Меч Победы — триптих монументальных советских памятников

Мало кто знает, что одна из самых известных и высоких советских скульптур — «Родина-мать зовет!», которая установлена в Волгограде на Мамаевом кургане, является лишь второй частью композиции, которая состоит сразу из трех элементов. Этот триптих (произведение искусства, состоящее из трех частей и объединенное общей идеей) включает в себя также монументы: «Тыл — фронту», который установлен в Магнитогорске и «Воин-освободитель», расположенный в Трептов-парке в Берлине. Все три скульптуры объединяет один общий элемент — Меч Победы.

Два из трех монументов триптиха — «Воин-освободитель» и «Родина-мать зовет!» — принадлежат руке одного мастера, скульптора-монументалиста Евгения Викторовича Вучетича, который трижды в своем творчестве обращался к теме меча. Третий монумент Вучетича, который не относится к данной серии, был установлен в Нью-Йорке перед штаб-квартирой ООН. Композиция под названием «Перекуем мечи на орала» демонстрирует нам рабочего, который перековывает меч в плуг. Сама скульптура должна была символизировать стремление всех людей мира бороться за разоружение и наступления торжества мира на Земле. «Тыл — фронту»

Первая часть трилогии «Тыл — фронту», расположенная в Магнитогорске, символизирует советский тыл, который обеспечил стране победу в той страшной войне. На скульптуре рабочий передает меч советскому воину.

Подразумевается, что это Меч Победы, который выкован и поднят на Урале, в дальнейшем он был поднят «Родиной-матерью» в Сталинграде. Городе, в котором наступил коренной перелом в войне, а гитлеровская Германия потерпела одно из своих самых существенных поражений. «Воин-освободитель»

Третий монумент серии «Воин-освободитель» опускает Меч Победы в самом логове врага — в Берлине.

Причины, по которым именно Магнитогорску выпала такая честь — стать первым российским городом, в котором был установлен памятник труженикам тыла, ни у кого не должна вызывать удивления. Согласно статистическим данным — каждый второй танк и каждый третий снаряд в годы войны был выпущен из магнитогорской стали. Отсюда и такой символизм этого монумента — работник оборонного завода, стоящий на Востоке, передает выкованный меч солдату-фронтовику, который отправляется на Запад. Туда, откуда пришла беда.

Позднее этот выкованный в тылу меч вознесет вверх в Сталинграде на Мамаевом Кургане «Родина-Мать». В том месте, где произошел перелом в войне. И уже в завершение композиции «Воин-освободитель» опустит меч на свастику в самом центре Германии, в Берлине, довершив разгром фашистского режима. Красивая, лаконичная и очень логичная композиция, объединяющая три самых известных советских памятника, посвященных Великой Отечественной войне.

Несмотря на то, что Меч Победы начал свой путь на Урале, а закончил его в Берлине, монументы триптиха были построены в обратном порядке. Так памятник «Воин-освободитель» был установлен в Берлине уже весной 1949 года, строительство монумента «Родина-мать зовет!» закончилось осенью 1967 года. А первый монумент серии «Тыл — фронту» был готов только летом 1979 года.

Монумент «Тыл — фронту» Авторами данного монумента стали скульптор Лев Головницкий и архитектор Яков Белопольский. Для создания монумента использовались два основных материала — гранит и бронза. Высота памятника составляет 15 метров, при этом внешне он выглядит гораздо внушительнее. Этот эффект создает то, что монумент располагается на высоком холме. Центральная часть памятника — это композиция, которая состоит из двух фигур: рабочего и солдата. Рабочий ориентирован на восток (в ту сторону, где находился Магнитогорский металлургический комбинат), а воин смотрит на запад. Туда, где происходили основные боевые действия во время Великой Отечественной войны. Остальная часть монумента в Магнитогорске — это вечный огонь, который был изготовлен в виде звезды-цветка, выполненного из гранита. На берегу реки для установки монумента был возведен искусственный холм, высота которого составила 18 метров (основание холма специально было укреплено железобетонными сваями, для того чтобы оно смогло выдержать вес установленного монумента и не обвалилось со временем). Памятник был изготовлен в Ленинграде, а в 1979 году его установили на месте. Монумент также был дополнен двумя трапециями высотой в рост человека, на которых были перечислены имена жителей Магнитогорска, получивших в годы войны звание Героя Советского Союза. В 2005 году была открыта еще одна часть памятника. На этот раз композиция была дополнена двумя треугольниками, на которых можно прочесть имена всех жителей Магнитогорска, которые погибли во время боевых действий в 1941-1945 годах (всего перечислено чуть больше 14 тысяч фамилий).

