Несколько рассказов о Сталине 13

Как Сталин не давал Жукову генералов расстреливать Про разницу в отношении к людям будущего маршала Жукова и товарища Сталина вспоминал наш не менее знаменитый маршал Константин Рокоссовский. Во время боев под Москвой дела шли неважно. Немец напирал, наши держались из последних сил. Кончались боеприпасы, не хватало артиллерии, свежих пополнений солдат.

1. Рокоссовского вызвал командовавший фронтом Жуков. В-душу-мать высказал свое отношение к фронтовой ситуации и боевой работе генерала. В выражениях не стеснялся. Уже ночью Рокоссовский вернулся на позиции, где шел жестокий бой.

Адъютант доложил, что командующего армией вызывает по ВЧ сам товарищ Сталин. Рокоссовский приготовился к полному начальственному разгрому. К удивлению командира, Сталин вел себя очень корректно. Расспросил про обстановку на рубеже. Генерал принялся говорить о том, какие меры намерен предпринять для выправления ситуации. Но Сталин мягко оборвал его:

- Товарищ Рокоссовский, не нужно это докладывать. Вы опытный командир, партия доверяет Вашим решениям на месте. Вам там виднее, чем нам отсюда. Держитесь, Ставка поможет, чем можем!

Рокоссовский с благодарностью вспоминал тот разговор, он помог продержаться. Тем более к утру прибыла и помощь: полк катюш, два полка противотанкистов, три танковых батальона. А товарищ Жуков только продолжал орать на подчиненных.

2. Рокоссовский вспоминал, что в самые тяжелые дни битвы за Москву все от рядовых до генералов горели желанием сделать все как можно лучше. Все понимали, что настали решающие дни - быть нашей Родине или не быть. Товарищ Жуков, командовавший фронтом, этого настроения людей не чувствовал. Фирменным стилем были крики, ругань и запугивание подчиненных.

Дошло до смешного. Начальник штаба армии Малинин попросил Рокоссовского размещать командные пункты подальше от дорог. Чтобы не было возможности дотянуть до КП телефон ВЧ-связи с генералом Жуковым. Уж больно жгуче было выслушивать его "внушения" по поводу и без.

Сам Рокоссовский с иронией писал, что ему это "удовольствие" доставалось реже, так как он практически все время был в войсках, на самой линии фронта. А до фронта из начальственного кабинета Жукова дотянуться было гораздо сложнее.

3. Как-то на фоне общей нервозности и тяжелой боевой обстановки Жуков в очередной раз сорвался. К фронту Жукова присоединилась первая ударная армия генерала Захарова. По оценке Рокоссовского войска первой воевали хорошо, грамотно, но все же были вынуждены оставить Клин.

Жуков по своему обычаю обложил Захарова и с криками "расстреляю, собаку" отправил под арест. Тут же им был вызван военный прокурор для оформления приговора и назначения казни.

Доложили Сталину, он немедленно позвонил по ВЧ Жукову:

- Товарищ Жуков! Генерала Захарова отпустить. Партия рекомендует Вам расстреливать не честных советских солдат, а вражеские войска. Настоятельно рекомендует! - сказал Сталин так, что холодела кровь.

Генерал Захаров был тотчас же выпущен из-под ареста.

Три шутки Сталина и почему не дерется товарищ Майский 1. В марте 1935 года товарищ Сталин встречался с лордом-хранителем печати Великобритании Иденом. Вождь высказал свою озабоченность ситуацией в Европе, даже спросил Идена, как бы он сравнил нынешнюю ситуацию с годом, ну скажем, 1913-м. Британец отлично понял намек на предвоенный год и сказал, что сейчас ситуация намного лучше, так как Лига наций (прообраз ООН) не допустит новой войны.

Сталин задумчиво прикусил мундштук трубки сказал: - Лига наций, конечно, дело хорошее. Но вот Германия, к примеру, из нее вышла. И возвращаться не хочет. Рвет на глазах у всех международные соглашения, считает их пустыми бумажками. Как верить их подписям под новыми документами?

Дальше Сталин принялся объяснять британскому представителю, что единственной реальной гарантией против войны был бы Восточный пакт взаимной помощи. Сталин очень просто пояснил, как должен работать такой пакт:

- Ведущие государства Европы, господин лорд, должны договориться и помогать друг другу против агрессора. Вместе. Вот, к примеру, нас здесь шестеро. Был бы заключен такой пакт, и вдруг товарищ посол Майский решил на кого-нибудь из нас напасть! Вышло бы у него что-то? Нет, не вышло бы. Мы бы вместе его наверняка побили! - Сталин улыбнулся и добавил, - Вот потому товарищ Майский и ведет себя вежливо!

