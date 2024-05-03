Московские прогулки, ч.20

Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5

Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10

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Часть 16 Часть 17 Часть 18 Часть 19

Почему Москву называют Златоглавой? Появилось это прозвище на рубеже XV-XVI веков, когда колокольни и храмы были самыми высокими строениями в городе, а их купола были покрыты позолотой. Даже соборы — Успенский и Благовещенский — при Иване Грозном стали называть златоверхими. Самой высокой постройкой в Москве была колокольня Ивана Грозного в Кремле.

Колокольня Ивана Великого В 1329 году по велению московского князя Ивана Калиты на Боровицком холме была построена церковь типа «иже под колоколы».

В 1505 году старая церковь была разобрана. К востоку от неё приглашённый архитектор Бон Фрязин построил новый храм в честь святого Иоанна Лествичника. Строительство завершилось в 1508 году. В 1540-е годы по проекту архитектора Петрока Малого была построена прямоугольная звонница на северной стороне храма. В 1599—1600 годах Борисом Годуновым была задумана постройка в Кремле грандиозного храма Всех Святых. Построенный Боном Фрязиным столп не соответствовал масштабу планировавшегося сооружения, и царь приказал надстроить колокольню. Надстройка третьего яруса была осуществлена зодчим Фёдором Конём. Толщина стен надстроенного яруса была всего в три кирпича. Здание достигло высоты 81 метра и стало самым высоким в Москве, что и определило название «Иван Великий». Билет 500р

Кремлёвская наб., 1, стр. 10, Москва

Ну раз речь идет о колокольне то вот такой факт. Почему москвичи говорят, что «Москва стоит, пока стоит колокольня Ивана Великого»? Дело в том, что, когда французы в 1812 году покидали Москвы, они заложили взрывчатку у колокольни.

Тогда пострадали Успенская звонница и Филаретова пристройка, но сама колокольня Ивана Великого устояла. Москвичи с надеждой приходили посмотреть на нее, чтобы поверить, что Москва сможет восстановиться.

Желтый дом на Трубной Один из знаковых домов в центре Москвы, который выделяется среди других зданий своей необычной внешностью. Дом украшен зеленью и декорировано керамической плиткой. Атмосфера этого места словно переносит прохожих в солнечную Испанию. Раньше в доме располагалось увеселительное заведение "для взрослых", поэтому он имел дурную славу в своей истории. В 2018 г. здание полностью отреставрировали и открыли коммерческую галерею, в которой сегодня можно пройтись, наслаждаясь искусством и архитектурой. Он даже зимой яркое пятно Последний переулок,д 2

Дом И.Д. Сытина с редакцией газеты Русское слово Здание возведено в 1904 году по проекту архитектора А. Э. Эрихсона, конструкции перекрытий разработаны инженером В. Г. Шуховым. Весь первый этаж занимал книжный магазин. Так же в доме были жилые квартиры. Здание редакции, в котором жил и сам Иван Сытин, в свое время было символом новизны: от размаха издательского бизнеса – к 1917 году Сытин скупил почти весь квартал, кроме дома Тюляевой, рассказывает архитектор Алексей Гинзбург, – до архитектуры стиля модерн с маскаронами и выложенным плиткой фасадом. Здание стало началом новой, типографской специализации этой части города. После октябрьской революции «Русское слово» быстро закрыли, хотя оно еще почти год, до июля 1918, сопротивлялось советской власти под разными названиями. C 1921 года в доме Сытина поселилась редакция газеты «Труд». С 1904 по 1928 годы в верхнем этаже жил предприниматель, книгоиздатель и просветитель И. Д. Сытин.

Перемещение Дома Сытина, фотография из журнала «Техника молодежи» №8, 1979, с 4 обложки журнала (художник В.Иванов)

