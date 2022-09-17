Москва. Было — стало - 22

Пожалуй, самая известная трамвайная остановка в Москве — «Красностуденческий проезд» на улице Дубки. Чёрно-белая фотография сделана в 1951 году. Нижний снимок — 71 год спустя.

Остановка появилась здесь в конце 1890-х годов, ещё до того, как имение Петровско-Разумовское вошло в состав Москвы. В ту пору эта земля принадлежала Петровской земледельческой и лесной академии. Южную часть имения академия сдавала в аренду. Появился дачный посёлок. Например, нынешний Красностуденческий проезд в ту пору назывался Дачным проспектом. Остановка была поставлена на линии «паровичка» — парового трамвая.

Архитектор Франц Андреевич Когновицкий создал первый павильон. В советские годы он был разобран, и на его месте появился типовой павильон по проекту Евгения Васильевича Шервинского с чугунными колоннами. Он до сих пор служит людям. В 2018 году павильон был реставрирован. Это объект культурного наследия.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Станция «Краснопресненская» была открыта 14 марта 1954 года в составе участка «Белорусская» — «Парк культуры». В северном торце станции до начала 1970-х была ниша, где стояли рядышком гипсовые Ленин и Сталин, работы скульптора Николая Щербакова.

После 1956 года, когда по всей стране началась хрущевская десталинизация, фигура Сталина была убрана одной из первых в стране. Ленин остался один. Его переместили в центр ниши.

В 1972 году северный торец был разобран, появилась широкая лестница — переход на станцию «Баррикадная». Одинокой фигуре вождя места на «Краснопресненской» не осталось. Говорят, скульптура была передана одному из московских НИИ. Верхний снимок сделан в 1954 или 1955 году.

Обе фотографии с одной точки с разницей почти 70 лет.

Проспект Калинина (он же Новый Арбат). Собачья площадка. Это была площадь, название своё получившая, скорее всего, от царских псарен, бывших здесь в XVI веке. Верхняя фотография сделана в 1914 году Эмилем Готье-Дюфайе. Трёхэтажный дом посредине площади — старая поликлиника имени князя Владимира Андреевича Долгорукова, генерал-губернатора Москвы. Поликлиника образовывала стрелку: по правую руку лежал Кречетниковский переулок, по левую — Дурновский (в советские годы Композиторская улица). При советской власти поликлиника стала туберкулёзной больницей имени Снегирёва. Перед закрытием и сносом в 1962 году — больница №15. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 108 лет. Посмотрим на южную часть Собачьей площадки (в сторону Воздвиженки). На Собачью площадку выходили Дурновский и Кречетниковский, Большой и Малый Николопесковский и Борисоглебский переулки. Южная часть площади упиралась в Серебряный переулок и выходила на Большую Молчановку. Дурновский переулок в советские годы стал Композиторской улицей. Видите красивое неоготическое здание в левой части старой фотографии? Это бывший особняк купеческой семьи Мазуриных. После революции дом был национализирован; здесь поселился Союз композиторов СССР. Справа на первом плане массивный, с мезонином дом князей Лобановых-Ростовских. Впоследствии дом был выкуплен Алексеем Степановичем Хомяковым, известным поэтом и славянофилом. За домом Хомякова видно маленькое здание — это музыкальное училище Гнесиных. Всё было снесено в 1962 году со строительством Нового Арбата. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 108 лет. И ещё Собачья площадка. На сей раз посмотрим внимательно на усадьбу поэта Алексея Степановича Хомякова (главный дом и два флигеля). Она возведена после Большого пожара 1812-го. Какое-то время принадлежала княжеской фамилии Лобановых-Ростовских. Несмотря на кардинальные перемены, ориентироваться на этом месте Нового Арбата помогают старые переулки. Видите на новом снимке справа арку с надписью «Фото багет» — это проход на Большой Николопесковский переулок. На старинном снимке, на углу с переулком стоит флигель, а вдали просматривается Никольский храм, что в Песках (разрушен в 1930-е). Хорошо виден фонтан у главного дома. Он был установлен в 1910-м. В советские годы в доме был уникальный Музей Сороковых годов, рассказывающий о быте Москвы середины XIX века. Этот уютный уголок старого города был уничтожен в 1962 году. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 108 лет. В 1968 году из московской топонимики исчез 1-й Дьяковский переулок. Он был соединён с Орликовым переулком и в нём растворился. Сейчас здесь каменные джунгли офисных центров. А когда-то 1-й Дьяковский у Каланчевской площади хорошо знали бродяги, голь перекатная и безработные, валом валившие сюда с московских вокзалов. Здесь стояла Биржа труда имени Тимофея Саввича Морозова. Собственно, здание биржи на верхней фотографии, а перед ним выстроились шеренгой страждущие. Биржа была построена по проекту архитектора Ивана Андреевича Германа. Открылась 1 февраля 1914 года. Деньги на строительство завещала Мария Фёдоровна Морозова, матушка известного Саввы Тимофеевича. Надзирала за строительством дочь Марии Фёдоровны — Юлия Тимофеевна Крестовникова. Сейчас на месте здания биржи стоит бизнес-центр «Домников». Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Снимки даны в разных масштабах, иначе ограда помешает вам всё рассмотреть. 1-й Коптельский переулок; гараж центральной подстанции Скорой помощи. Верхняя фотография — начало 1930-х. Нижний снимок — более 90 лет спустя. Первая в Москве централизованная городская станция Скорой помощи появилась у Шереметевской больницы в 1919 году. Первая же служба скорой медпомощи возникла ещё при царе — в 1898 году. Интересно, что выезжать на дом к пациентам стали только в 1926 году. До того вызовы принимались только на улицу. На центральной подстанции работал телефонный узел связи 03. «После войны [мама] устроилась диспетчером на "Скорую помощь", где проработала до пенсии», — вспоминал великий артист Юрий Владимирович Никулин о своей матушке Лидии Ивановне Никулиной. Она работала здесь. На старой фотографии перед аркой гаража стоит «Скорая», или СП-32. Производили их в Москве на шасси грузовика ГАЗ-АА. Обе фотографии сделаны чуть с разных точек, но с одного ракурса. Надпись на старинной фотографии: Б.Дмитровка. Театр Зимина. С 1961-го по сей день это красивое здание, что по центру двух снимков, занимает Московский театр оперетты. Больше 110 лет назад его занимал частный оперный театр Сергея Ивановича Зимина. Купеческий сын из богатейшей семьи, он увлёкся пением, организовал свою оперу и, невероятное дело, руководил ею, пережив революцию. Зимин скончался в августе 1942 года. До последних дней он жил здесь. Театр был перестроен из старинного дома, принадлежащего купцу-миллионеру Гаврилу Гавриловичу Солодовникову. До сих пор среди краеведов его называют театром Солодовникова. Пятиярусный. На 3100 зрителей. После революции здесь был учреждён театр Совета рабочих депутатов, затем Малая госопера, потом Театр музыкальной драмы. В 1930-е это был филиал Большого. Здание пытались снести при Юрии Михайловиче Лужкове. Но, по счастью, не случилось. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей более 110 лет.