Британская делегация очень хорошо поняла метафору Сталина.

2. На той же встрече, желая сделать приятное хозяевам приема, Иден похвалил большую карту Советского Союза в переговорной:

- Замечательная карта и такая огромная страна! Наша Британия по сравнению - совсем маленький остров.

Против ожиданий британского хитреца Сталин не улыбнулся:

- Да уж, господин лорд, остров, прямо скажем, небольшой. Вот если бы этот "островок" твердо заявил немцам - не дадим вам ни финансов, ни металла, ни зерна, - был бы мир в Европе...

Идену ответить на это было нечего.

3. В августе 1941 года, когда наша Красная армия несла на себе всю тяжесть боев с Гитлером, снова прошла встреча с британским представителем Иденом. Сталин, ссылаясь на необходимость борьбы с общим врагом, просил британское правительство поторопиться с материальной помощью Союзу, хотя бы начать заранее обговоренные поставки продовольствия и топлива.

Британский лорд как всегда юлил, на словах рукоплескал доблестных советским воинам, а на деле подписывать какие-то обязывающие британцев документы отказывался. Особенно возмутила Сталина речь британца о высоком союзном долге, и как в древней истории Великая Британия всегда выполняла свои обязательства. В заключение Иден назвал Советский Союз и Британию "союзниками на век". Сталин вспылил, но не показал этого, и спокойно проговорил:

- Русский царь Александр говорил, что у России лишь два союзника - армия и флот. Сегодня мы можем сказать, что у Советского Союза только один союзник - мировой пролетариат! На месте британского правительства я бы подумал, как британский пролетариат отреагирует на такую позицию нашего "союзника на век"!

Социалистической революции британские лорды не захотели, и достаточно быстро поставки зерна в Советский Союз все-таки начались.

Как Сталин преподал урок Рокоссовскому Наш знаменитый маршал Рокоссовский вспоминал, как иногда интеллигентно, но вместе с тем очень жестко и доходчиво, мог намекнуть товарищ Сталин своим генералам.

1. Перед Воронежской операцией Рокоссовский был в Ставке и докладывал лично Сталину положение дел. После доклада он хотел подняться, но Сталин его остановил и попросил подождать.

Сталин пригласил в кабинет генерала, которого только что вывели из состава командующих фронтами. Сталин, как будто Рокоссовского тут и не было, обратился к генералу:

- Товарищ генерал, мне доложили, что Вы считаете свое отстранение несправедливым. Объясните почему.

- Да, товарищ Сталин. Мне не давали работать. Представитель Ставки вмешивался в командование.

- Как мешал?

- Подвергал сомнению мои распоряжения, проводил совещания, когда нужно было срочно командовать, давал приказы, противоречащие друг другу. Командовал по факту он, а ответственность нёс я, товарищ Сталин.

- Товарищ генерал, Вам фронт доверил кто? Партия и Совнарком. Почему не доложили, что Вам мешают? У Вас телефон ВЧ барахлил?

- Боялся жаловаться на Вашего представителя, товарищ Сталин.

- Вот за то, что боялись трубку взять, а в итоге сдали плацдарм врагу, Вас и отстранили!

После этих слов товарищ Сталин отпустил генерала. Рокоссовскому он также ничего больше не сказал. Впрочем, будущий маршал очень хорошо понял намек Сталина. Рокоссовский сам недавно принял фронт, и эта история была предметным уроком для него.

2. 66-й армией командовал генерал Жидов. Как-то Сталин вызвал Рокоссовского и спросил о причинах медленного наступления этой армии. Генерал доложил обстановку и дал в целом положительную оценку командарму Жидову. Сталин вдруг серьезно сказал:

- Вы все-таки, товарищ Рокоссовский, вызовите своего командарма. Убедите его сменить фамилию на Задов.

Рокоссовский опешил и принялся оправдывать боевого генерала:

- Товарищ Сталин, Жидов командует грамотно. Он не из тех, кто пятится задом. Считаю, что его вины в задержке наступления армии нет. Есть объективные причины.