13 апреля 1979 года здание по восьми рельсовым путям было передвинуто на 33 м в сторону Настасьинского переулка — главным образом из-за того, что, по мнению властей, оно портило вид на нововозведённое издательство газеты «Известия». Дом Сытина перемещали на 400 катках, но не для расширения улицы, а для увеличения площади перед новым зданием «Известий», построенным незадолго до этого. То есть сдвигали не от Тверской в глубину квартала, а к северо-западу: два трехэтажных доходных дома, между которыми в 1904 построили редакцию «Русского слова», к этому времени снесли – в 1960-е годы. Сытинский дом передвинули на 33 метра, на угол Настасьинского переулка; причем в 1979 эта процедура заняла не 2-3 месяца, как в 1930-е, а трое суток – гидравлические домкраты стали мощнее (см. «Техника молодежи» №8 1979). С приходом Советской власти в строении располагалась редакция и типография газеты «Правда». Позднее в здании находилась редакция газеты «Труд». В 1973 году на сытинском доме была установлена мемориальная доска в память об «известном книгоиздателе и просветителе». Реставрация полная была 2017-2018 годы. Восстановление, с одной стороны, довольно тщательное и подробное, а с другой – вполне жизненное, рассчитанное не на музеефикацию, а на дальнейшее функционирование. В настоящее время здание занято офисами. Входа нет

Настасьинский пер., 2, Москва

«Дом со львами» Здание было построено в качестве доходного дома для владелицы Гордон и стало элитным. На пятом этаже жил писатель Алексей Толстой, в гостях у него бывал Есенин. Кроме того тут бывали Цветаева, Загоскин и Моравов. Главное украшение дома - львы. При реставрации им вернули щиты, а левому ещё и утерянные передние лапы. С гербами на щитах реставраторы напутали, сделав их как и львов зеркальными вопреки правилам геральдики. А куда же делись "родные" щиты? Есть две версии:

1. в 1941-м году, чтобы уберечь львов от бомбардировок, их попытались снять с постаментов и перетащить в бомбоубежище. Но силы свои переоценили, и в результате щиты и передние лапы левого льва отломились и разрушились.

2. какой-то бдительный товарищ усмотрел на щитах масонские знаки и доложил "куда следует". Органы отреагировали, масонский заговор был ликвидирован в самом зародыше, Родина спасена. Возле этих львов познакомились Алексей Трофимов и Люба в "Офицерах". И фрагменты фильма «Двенадцать стульев" Гайдая были сняты здесь. И "Двенадцать стульев" Гайдая. Львы без зубов и без щитов. Здесь режиссёр поселил поэта Ляписа Трубецкого. Т огда львы были и без щитов, да и лапы отсутствовали А вот так выглядит одна из квартир дома и стоит эта красота более 218 млн ₽.

ул. Малая Молчановка, д. 8

Доходный дом И. Исакова Справа и слева от слухового окошка две девушки - символ просвещения и знания. Говорят, что на кровле размещалась статуя Авроры, но до наших дней она не дожила. Визитная карточка архитектора - лев. В этом доме в квартире № 9 жил сам архитектор Кекушев после разрыва с женой. Сегодня дом продолжает выполнять свои основные функции. В книге «Московский модерн» так описывается фасад дома:

«Неповторимый облик дому придавало умелое сочетание выпуклых и вогнутых поверхностей. Стена верхнего этажа покрыта тонкой лепной сеткой и играет роль фриза, над которым красуется динамично изогнутый карниз. Богатый вид дому придают и нарядное металлическое кружево балконных решеток, и изумительные оконные переплеты. Интересная особенность – каждый следующий этаж декорирован богаче по сравнению с предыдущим» Пречистенка ул., дом 28

Гимназия В.Д. Косицына Самое эффектное здание в Черниговском переулке — двухэтажный дом на высоком подклете. Средняя часть его значительно выдается вперед, а декор — белые эклектичные наличники на красном фоне — смотрится необычайно нарядно. Пространственная структура четко указывает — это был главный дом солидной усадьбы.В 1920-х годах краеведы общества «Старая Москва» говорили, что гимназия В.Д. Косицына – одно из древнейших жилых сооружений Москвы, датируя постройку XVII и даже XVI веком. Лишь недавние более верные исследования помогли установить точные данные об истории этого памятника архитектуры. Когда-то усадьба занимала обширнейшую территорию на углу Большой Ордынки и Черниговского переулка (другой ее адрес Большая Ордынка, № 13/9). До наших дней сохранились главный дом (стр. 2) и один из флигелей Первым известным нам хозяином участка стал офицер Преображенского полка, капитан В. Т. Ржевский. Именно он в 1710 году выстроил палаты, лежащие в основе главного корпуса здания. Как выглядел тогда дом, можно понять, взглянув на дворовый фасад, где раскрыты декоративные детали XVIII столетия. В 1790 году, главный дом усадьбы получил третий этаж, а затем и центральный ризалит с классическим фронтоном. В советское время в доме находилась школа, медицинское училище, детский сад. Памятник Сергею Радонежскому Памятник Вячеславу Михайлович Клыкову (19 октября 1939, Мармыжи, Курская область - 2 июня 2006, Москва) - советскому и российскому скульптору Сегодня в главном доме бывшей усадьбы XVIII века расположен Международный фонд славянской письменности и культуры, образованный в 1989 году. Именно по инициативе фонда празднуются дни славянской письменности и культуры, приуроченные ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия и ставшие всероссийским государственным праздником. В бывшем флигеле усадьбы, также принадлежащем Фонду славянской письменности и культуры, находится музей музыканта Игоря Талькова, созданный в 1993 году – через два года после его трагической гибели. В музее можно ознакомиться с основными этапами жизни и творчества певца, поэта и композитора. Экспозицию составляют личные вещи Талькова: музыкальные инструменты, рукописи стихов, дневники, письма, дипломы, афиши, программки, уникальные концертные записи, трудовая книжка и многое другое. Особыми экспонатами музея являются концертная куртка, сапоги и брюки, в которых Игорь был 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в момент убийства и на которых остались пятна его крови.

