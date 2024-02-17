Московские прогулки, ч.12

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Часть 11

Два корпуса доходных домов, построенных в Москве в 1899—1902 годах для страхового общества «Россия» по проекту архитектора Н. М. Проскурнина. Расположены по адресу: Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1 и 2, занимают весь квартал между Фроловым, Бобровым и Милютинским переулками. Имеют статус объекта культурного наследия федерального значения

Двор - колодец, Саламандра с красными глазами, старинные кованные ворота, арка-тоннелль и еще много интересных деталей -дом страхового общества "Россия"...

Особняк купца Тимофея Коробкова на Пятницкой! Здание было построено в 1866 году, впоследствии перестроено в 1894—1896 годах архитектором Львом Кекушевым в стиле эклектика с элементами модерна. Здание нежного цвета все чаще приманивает охотников за стильными снимками. Часто его называют главным украшением Пятницкой улицы и не зря! Настоящий образец архитектурного стиля эклектики обладает яркими элементами барокко. А чашуйчатый купол чарующе смотрится на фото и в жизни! Местоположение: ул. Пятницкая, 33 В Москве на Красной площади есть так называемый «нулевой километр». На самом деле, это просто туристический объект, который был открыт в 1995 году. Настоящий же нулевой километр автомобильных дорог России расположен перед Центральным телеграфом. Само здание телеграфа построили в 1925-1927 годах.

Роскошные интерьеры особняка Бильдерлингов! С виду скромный и не претендующий на роскошь, особняк таит внутри своих комнат великолепные интерьеры, изумительные скульптуры и уникальную историю. Парадные залы особняка Бильдерлингов частично сохранили старую отделку. Особняк на Большой Морской сменил за свою историю множество владельцев, но особенный интерес представляют последние – братья Бильдерлинги. Старший был главой правления фирмы «Бранобель» и успешным коммерсантом, организовавшим образцовую ферму в Заполье Лужского уезда, младший – замечательный акварелист и художник, автор памятников Пржевальскому в Петербурге, Тотлебену, Корнилову и Нахимову в Севастополе. — Попасть в особняк можно с экскурсией! Фото: mickey_byvalyy

Местоположение: ул. Большая Морская, 53

Арт-объект - ярко-красный самолет Ан-2, посвященный покорителям Арктики и Антарктики, установили в Москве на улице Молодцова, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

"В СВАО названия многих улиц связаны с полярными широтами и историей освоения Северного и Южного полюсов. Среди них Полярная, Северодвинская, Таймырская, проезды Дежнева и Шокальского. Поэтому неслучайно в районе дома №1 по улице Молодцова установили арт-объект, посвященный покорителям Арктики и Антарктики, - ярко-красный самолет Ан-2, легенду полярной авиации", - отметил он.

Странноприимный дом графа Шереметева – памятник большой любви.

Николай Шереметев - один из богатейших дворян Москвы. В 1801 г. граф обвенчался с крепостной - Прасковьей Жемчуговой. Он так ее любил, что ждал много лет разрешения Александра I на брак. Спустя время у Шереметевых рождается наследник Дмитрий, а еще спустя 3 недели Прасковья умирает от чахотки. Николай Петрович тяжко переживает утрату, уходит со всех постов и решает в 1803 г. превратить Странноприимный Дом в памятник своей рано умершей жене. На создание Странноприимного дома Николай Петрович потратил огромную по тем временам сумму в несколько миллионов рублей, назначил на его содержание пятьсот тысяч рублей и завещал одно из своих больших сел в Тверской губернии. В доме была больница на 50 мест, приют для 100 человек, храм и библиотека. Большая Сухаревская площадь, 3.

Московские болваны Болвановкой издавно называется один из районов столицы, находящийся у метро Таганская.

Существует несколько версий о причинах подобного наименования местности. Возможно на ней до крещения Руси находились языческие идолы (их называли болванами) или сюда татаро-монголы привозили войлочные изображения ханов (опять же болванов), или ремесленники изготавливали болванки (то есть формы) для головных уборов.

В современных названиях улиц Москвы упоминания о Болванах не сохранилось. Однако напоминает об историческом названии столичного района Церковь Николая Чудотворца на Болванове, построенная в 1712 г. (на фото).

Доходный дом Заварской. Было построено в 1911—1912 годах и предназначалось для сдачи в аренду состоятельным горожанам. Большая часть архитектуры дома напоминает средневековый замок с башнями и сказочными балконами. Портал вдохновлен русской древней архитектурой. Вход в парадную в стиле палат бояр Романовых в Москве. Сводчатые потолки и цветочный орнамент был характерен для царских палат. Потаповский пер., 12

А вы знали, что в районе «Москва-сити» хотели построить железнодорожный вокзал? По первоначальному замыслу с нового вокзала планировалось организовать жд сообщение с крупными европейскими городами (Париж, Берлин, Варшава и т.д.).

Но оказалось, что поездки в Европу по железной дороге являются нерентабельными, а бизнесменам удобнее и быстрее летать на самолете.

Впоследствии место спроектированного вокзала застроили небоскребами.

Павильон–грелка на Патриарших прудах.

Скорее всего, вы замечали примечательную деталь Патриарших прудов–желтый павильон с белыми колоннами. А думали ли вы, для чего он был построен?

Сегодня это ресторан, однако в 1939 г. здесь находился деревянный павильон-грелка, в котором зимой согревались водители трамваев и пассажиры.

Сентябрьский закат

Дом П.А. Фёдорова 1816 г. Построен в 1816 г. по проекту, архитекторов В. Геста и Л. Руска, петербуржцев иностранного происхождения, оставивших заметный след в архитектуре «послепожарной» Москвы.