Сталин усмехнулся и ответил:

- Никаких претензий к Жидову у Ставки нет. Но дух армии - вещь тонкая. Фамилия командарма должна звучать как следует для каждого солдата. Уговорите его сменить фамилию на любую по его решению.

Так появился победоносный сталинский генерал Жадов.

Две шутки Сталина о культе личности 1. Как-то Сталин с Буденным, знаменитым конным командиром, ставшим полным Георгиевским кавалером еще в Первую мировую, выступали на собрании работниц ткацкого завода. Буденный, предвидя женскую аудиторию, нарядился в лучший белоснежный мундир, начесал свои знаменитые усы и даже приколол Георгиевские награды (чего почти никогда не делал).

Встреча прошла бурно, с овациями и восхвалениями советских командиров. Буденный дошел даже до того, что привез десяток своих фотографий и раздал их с автографами симпатичным ткачихам.

После встречи Сталин стал подтрунивать над революционным командиром:

- Семён Михайлович, а Семён? Подари как ты и товарищу Сталину фото на память. А то у ткачих есть, а у меня - нема.

Буденный не смутился, достал из кармана фотографию и взял стальное перо. Что же написать? Старый конник, прирожденный кавалерист решил немного польстить Сталину и написал:

- Моему дорогому другу, организатору Первой революционной рабоче-крестьянской конной армии, товарищу Сталину!

Вождь прочитал надпись и тоже полез в карман:

- Давай-ка, Сёмен Михалыч, я тоже отдарюсь. Возьми и мое фото на память.

После чего Сталин обмакнул ручку в чернила твердо вывел:

- Настоящему создателю и вечному командиру Первой конармии, товарищу Буденному!

2. Как-то на стол товарищу Сталину попала местная газета одного из районов горьковской области. Не слишком толковый редактор возмещал свои недостатки преувеличенным восхвалением партийного руководства в редакционных статьях.

Особенно доставалось товарищу Сталину. Едва ли не каждая статья начиналась словами: "Товарищ Сталин учит нас, что...", "Товарищ Сталин показал нам путь...", "Товарищ Сталин ведет нас..." и т.п. При этом обычной марксистской грамотности редактору не хватало и часто "Сталин учил" в газете довольно странным лозунгам и идеям.

Сталина спросили, что делать с начальником газеты? Наказать - так ведь человек честный, большевик, хотя и недалекий. Оставить как есть - нельзя, позорит партию.

Сталин потребовал соединить его с редактором. В трубку перепуганному журналисту он сказал:

- Вот Вы, товарищ, все время пишете, что Сталин учит то, Сталин учит сё... Учить нас должна партия и товарищ Ленин. Я Вам по-товарищески рекомендую - бросьте Вы это дело. Возьмите-ка собрание трудов товарища Ленина и хорошенько его одолейте. Как одолеете - снова беритесь писать, а пока пусть газета без редакторской колонки выходит. И на будущее запомните: товарищ Сталин Вас не учит, товарищ Сталин строит!

Три шутки Сталина о советских режиссерах 1. Как-то Сталин присутствовал на торжественном приеме с киноартистами. Верховный подсел за столик к знаменитому режиссеру Григорию Александрову и его супруге актрисе Любови Орловой. Незадолго до этого Орлова очень удачно сыграла в музыкальных комедиях "Весёлые ребята" и "Волга-Волга".

Сталин в разговоре в шутку спросил Орлову:

- Товарищ Орлова, Ваш муж такой грозный режиссер, артистов гоняет, да еще как. Он Вас дома не обижает, случайно?

- Да так, если только очень редко, - также в шутку ответила актриса.

- Смотрите, товарищ Александров, не обижайте такую замечательную жену, а то мы Вас повесим! Тоже очень-очень редко. Всего один раз.

Орлова уже нервно переспросила:

- За что, товарищ Сталин?!

- Как за что? За шею, - сказал вождь и подмигнул.

2. В тридцатые годы к широкому прокату был подготовлен легендарный фильм братьев Васильевых про революционного комдива - "Чапаев". Наряду с отображением героических моментов, участия Чапаева в гражданской войне в фильме было много достаточно комических сцен. Комдив был блестяще сыгран артистом Бабочкиным как честный, отважный, но не очень образованный и недалекий человек.

Ряд отзывов на картину оказались резко отрицательными. Например, кинокритик Херсонский возмущался общим стилем картины. По его мнению несерьезные бытовые моменты подрывали общий героический пафос фильма. "Как Чапаев мог не знать в каком Интернационале Ленин?! Почему в фильме красные грабят крестьян?! Что за мещанские шутки про щечки Анки-пулеметчицы?!" - вопрошал критик.

