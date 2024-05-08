С днём Великой Победы! Ура, товарищи!

Две капитуляции Германии



7 мая 1945 года в 2:41 по центральноевропейскому времени в Реймсе состоялось подписание акта о капитуляции Германии. Акт подписали: со стороны Вермахта – генерал-полковник Альфред Йодль, со англо-американской стороны – генерал-лейтенант Уолтер Смит, с советской стороны – представитель Ставки ВГК генерал-майор Иван Суслопаров. В качестве свидетеля поставил свою подпись замначштаба национальной обороны Франции Франсуа Севез. До подписания акта немцы пытались тянуть время и добиться уступок от Дуайта Эйзенхауэра, но не смогли.

Реймская капитуляция не удовлетворяла интересам союзников, и прежде всего СССР, в полной мере. Альфред Йодль занимал лишь должность начальника Генштаба, то есть не являлся командующим немецкой армии. Иван Суслопаров подписывал документ на свой страх и риск, не имея разрешения Москвы. При этом советский представитель сделал письменную оговорку о том, что в случае надобности возможна новая церемония подписания капитуляции.

Репортеры, присутствовавшие на церемонии, дали обещание не распространять новость о капитуляции до 3:00 8 мая. Договоренность нарушило издательство «Associated press», но журналиста Эдварда Кеннеди уволили, а известие объявили официально днем 8 мая. Советский Союз потребовал подписания нового документа. Иосиф Сталин заявил союзникам: «Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции». Правительства Великобритании и США согласились на предложение советского лидера, хотя сперва последовал отказ. Черчилль в радиообращении сказал: «Мы должны отдать должное нашим русским товарищам. <…> Благодаря СССР мы выиграли войну». Второй и финальный акт о безоговорочной капитуляции подписали в предместье Берлина Карлсхорсте. По советской версии, подписание произошло в 22:43 по центральноевропейскому времени, но в тексте документа нет точного времени. От Германии подписали начальник Верховного главнокомандования Кейтель, генерал-полковник Штумпф и адмирал фон Фридебург. Капитуляцию приняли Жуков и замглавкома экспедиционных сил союзников Теддер. Присутствовали как свидетели генерал Спаатс и де Тассиньи.

По совместной договоренности союзники решили считать капитуляцию в Реймсе предварительной. Последующие попытки как СССР, США и Великобритании перетянуть на себя одеяло и считать главной только одну из двух капитуляций имеют спекулятивный характер. Значение обоих актов нельзя принижать. Германия сдалась.

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Сталин - вдохновитель и организатор Победы в Великой Отечественной войне

День Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне - несомненно, самое значительное событие в многовековой истории нашей Родины. Причем кто бы и что бы ни говорил сегодня, Победа была достигнута в том числе и благодаря деятельности военно-политического руководства СССР во главе с Иосифом Сталиным. СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ

В прошлом России насчитывается немало тяжелых войн, но в 1941-1945 годах впервые вопрос стоял не просто о независимости страны или потере части ее территории, а о том, быть или не быть нашей Отчизне вообще, о жизни и смерти населяющих СССР народов. Ведь гитлеровское руководство намеревалось не только нанести военное поражение Советскому Союзу. Оно хотело расчленить его на протектораты, в которых будет истреблена значительная часть населения, а оставшиеся в живых превратятся в рабов немецких господ-колонизаторов.

И это не пропагандистский миф. В «Майн Кампф», этой библии нацистов, еще в 20-е годы Гитлер писал: «...когда мы говорим сегодня о приобретении новых земель и нового пространства в Европе, то в первую очередь думаем о России и о подчиненных ей окраинных государствах...» Позднее, после захвата власти в Германии стало ясно, что оккупация СССР и его уничтожение как государства - своего рода навязчивая идея для фюрера Третьего рейха. В своих застольных беседах он уточнял: «...цель моей восточной политики заключается в том, чтобы заселить эту территорию по крайней мере ста миллионами немецкой расы...»

