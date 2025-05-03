Некоторые музеи Москвы, ч.17

Галерея Александра Шилова Галерея Александра Шилова была основана в 1996 году на основе коллекции живописных и графических работ, переданных художником Александром Шиловым в дар России.

Торжественное открытие состоялось 31 мая 1997 года. Одно из зданий галереи размещается на месте постройки начала XIX века, использовавшегося Московской дворцовой конторой.



В 2003 году было построено новое здание по проекту архитектора Михаила Посохина, которое стало частью единого архитектурного комплекса с особняком 1829 года.

В 2010 году завершилась реконструкция всех корпусов галереи, сформировавшего единый ансамбль. Московская государственная картинная галерея Народного художника СССР А. Шилова, расположенная в здании старинного особняка, открыла свои двери посетителям в 1997 году. Галерея была названа в честь художника А. Шилова еще в годы его жизни. Такое явление крайне редко и говорит о небывалом уровне мастерства художника. Очереди на выставки Александра Шилова тянулись на несколько километров, а восхищению зрителей не было предела. Преданные поклонники художника хотели иметь постоянную возможность наблюдать его работы. Их многочисленные просьбы и привели к открытию галереи в мае 1997 года. Александр Шилов принял решение безвозмездно подарить свыше 350 своих произведений столице и торжественно пообещал каждый год увеличивать коллекцию Московской государственной галереи. На сегодняшний день постоянная экспозиция Московской государственной картинной галереи Народного художника СССР А. Шилова приближается к отметке в тысячу работ. Из-за увеличения фонда картин в 2003 году было принято решение о возведение нового здания галереи. Новое здание, построенное по проекту архитектора М. Н. Посохина, составило единый комплекс со старинным особняком Московской государственной галереи. Творчество А. Шилова — настоящее явление в сфере современного изобразительного искусства. Его работы сочетают в себе мастерство художника высочайшего класса и частичку души простого русского человека. Билет: от 120р

ул. Знаменка, 3, Москва

Галерея Ильи Глазунова. Галерея Ильи Глазунова находится в здании построенном в 1812 году, которое изначально принадлежало роду Нарышкиных.

В дальнейшем особняк оказался в собственности княжны Марии Петровны Оболенской, а затем полковника Сергея Трубецкого.

После Октябрьской революции в здании были созданы квартиры, которые снимали известные личности.

С 1968 года в этом доме функционировал Дом науки и техники с кинотеатром. В 1997 году, приурочивая к 850-летию Москвы, художник Илья Глазунов подарил городу более 300 своих произведений, что стало основой для создания музея. В результате правительство Москвы выделило это здание для галереи, которая была открыта 31 августа 2004 года. Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова – один из ведущих музеев Москвы, расположенный в историческом центре города. В экспозиции галереи представлено свыше 700 картин всемирно известного художника. Уникальность Галереи – это огромный мир образов, созданный художником в течение второй половины ХХ – начала XXI вв.: монументальные полотна, исторические картины, иллюстрации к произведениям русской классической литературы, многочисленные портреты, образы цикла «Город». Глазунов был награжден огромным числом званий художественных академий разных стран, имеет награды ЮНЕСКО за вклад в развитие культуры. Его работы пронизаны символизмом, включают элементы монументальной живописи. К 850-летию Москвы Глазунов отдал в дар Москве большую коллекцию работ и собрание старинных икон, которые он в свое время спас от уничтожения. Так и появилась галерея, расположенная в старинном здании рядом с храмом Христа Спасителя. В музее находятся более семисот картин, старейшие иконы и мебель в неорусском стиле. Помимо живописных и графических произведений Ильи Сергеевича Глазунова в галерее на цокольном этаже представлена новая расширенная фотовыставка, которая охватывает важнейшие этапы жизненного и творческого пути художника. Некоторые из представленных снимков ранее не публиковались и экспонируются впервые. Хронология отраженных на выставке событий берет начало на страницах родословной И.С. Глазунова. Семья художника, круг его общения, жизненные испытания, поездки по России и миру, его знаменитые выставки, счастье признания зрителем составляли основу его творческого вдохновения. На основе воспоминаний и его личных размышлений были изданы историко-автобиографический труд «Россия Распятая», множество альбомов и каталогов выставок.

Экспозиция музея основана на личном собрании Ильи Глазунова. Коллекция художника признана одной из лучших по мнению специалистов. Многие памятники отечественной культуры, например древние иконы или царские портреты, сохранились и были спасены от уничтожения только благодаря ему. Собрание предметов искусства формировалось с 1950-х годов. Экспонаты отдела Музея сословий в галерее Глазунова Адрес: ул. Волхонка, д. 13

Музей имени Андрея Рублева Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева основан в 1947г. на территории полностью разоренного Спасо-Андроникова монастыря. Именно в этом месте находится погребение выдающегося иконописца Андрея Рублева. Для посетителей собранная экспозиция открылась только в 1960г. в восстановленном белокаменном соборе. В музее собраны произведения, авторами которых считаются ученики Андрея Рублева и Дионисия, иконы, написанные мастерами Оружейной палаты, а также множество икон неизвестного авторства. Поисковая и реставрационная деятельность остается одним из главных направлений деятельности. Музей проводит различные мастер-классы, выездные творческие занятия, лекции, интерактивные программы и реализует образовательные проекты для детей. Место: Андроньевская площадь, д. 10

О Музее парка Патриот многие уже слышали. А вот о том, что можно полетать на истребителе и управлять боевым кораблем в Москве можно в парке Патриот знают не многие. На Музейной площадке №1 Парка Патриот вас ждет уникальная коллекция бронетехники. А в игровом комплексе вы сможете полетать на МиГ-29, управлять вертолетом и танком, выйти в море на боевом корабле и даже погонять на КАМАЗе. Билет от 500 руб

Коломенская, дом 12

Музей «Кутузовская изба». Музей «Кутузовская изба» посвящён памяти военного совета 1812 года, который прошёл в деревне Фили в доме крестьянина Фролова. 13 сентября в этом доме Кутузов и его генералы приняли судьбоносное решение о сдаче Москвы, что стало поворотным моментом в Отечественной войне 1812 года. Оригинальная изба сгорела в 1868 году, но была воссоздана в 1886 году по проекту инженера Литвинова и архитектора Струкова.