Монумент «Родина-мать зовет!» Монумент «Родина-мать зовет!» расположен в городе Волгограде и является композиционным центром памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», который расположен на Мамаевом кургане. Данная статуя считается одной из самых высоких на планете. Сегодня она занимает 11-е место в книге рекордов Гиннеса. В ночное время монумент эффективно освещается прожекторами. Данная скульптура была создана по проекту скульптора Е. В. Вучетича и инженера Н. В. Никитина. Скульптура на Мамаевом кургане представляет собой фигуру женщины, которая стоит с поднятым вверх мечом. Данный монумент — это собирательный аллегорический образ Родины, которая призывает всех объединиться, для того чтобы разбить врага. Проводя некоторую аналогию можно сравнить статую «Родина-мать зовет!» с античной богиней победы Никой Самофракийской, которая также призывала своих детей дать отпор силам захватчиков. В последствии силуэт скульптуры «Родина-мать зовет!» был помещен на герб и флаг Волгоградской области. Стоит отметить, что вершина для строительства монумента была создана искусственным образом. До этого наивысшей точкой Мамаева кургана в Волгограде была территория, которая располагалась в 200 метрах от нынешней вершины. В настоящее время там находится храм Всех Святых.

На создание монумента в Волгограде без учета постамента ушло 2400 тонн металлоконструкций и 5500 тонн бетона. При этом общая высота скульптурной композиции составила 85 метров (по другим данным 87 метров). Перед тем, как приступить к строительству монумента, на Мамаевом кургане был вырыт фундамент под статую глубиной 16 метров, а на этом фундаменте была установлена двухметровая плита. Высота самой 8000-тонной статуи составила 52 метра.

Скульптура «Родина-мать зовет!» на момент создания считалась самым высоким монументом в мире, за что и была занесена в книгу рекордов Гиннеса. Ее высота — 52 метра, с постаментом — 85. На сегодняшний день самой высокой скульптурой в мире является статуя Будды Весеннего Храма, высотой 128 метров. Для того чтобы обеспечить необходимую жесткость каркаса статуи было применено 99 металлических тросов, которые находятся в постоянном натяжении. Толщина стен памятника, выполненных из железобетона, не превышает 30 см, внутренняя поверхность памятника представляет собой отдельные камеры, которые напоминают конструкции жилого здания. Первоначально 33-метровый меч, который весил 14 тонн, был выполнен из нержавеющей стали в титановой оболочке. Но огромные размеры статуи приводили к сильному раскачиванию меча, особенно это было заметно в ветреную погоду. В результате таких воздействий конструкция постепенно деформировалась, листы титановой обшивки начали смещаться, а при покачивании конструкции появлялся неприятный металлический скрежет. Чтобы устранить данное явление, в 1972 году была организована реконструкция монумента. В ходе работ лезвие меча было заменено на другое, которое было изготовлено из фторированной стали, с проделанными отверстиями в верхней части, которые должны были снизить эффект парусности конструкции. Однажды главный скульптор монумента Евгений Вучетич рассказывал Андрею Сахарову о своей самой известной скульптуре «Родина-мать зовет!» «Часто меня спрашивало начальство, зачем у женщины открыт рот, это же некрасиво», — рассказывал Вучетич. На этот вопрос известный скульптор отвечал: «А она кричит — за Родину… вашу мать!» Монумент Родина-мать - композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Сталинграде (Волгограде). Наиболее выразительные и заметные части этого ансамбля - это скульптура "Стоять насмерть" изображающая воина-защитника, собирательный образ которого имеет внешние черты маршала В.И.Чуйкова, командующего 62-й армии. Площадь, на которой находится памятник, символизирует самые тяжелые моменты битвы под Сталинградом. У основания скульптуры надписи: "За Волгой для нас Земли нет", "Стоять насмерть", "Ни шагу назад!", "Не посрамим священной памяти", "Каждый дом — это крепость". И скульптура Скорбящая мать - фигура матери, склонившейся над погибшим сыном, на Площади Скорби. От площади Скорби начинается подъем на вершину кургана к основанию главного монумента - "Родина-мать зовет!". Вдоль серпантина, в холме, перезахоронены останки 34 505 воинов — защитников Сталинграда, а также 37 гранитных надгробий Героев Советского Союза, участников Сталинградской битвы. (оригинал схемы 3508х2480)