Замыслы, направленные на ликвидацию Советского Союза и доведение его народа до положения рабочего скота, постоянно совершенствовались и уточнялись, они были изложены во многих документах и приказах, но наиболее полно - в так называемом Генеральном плане Ост, чудовищном по своей людоедской наготе. В соответствии с ним на оккупированных территориях СССР нацистскими «завоевателями» и их местными приспешниками преднамеренно истреблены 7,4 млн мирных граждан, угнаны в Германию 5 269 513 человек, из которых 2 164 313 погибли в немецкой неволе. Кроме того, только во временно захваченных врагом областях России от непосильного труда погибли 5,7 млн человек, а от боевого воздействия противника в прифронтовых районах, блокадных и осажденных городах - еще 6 миллионов.

ЗАПАДНЫЕ «ДРУЗЬЯ»

Западные стратеги внимательно читали и «Майн Кампф», и речи Гитлера, а потому шли на любые компромиссы и уступки нацистам, подталкивая Третий рейх к походу на восток. Дипломатический словарь МИДа РФ пестрит бесчисленными соглашениями и договорами, заключенными в предвоенные годы Германией с Англией, Францией, Польшей, Швецией, другими странами, которые давали Берлину полную свободу в наращивании вооружений и развязывании агрессии против СССР. Именно эта политика западных держав и представляла для Советского Союза наибольшую опасность, так как не было никакой уверенности в том, что европейские «демократии» не найдут общего языка с нацистами, как это уже произошло в Мюнхене.

Вот почему Сталин ради того, чтобы выиграть время для подготовки страны к войне, пошел на предложение Германии заключить договор о ненападении.

Напомню, кстати, что западные державы даже собирались напасть на Советский Союз, хотя уже находились в состоянии войны с Третьим рейхом. Вот выдержка из одного документа, датируемого 23 апреля 1940 года: «...пункт 10. Верховный совет союзников (Англия и Франция. - Н. С.) отмечает, что детальные планы ударов с воздуха по русским нефтяным районам на Кавказе и планы выбора авиабаз для осуществления этих операций уже готовятся... пункт 11. Подготовительные мероприятия должны быть закончены в самые кратчайшие сроки с тем, чтобы приступить к их осуществлению в любой момент, если Советская Россия надумает предпринять какие-либо действия, идущие вразрез с интересами союзников...»

А жизнь между тем показала, что тоталитарному гитлеровскому режиму смог противостоять и в конечном итоге победить только тоталитарный сталинский режим. Так сложилось, что СССР, Россию от рабства и уничтожения спас Сталин.

ЧТО БЫЛО...

О Сталине в последние годы сказано очень много и прежде всего отрицательного. Немало из сказанного, наверное, является правдой. Будучи выдающейся личностью и, следовательно, чрезвычайно сложным человеком, прошедшим суровую школу жизни, подполье, тюрьмы, ссылки, он, видимо, обладал и такими чертами, как резкость и раздражительность, скрытность и жестокость, подозрительность.

Сталин был прагматиком и в реальной действительности руководствовался не утопиями марксизма-ленинизма, а жизненной необходимостью. При этом следует учитывать крайне сложную и противоречивую обстановку, в которой ему пришлось работать. Погибла Российская империя (большевики к этому не имели отношения), недавно закончились Гражданская война и интервенция, в стране разруха, Россию захлестнула волна преступности, настоящих открытых и тайных врагов у советской власти было действительно немало. Выдворенный из страны Троцкий и его зарубежные покровители постоянно подливали масла в огонь, заявляя, что антисталинская оппозиция, в том числе и в армейских кругах, усиливается, а в Москве зреет военный заговор.

Сталин создал мощную и высокоэффективную административно-бюрократическую систему управления государством, которая смогла за 10-12 лет вывести страну, где многие не умели читать и писать, на высокий уровень экономического и социального развития. СССР стал мощной индустриальной державой. За годы только первой пятилетки вошли в строй более 1500 промышленных предприятий, появились совершенно новые отрасли - автомобильная, тракторостроительная, авиационная, станкостроительная, заработали металлургические комбинаты, заводы тяжелого машиностроения на Урале и в Поволжье. Население страны достигло почти 200 миллионов человек.

