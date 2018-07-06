Несколько рассказов о Сталине 6

Два приговора Сталина: векселя Рокоссовского и генерал-провокатор 1. Генерал Константин Рокоссовский, не давший гитлеровцам взять Москву в 1941-м, вспоминал первые дни войны. Ситуация была аховая, немцы стремительными ударами рассекли наши части. Связи ни с высшим командованием, ни с "соседями" нет. Войска укомплектованы по штатам мирного времени, склады боеприпасов и топлива оказались уничтожены первыми же бомбардировками.

На марше дошли до ближайшего населенного пункта, где располагались нетронутые склады. Местные интенданты наотрез отказались выдавать амуницию "непонятно кому" без команды начальства. А связи со штабом нет. Тем более, что Рокоссовский вынужденно зашел в "чужой огород", на территорию соседней армии.

Что делать? Оставить свои войска без топлива и снарядов? Не сегодня-завтра придется столкнуться с немцами, а тут интенданты стоят похлеще каменной стены. Генерал принял волевое решение, под дулами винтовок склады вскрываются. Местному начальству Рокоссовский написал расписку с перечислением позаимствованного имущества.

Такая же история повторилась с автопарком гарнизона. Будущий маршал Победы его хорошенько располовинил. Пригодилось это уже завтра, части пришлось пройти через ожесточенные бои с наступающим противником.

Через две недели Рокоссовский был вызван в Ставку Верховного. "Ограбленный" командарм жаловался Сталину на самоуправство генерала. Даже притащил ворох тех самых расписок Рокоссовского. Ситуация на фронтах была напряженная, головы летели направо и налево. За такое могли и с командования снять и к стенке поставить.

Сталин задумчиво взвесил в ладони пачку расписок, нахмурился и вдруг протянул их Рокоссовскому:

- Возвращаю Ваши векселя, товарищ генерал! Будем считать, что они оплачены. Оплачены танками, самолетами и германской пехотой, которых сожгли Ваши части в боях. Сполна!

2. Не секрет, что в первый месяц Великой Отечественной отдельные части не выдерживали стремительного наката гитлеровцев и поддавались панике. Не всякий боец способен выдержать то, что выпало тогда на их долю. Командиры где уговорами, воззваниями, где силой разворачивали дезертиров обратно в бой. Удавалось это далеко не всем.

Рассказывают как на походный КП армии доставили одного генерала. В разодранной форме, с синяком под глазом и без оружия. Генерал доложил, что под Ровно наткнулся на неорганизованную колонну машин с удирающими на восток бойцами.

Он задержал один из грузовиков и принялся выяснять, что происходит, куда следуют бойцы и какой части принадлежат. В кузове сидели добрых два десятка солдат. Вместо внятных ответов схватили, втащили в машину и принялись допрашивать самого генерала.

Не слушая его возмущенных приказов, бойцы тут же признали его переодетым германским провокатором, отобрали оружие и приговорили к немедленному расстрелу. Ему удалось выпрыгнуть на ходу и скрыться в лесу.

Генералу не повезло, на КП как раз прибыли штабисты из Ставки во главе с Верховным. Сталин выслушал эту печальную повесть и сказал:

- Чтобы советские бойцы не подчинились красному командиру? Генералу? Может быть солдаты... не ошиблись с приговором?

Побледневший генерал принялся что-то лопотать в свою защиту, но Сталин прервал его:

- На той неделе, один майор встретил два взвода таких же дезертиров. Выхватил у одного из них автомат. Призывом к солдатской чести и личным примером развернул солдат, увел за собой в бой. Вот такого бойцы провокатором не признают. А Вас поздравляю с новым званием, товарищ майор!

Три нобелевских лауреата рассмешили Сталина В годы Великой Отечественной положение ученых было таким же тяжелым, как и людей других специальностей. Стараясь сохранить советскую науку, большую часть научных институтов руководство вывезло в эвакуацию. Даже там, где война не дошла непосредственно до городских улиц, все равно институты перебазировали на восток на всякий случай.

Понятно, что на новом месте, без привычного обустроенного быта, практически без вещей ученым приходилось нелегко. К этому добавлялись и неизбежные военные проблемы со снабжением, дефицит продуктов, достаточно небольшие зарплаты. Тем не менее, наиболее преданные своему делу директора институтов, ведущие ученые не боялись биться с государственными органами за лучшее снабжение своих коллег. Порой, доходили и до первых лиц страны.

В начале войны из Москвы в Казань перевели Институт физических проблем. Это легендарная физическая школа, которую создавал и которой много лет руководил Петр Леонидович Капица. Тот самый Капица, что тринадцать лет проработал за рубежом в ведущих мировых лабораториях Резерфорда, но вернулся в голодный, разрушенный гражданской войной Союз. Тот самый, который практически с нуля создал советскую прикладную физику.

