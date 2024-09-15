Некоторые музеи Москвы, ч.12

Палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова РАН Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова РАН — московский музей, один из крупнейших естественно-исторических музеев мира. Был основан в 1937 году, с 1966 года назван в честь зоолога и палеонтолога Юрия Орлова. Музей является частью Палеонтологического института имени А.

А. Борисяка. Четыре экспозиционные зоны музея, включающие в себя шесть залов, посвящены эволюции органического мира на Земле. Билет: от 200р

Профсоюзная ул., 123, Москва

Дом А. Ф. Лосева Библиотека «Дом А. Ф. Лосева» — единственная в России публичная специализированная библиотека философского направления. Это также научный, образовательный и просветительский центр. В библиотеке есть общий и научный (Лосевский) читальные залы, а также сектор по изучению наследия А. Ф. Лосева и культурно-просветительской работе. Основой фонда библиотеки стала часть книжной коллекции А. Ф. Лосева — десять тысяч единиц наименований. Библиотека была создана и организована с учётом приоритетного использования телекоммуникационно-компьютерных технологий, глобального внедрения сетевых коммуникаций и изменения форматов хранения данных.Билет от 100р

ул. Арбат, 33, Москва

Дурасовская оранжерея Оранжерея Дурасова — большая оранжерея в подмосковной усадьбе Николая Дурасова «Люблино».

В оранжерее выращивали редкие породы фруктовых деревьев и декоративных растений. В центре большого зала стояло большое померанцевое дерево. Ему было более ста лет, оно было вывезено из-за границы графом Шереметевым и ценилось знатоками в 12 тысяч рублей. Около него полукругом располагались ещё шесть померанцевых деревьев. В других залах росли деревья из Америки, Монголии и других стран.

В зимнее время, вне сезона, Дурасов устраивал свои обеды в оранжерее. Здание оранжереи сгорело в 1920-х годах, но было частично восстановлено в 1985 году по сохранившимся фотоматериалам.

Ейская ул., 1/10, Москва

Флигель театральной школы Двухэтажное каменное здание входит в ансамбль музея-усадьбы XVIII-XIX веков Люблино и является памятником архитектуры. Оно было построено рядом с оранжереей Дурасова в 1801-1806 годах архитекторами Р.Р. Казаковым и И.В. Еготовым для дворянских детей, чьи семьи разорились или потеряли кормильца.

В конце XIX века, после продажи имения купцам Конону Голофтееву и Петру Рахманинову, здание пансиона, как и другие постройки усадебного ансамбля, превратили в летнюю дачу и стали сдавать в аренду. Летом 1866 года на даче жил писатель Федор Михайлович Достоевский – он гостил у сестры Веры, семья которой снимала этот дом. Здесь прозаик работал над пятой главой «Преступления и наказания», планом романа «Игрок», а также задумал повесть «Вечный муж». Сегодня это выставочная площадка. На территории этого здания проходят разные выставки.

Летняя ул., 8/2с1, Москва

Ну и сама усадьба.Построивший ее Дурасов был одним из богатейших людей своего времени. Свое огромное состояние он получил от матери - Аграфены Ивановны Мясниковой - наследницы уральских заводов Твердышевых-Мясниковых, владевших 11 металлургическими заводами и многочисленными селениями в разных губерниях. Благодаря своим обширным родственным связям с Козицкими, Белосельскими-Белозерскими, Толстыми, Лавалями, Пашковыми и другими знатными фамилиями, Николай Алексеевич принадлежал к кругу родовой аристократии.