Предвоенную пятилетку СССР не смог завершить, но к июню 1941 года советские труженики успели ввести в строй еще почти 3000 заводов, фабрик и шахт. Началось освоение нового нефтеносного района между Волгой и Уралом (Второе Баку).

Особое внимание уделялось военному производству, которое в 1940 году уже составляло 26% от общего объема продукции народного хозяйства. Но самым значимым прорывом можно назвать достижения в области культуры, науки и образования. Для реализации планов индустриализации требовались миллионы профессионально подготовленных людей. Сталинское руководство предпринимало гигантские меры и усилия для обучения народа. Нами забыты сегодня такие слова и лозунги тех бурных дней, как ликбез, рабфак, всеобуч, изба-читальня, «Все на борьбу с безграмотностью!», «Если книг читать не будешь - скоро грамоту забудешь!», и другие. Неудивительно, что тяга людей к образованию была всесильной. К тому же они видели, как сын крестьянки становился генералом или маршалом, сын рабочего - академиком.

И НЕ ТОЛЬКО ОН

Сталин знал, что нам придется воевать, готовил страну к войне и понимал, что времени у него на подготовку - в обрез. В СССР было сделано невероятно много, он сумел выстоять под ударами германских агрессоров и их приспешников. Хотя не все планы удалось выполнить, не все успели сделать. Но это зависело не только от Сталина, даже самым выдающимся деятелям мировой истории редко удавалось точно предвидеть и рассчитать, что произойдет в ближайшем будущем. Кто, например, мог предположить, что такая мощная держава, как Франция, рухнет за 42 дня?

Советские военачальники, похоже, не уделили должного внимания операциям вермахта, проведенным в Польше и на Западном фронте, не изучили их тщательнейшим образом. Органы стратегического управления советскими Вооруженными Силами оказались совершенно не готовы к работе в условиях современной войны. Мощные таранные удары немецких танковых корпусов были для военного руководства страны во многом неожиданными... А некомпетентность полководцев Красной армии в свою очередь стала неожиданной для Сталина...

...Российские СМИ на протяжении последних лет полнятся воспоминаниями разведчиков о том, что они все докладывали, обо всем информировали, знали о начале войны. Наверное, это так и было. Но разведка является сложной и многоступенчатой организацией, и со Сталиным общались не рядовые разведчики, а высшие руководители спецслужб, излагая свои выводы.

Известно, например, что в марте 1941 года начальник военной разведки Ф. И. Голиков сделал заключение, что «слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, может быть, германской разведки». Уже после смерти Сталина в беседе с историком В. А. Анфиловым Голиков признался, что «он лично не был уверен в правильности своих выводов относительно того, что Гитлер не рискнет начать войну против СССР, не покончив с Англией, но так как они (выводы. - Н. С.) соответствовали точке зрения Сталина, доложить сомнения побоялся».

А разве Сталин виноват в том, что танки стояли без снарядов, большинство самолетов собрали на приграничных аэродромах, а летчиков отправили в отпуска?

Сейчас все неудачи, провалы, беды, трагедии начала войны возлагают только на Сталина, который якобы никому и ничему не хотел верить. Нынче это говорить легко, просто и безопасно, потому что Сталин умер, его нет. «Мертвого льва может лягнуть даже осел».

Сталин создал одно из крупнейших в мире государств, уверенно и твердо руководил им и вдруг не хочет понять и принять информацию об угрозе Советскому Союзу. Этого просто не может быть. В своих мемуарах военачальники не раз вспоминали, что когда Сталину разумно и убедительно докладывали, он изменял свое мнение. Сталин был чрезвычайно умным, глубоким и проницательным политиком, обладал даром предвидения, даже тяжелый первый период войны он с большим искусством использовал для создания антигитлеровской коалиции.

Вокруг Сталина были личности разного масштаба, в своей работе он опирался на них. Безусловно, попадались среди них разные люди: честные и нечестные - подхалимы и карьеристы. Были и те, кто нагнетал обстановку недоверия, подталкивал к репрессиям, говорил Сталину неправду или полуправду. Конечно, имелись партийные и государственные чиновники, которые по разным причинам - личным, ведомственным, национальным, религиозным, карьеристским, из чисто корыстных побуждений, страха, зависти - шли на сделку со своей совестью во вред стране.