Летом во дворике Фонда славянской письменности и культуры уютно и зелено. Отреставрированный памятник архитектуры как будто скрывает от посторонних глаз свои великолепные фасады. Почти каждый день фонд организовывает лекции по словесности, концерты классической музыки, встречи с писателями и учеными, культурные вечера разных народов и другие мероприятия. Можно совместить приятное с полезным: полюбоваться бывшей богатой московской усадьбой, получить эстетическое наслаждение и узнать что-то новое.

Черниговский пер., 9/13с2, Москва

Богадельня имени Геера Геер скончался в 1876 году, и через 18 лет его вдова Наталья Петровна обратилась к городскому главе Константину Рукавишникову с предложением устроить на месте имения богадельню для стариков обоего пола. Она намеревалась пожертвовать территорию общей площадью более 14 тысяч саженей при условии, что четыре из них отведут под дом призрения, названный в честь её мужа.

Возведением и организацией Богадельни имени Геера руководило Московское городское общественное управление, поэтому работы поручили городскому архитектору Льву Кекушеву. Во время Первой мировой войны богадельня использовалась как лазарет / фото 1914 года Его помощником выступал Илларион Иванов-Шиц. Общая стоимость строительства превысила 140 тысяч рублей, часть из которых выделили из бюджета. Официальное открытие учреждения состоялось 1 января 1899 года. Фото 2022 г.

После революции новые власти богадельню закрыли, а её здание было разбито на множество контор и несколько раз переходило от одного ведомства к другому – например, здесь располагалось министерство молочной и мясной промышленности СССР. Сегодня дом заперт, доступа с улицы в него нет. Внешне здание богадельни хорошо сохранилось, уцелел даже купол домовой церкви, лишившийся, правда, креста. А вот большая часть интерьеров уничтожена: уникальные решётки, мраморный иконостас домой церкви, росписи и лепнина – всё это исчезло. Тем не менее, здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, что позволяет надеяться на его сохранение и реставрацию. Но здание пустует уже 30 лет. В 2015 году его ставили на реставрацию, но что-то, увы, не получилось. А спасать обязательно надо. Одно радует, что не снесут, хотя... кто их знает!

Входа нет

Верхняя Красносельская ул., 15, стр. 1, Москва

Триумф Палас Строительство — 2001 - 2006 годы. «Триумф-Палас» был спроектирован коллективом архитектурно-проектного бюро «Тромос» под руководством Андрея Трофимова по техническому заданию компании «Дон-Строй», которое изначально предполагало стилизацию под сталинские высотки. По словам Трофимова, архитекторы ориентировались на архивные чертежи «семи сестёр» и перебирали варианты высотности и пропорции, пока не нашли оптимальные. Главный архитектор «Триумф-Паласа» Андрей Трофимов в интервью утверждал, что выбрал для здания единственно верное расположение, а его архитектурное решение было рассчитано на поклонников классической архитектуры и любителей отечественной истории. Чапаевский пер., 3, Москва

Дом Красногоровой-Блиновых Усадьба на углу Глазовского и Денежного переулков была построена в 1905 году по проекту архитектора С.С. Кучинского для богатых заказчиков фабрикантов Павловых, владельцев «Товарищества мануфактур, основанных И.И. Скворцовым». Двухэтажный особняк, увенчанный изящным куполом и облицованный двухцветной керамической плиткой, представляет собой интересный образец архитектуры в стиле модерн. Оригинально смотрится на фасадной части полностью застекленный балкон эркера, размещенный на уровне второго этажа. Сам балкон сооружен с использованием клепаных металлических деталей, а ажурность его оконным переплетам создает рисунок из пересекающихся правильных геометрических фигур - треугольников, квадратов, а также кругов. С 1963 г. и по сию пору здесь располагается Информационный центр Организации Объединенных Наций (ООН) в Москве. Усадьба является объектом культурного наследия.

Входа нет

Глазовский пер., 4, Москва

Особняк А.В. Лопатиной Здание особняка было построено в 1876 г. по заказу жены потомственного почетного гражданина Анны Васильевны Лопатиной. Автором проекта стал известный московский архитектор А.С.Каминский. Первоначально дом был двухэтажным, с подвалом и высоким чердачным помещением. В 1928 г. в здании размещалось общежитие старых большевиков. С 1963-го дом Лопатиной находится в распоряжении дипломатической миссии Бразилии. Перед переездом в особняк посольство Бразилии на собственные деньги провело его реставрацию. Ремонт длился около одного года и был направлен на восстановление первоначального облика дома. В сентябре 2020 года были завершены работы по реставрации и приспособлению этого самобытного московского памятника. В том числе, специалисты вернули выразительность фасадам здания и восстановили художественную отделку парадной зоны интерьеров. Входа нет. Полюбоваться архитектурным творением Каминского можно только снаружи. Интерьер был полностью переделан по решению правительства Бразилии в 1980-х годах. В парадной столовой особняка появились пейзажные обои с видами Рио-де-Жанейро. Интерьер со сводчатым потолком

Большая Никитская ул., 54, стр. 1, Москва

Дом Жолтовского Дом построен в 1934 году по проекту архитектора Ивана Жолтовского для сотрудников Моссовета. Хотя дом Жолтовского изначально строился как жилой, его отдали посольству США. В 1953 году здание передали «Интуристу», а на крыше появились большие буквы лозунга «Коммунизм победит!», который убрали в 1990 году. В 2007 году проводилась реконструкция здания, после которой нетронутой осталась только часть фасада. У дома снесли все внутренние перекрытия, надстроили верхний этаж, исказив оригинальный проект Жолтовского. Во дворе на месте пристройки 1960-х годов была сооружена новая секция, соединённая с историческим зданием. В доме Жолтовского разместился головной офис компании АФК «Система». Моховая ул., 13, стр. 1, Москва

Дом Тутолмина Усадьба Тутолмина — городская усадьба в Москве по адресу Гончарная улица, дом 12. Объект культурного наследия федерального значения. На этом месте, в верхней части Вшивой горки, в начале XVIII века были построены палаты Строгановых. Палаты Строгановых на вершине Вшивой горки, фрагмент гравюры «Вид Москвы из Замоскворечья» П. Пикарта, ок. 1708 г

К началу строительства главного дома усадьбы в 1788 году палаты уже были разобраны. Имение в стиле классицизма строил для себя купец В. В. Суровщиков, однако работы ещё не были завершены, когда в середине 1790-х усадьба была продана купцу Андрею Шапкину. Строительство закончил новый владелец, Тимофей Иванович Тутолмин, который вскоре после назначения в 1806 году на должность московского генерал-губернатора продал усадьбу графу И. А. Безбородко. С 2015 года в главном здании размещается размещается Институт философии РАН.

Гончарная ул., 12, стр. 1, Москва

Ну и последнее строение на сегодня особняк М.Ф. Якунчиковой Особняк в Пречистенском переулке был построен в 1899-1900 годах. Дом построен из чистых прямоугольных форм, собранных вокруг параллелепипеда, напоминающего башню под плоской крышей. В особняке часто бывали знаменитые гости и родственники А.П. Чехов, В. Э. Грабарь, К.С. Станиславский, супруги Поленовы. В 1907 году архитектор Бугровский пристраивает справа к особняку подъезд. Ограда получила новые ворота с женскими головками по краям.

После революции в особняке разместился Хамовнический райком комсомола, затем Дом комсомола Фрунзенского района Москвы и библиотека им. Н. К. Крупской. Во второй половине XX века в доме располагалось посольство Заира. Входа нет Пречистенский пер., 10, стр. 1, Москва

И на этом завершаем нашу прогулку.