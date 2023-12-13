Московские прогулки 7

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Часть 6
Лето в Москве!А мы продолжим прогулки по городу.
Усадьба Салтыковых-ЧертковыхВ самом центре Москвы, в начале Мясницкой улицы расположился великолепный архитектурный ансамбль XVII-XIX вв. в стиле рококо. Комплекс поражает воображение изысканным декором в бело-голубой гамме, имеет интересную историю и потому включен в список федеральных объектов культурного наследия РФ.Площадь Усадьбы Салтыковых-Чертковых в Москве достигает 7000 кв. метров. Кроме главного дома на территории возвышаются несколько флигелей, таким образом, комплекс занимает целый квартал между Мясницкой улицей и Малой Лубянкой. Наибольший интерес представляет центральное здание с боковыми флигелями. Его парадный вход оформлен портиком с балконом, а фасад обильно украшен лепниной.Сегодня исторический дом совмещает в себе функции музея, банкетного зала, выставочного центра. Посмотреть на роскошные интерьеры, прогуляться по залам можно на экскурсиях или мероприятиях.Место: Мясницкая улица, 7
Дом, где целуются Толстой, Гоголь, Пушкин…Это доходный дом Бройдо в начале 20 в. привлекал к себе много внимания, а все из-за украшающих его барельефов.Москвичи в недоумении разглядывали фриз, пытаясь понять, что на нём делают Толстой, Гоголь, Пушкин: целуются? Обнимаются с музами? Стоят в тесной очереди?По одной из версий, вся эта композиция должна была украшать Пушкинский музей. Да и сюжет задумывался вполне приличный: очередь за славой к Аполлону.Очередь оказалась настолько тесной, что фигуры слишком близко прильнули друг к другу и тут уже в мыслях заиграли совсем другие сцены.Заказчику фриз для музея изящных искусств не понравился своей откровенностью и он от него отказался. Барельеф распилили и отдельными фрагментами разместили на доходном доме Бройдо.ул. Остоженка, 20, Москва
Московская Соборная Мечеть. Самая старая мечеть Российской столицы.Главная мечеть Москвы была построена в 2015 г., однако ее история начинается еще в 1904.Была она сооружена в византийском стиле с хорами на 2000 молящихся.В 1950-е гг. Московскую соборную мечеть посещали известные политические лидеры: наследный принц Йеменского королевства эмир Сейф аль-Ислам Мухаммед аль-Бадр (1956), президент Египта Гамаль Абдель Насер (1958) и др.Судьба мечети не раз висела на волоске, особенно перед проведением Олимпийских игр. Обсуждался снос мечети, так как она могла создать у гостей невыгодный образ столицы как образцового коммунистического города.Однако, мечеть снесли только в 2011 г. с целью построить заново.Сегодня Московская Соборная Мечеть является одной из крупнейших! Ее двери открыты для гостей со всего мира!Выползов пер., 7, Москва
От Малого до великого: небольшая ремарка из истории Малого театра.История Малого театра начинается примерно в одно время с Московским университетом, в годы правления Елизаветы Петровны, совпавший с приходом в Россию идей Просвещения.В 1806-м театр вошел в систему императорских театров. ( Всего в России пять императорских театров: Малый и Большой театры в Москве, Мариинский, Александринский и Михайловский театры в Петербурге).Так вот. Долгое время Большой и Малый императорские театры соединял подземный переход (сейчас все ходы заложили), по которому артисты могли беспрепятственно передвигаться. Особенно это было удобно, если в один вечер артист должен был играть на двух площадках. Часто можно было услышать: «Сегодня малый играет в большом».