Разумеется, у Сталина было свое мнение о событиях в мире и стране, свое представление о том, как и в каком направлении должен развиваться Советский Союз - первое в мире социалистическое государство. Но управлял страной он не один и не он один несет ответственность за жертвы коллективизации, необоснованные репрессии, избиение военных кадров и аресты руководителей оборонной отрасли накануне войны, что и поставило нашу страну в тяжелейшие условия в начальный период Великой Отечественной. Именно поэтому бывшие соратники Сталина с невиданным усердием после его смерти, отбеливая себя, попытались всю ответственность за эти негативные явления возложить только на покойного вождя.

Вместе с тем нельзя не отметить: все жестокие деяния Сталина не являются чем-то новым в нашей истории - власть всегда жестко обращалась со своим народом. Кроме того, эти деяния представляют собой лишь небольшую часть среди тысяч и тысяч сталинских дел, способствовавших построению великой мировой державы. И не одни лишь исключительно негативные явления определяют суть и содержание сталинской эпохи.

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

Увидев растерянность высших советских военачальников в первые дни войны, Сталин твердо взял в свои руки все управление сражающейся страной: с 8 августа 1941 года он - Верховный главнокомандующий.

Не сразу пришло понимание того, какой враг пришел на нашу землю. По существу только к осени 1942 года после тяжелейших поражений стало окончательно ясно, что с Буденным и Ворошиловым агрессоров не одолеть, нужны новые кадры и новые подходы к ведению войны. Выдвинулись яркие, талантливые полководцы - Жуков, Рокоссовский, Конев, Толбухин, Ватутин, Василевский и другие. В октябре 1942 года вводится единоначалие - отныне комиссары именовались замполитами. Резко возросла роль Генерального штаба. Были учреждены новые ордена - Суворова, Кутузова, Нахимова, Александра Невского и другие. В начале 1943-го ввели погоны.

Что касается столь проклинаемого в наши дни некоторыми политиками, историками, публицистами приказ № 227 от 28 июля 1942 года, то в нем впервые честно сказали народу и войскам правду о положении в стране. Этот потрясающий по своей силе документ оказал огромное мобилизующее влияние на советских военнослужащих и вдохновил их на борьбу с оккупантами. И тогда советский солдат разгромил немцев под Сталинградом, началось изгнание врага с нашей земли.

Война была величайшим испытанием не только для народа, для Вооруженных Сил, но и лично для Сталина. Он его выдержал, уверенно и твердо руководил страной с самых первых дней войны, взял на себя всю ответственность за судьбу государства. На всех документах, приказах, планах и решениях стоит его подпись и везде видна его железная воля, направленная на достижение победы.

Народ знал, что в Кремле находится Сталин, был уверен, что Сталин не предаст, не сдаст страну немцам и будет вместе с ним до конца, до окончательного разгрома врага. Эта вера в Сталина имела величайшее, если не решающее значение для успешного завершения Великой Отечественной войны. Народ шел на беспрецедентные страдания и потери, и никакие каратели, заградотряды и штрафбаты не заставили бы его пойти на эти испытания, если бы не вера в Сталина, если бы воля и решения Сталина не совпали с волей и стремлением советских людей к победе.

Слова Сталина, сказанные им 3 июля 1941 года: «Все для фронта. Все для победы!», были восприняты в народе как знак решимости власти сражаться и победить. Стоит вспомнить и личное решение Сталина провести военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года в честь Великой Октябрьской социалистической революции, когда немцы стояли на подступах к Москве. Только одно это беспрецедентное по своей политической значимости решение показало всему миру и народу страны Сталина как выдающуюся личность, не имеющую себе равных среди военных и политических деятелей ХХ века.