В 1887 году в ней открылся музей. Храм Михаила Архангела

Сегодня «Кутузовская изба» является частью историко-мемориального комплекса Отечественной войны 1812 года на Кутузовском проспекте. Центром комплекса стал открытый в 1962 году Музей-панорама «Бородинская битва». Музей «Кутузовская изба» знакомит с историей одного события Отечественной войны 1812 года – Военного совета в Филях. Вы попадете в крестьянский дом с образами в красном углу, с настоящей русской печкой и крестьянской утварью. В тот самый день, 13 сентября 1812 года, когда русские военачальники собрались на заседание Военного совета и решили отдать Москву французам без боя. Это решение было трудным, но необходимым. О причинах созыва совета, о том, кто был его участниками, и как принятое решение повлияло на ход Отечественной войны 1812 года, вы узнаете, посетив Избу Военного совета.

На парковой территории располагаются обелиск с братской могилы 300 воинов-героев Отечественной войны 1812 года, павших в Бородинском сражении, бюст М.И.Кутузова и памятник М.И.Кутузову и славным сынам русского народа.

Билет: от 100р

Адрес: Кутузовский проспект, д. 38, стр. 2

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Единственный в России музей, объединивший в своей экспозиции произведения декоративно-прикладного искусства России XVIII–XX вв. Расположен в памятнике архитектуры – старинной усадьбе «Дом Остермана». Музей насчитывает более 120 тыс. экспонатов. Музей расположен в комплексе зданий – памятнике архитектуры конца XVIII–XX вв. По имени прежних владельцев эту старинную усадьбу называют Домом Остермана. Собрание музея сформировалось к 1999 г. в результате объединения коллекций Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, Музея народного искусства, где хранились коллекции Кустарного музея (основан в 1885 г.) и материалов НИИ художественной промышленности. Территория музея – 2,0719 га – позволяет использование парковой зоны для осуществления музейных проектов, проведение массовых мероприятий – создания общественного пространства.

Адрес: ул. Делегатская, д. 3

Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей создан в 1991 году при активном участии потомков предпринимателей дореволюционной России: Морозовых, Рябушинских, Алексеевых, Губониных, Прохоровых, Гучковых, Рукавишниковых, Сытиных и других основателей российского капитализма. Основным организатором Музея является хранитель Музея Лев Николаевич Краснопевцев. В настоящее время Музей - негосударственный исследовательский, учебный и просветительский центр для предпринимателей, школьников, студентов и широких слоев населения по истории предпринимательства, меценатства и благотворительности. Музей рассказывает о мировоззрении, образе жизни, качествах, стратегиях дореволюционных предпринимателей, их огромном вкладе в развитие России. В фондах Музея хранится более 2500 подлинных экспонатов: фотографий, портретов, документов, личных вещей, являющихся памятниками деятельности создателей российской промышленности, торговли, финансовой системы. Музей располагает значительным научно-вспомогательным фондом (около 2500 тыс. ед.), включающим копии материалов, подлинники которых хранятся в семьях потомков купеческих семей и в частных коллекциях. В Музее формируется библиотечный тематический фонд. В настоящее время он насчитает более 3000 единиц и является доступным для посетителей Музея. Изначально вход был бесплатным, но с середины 2010-х годов было введено платное посещение из-за нехватки средств на содержание. В 2015 году музей столкнулся с финансовыми трудностями, что поставило его на грань закрытия. Директор музея Елена Калмыкова обратилась за помощью к общественности, и фонд Дмитрия Зимина «Московское время» частично погасил задолженность. С 2018 года музей работает при поддержке Фонда развития созидательного предпринимательства «Дело во имя веры». Музей расположен в старой части Москвы на Донской улице в здании XIX века, принадлежащем известному московскому предпринимателю и благотворителю Ивану Григорьевичу Простякову.

Адрес: ул. Донская, д 9

Музее Времени и Часов

Ну и напоследок расскажу о еще одном музее. Это «Музей Времени и Часов» представляет собой совместный проект компании AllTime, фонда «Часовое наследие» и Национальной ассоциации часовщиков. Находится он на 3-м этаже жилого здания на ул. Русаковской, д.1 Основная цель музея — сохранить традиции российского часового искусства и способствовать развитию этой отрасли в стране. Экспозиция включает постоянно обновляющиеся выставки часов, собранных от ведущих российских коллекционеров, и охватывает историю часового дела в России от древности до наших дней. Среди уникальных экспонатов можно увидеть часы, изготовленные в 1794 году на фабрике Петра Нордштейна — одной из первых часовых мастерских, созданных по указу Екатерины II, а также изделия известных торговых домов, таких как Павел Буре и Генри Мозер. Важная часть коллекции посвящена советской часовой промышленности с момента её основания в 1920-х годах до распада СССР в 1991 году, включая продукцию всех ключевых советских часовых заводов. Посещение бесплатное

Ну и на сегодня, пожалуй все.

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