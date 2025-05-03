Некоторые музеи Москвы, ч.17

Галерея Александра ШиловаГалерея Александра Шилова была основана в 1996 году на основе коллекции живописных и графических работ, переданных художником Александром Шиловым в дар России.
Торжественное открытие состоялось 31 мая 1997 года.Одно из зданий галереи размещается на месте постройки начала XIX века, использовавшегося Московской дворцовой конторой.
В 2003 году было построено новое здание по проекту архитектора Михаила Посохина, которое стало частью единого архитектурного комплекса с особняком 1829 года.
В 2010 году завершилась реконструкция всех корпусов галереи, сформировавшего единый ансамбль.Московская государственная картинная галерея Народного художника СССР А. Шилова, расположенная в здании старинного особняка, открыла свои двери посетителям в 1997 году. Галерея была названа в честь художника А. Шилова еще в годы его жизни. Такое явление крайне редко и говорит о небывалом уровне мастерства художника. Очереди на выставки Александра Шилова тянулись на несколько километров, а восхищению зрителей не было предела.Преданные поклонники художника хотели иметь постоянную возможность наблюдать его работы. Их многочисленные просьбы и привели к открытию галереи в мае 1997 года. Александр Шилов принял решение безвозмездно подарить свыше 350 своих произведений столице и торжественно пообещал каждый год увеличивать коллекцию Московской государственной галереи. На сегодняшний день постоянная экспозиция Московской государственной картинной галереи Народного художника СССР А. Шилова приближается к отметке в тысячу работ.Из-за увеличения фонда картин в 2003 году было принято решение о возведение нового здания галереи. Новое здание, построенное по проекту архитектора М. Н. Посохина, составило единый комплекс со старинным особняком Московской государственной галереи. Творчество А. Шилова — настоящее явление в сфере современного изобразительного искусства. Его работы сочетают в себе мастерство художника высочайшего класса и частичку души простого русского человека.Билет: от 120р
ул. Знаменка, 3, Москва
Галерея Ильи Глазунова.Галерея Ильи Глазунова находится в здании построенном в 1812 году, которое изначально принадлежало роду Нарышкиных.
В дальнейшем особняк оказался в собственности княжны Марии Петровны Оболенской, а затем полковника Сергея Трубецкого.
После Октябрьской революции в здании были созданы квартиры, которые снимали известные личности.
С 1968 года в этом доме функционировал Дом науки и техники с кинотеатром.В 1997 году, приурочивая к 850-летию Москвы, художник Илья Глазунов подарил городу более 300 своих произведений, что стало основой для создания музея.В результате правительство Москвы выделило это здание для галереи, которая была открыта 31 августа 2004 года.Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова – один из ведущих музеев Москвы, расположенный в историческом центре города. В экспозиции галереи представлено свыше 700 картин всемирно известного художника.Уникальность Галереи – это огромный мир образов, созданный художником в течение второй половины ХХ – начала XXI вв.: монументальные полотна, исторические картины, иллюстрации к произведениям русской классической литературы, многочисленные портреты, образы цикла «Город».Глазунов был награжден огромным числом званий художественных академий разных стран, имеет награды ЮНЕСКО за вклад в развитие культуры. Его работы пронизаны символизмом, включают элементы монументальной живописи. К 850-летию Москвы Глазунов отдал в дар Москве большую коллекцию работ и собрание старинных икон, которые он в свое время спас от уничтожения. Так и появилась галерея, расположенная в старинном здании рядом с храмом Христа Спасителя. В музее находятся более семисот картин, старейшие иконы и мебель в неорусском стиле. Помимо живописных и графических произведений Ильи Сергеевича Глазунова в галерее на цокольном этаже представлена новая расширенная фотовыставка, которая охватывает важнейшие этапы жизненного и творческого пути художника. Некоторые из представленных снимков ранее не публиковались и экспонируются впервые. Хронология отраженных на выставке событий берет начало на страницах родословной И.С. Глазунова. Семья художника, круг его общения, жизненные испытания, поездки по России и миру, его знаменитые выставки, счастье признания зрителем составляли основу его творческого вдохновения.На основе воспоминаний и его личных размышлений были изданы историко-автобиографический труд «Россия Распятая», множество альбомов и каталогов выставок.
Экспозиция музея основана на личном собрании Ильи Глазунова. Коллекция художника признана одной из лучших по мнению специалистов. Многие памятники отечественной культуры, например древние иконы или царские портреты, сохранились и были спасены от уничтожения только благодаря ему.Собрание предметов искусства формировалось с 1950-х годов. Экспонаты отдела Музея сословий в галерее ГлазуноваАдрес: ул. Волхонка, д. 13
Музей имени Андрея РублеваЦентральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева основан в 1947г. на территории полностью разоренного Спасо-Андроникова монастыря. Именно в этом месте находится погребение выдающегося иконописца Андрея Рублева.Для посетителей собранная экспозиция открылась только в 1960г. в восстановленном белокаменном соборе. В музее собраны произведения, авторами которых считаются ученики Андрея Рублева и Дионисия, иконы, написанные мастерами Оружейной палаты, а также множество икон неизвестного авторства.Поисковая и реставрационная деятельность остается одним из главных направлений деятельности. Музей проводит различные мастер-классы, выездные творческие занятия, лекции, интерактивные программы и реализует образовательные проекты для детей.Место: Андроньевская площадь, д. 10
О Музее парка Патриот многие уже слышали.А вот о том, что можно полетать на истребителе и управлять боевым кораблем в Москве можно в парке Патриот знают не многие.На Музейной площадке №1 Парка Патриот вас ждет уникальная коллекция бронетехники.А в игровом комплексе вы сможете полетать на МиГ-29, управлять вертолетом и танком, выйти в море на боевом корабле и даже погонять на КАМАЗе.Билет от 500 руб
Коломенская, дом 12
Музей «Кутузовская изба».Музей «Кутузовская изба» посвящён памяти военного совета 1812 года, который прошёл в деревне Фили в доме крестьянина Фролова.13 сентября в этом доме Кутузов и его генералы приняли судьбоносное решение о сдаче Москвы, что стало поворотным моментом в Отечественной войне 1812 года.Оригинальная изба сгорела в 1868 году, но была воссоздана в 1886 году по проекту инженера Литвинова и архитектора Струкова.