Спиридоновка. 109 лет между снимками. Название улица получила по храму во имя Спиридона Тримифунтского. Её колокольня видна на дальнем плане верхнего снимка. При советской власти храм был снесён.

На первом плане дом в итальянском стиле, принадлежавший Гавриилу Аслановичу Тарасову. Проектировал и построил Иван Владиславович Жолтовский в 1911-м.

Тарасов был одним из учредителей товарищества мануфактур братьев Тарасовых, чей офис размещался в «Боярском дворе» на Старой площади. Братья были этническими армянами (настоящая фамилия Торосян) и разбогатели на торговле тканями. Товарищество владело ватной фабрикой в Армавире и магазинами на Юге России.

Гавриил Асланович в доме пожить не успел — скончался незадолго до окончания постройки. Наследники тоже жили здесь недолго — грянула революция. В советские годы здесь находился Верховный суд СССР. До войны — посольство Третьего рейха. Сейчас — Институт Африки.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Верхний снимок — улица Чайковского. 1953 год. Фото сделал помощник военного атташе посольства США Мартин Манхофф с пассажирского сиденья автомобиля Lincoln Cosmopolitan.

Нижний снимок — Новинский бульвар. 2022 год.

Разница между снимками почти 70 лет.

Идёт строительство первой очереди знаменитого дома №18 на улице Чайковского. Вторую очередь закончат в 1956-м или 1958 году. Архитекторы Михаил Васильевич Посохин, Ашот Ашотович Мндоянц и Яков Евсеевич Жислин.

Когда сравниваешь оба снимка, бросается в глаза, что сегодня с этого ракурса закрыта высотка МИДа на Смоленской площади. На старом снимке ещё видна старая застройка. Например, ещё цел флигель усадьбы Гагарина, что стояла на Чайковского до лета 1941 года и сгорела из-за попадания немецкой бомбы.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Ильинка. Верхняя фотография сделана английским туристом Чарльзом Томлисоном в 1901-м. Нижний снимок 121 год спустя.