Монумент «Воин-освободитель» 8 мая 1949 года в канун четвертой годовщины победы над фашистской Германией в Берлине состоялось торжественное открытием памятника советским воинам, которые погибли во время штурма немецкой столицы. Монумент «Воин-освободитель» был установлен в берлинском Трептов-парке. Его скульптором выступил Е. В. Вучетич, а архитектором Я. Б. Белопольский. Памятник был открыт 8 мая 1949 года, высота самой скульптуры воина составила 12 метров, его вес 70 тонн. Данный монумент стал символом победы советского народа в Великой Отечественной войне, также он олицетворяет освобождение всех европейских народов от фашизма.

Скульптура солдата общим весом примерно 70 тонн был произведена весной 1949 года в Ленинграде на заводе «Монументальная скульптура», она состояла из 6 частей, которые затем были перевезены в Германию. Работы по созданию мемориального комплекса в Берлине были закончены в мае 1949 года. 8 мая 1949 года мемориал торжественно открыл советский комендант Берлина генерал-майор А. Г. Котиков. В сентябре 1949 года все обязанности по уходу и содержанию памятника были переданы советской военной комендатурой магистрату Большого Берлина.

Центром берлинской композиции стала бронзовая фигура советского воина, который стоит на обломках фашистской свастики. В одной своей руке он держит опущенный меч, а другой рукой поддерживает спасенную немецкую девочку.

Любопытно, что на эскизе памятника солдат держал в свободной своей руке автомат, но по предложению Сталина скульптор Вучетич заменил автомат на меч.

Памятник, как и все три монумента триптиха, расположен на насыпном кургане, к постаменту ведет лестница. Внутри постамента находится круглый памятный зал. Стены зала украшены мозаичным панно (художник А. А. Горпенко). На панно изображены представители разных народов, включая народы Кавказа и Средней Азии, возлагающие венки на могилу советских воинов. Над их головами на русском и немецком языках написано:

«Ныне все признают, что советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества»

(цитата из доклада И. В. Сталина к 27-й годовщине Октябрьской революции). В центре зала был установлен постамент кубической формы, выполненный из черного полированного камня, на котором установлен золотой ларец с пергаментной книгой в красной сафьяновом переплете. В эту книгу были вписаны имена героев, которые пали в боях за немецкую столицу и были похоронены в братских могилах. Купол зала был украшен люстрой диаметром в 2,5 метра, которая изготовлена из хрусталя и рубинов, люстра воспроизводит орден «Победа».

Осенью 2003 года скульптура «Воина-освободителя» была разобрана и отправлена на реставрационные работы. Весной 2004 года отреставрированный монумент вернулся на свое законное место. Сегодня данный комплекс является центром проведения памятных торжеств.