Деревянный дом воспроизводит каменные формы позднего классицизма (ампира). Бревенчатый сруб обшит досками, имитирующими рустованную штукатурку. В центре фасада — декоративная вставка с легким лепным орнаментом. Подобные детали намного повышали художественные качества простой, но такой обаятельной архитектуры московского ампира. Достаточно разнообразные, эти детали продавались готовыми, а выполнялись часто по рисункам известных мастеров. Лепнина этого дома, предположительно, сделана по модели видного скульптора Г.Т. Замараева. Над боковыми окнами — львиные маски, также характерные для московского классицизма.

В 80-е г XX века здесь работала студия Союза художников СССР. В настоящий момент, помещения арендует художественная студия

Входа нет.

Малый Власьевский пер., 5, стр. 2, Москва

"Тимирязевская академия" Высшее учебное заведение считается одним из самых старейших в России. Оно было основано в 1865г. Петровской земледельческой и лесной академией. В 1878-1879 гг. учебное заведение начало развиваться ускоренными темпами. При нем был создан свой лесохозяйственный музей, открыт заповедник и построена небольшая метеорологическая станция. В 1894г. академия была закрыта и через несколько месяцев после этого события учрежден Московский сельскохозяйственный институт, а в 1896 году при нем создали ботанический сад. В советский период институт продолжал существовать, но название его несколько раз было изменено. Менялся также его устав. В 2005 году оно было переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева". В 2008г. университет был причислен к особо ценным объектам культурного наследия. Место: Ул. Тимирязевская, 47

Дом художника Евгения Лансере. Для строительства этого доходного до а в 1915 г. пригласили одного из самых известных архитекторов Москвы Валентина Дубовского.

Дом проектировался в готическом стиле. Внутри здания сохранился декор Дубовского. Парадный вестибюль успел получить готическое оформление потолка, говорят, что стены раньше были расписаны. Уцелела и парадная лестница.

Входные двери в квартиры также сохранили готическое оформление проемов в виде стрельчатой арки. Ниши над дверьми расписаны. В квартире 8 этого дома с 1934-1946 гг. жил и работал Евгений Лансере (известный русский художник, родной брат Зинаиды Серебряковой). Это была огромная коммунальная квартира. На семью Лансере дали три комнаты и мастерскую. Сейчас в той самой квартире живут уже дети и внуки художника. В доме также находится мастерская дочери Лансере, художницы Екатерины Евгеньевны Лансере (на фото).

⠀Милютинский переулок, 20.

От Вшивой горки до высотки Так до революции 1917 г. называли район города, расположенный между станцией метро "Таганская", Котельнической набережной и рекой Яуза. Первое упоминание о нём относится к 1476 г.

Причины такого названия местности не ясны. Возможно здесь находилось поселение портных ("швецов") или имелись ввиду кривые грязные улочки. В путеводителях 19 в. Вшивая горка находилась в списке основных московских достопримечательностей. С неё открывалась живописная панорама на Кремль. В настоящее время Вшивая горка уже не смотрится серьёзной возвышенностью из-за плотной многоэтажной застройки и сталинской высотки на Котельнической набережной.

Усадьба Боткиных на Покровке. В 1860 г. усадьбу приобрел Дмитрий Петрович Боткин - сын богатейшего купца-чаеторговца, совладелец (в дальнейшем) товарищества «Петра Боткина сыновья» - одной из крупнейших чаеторговых компаний Российской империи. А также ценитель искусства, меценат и коллекционер европейской живописи. В 19 в. хозяин особняка приглашал всех желающих познакомиться с его картинной галереей, и спустя 150 лет сюда тоже можно прийти на бесплатную выставку. Сегодня здесь проходят концерты, лекции, выставки со свободным входом.

А в бывших парадных гостиных находятся книжный и чайный магазины, а также кафе. Покровка, 27

Жилой дом А. П. Ермолова 1812 г. Архитектор: К. Л. Мюфке До этого особняка здесь находился домик, который в годы войны пострадал от пожара. В 1812 г. графиня Орлова построила двухэтажное здание. В особняке жил А.П.Ермолов, который собрал в доме богатейшую библиотеку. В 1900 г. дом покупает предприниматель-миллионер А. К. Ушков. Алексей Ушков начал перестройку дома по подобию своего казанского особняка. Так и появилась копия дома Ушковых в Москве. А вскоре Алексей Ушков встречает свою новую любовь, которой стала прима-балерина Большого театра Александра Балашова. Для нее был оборудован репетиционный зал с зеркальными стенами. Долгое время особняку приписывали имя Ермолова, лишь недавно разгадали иероглифы с зашифрованным именем Ушкова и поняли почему здание так похоже на казанское. Сейчас в здании находится главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса МИД. ул. Пречистенка, 20

Дом Коробкова 1899 г. Архитектор: Лев Кекушев Современный облик особняка Коробкова сложился в результате многочисленных перестроек с использованием конструкции небольшого двухэтажного здания 1866 г. Этот первый дом размером в семь оконных осей принадлежал егорьевскому купцу П. А. Тугаринову. Новый особняк был создан по заказу почётного гражданина Трифона Коробкова и его супруги Ольги Петровны. После смерти Трифона Коробкова дом унаследовали его супруга Ольга и двое детей. Асимметричное здание окрашено в сиреневый цвет и меняет оттенок в зависимости от погоды, за что и было прозвано «хамелеон». После революции особняк был национализирован. С 1960-х в здании было посольство республики Танзания. Особняк использовался бережно, за годы эксплуатации интерьеры и фасад здания в значительной степени сохранили свой исторический облик. Обычно особняк закрыт для посещения, экскурсии проводятся дважды в год в рамках тематических фестивалей. ул. Пятницкая, 33