1, Москва