В 1942 году Капица с рядом сотрудников был вызван на правительственное совещание. Заседание открывал сам товарищ Сталин. Он поинтересовался у ученых, довольны ли они продовольственным снабжением института, нет ли каких-либо просьб к руководству.

Сталин попал прямо в больное место - снабжение было налажено плохо, научный персонал института жил практически впроголодь. Всем было непросто, но местные жители хоть как-то спасались на обжитых местах. Приехавшим же в незнакомый город, без друзей, без запасов приходилось совсем туго.

Понятное дело, функционеры из министерства были уверены, что ученые побоятся раздувать скандал при самом Верховном, и никаких жалоб не последует. Но не таков был товарищ Капица. Он выступил в проход между рядами, чтобы его было видно. Оттянул ремень и показал как свободно болтаются в талии его брюки:

- До эвакуации вот здесь (и он показал себе на пояс), безо всяких научных приборов наблюдался животик товарища Капицы. Сейчас наука его совершенно не обнаруживает!

Повисла шокирующая пауза, все ждали реакции Сталина. Но чувство юмора не подвело - он расхохотался и тут же отдал необходимые распоряжения.

- Товарищи, нужно как можно скорее вернуть животик товарища Капицы на место. Как считаете?

В течение пары недель в институте была обустроена отдельная столовая и выделено из спецрезервов усиленное питание для персонала института.

Кто знает, может быть то самое питание в чем-то сыграло свою роль и в научном поиске. Трое ученых из когорты института физических проблем были удостоены в разные годы нобелевских премий: Лев Ландау, Алексей Абрикосов и сам Петр Капица.

Две лучшие шутки Сталина о Папанине Нельзя сказать, что революционеры были полностью бессребрениками. Люди, безусловно были идейные, но отнюдь не чуждые и вполне материальных радостей жизни. Тем не менее, материальное благополучие никогда не выходило на первый план. Гораздо важнее создать что-то новое, изобрести, построить, чем собирать барахло в очередной квартире. Эпоха 30-40-х как раз и запомнилась людьми, горящими за общее дело, за светлое будущее для всего человечества, а не для себя лично.

На людей же, для которых деньги и вещи составляли главную цель жизни, смотрели с некоторым презрением и даже жалостью. Относились как к тяжело больным, которым уже не суждено вылечиться. Таких называли "шкурниками", потому что своя шкура была им важнее. Вот о них и поговорим.

Известный полярный исследователь Папанин очень гордился своей новой дачей. Он с удовольствием водил по ней высокопоставленных гостей:

- Вот тут итальянским камнем отделано, вот тут греческий мрамор, тут вот пихты из Крыма специально завезены.

Дача действительно была большая и богато отделанная. Для пущей важности полярник завел даже книгу отзывов, куда просил всех больших начальников черкануть словцо-другое. После визита самого Жданова и его хвалебного отзыва о даче, Папанин отправил приглашение Верховному.

Сталин с непроницаемой миной на лице осмотрел дачу, тепло поблагодарил хозяина за экскурсию и даже милостиво написал что-то в книге отзывов.

После отъезда гостей Папанин раскрыл книгу и в ужасе прочитал:

- За теплый прием спасибо. За отличный детский сад от страны еще большее спасибо! Товарищу Власику - к исполнению. И. Сталин.

Папанин немедленно начал названивать своему покровителю Жданову с просьбой заступиться. Но попытки Жданова встретили непонимание вождя:

- Не могу согласиться с Вами, товарищ Жданов. Пусть этот вопрос решит Политбюро. Это, конечно, мелочь, но очень важная, я бы сказал, мелочь.

На заседании товарищ Сталин горячо выступил с осуждением шкурничества Папанина:

- Товарищ Папанин - заслуженный человек! Смелый, отважный, преданный нашему делу исследователь севера! Правительство высоко оценило его экспедиции. Он был награжден Золотой звездой, ему предоставили государственную дачу для отдыха. Но оказывается ему этого недостаточно! Он отгрохал себе новую дачу и мрамор ему подавай заграничный, советский ему недостаточно хорош!

Сталин сделал паузу и обвел внимательным взглядом членов Политбюро:

- Конечно, нам не жалко для товарища Папанина и греческого мрамора, но что скажут наши рабочие, крестьяне? Разве для того мы делали революцию? Разве ради того, чтобы новые дворянчики строили себе родовые усадьбы за казенный счет? Нельзя драть сотню шкур с одной льдины!

Политбюро согласилось со Сталиным и замечательная дача была отдана под детский сад.