В 1934 году на Ильинке была разобрана церковь Николая Чудотворца, прозванная москвичами Николой Большой Крест. Храм в стиле барокко, возведённый архангельскими купцами Василием и Алексеем Филатьевыми в последние годы царевны Софьи Алексеевны, выходил на проезжую часть и мешал движению транспорта. Этого обстоятельства было достаточно, чтобы снести его. На месте Николы теперь жалкий сквер.

За 120 лет эта часть Ильинки основательно перестроена. О том, что это одно и то же место, напоминает лишь корпус Московскаго Купеческаго банка справа на дальнем плане.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Один из немногих сохранившихся киноконцертных залов Москвы позднесоветской эпохи — «Энтузиаст» на Вешняковской улице. С двумя залами на 1000 и 200 зрителей. Возведён в 1977 году по проекту архитектора Владимира Сергеевича Атанова.

Зданию 45 лет; возраст достаточный для наделения постройки статусом памятника (объекта культурного наследия). С учётом того, как в Москве сносят советские кинотеатры, сберечь «Энтузиаст» необходимо. Здание сохранилось почти полностью. Снесены только массивные афишные тумбы. По официальным данным, «Энтузиаст» изношен менее чем на 50%. С 2015 года закрыт и не используется. Говорят, что мэрия «прорабатывает вопрос», но за семь лет мало, что изменилось.

«Энтузиаст» также один из немногих представителей неоконструктивизма. Это течение ненадолго возникло в советской архитектуре на рубеже 1970-х и 1980-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 45 лет.

Площадь Ильинских ворот и начало Маросейки. Верхний снимок — 1907-й или 1908 год. Нижняя фотография — начало июля 2022-го. На чёрно-белой фотографии хорошо просматривается угол Маросейки и Лубянского проезда. Видно, каким было подворье Николо-Угрешского монастыря до советской реконструкции. Угловой корпус снимали арендаторы. Там был, например, игрушечный магазин Арнольда Шварцкопфа, а в первые годы НЭПа на втором этаже работала еврейская кошерная столовая. В конце 1920-х архитектор Владимир Дмитриевич Цветаев выстроил на основе корпусов подворья Дом Птицеводсоюза. В то время это была распространённая практика — перестраивать царские постройки в конструктивизм. В советские годы дом занимал Народный комиссариат финансов СССР, а потом (до конца советской власти) канцелярия ЦК ВЛКСМ. В сторону Маросейки идёт конка, её сменит электрический трамвай в 1909 году. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 115 лет.

В 1930-х годах в бывшем доме потомственного почетного гражданина Дмитрия Федоровича Беляева в Рюмином переулке расположился ЗАГС Замоскворецкого района.

У дома две датировки: XVIII век и начало XX века. Оба варианта верны. Построен он ещё во времена Екатерины Великой для дворян Рюминых, а потом перестраивался не единожды — в последний раз в 1900-х двумя замечательными архитекторами Александром Антоновичем Галецким и Владимиром Васильевичем Воейковым. Галецкий был учеником Шехтеля.

После революции 1917 года дом почти всегда использовался для разных ведомств. Но был короткий период, когда его снова превратили в жильё: здесь жил недолго маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский.

Дом изрядно потрепан: разрушены исторические ворота, спилены красивейшие решетки башни, украдено великолепное крыльцо.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Угол Спиридоновки и Спиридоньевского переулка.

Верхняя фотография сделана в 1914 году. Нижний снимок — спустя 108 лет. На чёрно-белой карточке разрушенный в 1930-е годы храм Спиридона Тримифунтского. .

Когда-то патриарх Смутного времени Гермоген учредил здесь свою резиденцию, вокруг которой образовалась Патриаршая слобода. Спиридоновский храм стал приходской церковью слободы. Когда он был построен, сказать трудно; видимо, первый деревянный возвели при Гермогене, каменный — уже при Филарете, в 1633 году. Он дал название улице Спиридоновке и переулку.

Церковь сильно пострадала от французов в 1812 году. Перед разрушением реставратор Барановский успел сделать обмеры. На месте архитектором Ильёй Александровичем Голосовым в 1933–1934 годах был построен экспериментальный жилой дом треста «Теплобетон».

