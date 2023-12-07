Московские прогулки, ч.5

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Часть 6

Как пообедать во дворце за 400 рублей? Удивительно, но можно. В Центральном доме ученых расположилась самая красивая столовая Москвы. Роскошный интерьер - наследие семьи богатейшего московского купца Коншина. Столовая классическая - первое, второе, салат и компот. Средний счёт - 400 руб. Столовая работает в будни c 12:00 до 16:30 Чтобы успеть застать выбор блюд, приходите к началу обеда. А чтобы рассмотреть интерьеры без очередей, заглядывайте, наоборот, к закрытию. ул. Пречистенка, 16/2

Бермудский треугольник Москвы или куда пропадали мужья? Всем известно, что Устьинский сквер (находится у подножия высотки на Котельнической набережной) имеет примерно треугольную форму.

В 1970 годы по двум углам треугольника находились интересные места, в которых любили бывать многие мужчины: магазин пиво-воды и шашлычная...

Многие из них "пропадали" в этом квартале на несколько дней, поэтому в народе квартал прозвали "Бермудским треугольником".

Самые старые здания Москвы Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря.

Первое деревянное здание храма было возведено в 1357 г. В 1425 г. собор был перестроен. В росписи храма принимали участие Андрей Рублёв и Даниил Чёрный.

Андроньевская площадь, д. 10

Успенский собор

Построен в 1326–1327 г. и являлся на тот момент первым каменным храмом Москвы. В 1479 г. собор был перестроен итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти.

Кремлёвская наб., 1, стр. 12

Грановитая палата

Построена в 1487–1491 годах по проекту Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари.

Кремлёвская наб., 1

Старый Английский двор

Самое древнее гражданское строение за пределами Кремля. Здание было построено в 15 в., и владел им Иван Бобришев, постельничий (придворный) великого князя Ивана III.

ул. Варварка, 4А

Палаты Голицыных

Комплекс зданий, в которых сохранились фрагменты построек 16-17 столетий. Это самый древний из ныне существующих жилых домов Москвы.

Кривоколенный пер., д. 10

Литературный уголок на ВДНХ В павильоне «Книги» работает библиотека, где почитать, поработать или насладиться тишиной получится каждому. Внутри несколько залов — читальный и площадка-коворкинг. Также для посетителей есть кафе, интернет и зона для буккроссинга. Бесплатно Ежедневно с 10:00 до 22:00

Меншикова башня на Чистых прудах — место уникальное! И на то имеется несколько причин: Во-первых, ее построили в редком для Москвы стиле петровского барокко и украсили причудливой лепниной как снаружи, так и внутри. Во-вторых, это редкий образец храмов "под звоном". Колокольню возвели прямо под куполом, а не отдельно. В-третьих, эта церковь была самым высоким зданием в Москве, пока не вмешалась природа. А заказал ее фаворит Петра I Александр Меншиков — богатейший после императора человек с невероятной судьбой.



Архангельский переулок, дом 15а, строение 9 Памятник Мичурину на ВДНХ. Фото Юрий Дегтярев Вечер на Москве-реке. Фото: Елена Мартынова Набережная Павшинской поймы Набережная Павшинской поймы

Фестивальная площадка «Крым» В ее дизайне угадываются знаковые места полуострова: павильон круглогодичной ярмарки и эстрада для районных концертов выполнены в стиле замка «Ласточкино гнездо» в окрестностях Ялты и Юсуповского дворца в Кореизе. Помимо архитектуры, атмосферу старого Крыма создают реалистичный маяк, изящные скульптуры львов и фигуры грифонов, «поселившиеся» на крыше ярмарочного павильона. Также на площадке есть нарядная круглая карусель и скейт-парк.