Члены семьи легендарного комдива даже подготовили коллективное обращение к руководству советской кинематографии. В письме указывалось, что события в картине перевраны, образ полководца карикатурен, режиссер искажает историческую правду.

Сталин посмотрел фильм, местами посмеялся, и картина ему понравилась. Прочитав обращение по поводу запрета фильма, вождь сказал:

- Пишут так, будто сами с Василием Иванычем Урал переплывали. Брешут как очевидцы! Отличный, зажигательный фильм!

Фильм "Чапаев" до сих пор смотрится на ура.

3. В 1940 году режиссер Сергей Юткевич готовил к выпуску фильм в память о знаменитом революционере - "Яков Свердлов". Фильм получился острым, Свердлов был показан неоднозначной, мятущейся фигурой. Режиссера стали донимать родственники революционера. Он как мог отмахивался. Закончилось всё письмом родственников в ЦК партии с просьбой запретить фильм к показу, а режиссера наказать. Мол, на самом деле всё было не так.

Сталин ознакомился с жалобой и сказал:

- Мы с товарищем Свердловым делили кашу в туруханской ссылке. И то я не возьмусь судить: так он показан в картине или не так. Знаю одно, сам Яша такую кляузу выбросил бы в печку. А родственникам передайте: если будут еще донимать режиссера - поедут узнавать в туруханский край. Как оно было на самом деле.

Приговор Сталина создателю советской радиолокации В 1941 году к товарищу Сталину обратился с письмом знаменитый академик, один из отцов советской физики Абрам Иоффе. Он просил вождя помочь с пересмотром приговора одного способного ученого - Павла Ощепкова.

Дело в том, что в 1937 году Ощепков был арестован по "делу Тухачевского". Ему вменялась антисоветская деятельность, пропаганда и участие в заговоре. Возможно, обвинители были не так уж далеки от истины.

Ощепков - талантливый ученый, радиофизик, действительно очень тесно общался и с самим Тухачевским и со многими его приближенными. Общался, в первую очередь, по работе. В бытность Тухачевского замом наркома обороны Ощепков при его содействии активно продвигал новую научную тему.

Начальство поддержало, и так Ощепков получил лаборатории и возможность заниматься исследованием отраженных электромагнитных лучей. Так появится советская школа радиолокации, будут созданы первые военные локаторы, РЛС для захвата вражеских самолетов.

Когда в год большого террора вскрылся антиправительственный заговор Тухачевского, Ощепков пошел общим списком как пособник. Через два года по особому ходатайству наркома ученый был освобожден и направлен в НИИ работать над созданием приборов ночного видения.

Увы, через полтора года Ощепков снова засветится неправильными разговорами про советский строй и участием в антисоветской организации. Снова арест и теперь уже не лагерь, а полноценная тюрьма. Судьба талантливого ученого оказалась под ударом.

Вот тут-то, после направленного письма, на прием к Сталину был вызван академик Иоффе. К его удивлению, в приемной он встретил несколько растерянного Ощепкова. В гражданской одежде, но с конвоем. После некоторого ожидания ученых пригласили к Верховному.

Сталин за столом внимательно читал документы в толстой папке. Он кивком предложил садиться и сказал:

- Вот, товарищи, как раз читаю материалы инженера Ощепкова.

Ощепков поднялся и слабым, но твердым голосом заявил, указывая на досье:

- Наверное, товарищ Сталин, из того, что там написано, многое правда. Но мало ли что я говорил и писал тогда. Уверяю Вас, что я исправился и больше так не думаю!

Сталин жестом снова усадил инженера за стол:

- Вот как, больше так не думаете? Очень плохо. Очень, товарищ Ощепков. Война идёт!

Сталин развернул к ученому папку, и тот с удивлением увидел, что это не материалы его уголовного дела, а статья Ощепкова о радиолокации и ее использовании в военном деле. Сталин же с серьезной миной продолжал:

- Здесь написано, товарищ Ощепков, что практически возможно создать станцию локации вражеской авиации. Это очень нужная работа для страны, особенно сейчас. Двух месяцев Вам хватит? Приступайте!

Так внезапно закончился приговор талантливого ученого Ощепкова. Благодаря созданным им локационным станциям, германская авиация несла тяжелые потери в боях.

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