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Красивое здание кордегардии у Тверской заставы давно снесено. Лишь дом купца Шерупенкова на втором плане напоминает, что мы в одном и том же месте. Два типовых домика кордегардии стояли по обе стороны от Триумфальной арки. Гиляровский писал, что там помещались то городские метельщики, то полицейская стража, то почтенные инвалиды... Потом поместилась в одном из домиков городская амбулатория, а в другом -- дежурка для фельдшера и служителей. Амбулатория — отделение бесплатной лечебницы — была здесь. В 1742-м Москва была окружена земляной насыпью — валом — со рвом. Это была экономическая межа, охранявшая город от контрабанды. Казёнными и таможенными сборами ведала Камер-коллегия, потому вал назывался Камер-Коллежским. С 1800-х вал — административная граница Москвы. У каждого въезда в город — караул и кордегардия. Имена въезжающих и выбывающих — под запись. В 1852-м заставы были упразднены, ров засыпан. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 108 лет.

Ильинка и Биржевая площадь. Верхний снимок — 1902 год. Нижняя фотография в лучах заката — 120 лет спустя.

Биржу на углу Ильинки и Рыбного переулка построил (точнее, перестроил старое здание) в 1870-е годы Александр Степанович Каминский. В 1925 году Иван Сергеевич Кузнецов разработал проект надстройки биржи (в советские времена здесь размещалась Всесоюзная торговая палата). Так появилась надстройка.

Изначальное здание биржи построено в 1830-х, на месте упразднённого и разобранного храма Дмитрия Солунского. Когда в 2017 году рядом начали копать, из под земли вышли фундаменты средневекового подворья Иосифо-Волоколамского монастыря. Мэрию призывали законсервировать находку, накрыть саркофагом, сделать музей под открытым небом. Но власти решили поставить фонтан.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

1882 год на Софийской набережной. Разница между фото - 140 лет.

Одна из самых красивых колоколен Москвы. Быть может, самая красивая. Звонница храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. По храму была названа Софийская набережная.

Колокольня в неорусском стиле была возведена в 1860-х. Она немного перекликается с башнями Кремля, что стоит напротив. Проектировал знакомый вам архитектор Николай Ильич Козловский (он создал храм Василия Кесарийского на 1-й Тверской-Ямской).

Слева на снимках заметно, как выросла на три этажа гостиница Василия Александровича Кокорева. Она была надстроена в советские годы.

Улица Самарская. Верхний снимок — Старо-Екатерининская больница. На первом плане амбулатория и приёмный покой. Рядом — больничная контора.

Теперь на этом месте стоит корпус Московского областного научно-исследовательского клинического института (сокращённо МОНИКИ).

Когда-то Старо-Екатерининская была крупнейшей больницей Москвы. К роковому 1917 году — полтора десятка корпусов. Почти каждый носил имя меценатов, на чьи деньги был построен. Например, гинекологический корпус имени Кавериных, родильный дом имени Сергея Тимофеевича Морозова. Амбулатория, что на старинном снимке, носила имя фабриканта Леонида Ивановича Тимистера.

На чёрно-белой фотографии видны купола храма Иконы «Всех скорбящих радость». Он сохранился, хотя изрядно пострадал в советскую эпоху. Этот храм стал ориентиром для фотографа.

Оба снимка сделаны с одной точки с разницей около 109 лет.

Верхний снимок сделал на Кудринской улице Эмиль Готье-Дюфайе примерно в 1912 году. Нижняя фотография - с той же точки спустя 110 лет. Это уже улица Баррикадная (Кудринская была переименована в 1919 году).

Большое восьмиэтажное здание на чёрно-белом снимке — Женский медицинский институт, организованный двумя докторами, Александром Борисовичем Изачиком и Павлом Григорьевичем Статкевичем. Это первое и единственное частное медицинское учебное заведение в Российской Империи.

Институт был закрыт после революции 1917 года. Старинный корпус снесён в начале 1970-х из-за строительства станции «Баррикадная». Здание дало трещину, возникла угроза обрушения. Вестибюль станции частично виден на современной фотографии.

Верхний снимок — 1938 год. Угол улицы Чайковского и Кречетниковского переулка. Недавно закончено строительство жилого дома Военно-Морского флота. Нижняя фотография сделана 84 года спустя. Теперь это перекрёсток Новинского бульвара и Нового Арбата.

Проектировали Дом Морфлота архитекторы Лев Яковлевич Талалай и Андрей Андреевич Дзержкович. До начала 1930-х на этом месте стоял красивый храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи. В 1929 году Мособлисполком принял решение о его закрытии и сносе. Дом хорошо сохранился, только высокая арка была снесена в начале 1960-х вместе с Кречетниковским и прочими старинными переулками. Тогда прорубали проспект Калинина (он же Новый Арбат).