Две шутки Сталина про культуру Отношение Сталина к советским деятелям культуры было неоднозначным. Оно колебалось от безоговорочной поддержки с дарением дач, машин и премий до достаточно жесткого подтрунивания над зарвавшимися или недостаточно талантливыми деятелями. Халтуры в любом виде советское руководство не терпело. Итоги были крайне выразительны - даже сейчас "Александр Невский" сталинских времен смотрится на порядок лучше, чем безумно дорогой современный "Викинг". Вспомним две истории на эту тему.

1. Прежде чем выпустить фильм в широкий прокат, обязательно картина отсматривается партийной комиссией. В этом случае на просмотре присутствовал сам Верховный. Идет 1948 год, смотрели новый отечественный фильм "Поезд идет на восток".

Фильм изобилует довольно сусальными штампами: день Победы, юная красивая девушка, парень-передовик, едут по стране, за окнами комсомольские стройки и т.п. Явно чувствуется, что режиссер хотел понравиться, в первую очередь, руководству. Поезд, на котором весь фильм едут по стране герои тянет паровоз с огромными белыми буквами на боку "Иосиф Сталин" (если Вы смотрели недавний фильм "Крым", то примерно представляете качество фильма).

Дурной лести Сталин очень не любил, кроме того кино откровенно скучное, идет поезд, станция за станцией. Вот поезд останавливается в очередной раз. Сталин спрашивает у режиссера:

- Товарищ Райзман, как называется эта станция?

- Демьяновка, товарищ Сталин!

- Пожалуй, тут я и сойду. - подытожил Сталин и покинул просмотр.

Фильм был положен на полку на двадцать лет.

2. При рассмотрении списков очередной Сталинской премии Сталин поинтересовался у Фадеева отчего в списке награждаемых нет отличного писателя Злобина. Он как раз незадолго перед этим выпустил крайне удачный (в меру революционный и патриотичный) роман "Степан Разин", быстро набравший популярность у молодежи.

Фадеев уклончиво ответил, что этот писатель мало присутствует на совещаниях союза писателей, уклоняется от общественной работы, редко выступает с хвалебными докладами на заседаниях горкомов.

- Последнее время его нигде не видать! - закончил Фадеев.

Сталин задумчиво пожевал губами и спросил в свою очередь:

- Вы не задумывались - а может быть он в это время, в отличие от некоторых "общественных" деятелей... работает над книгой?

Сталинскую премию Злобину дали.

Две лучшие шутки Сталина про спички Трудно поверить, но лет восемьдесят назад спички были стратегическим товаром. Нужно сказать, что советская спичечная промышленность в довоенные годы сильно хромала. Спички выходили ломкие, быстро отсыревали, качество серы было, мягко говоря, слабеньким. Всего за десять лет ситуация была переломлена, и мы стали делать одни из самых лучших и дешевых спичек в мире. Тех самых, по одной копейке за коробок.

1. Однажды Сталин объявил в Кремле совещание по спичечной промышленности. С разных концов страны собрались директора ведущих спичечных производств. Некоторым пришлось добираться до столицы чуть ли ни по неделе. Руководители фабрик приготовили доклады, пухлые папки с отчетными цифрами и предложениями по развитию отрасли. Но увы, ничего из этого заслушано не будет.

Прежде чем открыть совещание товарищ Сталин неторопливо при всех набил трубку. Достал спичечный коробок, чиркнул и попытался раскурить трубку. Спичка погасла. Взял другой коробок - чиркнул, то же самое. Достал из глубокого кармана третий коробок. Опять неудачно - сломалась спичка. Раскурить трубку удалось только с восьмой спички.

Сталин глубоко затянулся, обвел взглядом притихших директоров и спросил:

- Какие будут вопросы по теме совещания, товарищи?

Вопросов не было.

- Если вопросов нет - езжайте работайте. Не смею задерживать.

Всего через два месяца была запатентована особая пропитка для спичечной древесины и наши спички вышли на первые места в мире по качеству.

2. Знаменитый советский разведчик Судоплатов вспоминал как по поручению товарища Сталина НКВД провело одну из самых блестящих экономических операций. На спичках.

Для проведения зарубежных операций: устранения националистических элементов, масштабной агентурной разведки, специальных операций, НКВД требовались существенные денежные средства. А вот бюджет молодой советской республики выделить достаточные средства не мог.

Тогда, в начале 1931 года руководитель разведки Слуцкий вместе с начальником экономической разведки Никольским провели встречу с крупнейшим спичечным фабрикантом из Швеции Иваром Крюгером. Сотрудники НКВД заявили ему, что советское правительство намерено завалить рынки запада нашими качественными, очень дешевыми спичками. И бизнес Крюгера разорится. В качестве отступного для правительства Советского союза они потребовали феерическую по тем временам сумму - триста тысяч долларов (а тот доллар стоил в десятки раз дороже нынешнего).

