Несколько рассказов о Сталине 4

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Сталин: что не советуют полякам наши генералы В 1943 году в Москве был с официальным визитом британский представитель Энтони Иден. На встрече со Сталиным обсуждался, в частности, вопрос поддержки партизанских польских отрядов, борющихся против Гитлера.

Сталин информировал Идена, что Советский Союз уже поддерживает польских патриотов из Армии Людовой (Народной армии). В Польшу по мере возможности направляется оружие, припасы и советские военные советники.

Британцев такая помощь не устраивала. Они в свою очередь поддерживали повстанцев из Армии Крайовой - крайне националистической организации, которая боролась в том числе и с большевиками.

"Правильные поляки", по мнению британцев, должны поддерживать Польское эмигрантское правительство. То самое правительство, которое бросило страну в 1939 и важно заседало в Лондоне.

То, что эти самые "правильные поляки" кроме борьбы с немцами занимались еще этническими чистками и убийствами мирного населения - в глазах англичан было лишь досадными неприятностями.

На категорический отказ Сталина сотрудничать с польскими нацистами:

- Эти Ваши из Армии Крайовой не сильно лучше фашистских германцев!

Иден заявил, что сотрудничать с этими поляками в интересах Советского Союза. И даже слегка припугнул большевиков, мол, получите после Победы партизанские отряды, которые будут сражаться и против народного советского правительства Польши.

Сталин слегка насмешливо посмотрел на чопорного британского лорда и сказал:

- Ваши друзья из Армии Крайовой, господин Иден, конечно могут и сейчас воевать на стороне гитлеровцев. Кто же им запретит? Могут и после победы, которую мы наверняка добьемся, вредить народным властям. Могут даже объявить войну Советской России. Но двое русских генералов им этого не советуют!

- Что же это за генералы такие, господин Сталин, я могу их знать?

- Можете, господин Иден, о них многие слышали. Одного зовут - Минин, а другого - Пожарский! - закончил Сталин и подмигнул.

Сталин и недолгий расстрел рядового Байбакова В 1942 году Сталин прямо на фронте награждал младший командный состав. Самым молодым был семнадцатилетний боец Иван Байбаков. Награждая солдата, Сталин далеко от себя отнесет на вытянутой руке наградной лист и сделает вид, что не может прочитать:

- Как тут написано... награждается товарищ... старший лейтенант Байбаков?

- Никак нет, товарищ Сталин, - ответил боец, - в листе ошибка, я рядовой. Обучался на сержанта, но закончить обучение не дали немцы...

В армию Байбаков ушел добровольцем в конце 1941 года. Тогда остро не хватало солдат и в армию стали призывать на год раньше, с семнадцати лет. Ивану было только шестнадцать, но он при заполнении документов дописал себе лишний год и был принят на службу.

Парень оказался толковым и был направлен на курсы младших командиров, чтобы в боевой обстановке учиться на сержанта. Курсы были ускоренные, но даже положенный срок выдержать не удалось. Полуобученных бойцов сорвали с учебы и отправили командовать на фронт. В боевых частях был жесточайших некомплект младшего комсостава.

Байбаков тоже просился на фронт, но к тому моменту уже разобрались с приписанным лишним годом. Начальник курсов оставил слишком молодого бойца доучиваться, быть помощником в подготовке новой партии младших командиров.

В июле 1942 года курсантов подняли по тревоге и направили ускоренным маршем на восток. Шли всю ночь, весь день и всю следующую ночь. Стало понятно, что это не обычные учебные стрельбы или марш-бросок. Привалы были очень короткие, измученные бойцы спали на ходу, утыкаясь друг в друга, приходя в себя и снова смежая свинцовые веки.

Наконец комбат объяснил усталым курсантам что происходит. Наши войска отступают после боев под Харьковом. Немцы катятся буквально по пятам. У курсантов нет ни оружия, ни боеприпасов. Нужно как можно скорее отходить к Дону.

Кто-то должен задержать немцев, дать возможность остальным отступить за линию фронта к своим. Байбаков и еще три десятка солдат вызвались добровольцами в обороняющийся взвод.

Со всех курсов еле-еле наскребли десять винтовок и крайне скудную горсточку боеприпасов - вышло всего семь патронов на винтовку. Рядового "почти сержанта" Байбакова назначили старшим. Безоружные курсанты зашагали на восток, а взвод Ивана остался валить на дорогу деревья, чтобы не прошли машины и мотоциклы.

По дороге отступали разрозненные бойцы разбитых немцами частей. "Командир" Байбаков взял инициативу в свои руки. Под дулами винтовок отступающие бойцы зачислялись в его "заградительный" взвод. К вечеру тридцать бойцов Байбакова превратились в сотню. Патронов остро не хватало. Иван дает приказ подпускать немцев вплотную и бить только наверняка.

