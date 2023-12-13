Московские прогулки 7

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Часть 6

Лето в Москве! А мы продолжим прогулки по городу.

Усадьба Салтыковых-Чертковых В самом центре Москвы, в начале Мясницкой улицы расположился великолепный архитектурный ансамбль XVII-XIX вв. в стиле рококо. Комплекс поражает воображение изысканным декором в бело-голубой гамме, имеет интересную историю и потому включен в список федеральных объектов культурного наследия РФ. Площадь Усадьбы Салтыковых-Чертковых в Москве достигает 7000 кв. метров. Кроме главного дома на территории возвышаются несколько флигелей, таким образом, комплекс занимает целый квартал между Мясницкой улицей и Малой Лубянкой. Наибольший интерес представляет центральное здание с боковыми флигелями. Его парадный вход оформлен портиком с балконом, а фасад обильно украшен лепниной. Сегодня исторический дом совмещает в себе функции музея, банкетного зала, выставочного центра. Посмотреть на роскошные интерьеры, прогуляться по залам можно на экскурсиях или мероприятиях. Место: Мясницкая улица, 7

Дом, где целуются Толстой, Гоголь, Пушкин… Это доходный дом Бройдо в начале 20 в. привлекал к себе много внимания, а все из-за украшающих его барельефов. Москвичи в недоумении разглядывали фриз, пытаясь понять, что на нём делают Толстой, Гоголь, Пушкин: целуются? Обнимаются с музами? Стоят в тесной очереди? По одной из версий, вся эта композиция должна была украшать Пушкинский музей. Да и сюжет задумывался вполне приличный: очередь за славой к Аполлону. Очередь оказалась настолько тесной, что фигуры слишком близко прильнули друг к другу и тут уже в мыслях заиграли совсем другие сцены. Заказчику фриз для музея изящных искусств не понравился своей откровенностью и он от него отказался. Барельеф распилили и отдельными фрагментами разместили на доходном доме Бройдо. ул. Остоженка, 20, Москва

Московская Соборная Мечеть. Самая старая мечеть Российской столицы. Главная мечеть Москвы была построена в 2015 г., однако ее история начинается еще в 1904. Была она сооружена в византийском стиле с хорами на 2000 молящихся.В 1950-е гг. Московскую соборную мечеть посещали известные политические лидеры: наследный принц Йеменского королевства эмир Сейф аль-Ислам Мухаммед аль-Бадр (1956), президент Египта Гамаль Абдель Насер (1958) и др. Судьба мечети не раз висела на волоске, особенно перед проведением Олимпийских игр. Обсуждался снос мечети, так как она могла создать у гостей невыгодный образ столицы как образцового коммунистического города. Однако, мечеть снесли только в 2011 г. с целью построить заново. Сегодня Московская Соборная Мечеть является одной из крупнейших! Ее двери открыты для гостей со всего мира! Выползов пер., 7, Москва

От Малого до великого: небольшая ремарка из истории Малого театра. История Малого театра начинается примерно в одно время с Московским университетом, в годы правления Елизаветы Петровны, совпавший с приходом в Россию идей Просвещения. В 1806-м театр вошел в систему императорских театров. ( Всего в России пять императорских театров: Малый и Большой театры в Москве, Мариинский, Александринский и Михайловский театры в Петербурге). Так вот. Долгое время Большой и Малый императорские театры соединял подземный переход (сейчас все ходы заложили), по которому артисты могли беспрепятственно передвигаться. Особенно это было удобно, если в один вечер артист должен был играть на двух площадках. Часто можно было услышать: «Сегодня малый играет в большом».