Крюгер выплатил полную сумму. Часть денег пошла в советский бюджет, часть на спецоперации нашей разведки.

Три шутливых намека организаторам Стремительные темпы индустриализации в Советском Союзе требовали неординарных мер и напряжения всех усилий и возможностей страны. Товарищ Сталин ставил почти невозможные задачи и требовал их выполнения. Как от других, так и от себя. И что характерно, почти всегда добивался успеха. Часто это делалось в шутливой форме, которая хоть и смягчала остроту проблемы, но не давала расслабиться.

1. В начале войны остро стояла задача срочной замены устаревших истребителей типа И-16 новыми современными машинами. Сталин вызвал конструкторов из ведущих бюро в Кремль и приказал создать три конкурентных проекта истребителя. Превосходящих немецкие аналоги. За три месяца.

Знаменитый конструктор Яковлев поднялся и возмущенно заявил:

- Товарищ Сталин, мы не отказываемся работать, но англичане тратят на такие разработки не менее двух лет!

Сталин удивленно отвлекся от набивания трубки:

- Вы, товарищ Яковлев, разве... англичанин?

Новый истребитель полетел через три месяца.

2. Легендарная Волга-Победа в начальном проекте называлась "Родина". Когда Сталину показали предсерийный образец, он машину одобрил, но задал только один вопрос:

- Ну и почем Вы планируете Вашу "Родину" продавать?

Название сразу же изменили на "Победу".

3. Как-то Сталин пригласил к себе на подмосковную дачу первого секретаря компартии Грузии Акакия Мгеладзе. Во время прогулки Сталин раз за разом угощал Мгеладзе лимонами:

- Вот, попробуй, замечательные лимоны!

И снова:

- Вот, сам вырастил, ты ешь, ешь не жмурься!

И опять:

- Скушай еще, сам растил, даже под Москвой, представь?

После очередной порции кислых лимонов до Мгеладзе дошло:

- Обещаю, товарищ Сталин! Через пару лет Грузия полностью обеспечит страну отличными лимонами!

- Ну, наконец-то догадался, - рассмеялся Сталин.

Два любимых анекдота Сталина про дисциплину Авторитет советской власти был настолько велик, что вопросы дисциплины воспринимались серьезно даже когда речь шла о шутливых вещах. Иногда отданное в полу-шутку распоряжение товарища Сталина выполнялось не менее аккуратно, чем письменный приказ. Иногда сразу было и не понять всерьез говорит Верховный или это продолжение очередной шутки. На всякий случай старались исполнять. Вспомним такие истории.

1. На очередное совещание по культуре к Сталину был вызван начальник Союза писателей Фадеев. Но к назначенному сроку вместо него прибыл его заместитель Тихонов. Сталин удивился:

- А где же сам товарищ Фадеев?

- К сожалению, Фадеев отбыл на охоту и до сир пор не смог вернуться.

Сталин все понял совершенно правильно:

- Знаете, товарищ Шверник тоже большой любитель... охоты. Но к концу выходных он уже похмеляется и в понедельник как огурец на работе.

Внушение заму не слишком помогло. Случай с "охотой" Фадеева повторился. Тогда Сталин вызвал Фадеева и поговорил с ним лично:

- Товарищ Фадеев, скажите прямо. Куда Вы запропастились во время совещания?

- Виноват, товарищ Сталин. В запое был. - с революционной честностью ответил писатель.

Сталин пожевал трубку и уточнил:

- И как долго это у Вас продолжается обычно?

- Недели полторы, товарищ Сталин, - понуро ответил Фадеев.

- Понятно. Попрошу Вас как большевика взять на себя повышенные обязательства. Приказываю Вам проводить это... десятидневное мероприятие с перевыполнением плана. За три дня!

Больше совещаний союза писателей Фадеев не пропускал.

2. Шел торжественный вечер в Кремле, посвященный новому году. Зал украшен в стиле праздничного карнавала, звучит музыка, пары кружатся в танце тур за туром. Сталин обходит гостей, подходит к столикам, произносит тосты. Царит атмосфера довольно непринужденного веселья.

Немного в стороне ото всех с бокалами сцепились по какому-то острому вопросу два кинематографиста - Большаков и Храпченко. Они настолько увлеклись спором, что ничего вокруг не замечают. Оркестр завел очередной тур вальса. Тут к ним незаметно подходит со спины Сталин. Некоторое время слушает их спор и вдруг с напускной строгостью обращается к ним:

- Товарищи! А ну-ка, в чем дело? Почему уклоняетесь от танцев?

От неожиданности режиссеры тотчас обнялись и в танце завертелись... подальше от Верховного.

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