Мемориальный комплекс в Трептов-парке был создан после конкурса, в котором принимало участие 33 проекта. Победил проект Е. В. Вучетича и Я. Б. Белопольского.

Строительство комплекса осуществлялось под руководством "27 управления оборонных сооружений" советской армии. В работах было задействовано около 1200 немецких рабочих, а также немецкие фирмы — литейная мастерская Noack, мастерские по мозаике и витражам Puhl & Wagner, садовые товарищества Шпэта (нем. Speth nursery ). Строительство комплекса осуществлялось под руководством "27 управления оборонных сооружений" советской армии. В работах было задействовано около 1200 немецких рабочих, а также немецкие фирмы — литейная мастерская Noack, мастерские по мозаике и витражам Puhl & Wagner, садовые товарищества Шпэта (нем.).

Перед входом в комплекс нас встречают две полукруглые площади с однопролетными арками из серого гранита, которые образуют вход на территорию памятника-ансамбля. На арках высечены ордена Великой Отечественной войны, годы «1941–1945» и надпись: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость социалистической Родины». В пролетах гранитных арок, как в торжественной раме, фигура женщины. Женщина присела на камень, опершись на него рукой и склонив голову. Горе ее глубоко! Эта скульптура — собирательный тип женщины-матери, вынесшей на своих плечах все тяготы войны. Миллионы матерей проводили своих сыновей на ратные подвиги и не дождались их возвращения домой. Мать-Родина скорбит о своих погибших детях. Фоном статуи служат ели и тонкие березки со склоненными кронами, широкая аллея пирамидальных тополей, которая ведет к террасе главного входа. Аллея заканчивается главным входом в некрополь — двумя направленными навстречу друг другу знаменами из красного гранита. Это советский народ склонил их над могилами своих сынов.

На фоне полированного камня четко прочерчены темные линии тяжелых, падающих вниз складок, а рядом с ними высеченные в камне надписи: "Вечная слава воинам Советской Армии, отдавшим жизнь в борьбе за освобождение человечества от фашистского рабства". Перед знаменами преклонили колена бронзовые фигуры советских воинов. Молодой солдат и пожилой ветеран крепко сжимают в руках автоматы. Они словно дают клятву высоко держать славу советского оружия, славу знамен, пронесенных от Волгограда до Берлина. Как только посетители подходят к коленопреклоненным фигурам, с каменной террасы вниз открывается величественная перспектива — пять огромных квадратов. Это братские могилы. Простая гранитная плита возлежит посреди каждой из них, и на каждой плите отлитый из бронзы лавровый венок - суровый и торжественный. Семь тысяч бойцов Красной Армии, Армии-освободительницы, лежат здесь, упокоившись вечным сном. И ещё одна могила под гранитной плитой. На плите надпись: "Родина не забудет своих героев". Здесь покоятся четыре Героя Советского Союза, погибшие в боях за Берлин. Зеленые ковры братских могил как бы сливаются в единое целое с могучим курганом, завершающим перспективу. Когда-то такие курганы насыпали наши далекие предки на могилах великих воинов.

Курган служит подножьем главного монумента ансамбля — статуи "Воин-освободитель". Высоко на ступенчатом постаменте из белого камня стоит эта статуя. Спокойно смотрит вперед молодой советский солдат. Поворот головы, широко развернутые могучие плечи, натруженная рука, уверенно лежащая на рукояти меча, создают впечатление несокрушимой воли. Маленькая девочка доверчиво прильнула к широкой груди молодого солдата. Ее нежное, хрупкое, полуобнаженное тельце контрастирует с походной гимнастеркой, грубыми сапогами и наброшенной на плечи плащ-палаткой. Ребенок олицетворяет собой будущее человечества, спасенного от ужаса и позора фашистского рабства Советской Армией. Сюжетом для памятника послужило событие, случившееся во время штурма Берлина. 30 апреля 1945 года сержант Николай Масалов, рискуя жизнью, вынес из зоны обстрела трехлетнюю немецкую девочку. Первым о подвиге Масалова рассказал маршал Чуйков, позже исследователям удалось подтвердить это документально.