Особняк сахарного короля напротив Кремля В бывшей городской усадьбе сахарозаводчика Харитоненко сегодня находится резиденция посла Великобритании. Фасады и интерьеры особняка дошли до нас в первозданном виде. Павел Харитоненко получил от отца богатое наследство (11 имений, сеть контор торгового дома, мощное сахаро-рафинадное производство на Украине, семь сахарных и один рафинадный завод, которые в те времена оценивались в 60 млн. рублей). Он сумел поднять семейное дело на новую высоту. Что касается дома, то для создания интерьеров Харитоненко пригласил модного архитектора Ф. Шехтеля. «Это был огромный сказочный дворец. Волшебная страна цветов, привезенных из Ниццы, с оркестрами, игравшими в каждом вестибюле...».

Брюс Локкарт, 1912 г. Прошло столетие, а дом по-прежнему поражает воображение всякого, кому посчастливилось увидеть это чудо!

Фото: Елена Крижевская

Кто-то ходит в дом Пашкова на экскурсию, а кто-то - в буфет! В особняке располагается секретный буфет с видом на Кремль, в котором можно насладиться историческими интерьерами и выпить ароматного кофе с десертом. Цены, к слову, демократические. Капучино и пирожок обойдутся в 250 руб. Попасть в дом Пашкова можно двумя способами. Первый — купить экскурсию, а второй — оформить читательский билет Российской государственной библиотеки. Пн, Ср, Пт: 12:00-17:00

Вт, Чт, Сб: 10:00-17:00

Вс — выходной Закат около фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ.

Северный речной вокзал Строительство вокзала началось весной 1933 года, одновременно с работами над каналом Москва-Волга, и продолжалось четыре года и восемь месяцев. В строительстве вокзала, как и при сооружении канала, использовался труд заключенных Дмитровлага. Само здание и прилегающие к нему причалы и грузовой порт были построены на сухом месте, до заполнения водохранилища. Здание напоминает огромный двухпалубный корабль. Общая площадь трехэтажного здания составляет 5,3 тысячи квадратных м, протяженность вдоль берега — 150 м. К причалу спускается парадная лестница. Стены здания практически не видны за многочисленными галереями. Повторения пилонов, столбов, облегченных колонн, арок придают ему прозрачность и легкость. Башню вокзала завершает 27-метровый металлический шпиль с подвижным механизмом. Согласно проекту, с началом навигации он должен был выдвигаться из башни, а по ее окончании убираться внутрь. Однако фактически механизм запускался всего несколько раз.

Доходный дом Ломакиной Усадьбу унаследовал сын П.Д. и С.И. Ломакиных – Николай Павлович. Занимался литераторством, был автором четырех книг рассказов. Его жена, Екатерина Дмитриевна Финикова, учитывая, что литературные доходы мужа были не постоянными, а в семье было пятеро детей, она собрав все средства, решила дело коренным образом. Так как им в наследство достался двухэтажный деревянный особняк и какие-то примыкающие территории, то решила там построить доходный дом. Композиционное и архитектурное решение фасадов было выполнено в стиле «северного модерна» с использованием элементов кирпичного стиля и мотивов древнерусского зодчества. Уличный фасад оформлен полукруглым выступом лестничного ризалита и криволинейных очертаний балконами с декоративными коваными перилами. Круглая угловая башня декорирована аркатурно-колончатым поясом и завершением в виде драпировок. На северной брандмауэрной стене остались 4 узких полуциркульных окна.

Не совсем Москва, но обойти это строение преступно. Усадьба Васильевское (замок князей Щербатовых) Князь Александр Григорьевич вместе с супругой Ольгой Александровной Строгановой часто путешествовали по миру и вдохновившись архитектурой викторианской Англии, заказали проект нового дома архитектору Петру Бойцову. Мастер возвел элегантный особняк из красного кирпича с двухскатной крышей и башней-донжоном. В облике сооружения прослеживались черты неоготики, что было очень непривычно для России в то время. Вокруг замка Щербатовых разбили сад и оранжереи, где выращивали редкие растения, привезенные хозяевами из других стран. Поселившись в Васильевском супруги открыли больницу и школу для местных жителей, восстановили храм. Хозяин трепетно относился к сельскому хозяйству и часто отправлял крестьян на сельскохозяйственные выставки, в том числе за границу. Свободного доступа в усадьбу нет — замок с всеми постройками принадлежит Санаторию имени Герцена Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Никольское

Конюшни Л.А. Манташева Величественное здание с огромной входной аркой, построенное в стиле венского барокко, в прошлом было парадным входом конюшенного комплекса одного из успешнейших нефтепромышленников дореволюционной России - Леона (Левона) Манташева.