Особняк сахарного короля напротив КремляВ бывшей городской усадьбе сахарозаводчика Харитоненко сегодня находится резиденция посла Великобритании.Фасады и интерьеры особняка дошли до нас в первозданном виде.Павел Харитоненко получил от отца богатое наследство (11 имений, сеть контор торгового дома, мощное сахаро-рафинадное производство на Украине, семь сахарных и один рафинадный завод, которые в те времена оценивались в 60 млн. рублей). Он сумел поднять семейное дело на новую высоту.Что касается дома, то для создания интерьеров Харитоненко пригласил модного архитектора Ф. Шехтеля.«Это был огромный сказочный дворец. Волшебная страна цветов, привезенных из Ниццы, с оркестрами, игравшими в каждом вестибюле...».
Брюс Локкарт, 1912 г.Прошло столетие, а дом по-прежнему поражает воображение всякого, кому посчастливилось увидеть это чудо!
Фото: Елена Крижевская
Кто-то ходит в дом Пашкова на экскурсию, а кто-то - в буфет!В особняке располагается секретный буфет с видом на Кремль, в котором можно насладиться историческими интерьерами и выпить ароматного кофе с десертом. Цены, к слову, демократические. Капучино и пирожок обойдутся в 250 руб.Попасть в дом Пашкова можно двумя способами.Первый — купить экскурсию, а второй — оформить читательский билет Российской государственной библиотеки.Пн, Ср, Пт: 12:00-17:00
Вт, Чт, Сб: 10:00-17:00
Вс — выходнойЗакат около фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ.
Северный речной вокзалСтроительство вокзала началось весной 1933 года, одновременно с работами над каналом Москва-Волга, и продолжалось четыре года и восемь месяцев. В строительстве вокзала, как и при сооружении канала, использовался труд заключенных Дмитровлага.Само здание и прилегающие к нему причалы и грузовой порт были построены на сухом месте, до заполнения водохранилища.Здание напоминает огромный двухпалубный корабль. Общая площадь трехэтажного здания составляет 5,3 тысячи квадратных м, протяженность вдоль берега — 150 м. К причалу спускается парадная лестница.Стены здания практически не видны за многочисленными галереями. Повторения пилонов, столбов, облегченных колонн, арок придают ему прозрачность и легкость. Башню вокзала завершает 27-метровый металлический шпиль с подвижным механизмом. Согласно проекту, с началом навигации он должен был выдвигаться из башни, а по ее окончании убираться внутрь. Однако фактически механизм запускался всего несколько раз.
Доходный дом ЛомакинойУсадьбу унаследовал сын П.Д. и С.И. Ломакиных – Николай Павлович. Занимался литераторством, был автором четырех книг рассказов. Его жена, Екатерина Дмитриевна Финикова, учитывая, что литературные доходы мужа были не постоянными, а в семье было пятеро детей, она собрав все средства, решила дело коренным образом. Так как им в наследство достался двухэтажный деревянный особняк и какие-то примыкающие территории, то решила там построить доходный дом.Композиционное и архитектурное решение фасадов было выполнено в стиле «северного модерна» с использованием элементов кирпичного стиля и мотивов древнерусского зодчества.Уличный фасад оформлен полукруглым выступом лестничного ризалита и криволинейных очертаний балконами с декоративными коваными перилами.Круглая угловая башня декорирована аркатурно-колончатым поясом и завершением в виде драпировок. На северной брандмауэрной стене остались 4 узких полуциркульных окна.
Не совсем Москва, но обойти это строение преступно. Усадьба Васильевское (замок князей Щербатовых)Князь Александр Григорьевич вместе с супругой Ольгой Александровной Строгановой часто путешествовали по миру и вдохновившись архитектурой викторианской Англии, заказали проект нового дома архитектору Петру Бойцову. Мастер возвел элегантный особняк из красного кирпича с двухскатной крышей и башней-донжоном. В облике сооружения прослеживались черты неоготики, что было очень непривычно для России в то время. Вокруг замка Щербатовых разбили сад и оранжереи, где выращивали редкие растения, привезенные хозяевами из других стран.Поселившись в Васильевском супруги открыли больницу и школу для местных жителей, восстановили храм. Хозяин трепетно относился к сельскому хозяйству и часто отправлял крестьян на сельскохозяйственные выставки, в том числе за границу.Свободного доступа в усадьбу нет — замок с всеми постройками принадлежит Санаторию имени ГерценаМосковская область, Одинцовский район, сельское поселение Никольское
Конюшни Л.А. МанташеваВеличественное здание с огромной входной аркой, построенное в стиле венского барокко, в прошлом было парадным входом конюшенного комплекса одного из успешнейших нефтепромышленников дореволюционной России - Леона (Левона) Манташева.