Ночью пожаловали гости. По дороге подошли грузовики с немецкими автоматчиками и два танка с пехотой прикрытия. Бойцы Байбакова устроили врагу "горячий прием". Фашисты задержались до утра, после чего с тяжелыми потерями отступили и стали искать другую дорогу на восток. Крепко досталось и нашим курсантам.

Героизм бойцов Байбакова позволил учебному полку благополучно отвести безоружных курсантов за линию фронта и направить их в действующие части...

При награждении Сталин широко улыбнулся молодому бойцу и сказал:

- Тут к наградному, товарищ Байбаков, приколота записка. Сказано - за командование ротой солдат в бою против врага. Разве может простой рядовой ротой командовать? Это нарушение Устава и самоуправство! За такое и расстрелять недолго...

Сталин протянул руку и крепко пожал ладонь бойца:

- Нет уж, в наградном всё верно написано. Поздравляю Вас, товарищ старший лейтенант Байбаков с медалью и новым званием!

В сорок пятом пока еще безусый майор Байбаков распишется на развалинах стены Рейхстага. В Берлине.

Что Сталину делать с партийными баранами В 1950 году товарищ Сталин давал интервью американскому журналисту газеты "Нью-Йорк Таймс". Вопросы американца были довольно острыми и касались практики активной ротации управляющих кадров в Советском Союзе.

Почему директор завода из Алма-Аты может завтра оказаться директором такого же завода где-нибудь на другом конце страны в Хабаровске? Почему партия направляет крупных специалистов поднимать то одну, то другую часть народного хозяйства? Иногда даже с понижением зарплаты. Почему эти специалисты вместо отказа едут и добросовестно трудятся на благо страны?

Развеселившийся Сталин на это ответил народным анекдотом.

- Приходит, якобы, ко мне председатель Верховного Совета товарищ Калинин и жалуется. Был он у двух наркомов, а поручения они не исполняют, ленятся. У одного чернильница в шкаф задвинута, у второго вообще на подоконнике пылится. Калинин спрашивает - как так, почему не на столах? А те в ответ - "это наши чернильницы, куда хотим, туда ставим!"

- И что же дальше, мистер Сталин? - заинтересовался журналист.

- Товарищ Сталин обозвал их баранами.

А Калинин не унимается - как же таких негодных работников наркомами назначили? Товарищ Сталин ему отвечает:

- Это наши, партийные бараны, товарищ Калинин, куда хотим, туда и ставим!

Так товарищ Стали дал понять заокеанскому корреспонденту, что большевики с кадровой политикой сами разберутся, без американских советов.

Почему Сталин обещал расстрелять Ванникова Нарком вооружений СССР Борис Ванников вспоминал как незадолго до войны, осенью 1940 года Сталин "стимулировал" срочные разработки новых вооружений. Наркомату было поручено срочно разработать проект новой танковой пушки с калибром 76-мм. Такая пушка остро требовалась для борьбы с массовыми танковыми соединениями.

Наркомат не справлялся, крайне жесткие сроки были провалены. Товарищ Сталин решил подстегнуть ответственных товарищей своеобразным способом.

Как-то ночью (Сталин обычно работал в Кремле до 3-4-х утра) Ванникова разбудил телефонный звонок. Сонный нарком взял трубку:

- Ванников у аппарата.

- А, товарищ Ванников, это Сталин. Вас разве еще не расстреляли, нет? Ну, спокойной ночи!

Аналогичный звонок поступил начальнику Главного артиллерийского управления Николаю Воронову. В ночном разговоре с ним Сталин удивленно спросил отчего Воронов до сих пор не арестован. И тоже пожелал спокойной ночи встревоженному генералу.

Утром, после бессонной ночи генералы Воронов и Ванников столкнулись в приемной Сталина. Обменялись своими историями и решили идти к Верховному сдаваться, узнавать, чем заслужили такую немилость.

Сталин удивленно выслушал артиллеристов и сказал:

- Что-то не могу понять, товарищи, о чем это Вы тут толкуете. Заработался я наверное вчера, совсем старый стал. Хотел спросить отчего еще не готова к производству новая пушка. Но, кажется, немного оговорился, - хитро заметил Сталин.

Генералы очень хорошо поняли намёк вождя. Танковая пушка ЗИС-5 была разработана в самом скором времени и стала легендарным оружием Победы. Тяжелые советские танки КВ-1 с этой пушкой жгли хваленые вражеские Тигры как солому.

За разработку в том числе и этого орудия ее разработчик Василий Грабин получил Золотую звезду Героя социалистического труда. Генералы Ванников и Воронов тоже были награждены - спокойной ночи по телефону товарищ Сталин им больше не желал.

Чем Сталин посоветовал вину искупать В битве за Москву 16-й армией Западного фронта командовал будущий маршал Победы Константин Рокоссовский. Армией - сильно сказано, большинство подразделений за время боев превратились в сокращенные составы.