В 1887 году в ней открылся музей.Храм Михаила Архангела
Сегодня «Кутузовская изба» является частью историко-мемориального комплекса Отечественной войны 1812 года на Кутузовском проспекте. Центром комплекса стал открытый в 1962 году Музей-панорама «Бородинская битва».Музей «Кутузовская изба» знакомит с историей одного события Отечественной войны 1812 года – Военного совета в Филях. Вы попадете в крестьянский дом с образами в красном углу, с настоящей русской печкой и крестьянской утварью. В тот самый день, 13 сентября 1812 года, когда русские военачальники собрались на заседание Военного совета и решили отдать Москву французам без боя. Это решение было трудным, но необходимым. О причинах созыва совета, о том, кто был его участниками, и как принятое решение повлияло на ход Отечественной войны 1812 года, вы узнаете, посетив Избу Военного совета.
На парковой территории располагаются обелиск с братской могилы 300 воинов-героев Отечественной войны 1812 года, павших в Бородинском сражении, бюст М.И.Кутузова и памятник М.И.Кутузову и славным сынам русского народа.
Билет: от 100р
Адрес: Кутузовский проспект, д. 38, стр. 2
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства.Единственный в России музей, объединивший в своей экспозиции произведения декоративно-прикладного искусства России XVIII–XX вв. Расположен в памятнике архитектуры – старинной усадьбе «Дом Остермана». Музей насчитывает более 120 тыс. экспонатов.Музей расположен в комплексе зданий – памятнике архитектуры конца XVIII–XX вв. По имени прежних владельцев эту старинную усадьбу называют Домом Остермана.Собрание музея сформировалось к 1999 г. в результате объединения коллекций Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Музея народного искусства, где хранились коллекции Кустарного музея (основан в 1885 г.) и материалов НИИ художественной промышленности.Территория музея – 2,0719 га – позволяет использование парковой зоны для осуществления музейных проектов, проведение массовых мероприятий – создания общественного пространства.
Адрес: ул. Делегатская, д. 3
Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей.Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей создан в 1991 году при активном участии потомков предпринимателей дореволюционной России: Морозовых, Рябушинских, Алексеевых, Губониных, Прохоровых, Гучковых, Рукавишниковых, Сытиных и других основателей российского капитализма. Основным организатором Музея является хранитель Музея Лев Николаевич Краснопевцев.В настоящее время Музей - негосударственный исследовательский, учебный и просветительский центр для предпринимателей, школьников, студентов и широких слоев населения по истории предпринимательства, меценатства и благотворительности. Музей рассказывает о мировоззрении, образе жизни, качествах, стратегиях дореволюционных предпринимателей, их огромном вкладе в развитие России.В фондах Музея хранится более 2500 подлинных экспонатов: фотографий, портретов, документов, личных вещей, являющихся памятниками деятельности создателей российской промышленности, торговли, финансовой системы. Музей располагает значительным научно-вспомогательным фондом (около 2500 тыс. ед.), включающим копии материалов, подлинники которых хранятся в семьях потомков купеческих семей и в частных коллекциях.В Музее формируется библиотечный тематический фонд. В настоящее время он насчитает более 3000 единиц и является доступным для посетителей Музея.Изначально вход был бесплатным, но с середины 2010-х годов было введено платное посещение из-за нехватки средств на содержание.В 2015 году музей столкнулся с финансовыми трудностями, что поставило его на грань закрытия.Директор музея Елена Калмыкова обратилась за помощью к общественности, и фонд Дмитрия Зимина «Московское время» частично погасил задолженность.С 2018 года музей работает при поддержке Фонда развития созидательного предпринимательства «Дело во имя веры».Музей расположен в старой части Москвы на Донской улице в здании XIX века, принадлежащем известному московскому предпринимателю и благотворителю Ивану Григорьевичу Простякову.
Адрес: ул. Донская, д 9
Музее Времени и Часов
Ну и напоследок расскажу о еще одном музее. Это «Музей Времени и Часов» представляет собой совместный проект компании AllTime, фонда «Часовое наследие» и Национальной ассоциации часовщиков. Находится он на 3-м этаже жилого здания на ул. Русаковской, д.1Основная цель музея — сохранить традиции российского часового искусства и способствовать развитию этой отрасли в стране.Экспозиция включает постоянно обновляющиеся выставки часов, собранных от ведущих российских коллекционеров, и охватывает историю часового дела в России от древности до наших дней.Среди уникальных экспонатов можно увидеть часы, изготовленные в 1794 году на фабрике Петра Нордштейна — одной из первых часовых мастерских, созданных по указу Екатерины II, а также изделия известных торговых домов, таких как Павел Буре и Генри Мозер.Важная часть коллекции посвящена советской часовой промышленности с момента её основания в 1920-х годах до распада СССР в 1991 году, включая продукцию всех ключевых советских часовых заводов.Посещение бесплатное
Ну и на сегодня, пожалуй все.
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