Скульптору Евгению Вучетичу была знакома история подвига сержанта Николая Масалова. Он сам вспоминал, как перед атакой услышал детский плач и увидел девочку, которая сидела возле убитой матери. Она теребила мать и звала: "Муттер, муттер!" Николай схватил девочку в охапку – и обратно к своим. В этот момент он был ранен в ногу, но не бросил ребенка.

Это было в мае, на рассвете

Нарастал у стен рейхстага бой.

Девочку немецкую заметил

Наш солдат на пыльной мостовой.

У столба, дрожа, она стояла.

В голубых глазах застыл испуг.

А куски свистящего металла

Смерть и муку сеяли вокруг.

Тут он вспомнил, как, прощаясь, летом

Он свою дочурку целовал.

Может быть, отец девчонки этой

Дочь его родную расстрелял.

Но сейчас, в Берлине, под обстрелом

Полз боец и, телом заслоня,

Девочку в коротком платье белом

Осторожно вынес из огня.

Вот что писал о событии, случившемся 26 апреля 1945 года, во время взятия Берлина, маршал Чуйков:

За час до начала артподготовки для взятия аэродрома Темпельхоф, знаменщик 220-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Николай Масалов принёс знамя полка к Ландвер-каналу. Путь к центру Тиргартена с юга преграждал глубокий, с отвесными бетонированными берегами, канал. Мосты и подступы к нему густо заминированы и плотно прикрыты огнем пулеметов. До атаки гвардейцев осталось минут пятьдесят. Наступила тишина, как перед бурей, тревожная, напряженная. И вдруг в этой тишине, нарушаемой лишь треском пожаров, послышался детский плач. Словно откуда-то из-под земли, глухо и призывно звучал голос ребёнка. Плача, он повторял одно, понятное всем слово: "Муттер, муттер" Кажется, это на той стороне канала, сказал товарищам Масалов. Он подошел к командиру: "Разрешите спасти ребёнка, я знаю, где он".

Ползти к Горбатому мосту было опасно. Площадь перед мостом простреливалась огнем пулемётов и автоматических пушек, не говоря о минах и фугасах, запрятанных под землёй. Сержант Масалов полз вперед, прижимаясь к асфальту, временами прячась в неглубоких воронках от снарядов и мин. Вот он пересек набережную и укрылся за выступом бетонированной стенки канала. И тут снова услышал ребёнка. Тот звал мать жалобно, настойчиво. Он будто торопил Масалова. Тогда гвардеец поднялся во весь рост - высокий, могучий. Блеснули на груди боевые ордена. Такого не остановят ни пули, ни осколки.

Масалов перекинулся через барьер канала. Прошло ещё несколько минут. На миг смолкли вражеские пулеметы. Затаив дыхание, гвардейцы ждали голос ребёнка, но было тихо. Ждали пять, десять минут; неужели напрасно рисковал Масалов? Несколько гвардейцев, не сговариваясь, приготовились к броску.

И в это время все услышали голос Масалова: "Внимание! Я с ребёнком. Прикройте меня огнем. Пулемет справа, на балконе дома с колоннами. Заткните ему глотку!". Тут началась артподготовка. Тысячи снарядов и тысячи мин как бы прикрывали выход советского воина из зоны смерти с трехлетней немецкой девочкой на руках. Ее мать, вероятно, пыталась бежать из Тиргартена, но эсэсовцы стали стрелять ей в спину. Спасая дочку, она укрылась под мостом и там скончалась.

Передав девочку санитаркам, сержант Масалов снова встал у знамени полка, готовый к броску вперед.