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Дом купца 1-й гильдии Василия Дмитриевича Носова на Лаврентьевской улице. Ныне это часть улицы Электрозаводской. Дому 119 лет. Памятник федерального значения.

Носов заказал проект в 1902-м Льву Николаевичу Кекушеву. Свой старый дом на Введенской площади он отдал сыну.

Новый дом был построен в короткий срок: за несколько месяцев 1903 года. Спустя 15 лет Советская власть дом национализировала.

Бывшее носовское жилище было отдано под общежитие для рабочих соседней ткацкой фабрики. Затем, в 1960-е, тут были ясли. Удивительным образом дом выжил. В 1989 году он был передан на баланс Государственной республиканской юношеской библиотеке. Началась реставрация — долгая, но не сказать, что качественная. Ворота на нижнем снимке — современная стилизация под модерн.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 118 лет.

Большая Садовая улица. Верхняя чёрно-белая фотография сделана в 1903 году. Нижний снимок — 119 лет спустя. По центру — доходный дом Ильи Давидовича Пигита, больше известный москвичам как Булгаковский дом (302-бис по Садовой). Безмолвный герой романа «Мастер и Маргарита».

Пигит построил его в начале 1900-х. Архитекторы — Антонин Милков и Эдмунд Юдицкий. Это было элитное московское жильё — квартиры сдавались внаём. После революции и национализации дом стал коммуналкой треста «Мосполиграф». В 1921-м в квартире №50 поселился Михаил Афанасьевич Булгаков с женой Татьяной Николаевной Лаппа.

На чёрно-белом снимке видно палисадник перед домом. Такие были почти у каждого фасада на Садовой. Собственно, Садовая потому так и называлась... На дальнем плане возвышается звонница храма Священномученика Ермолая, что на Козихе. Его снесли в 1932-м.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Маросейка, 12. Бывший дом Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник». Если сильно увеличить старинную фотографию, можно прочесть эту надпись на фронтоне.

Дом построен в 1915 году как офис для московской конторы «Треугольника». Проектировал Мариан Станиславович Лялевич. У него получилась мрачноватая, но красивая и очень петербургская, а не московская доходно-купеческая архитектура. Строительство было закончено незадолго до революции — дом почти не использовался по назначению.

В 1918 году «Треугольник» был национализирован и стал «Красным Треугольником». В здании разместилось управление «Резинотреста». Затем здесь были аппараты Наркомата химической промышленности и Наркомата резиновой промышленности. После находилось Министерство машиностроения СССР. Сейчас — одно из силовых ведомств РФ.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 107 лет.

Космодамианский переулок. Кафедральный собор Святых Петра и Павла. Он был завершён и освящён в декабре 1905 года. Закрыт в 1936-м. В 1922 году Моссовет переименовал Космодамианский переулок в Старосадский.

Проектировал собор Уильям Францевич Валькотт — он известен как соавтор гостиницы «Метрополь».

Этот собор уже третий по счёту. Самая первая лютеранская церковь была заложена на этом месте в 1819 году в присутствии прусского короля Фридриха Вильгельма III, чья дочь впоследствии стала русской императрицей Александрой Фёдоровной.

С началом Первой мировой собор подвергся разгрому антинемецких демонстрантов, но даже в условиях войны с кайзеровской Германией не закрывался. В годы Советской власти в бывшем храме работал кинотеатр, а после войны — студия «Диафильм». С 1990-х собор возрождается.