Будучи очень богатым человеком, Манташев стал известным в коневодческой среде коннозаводчиком - ему принадлежали более 200 чистокровных породистых скакунов.Здание построено в 1914-1916 годах. Помимо огромной входной арки, его отличительными особенностями стали изящная башенка со шпилем и флюгером в виде лошади и массивный герб с вензелем владельца - ЛМ (Леон Манташев). Конструкция герба сделана такой массивной вовсе не просто так, в ней скрыта небольшая иллюзия - если смотреть на здание сбоку, с определённого ракурса она становится похожей на конскую голову.С 1999 года здание принадлежит Театру классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва.Скаковая ул., 3, стр. 1, Москва
ОАО ЭлектрозаводЗдание Московского Электрозавода - это настоящий шедевр промышленной архитектуры, который заложили ещё до революции, в 1915 году. Строился этот готический замок для Товарищества русско-французских заводов «Проводник», производившего изделия из резины и каучука.Изначально цеха предприятия находились в Риге, но с началом Первой мировой войны были эвакуированы в Москву из-за угрозы немецкой оккупации. По задумке архитектора Георгия Евланова, сооружение должно было напоминать средневековую ратушу с обильным декором, окнами-розами и высокими башнями. К сожалению, этот проект не был полностью реализован: здание достраивали уже после прихода большевиков к власти, и от сложных готических украшений решили отказаться. С 1928 года сюда стали переводиться все предприятия, занимающиеся изготовлением электроламп, и заводу было присвоено современное название - МЭЛЗ.Электрозаводская ул., 21, стр. 68, Москва
Доходный дом крестьянина ФроловаКак крестьянин мог позволить себе четырехэтажный дом в псевдоготическом стиле в центре Москвы? 90% московских магнатов конца XIX века — бывшие крестьяне в первом или втором поколении. При этом разбогатев и став, по сути, купцами, некоторые из них не спешили прощаться со своим сословием официально — члены купеческой гильдии платили более высокие налоги. Владелец этого дома Антон Фролов был как раз из таких бывших крестьян.У Фролова был небольшой участок земли, и это обстоятельство продиктовало конструкцию дома. Он получился очень узким.Сегодня доходный дом крестьянина Фролова жилой — на втором, третьем и четвертом этажах живут люди, три семьи, по семье на этаж. Самая яркая деталь дома — витражи, вызывающие ассоциации с костелами или кирхами. Витражи воссозданы уже в наше время.
Бауманская ул., 23, Москва
Доходный дом Е.К. КалиновскойДом был построен в 1911 г. для Елены Мирославовны Калиновской по проекту известного московского Эрнста-Рихарда Карловича Нирнзее в стилистике позднего модерна.Боковые эркеры дома с разными по форме и высоте аттиками придают зданию изящную асимметрию. Керамические наличники окон пятого этажа, фланкированные колонками, состоящими из элементов древнерусского зодчества – бочек, сухариков, дынек, и украшенные растительным орнаментом, присели диковинные жар-птицы.На аттиках боковых эркеров выложены узоры из цветной колотой плитки
Под окнами верхнего этажа правого эркера сохранились майоликовые квадраты из полихромной плитки. Полихромные керамические вставки имеются и в простенках второго этажа центральной части здания. Сохранилась черепичная облицовка карнизов крыши и скатов эркера.4-я Тверская-Ямская ул., 5, МоскваПавшинская пойма.
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