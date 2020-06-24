Казань. Было-стало - 7

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Продолжаем путешествие...

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Как бы выглядело, если бы не изуродовали Гостинодворскую церковь.

Этому храму больше 400 лет. Сейчас его готовят к реставрации, потерянный облик вернут.

Начало улиц Большой и Малой Проломных, ныне Баумана и Профсоюзная. На месте Академии наук стояла Николо-Ляпуновская церковь, построенная стрельцом Истомой Ляпуновым. Снято с Кремлевского холма.

Юго-западная башня Кремля с улицы Баумана. На старой фото еще виден Спасо-Преображенский монастырь и колокольня. Теперь кажется, что в этой части Кремля зияет пустота.

У озера Кабан новая набережная. Обязательно сходите. А вот так она выглядела больше 100 лет назад. Как всегда, обе фото с одной точки. Разница потрясающая

Продолжаем исследовать набережную Кабана. На этот раз со стороны Старо-татарской слободы. Современный ракурс чуть шире. Ориентируйтесь на двух снимках по колокольне на Баумана.

Любимое сравнение площади перед театром Камала с тем, что было в начале 1900-х. На месте театра строят электростанцию, и еще стоит церковь 4-х евангелистов на углу нынешних улиц Татарстана и Марджани.

Подлинность в обмен на туристов. Так Старо-татарскую слободу превратили в китч. Настоящей осталась только прекрасная мечеть Марджани. Разница в 100 лет

Угол Татарстана и Тукая 70-е и 2018. 4-этажное здание позади трамвая это швейная фабрика Киемнэр. Сейчас там находится коворкинг Штаб. Какая узкая улица Татарстан.

Справа единственное выжившее здание на полностью уничтоженной Георгиевской улице (ныне Петербургская). Там сейчас кафе «Питер». Вдали на двух фото видна Богоявленская колокольня, что на Баумана.

Шамовская больница. Каменные ворота к сожалению не уцедели, лет 10 назад их случайно разрушили. Современные, это новодел. На старом снимке слева видно часть фасада народного театра имени Гоголя.

Благовещенский кафедральный собор. Казань. Кремль. 300-летнюю колокольню Благовещенского кафедрального собора разобрали в 1928.

Мечети Галеева больше 200 лет. Здесь бывал весь цвет нации: от Тукая до Марджани, а имамом был Баруди, будущий муфтий России. Минарет восстановили совсем недавно. Перекресток Тукая и Парижской коммуны.

Дом Баруди находился напротив Галеевской мечети. Бывшая Сенная улица, ныне Парижской Коммуны. Спуск с улицы Бутлерова на площадь Куйбышева, ныне площадь Тукая, а в народе Кольцо. Справа видна часть фасада дома Татпротребсоюза, его снесли под строительство ТЦ "Кольцо". Мечеть Солтан построил в 1868 купец Усмановъ. В советские годы ее использовали как СПТУ. Минарет, конечно, снесли. Тот, что восстановили в 90-е, кажется чуть тоньше, чем оригинал. Ул. Тукая. 1912-2018 Когда вас спросят, как изменилась Казань за 100 лет, покажите это фото. Пересохшее старое русло Казанки, а когда-то тут кипела жизнь, и ходили большие суда. Ничего не сохранилось. Спуск улицы Бутлерова. На старом снимке рядом с офтальмологической клиникой — дом архитектора города Ивана Колмакова, основателя первого в Казани завода белого кирпича. Дом снесли в 2005, теперь тут пустырь. Когда вас спросят, как изменилась Казань за 100 лет, покажите это фото. Пересохшее старое русло Казанки, а когда-то тут кипела жизнь, и ходили большие суда. Ничего не сохранилось.Спуск улицы Бутлерова. На старом снимке рядом с офтальмологической клиникой — дом архитектора города Ивана Колмакова, основателя первого в Казани завода белого кирпича. Дом снесли в 2005, теперь тут пустырь.

Улицы Яхина и Саид-Галеева раньше назывались Мокрыми по названию Мокрой слободы. Яхина - Поперечно-Мокрая. Самое трущобное место города, район Красных фонарей.Не уверен на все 100%, но кажется, в нынешнем ресторане Приют холостяка на Чернышевского располагалось Обшество потребителей студентов Императорского Казанского университета.Перекресток Университетской и Правобулачной с остатками старообрядческой Никольской церкви.На Федосеевской в 2000 снесли дом Бахрам-Гирей Шагиахметовича Алкина. Красавец-дом с голландскими изразцами и расписным куполом. Спустя 18 лет на этом месте строят мечеть.Улица Нижне-Федоровская, теперь Япеева. По ней, невозможно представить, ходил трамвай. Церковь Евдокии сохранилась и, пожалуй, больше на этом снимке ничего не уцелелоЦерковь Сергия Радонежского при Ложкинской богадельне. Возведена в 1861, сильно перестроена в 1890-х. Закрыта в 1918, тут был дом престарелых и госкомстат. Восстановлена в 2015. Улица ЯпееваВид на Кремль с Адмиралтейской (Кировской) дамбы. Во время разлива река затапливала всю округу. Проблему решили строительством дамбы уже при Советской власти.Оценим реставрацию гимназии, ныне музыкальной школы на улице Ляцкой, ныне Жуковского. Жаль, что не воссоздали панорамное окно на втором этаже над крыльцом.Сталинский ампир наследовал имперскому стилю старой Россiи. ДК Саид-Галиева на ул. Советской начали возводить в 1955 — год начала борьбы Хрущева с архитектурными излишествами. Больше такое не строили.Если сравнивать со старым снимком, то уцелел один Шахматный клуб. В начале 30-х статую Державину разбили и переплавили.Театр на месте Державинского сада начали в 30-е, но из-за войны закончили только в 50-е. До революции вход в сад был платным и открывал интересные виды на город.Дворец культуры им. первого руководителя правительства ТАССР Саид-Галиева. Одно из самых красивых и малоизвестных зданий Казани. Сейчас внутри ремонт. Дворец откроется к 100-летию Татарской республикиЦерковь Грузинской иконы Божией матери дала название всей улице — Грузинская, ныне К.Маркса. Ее построили в начале 1702, разобрали в 1931. Сейчас здесь жилой дом сталинской архитектуры.С холма Университета раньше была виден Николаевский сад. Сейчас видно только крайнюю аллею, мешают деревья. По центру виден дом, где сейчас кальянная Цех.За Гостинным двором когда-то был очень популярный толкучий рынок. Но его убрали при Советской власти, а Гостинодворскую церковь изуродовали. Сейчас это место, скорее, заброшено.