***

Кончилась война. Страна быстро восстанавливалась, в 1947 году отменили карточную систему, на два года раньше, чем в США и Англии. Был четкий и ясный план развития СССР - что строить, когда, в какие сроки и кто отвечает. Народу были ясны перспектива и цели.

Сейчас немало тех, кто пытается отнять имя Сталина у нашего народа, очернить, вычеркнуть из отечественной истории. Эти люди не могут простить ему тех гигантских успехов, которых достигла страна под его руководством, потому что сами они ни на какую созидательную деятельность неспособны. Но что было бы с ними, если бы победил Гитлер? Это можно увидеть, для этого надо лишь съездить в Польшу и посетить Освенцим - фабрику по уничтожению людей и район бывшего еврейского гетто в Варшаве. Это недалеко.

Было бы честно и справедливо вернуть городу на Волге имя Сталина, а в Москве, на Красной площади напротив Исторического музея поставить памятник спасителю Отечества, Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, выдающемуся политическому и военному деятелю нашей страны И. В. Сталину. Такое решение было бы достойно великой страны, которой он руководил более 30 лет и сделал могучей мировой державой. Заслуги Сталина перед Россией значительны и неоспоримы.

Николай СПАССКИЙ главный редактор Издательского дома «Оружие и технологии»

https://topwar.ru/3117-proklinaemyj-no-nezabyvaemyj.html Сталин. Речь по радио 9 мая 1945 года

Обращение товарища Сталина к народу 9 мая 1945 года «Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!

Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила безоговорочную капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это – действительная капитуляция вооружённых сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии всё ещё уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести её в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом.

Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряжённый труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за своё существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей Он прямо заявил: „Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться“. Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться, – ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чём бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился, начался период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!

Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом!

Слава нашему великому народу, народу-победителю!

Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!»

«Правда». 10 мая 1945 года

https://telegra.ph/Obrashchenie-tovarishcha-Stalina-k-narodu-9-maya-1945-goda-05-08 История военных парадов на Красной площади в 4-х сериях

День Победы

Идут года, но кровоточат раны,

Врагами нанесенные в бою,

Спасибо, дорогие ветераны,

За молодость беспечную мою!

За то, что не стреляют автоматы,

Что мины не взрывают тишину,

Вы были молоды, ни в чем не виноваты,

За что судьба вам уготовила войну?

Чтоб дать нам право жить на этом свете,

Вы шли сражаться, грудью на врага,

Вас ждали дома мамы, жены, дети…

Храня тепло родного очага…

За то, чтоб звезды в небе нам сияли,

За то, чтоб на дворе цвела весна,

Сражались вы, и «за ценой не постояли»,

Но непомерно высока цена…

И каждый год весной, в начале мая,

Объединяет праздник всю страну,

Смотря на вас, я всякий раз не понимаю,

За что судьба вам уготовила войну?!!!

И слезы всякий раз встают туманом,

Готовы ливнем грусти течь из глаз,

Спасибо, дорогие ветераны,

Вам всем! Отдельно каждому из вас…

Как кровь, сияют красные тюльпаны,

Возложенные к «Вечному огню»,

Спасибо, дорогие ветераны,

За молодость беспечную мою…

Я никогда, поверьте, не устану,

За ваши подвиги вас всех благодарить,

Спасибо, дорогие ветераны,

За этот шанс под мирным небом жить!

Ю. Олефир

https://t.me/ewlazar/3479 Послевоенная песня

Задохнулись канонады.

В мире – тишина.

На большой земле однажды

Кончилась война.

Будем жить, встречать рассветы,

Верить и любить,

Только не забыть бы это!

Лишь бы не забыть!

Как всходило солнце в гари

И кружилась мгла.

А в реке – меж берегами –

Кровь-вода текла.

Были чёрными берёзы,

Долгими – года.

Были выплаканы слёзы

Вдовьи навсегда.

Вот опять пронзает лето

Солнечная нить.

Только не забыть бы это!

Лишь бы не забыть!

Эта память – верьте, люди, -

Всей земле нужна.

Если мы войну забудем,

Вновь придёт война.

1984 г. Роберт Рождественский Предыдущие материалы, рекомендуем: