Казань. Было-стало - 7

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Продолжаем путешествие...
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Улицы Яхина и Саид-Галеева раньше назывались Мокрыми по названию Мокрой слободы. Яхина - Поперечно-Мокрая. Самое трущобное место города, район Красных фонарей.
Как бы выглядело, если бы не изуродовали Гостинодворскую церковь.
Этому храму больше 400 лет. Сейчас его готовят к реставрации, потерянный облик вернут.
Начало улиц Большой и Малой Проломных, ныне Баумана и Профсоюзная. На месте Академии наук стояла Николо-Ляпуновская церковь, построенная стрельцом Истомой Ляпуновым. Снято с Кремлевского холма.
Юго-западная башня Кремля с улицы Баумана. На старой фото еще виден Спасо-Преображенский монастырь и колокольня. Теперь кажется, что в этой части Кремля зияет пустота.
У озера Кабан новая набережная. Обязательно сходите. А вот так она выглядела больше 100 лет назад. Как всегда, обе фото с одной точки. Разница потрясающая
Продолжаем исследовать набережную Кабана. На этот раз со стороны Старо-татарской слободы. Современный ракурс чуть шире. Ориентируйтесь на двух снимках по колокольне на Баумана.
Любимое сравнение площади перед театром Камала с тем, что было в начале 1900-х. На месте театра строят электростанцию, и еще стоит церковь 4-х евангелистов на углу нынешних улиц Татарстана и Марджани.
Подлинность в обмен на туристов. Так Старо-татарскую слободу превратили в китч. Настоящей осталась только прекрасная мечеть Марджани. Разница в 100 лет
Угол Татарстана и Тукая 70-е и 2018. 4-этажное здание позади трамвая это швейная фабрика Киемнэр. Сейчас там находится коворкинг Штаб. Какая узкая улица Татарстан.
Справа единственное выжившее здание на полностью уничтоженной Георгиевской улице (ныне Петербургская). Там сейчас кафе «Питер». Вдали на двух фото видна Богоявленская колокольня, что на Баумана.
Шамовская больница. Каменные ворота к сожалению не уцедели, лет 10 назад их случайно разрушили. Современные, это новодел. На старом снимке слева видно часть фасада народного театра имени Гоголя.
Благовещенский кафедральный собор. Казань. Кремль. 300-летнюю колокольню Благовещенского кафедрального собора разобрали в 1928.
Мечети Галеева больше 200 лет. Здесь бывал весь цвет нации: от Тукая до Марджани, а имамом был Баруди, будущий муфтий России. Минарет восстановили совсем недавно. Перекресток Тукая и Парижской коммуны.
Дом Баруди находился напротив Галеевской мечети. Бывшая Сенная улица, ныне Парижской Коммуны.
Спуск с улицы Бутлерова на площадь Куйбышева, ныне площадь Тукая, а в народе Кольцо. Справа видна часть фасада дома Татпротребсоюза, его снесли под строительство ТЦ "Кольцо".
Мечеть Солтан построил в 1868 купец Усмановъ. В советские годы ее использовали как СПТУ. Минарет, конечно, снесли. Тот, что восстановили в 90-е, кажется чуть тоньше, чем оригинал. Ул. Тукая. 1912-2018Когда вас спросят, как изменилась Казань за 100 лет, покажите это фото. Пересохшее старое русло Казанки, а когда-то тут кипела жизнь, и ходили большие суда. Ничего не сохранилось. Спуск улицы Бутлерова. На старом снимке рядом с офтальмологической клиникой — дом архитектора города Ивана Колмакова, основателя первого в Казани завода белого кирпича. Дом снесли в 2005, теперь тут пустырь.
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Ну, пока остановимся, продолжение следует...
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