Место: Коптевский бульвар

Англиканская церковь в самом центре Москвы В Москве множество красивых православных храмов, но мало кто знает, что в столице есть англиканская церковь Святого Андрея. Иван Грозный позволил купцам из Британии исповедовать свою веру. В 1885 г. они возвели храм. Сегодня это здание единственная английская церковь в Москве, построенная в стиле викторианской готики. Вознесенский пер., 8/5с3

Особняк Балиных - резиденция посла Турции Участок несколько раз менял владельцев, а в 1899 году его купил потомственный почетный гражданин В.А. Балин. В 1902 архитектор Н.Г. Зеленин построил на этом месте двухэтажный дом с подвалом и хозяйственный комплекс. После того Балин разделил свое владение на две части. Бело-розовый особняк привлекает внимание своим роскошным видом. Особняк был построен в стиле эклектики, подражающей позднему ренессансу. Нарядный главный вход с выступающей вперёд нишей располагается по центру фасада. Верх выступа служит открытым балконом второго этажа. Вероятно, в постройку были включены фундаменты, а возможно и нижние части стен старого здания. Дом и металлическая ограда с воротами в каменных столбах сохранились в неизменном виде до сих пор. После революции в здании разместилось бюро Миссии помощи России под руководством Фритьофа Нансена. В 1925 году в бывший особняк Балина въехало посольство Турции. Большая Никитская ул., 43А, стр. 1, Москва

Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева Библиотека открыта в 1885 году по решению Московской городской Думы на средства известной московской благотворительницы Варвары Алексеевна Морозовой в память о великом русском писателе Иване Сергеевиче Тургеневе, скончавшемся в 1883 году. В библиотеке находятся 7 специализированных залов, оснащенных новейшим электронным оборудованием, 3 помещения для проведения культурных и образовательных программ, выставочного зала и 4 книгохранилища. Библиотечный фонд насчитывает свыше 100 тысяч экземпляров документов, в том числе: книжные издания универсальной тематики на русском, немецком, французском и английском языках; периодические издания на русском, немецком, французском языках; справочники универсального характера, специальные справочники, словари; электронные издания; аудио-визуальные документы («говорящие книги», музыкальные компакт-диски, фильмы на DVD и видеокассетах, электронные ноты). Бобров пер., 6, стр. 1, Москва

Московский архитектурный институт (усадьба И.И. Воронцова) В 1759 году имением владел граф И. Воронцов. С 1933 года в здании располагается Московский институт архитектуры В 1998—2000 годах главный корпус института надстроили мансардой. В этот же период проводили работы по замене отопительных систем, во время которых директор музея МАрхИ Лариса Ивановна Иванова-Веэн и группа студентов обнаружили часть старой кладки. В ходе дальнейших археологических раскопок в подвале главного дома нашли фрагмент бывшей усадьбы Волынского первой половины XVIII века. На стенах сохранились оригинальные наличники из белого камня, рустовка нижнего этажа, кроме того были найдены фрагменты плиточного пола, изразцовой печи и штукатурки. На цокольном этаже университета провели частичное раскрытие стен. Реставраторы установили, что в основе центрального объёма здания находятся палаты Волынского, законсервированные при строительстве особняка Воронцова вместе с карнизами и белокаменным декором.

Да просто красиво! Утро на Москве-реке Фото: Сергей Арямов

Ну и последнее здание на сегодня. Жемчужина на карте Москвы Одним из владельцев этого роскошного особняка в стиле ампир с 1892 г. был Филипп Пантелеев. Был он крестьянином, но непростым – зажиточным, сумевшим заработать на сытную и свободную жизнь. Владел лепными мастерскими, занимался продажей гипсового декора, и свой новый дом превратил в витрину, где демонстрировалось качество работ его фирмы. Все эти красоты теперь может увидеть каждый, потому что в историческом особняке работает гостиница. Можно отдохнуть в одной и комнат или просто заглянуть в местный бар, находящийся на месте парадной гостиной Пантелеева, выпить кофе, сделать интересные фотографии. Старая Басманная ул., 10, стр. 2

И на сегодня всё!