Верхний снимок сделан в самом начале 1900-х годов. Нижний снимок — спустя более 110 лет. Всего лишь век назад Театральная площадь и Театральный проезд были пешеходными. Людей на проезжей части больше, чем экипажей. Если Малый театр и «Метрополь» сохранились почти без изменений, то весь дальний план чёрно-белой фотографии — это лишь напоминания об ушедшей старой Москве. Вдали слева виден шатёр красивейшего здания наследниц Хлудова. Оно сохранилось, но перестроено до неузнаваемости. Справа на дальнем плане видны купола часовни Пантелеймона Целителя и храма Владимирской иконы Божией Матери. Четырёхгранная башня Китайгородской стены и навершие башни Владимирских ворот. По центру дальнего плана — дом страхового общества «Россия». Обе фотографии сделаны с одной точки. Собственный дом архитектора Сергея Иустиновича Соловьёва на углу Малого Ржевского и Хлебного переулков. Строился в 1901–1902 годах. Сразу же был признан выдающимся приобретением архитектурной Москвы. После кончины Соловьёва в 1912-м дом был заложен, а затем выкуплен художником Павлом Яковлевичем Павлиновым. В 1921-м — национализирован, «уплотнён». С середины 1920-х здесь постпредство Грузии. Из-за этого Малый Ржевский в 1960-м был переименован в улицу Палиашвили. После распада СССР тут грузинское посольство. До сих пор дом связан с Грузией. Сейчас здесь «Секция интересов Грузии» при посольстве Швейцарии. Дом Соловьёва поклонники Булгакова иногда называют «Домом Маргариты». Возможно, здесь жила героиня известнейшего романа. Но оставим это без комментариев. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 115 лет. Дом-коммуна на углу Мытной и Шухова в историю Москвы вошёл под именем «Три поросёнка». На первом этаже в советские годы был магазин «Бакалея» (потом «Гастроном»). Витрину мясного отдела украшали фигуры трёх поросят из папье-маше — героев диснеевского мультика. Так магазин, а потом и весь дом стали называть «Три поросёнка». Это был экспериментальный восьмиподъездный дом очень высокого инженерного качества. Например, в каждой квартире была смонтирована индивидуальная вытяжка. Проектировали Алексей Кучеров и Николай Порфирьев. Строительство завершено в 1936 году. В начале 1930-х в советских городах испытывали разные способы индустриального строительства, чтобы возводить быстро, много и дёшево. Тогда застроили подобными монолитно-блочными домами всю бывшую Дровяную площадь. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 80 лет. Верхний снимок — 1929-й. Первый в СССР крематорий на Новом Донском кладбище. Нижняя фотография на том же месте 92 года спустя. Крематорий был организован в бывшем храме Серафима Саровского и святой благоверной княгини Анны Кашинской. В 1925 году архитектор Дмитрий Петрович Осипов полностью перестроил церковь. Купол с крестом был заменён 20-метровой бетонной башней. Печи в подвале. В прощальном зале установлен орган из уничтоженной кирхи Святого Михаила. В январе 1927-го официально кремирован первый — большевик, рабочий Соловьёв. Кажется, даже снимали на киноплёнку. Для популяризации процесса в Москве было организовано Общество развития и распространения идеи кремации. С 1970-х крематорий обслуживал только номенклатуру ЦК КПСС. Последним был кремирован министр обороны СССР Устинов. В 1990-е храм возвращён церкви и восстановлен. Жаль, нельзя перечислить все известные имена кремированных здесь: Горький, Маяковский, Мейерхольд, Блюхер, Тухачевский...

Чёрно-белый снимок — 1935-й. Садовая-Спасская. Корпус Народного комиссариата земледелия СССР. Нижняя фотография — на том же месте спустя 87 лет.

Здание Наркомзема заложено в 1928 году. Закончено в 1933-м. До переезда Наркомат занимал бывший "Торговый дом Московского страхового от огня общества".

Проектировала корпус группа архитекторов, которой руководил великий Алексей Викторович Щусев. В 1940-е годы здание было надстроено на два этажа, что хорошо видно, если сравнить крыло со стороны Орликова переулка.

Здесь до сих пор работает знаменитый лифт патерностер — непрерывного действия. Кабинки на два человека движутся как конвейер, без остановки. Такие работали в доме Наркомлегпрома (Мясницкая, 39), в МЭИ на Красноказарменной, в Военной академии имени Фрунзе на Девичьем поле.

Памятник архитектуры с 1987 года. Сегодня здесь находится Минсельхоз России.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

На углу Новокузнецкой и Старого Толмачёвского переулка стоит здание современной архитектуры. Не скажешь, что постройка отмечает 90-летие. Построена она в 1932 году как фабрика-кухня №2 Кировского треста столовых.

Фабрики-кухни — это форма индустриализации общепита. Тут еду не готовили, а производили; гостей не кормили, а удовлетворяли на потоке потребности в питании. Фабрики-кухни называли Дворцами питания. Кто проектировал эту — не знаю. В 1950-е здесь работал витаминный завод.

У конструктивистских построек рубежа 1920/1930-х одинаковая судьба. При первой же возможности их достраивали, надстраивали, пристраивали, стирая напрочь первоначальный архитектурный замысел. Несколько лет назад бывшая кухня на Новокузнецкой была капитально реконструирована. Кажется, что у авторов реконструкции получился ар-деко.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

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