На Потсдамском мосту в Берлине, где Николай Масалов спас немецкую девочку установлена табличка, на которой на двух языках (немецком и русском) написано: "В память о советском сержанте Николае Масалове (1921- 2001). В ходе боев за Берлин 30 апреля 1945 года, возле этого места, рискуя жизнью, он спас из огня, оказавшегося между двумя фронтами ребенка". Олицетворением нашей победы, олицетворением мужества и гуманизма советских солдат стал этот берлинский монумент «Воина-освободителя».

А образом для воина-освободителя стал гвардии рядовой Иван Одарченко. Воевал он в составе 114-й гвардейской дивизии 9-й гвардейской армии. Освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию, войну закончил под Прагой с медалью "За отвагу". А после победы его оставили служить в составе советских войск в Берлине. Там в августе 1947 года на Дне физкультурника высокого парня славянской внешности и заприметил скульптор Евгений Вучетич. "Хочу, - говорит, - лепить с тебя памятник солдату-победителю". Армейское начальство не возражало: серьезных замечаний по службе гвардии рядовой Одарченко не имел, идеологических изъянов в его биографии не было, поэтому он вполне годился на модель для монумента. Да и самому солдату было интересно. С девочкой на руках он позировал скульптору почти полгода. Сначала это была действительно немецкая девочка, а потом трехлетняя Света - дочь коменданта Берлина генерала Котикова. У Одарченко хранилась фотография Вучетича с надписью: "Дорогому другу И. С. Одарченко в память о берлинском памятнике".

На родине, в городе Тамбов, 8 мая 2010 года, в парке Победы, ветерану Ивану Степановичу Одарченко тоже поставили памятник, но на этот раз памятник ему самому. - Честно говоря, когда мне сообщили, что с меня опять будут делать памятник, - сказал Одарченко, - я подумал, что он снова будет, как в Берлине - пусть делают его с работы Вучетича. Но когда скульптор объяснил, что хочет делать именно меня, ветерана, я согласился...

Так через 65 лет воин-освободитель "вернулся" домой, присел на лавочку в парке Победы, посадил на колени правнучку и стал символом связи времен и поколений. Парковая композиция лишена пафосной монументальности, носит подчеркнуто домашний характер. Рядом с ветераном можно посидеть, сфотографироваться, потрогать медали. И первыми после открытия памятника этой возможностью воспользовались дети.

Ветеран Великой Отечественной войны, гвардии рядовой Воздушно-десантных войск Иван Степанович Одарченко скончался 2 июля 2013 года. Ему было 86 лет.

И вот ещё, как дополнение к третьей части триптиха:

Мемориал Русскому воину в Берлине

В центре Берлина находится Мемориал Русскому воину. Он был возведён в кратчайшие сроки и уже в ноябре 1945 г. открылся парадом так называемых союзнических войск. Центральная часть Мемориала представляет собой вогнутый ряд с более крупной центральной колонной, являющейся восьмиметровой статуей советского воина. Винтовка на его плече говорит о закончившейся войне, которая никогда больше не повторится. Вытянутая вперёд левая рука воина символизирует победу света над тьмой, над теми, кто развязал кровопролитную войну. За спиной у солдата в небольшом сквере покоятся останки советских солдат павших в боях за Берлин. Надписи на колоннах рассказывают о различных родах войск и хранят списки погибших солдат. По обеим сторонам покой павших воинов охраняют два танка и две пушки, принимавшие участие в битве за Берлин. Справа и слева от главной дорожки находятся надгробные плиты с именами советских офицеров погибших в последние дни войны. Постоянно к Мемориалу приходят люди чтобы отдать почесть. Ежегодно к подножию памятника и к воинским захоронениям торжественно возлагаются венки.

https://topwar.ru/69641-mech-pobedy-triptih-monumentalnyh-sovetskih-pamyatnikov.html

https://defendingrussia.ru/a/mech_pobedy_vykovali_na_urale_ostavili_v_berline-886/

http://grayport.ru/blog-igroka/275-triptikh-pobedy-mech-pobedy