Где была рота - остался взвод. Новых пополнений для доукомплектования в ближайшее время не предвиделось, а врага останавливать чем-то было надо.

Товарищ Сталин во время объезда штабов фронта заехал и "в огород" к Рокоссовскому. Посадил генерала в свой ЗИС и поехал ознакомиться с расположением войск на месте.

В дороге Рокоссовский пожаловался Верховному, что воевать некому, людей в армии нет. Нужны свежие подкрепления из резервов Ставки. Сталин тяжело вздохнул и принялся, загибая пальцы один за одним, перечислять командующих армиями фронта:

- Все понимаю, товарищ комарм. Говоров просит людей, Ефремов просит танки, Голубев просит и Захаркин тоже. Вот теперь и Рокоссовский в этой же шайке. А свободных резервов нет. И что прикажете делать Верховному, а, товарищ проситель?

Рокоссовский, всего год назад освобожденный из тюрьмы, куда попал по ложному обвинению, не смутился перед вождем:

- К Москве, товарищ Сталин, постоянно выходят солдаты из разбитых частей. Кто группами, кто поодиночке. Связь нарушена, командование их частей неизвестно где, да и живо ли...

Боевой генерал запнулся, но овладел собой и твердо закончил:

- Сейчас ими занимаются сотрудники особых отделов, арестовывают, допрашивают, ищут предателей, к стенке тащат. Разрешите сразу зачислять таких бойцов в мою армию и на фронт. И части пополним и кровью вину искупят!

Сталин очень внимательно посмотрел на генерала:

- Кровью говорите, товарищ Рокоссовский? Нашей партии кровь советских солдат лить не требуется. Пусть они лучше немецкими Гансами, германскими танками и самолетами искупают! Действуйте, товарищ генерал.

В прошлом опальный генерал вспоминал, что из таких "найдёнышей" он сформировал до четверти войск, с которыми удалось отстоять Москву от врага.

Три забавных курьеза товарища Сталина 1. В воспоминаниях дочери Александра Поскрёбышева описан любопытный случай из детства. Ее отец, генерал много лет был личным помощником Сталина, неотступно сопровождал его, был в курсе любых вопросов. И вот маленькая Наташа звонит отцу на работу:

- Але, это папа?

- Нет, это не он. Что ты хотела, может быть я смогу помочь?

- Задачку задали по математике. Про бассейн и трубы. А решить я сама не могу-у.

Сталин был очень занятым человеком, но все же нашел полчаса, чтобы терпеливо решать вместе с маленькой девочкой школьную задачку.

Когда вечером об этом разговоре узнал Поскрёбышев, с ним едва не случился удар. Впрочем, никаких плохих последствий для него этот звонок дочери самому Сталину не имел. Наоборот, Верховный в хорошем настроении сам любил припоминать помощнику как решал математику с его маленькой дочкой.

2. Сталин с большим уважением относился к видному советскому ученому, академику Александру Богомольцу. Этот человек создал фактически новую дисциплину - патфизиологию, прославился глубокими исследованиями раковых опухолей. Его методика консервирования крови доноров используется до сих пор в практически неизменном виде. В разные годы Богомолец возглавлял (а по сути создавал) Академию наук УССР и даже работал в атомном проекте.

Умер Богомолец рано, всего в 65 лет. Еще в детстве, будучи с матерью в ссылке он заразился туберкулезом. И безуспешно боролся с ним всю жизнь. В годы войны тяжелая работа, плохое питание, напряжение всех сил окончательно подорвали здоровье ученого и он умер от осложнения застарелой легочной болезни.

Когда Сталину доложили об этом он долго молчал и наконец сказал:

- Помню, в тридцать девятом товарищ Богомолец показывал мне свою брошюру о продлении жизни. Он доказывал, что при правильной жизни и хорошей медицине человек должен жить до ста лет!

Верховный немного помолчал и с горечью закончил:

- Всех обманул, а себя не смог!

3. Когда товарищ Сталин посещал в 1939 году Всесоюзную сельскохозяйственную выставку произошел небольшой курьез. Нужно сказать, что выставка была крайне масштабным мероприятием. Советский союз показывал не только своим гражданам, но и всему миру успехи в нашем хозяйстве. Для выставки было изготовлено более двухсот павильонов, площадь выставки превысила 130 гектаров. По информации статистиков, она потребляла электричества больше, чем город Куйбышев со всеми его производствами!

И вот на этом крайне важном мероприятии Сталин замечает, что выставленные помидоры-гиганты уже подпортились на солнце. Он делает замечание, все ответственные лица в панике.

Уже садясь в машину, Сталин напоминает помощнику:

- И про помидоры не забудьте. Убрать немедленно! Только помидоры, а то знаю я вас... - проворчал Верховный.

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