Будучи очень богатым человеком, Манташев стал известным в коневодческой среде коннозаводчиком - ему принадлежали более 200 чистокровных породистых скакунов. Здание построено в 1914-1916 годах. Помимо огромной входной арки, его отличительными особенностями стали изящная башенка со шпилем и флюгером в виде лошади и массивный герб с вензелем владельца - ЛМ (Леон Манташев). Конструкция герба сделана такой массивной вовсе не просто так, в ней скрыта небольшая иллюзия - если смотреть на здание сбоку, с определённого ракурса она становится похожей на конскую голову. С 1999 года здание принадлежит Театру классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва. Скаковая ул., 3, стр. 1, Москва

ОАО Электрозавод Здание Московского Электрозавода - это настоящий шедевр промышленной архитектуры, который заложили ещё до революции, в 1915 году. Строился этот готический замок для Товарищества русско-французских заводов «Проводник», производившего изделия из резины и каучука. Изначально цеха предприятия находились в Риге, но с началом Первой мировой войны были эвакуированы в Москву из-за угрозы немецкой оккупации. По задумке архитектора Георгия Евланова, сооружение должно было напоминать средневековую ратушу с обильным декором, окнами-розами и высокими башнями. К сожалению, этот проект не был полностью реализован: здание достраивали уже после прихода большевиков к власти, и от сложных готических украшений решили отказаться. С 1928 года сюда стали переводиться все предприятия, занимающиеся изготовлением электроламп, и заводу было присвоено современное название - МЭЛЗ. Электрозаводская ул., 21, стр. 68, Москва

Доходный дом крестьянина Фролова Как крестьянин мог позволить себе четырехэтажный дом в псевдоготическом стиле в центре Москвы? 90% московских магнатов конца XIX века — бывшие крестьяне в первом или втором поколении. При этом разбогатев и став, по сути, купцами, некоторые из них не спешили прощаться со своим сословием официально — члены купеческой гильдии платили более высокие налоги. Владелец этого дома Антон Фролов был как раз из таких бывших крестьян. У Фролова был небольшой участок земли, и это обстоятельство продиктовало конструкцию дома. Он получился очень узким. Сегодня доходный дом крестьянина Фролова жилой — на втором, третьем и четвертом этажах живут люди, три семьи, по семье на этаж. Самая яркая деталь дома — витражи, вызывающие ассоциации с костелами или кирхами. Витражи воссозданы уже в наше время.

Бауманская ул., 23, Москва

Доходный дом Е.К. Калиновской Дом был построен в 1911 г. для Елены Мирославовны Калиновской по проекту известного московского Эрнста-Рихарда Карловича Нирнзее в стилистике позднего модерна. Боковые эркеры дома с разными по форме и высоте аттиками придают зданию изящную асимметрию. Керамические наличники окон пятого этажа, фланкированные колонками, состоящими из элементов древнерусского зодчества – бочек, сухариков, дынек, и украшенные растительным орнаментом, присели диковинные жар-птицы. На аттиках боковых эркеров выложены узоры из цветной колотой плитки

Под окнами верхнего этажа правого эркера сохранились майоликовые квадраты из полихромной плитки. Полихромные керамические вставки имеются и в простенках второго этажа центральной части здания. Сохранилась черепичная облицовка карнизов крыши и скатов эркера. 4-я Тверская-Ямская ул., 5, Москва Павшинская пойма.