Имея опыт усадебной жизни в Никольском-на-Черемшане, Н.А. Дурасов получил возможность возвести приобретенную усадьбу "с нуля" и устроить ее по своему вкусу. Она задумывалась как модная по тому времени подмосковная увеселительная усадьба. Ее проектировали и строили в стиле зрелого классицизма в 1801-1806 годах известные московские архитекторы Р.Р. Казаков и И.В. Еготов. Росписи дворца выполнял итальянский художник Доменико Скотти. После войны дворец Н.А. Дурасова был отремонтирован, и в нем разместился Институт океанологии АН СССР. В 1950-х годах здание отреставрировали по проекту архитекторов О.М. Сотниковой и Л.С. Сахаровой. Живопись и интерьеров была восстановлена под руководством художника-реставратора Е.П. Авилова. В 1997 году из дворца был выведен Институт океанологии, который до сих пор находится в лабораторном корпусе, построенном вблизи дворца. В 2001-2004 годах была проведена научная реставрация. Постановлением Правительства Москвы от 13 декабря 2005 года усадьба Люблино была передана Московскому государственному объединенному музею-заповеднику. Фото внутреннего убранства Евгении Зайцевой.

Центр современного искусства "Винзавод" История фабрики начинается в начале XIX века, когда на территории усадьбы княгини Екатерины Волконской купец второй гильдии Фридрих Даниельсон открыл пивоваренную фабрику.

В 1889 году купцами Травниковыми здесь был основан Московский комбинат виноградных и десертных вин, который выпускал собственную продукцию из плодов и ягод и разливал виноградные вина, привезённые из Крыма и с Кавказа. В советское время комбинат расширил ассортимент выпускаемых вин: в течение года производилось до 170 наименований ординарных и марочных вин.

В конце XX века комбинат закрыл производство, и в 2007 году на территории завода открылся Центр современного искусства «Винзавод». Билет: от 100р

4-й Сыромятнический пер., 1/8с6, Москва

«Нехорошая квартира» Известная по роману «Мастер и Маргарита» «нехорошая квартира», в которой жил Воланд, имеет свой прототип. Это квартира самого Михаила Булгакова на Большой Садовой, 10. В наше время она работает как музей Булгакова. Это бывшая коммуналка с длинным коридором и комнатами по обе стороны, каждая из которых уникальна. «Первый московский кабинет», «Синий кабинет», «Редакция», «Кухня» — всё это экспозиции, отражающие быт Булгакова. В подъезде Булгаковской квартиры посетители оставляют рисунки, надписи и пожелания: стены пестрят ими на всех этажах. Считается, что каждое пожелание, написанное здесь, будет исполнено!

В конце 1920-х годов на Верхней Масловке началась реализация социального проекта для московской творческой интеллигенции: здесь планировалось построить Городок художников, где скульпторы и живописцы могли бы и жить, и творить в достаточно комфортных для того времени условиях. Идея поддержать художников была вполне разумная - советская власть уделяла большое внимание искусству (надо полагать, в первую очередь, пропагандистскому), а творческий люд после революции и гражданской войны жил бедно. Реализовать проект в полном объёме не удалось, но несколько домов-мастерских в стиле конструктивизма были построены и со временем стали культовым местом и для больших мастеров, и для молодых авторов. Хотя сами здания сейчас выглядят уже не так торжественно, как в лучшие годы, но внутри по-прежнему живут и работают художники. Вот несколько мемориальных табличек о знаменитых жильцах. Здесь работали десятки знаменитостей, в частности, на Масловке была написана картина Ю. Пименова «Новая Москва». Многие произведения искусства, экспонирующиеся в столичных музеях и выставочных залах, родились в мастерских на Верхней Масловке. В 2000 годы над городком нависла угроза сноса, но здания, имеющие мемориальную ценность, удалось отстоять. Годы берут своё, коммуникации приходят в негодность, но конкретные планы возможного ремонта или реконструкции пока не озвучены.

В 2019 году пришел черёд открытия частного музея в Москве под названием «Автомобили мира». Под одной крышей собрано более 150-ти автомобилей частных коллекционеров. Главная идея музея показать всё великолепие и разнообразие автомобильного мира в его развитии. Музей "Автомобили мира" на ул.Самокатной



Международный нумизматический клуб Музей Международного нумизматического клуба (МНК) был учрежден предпринимателем и меценатом Вагитом Алекперовым в 2015 году и располагается в отреставрированных палатах XVII века, принадлежавших Юсуповым-Зиновьевым. Сегодня собрание музея насчитывает порядка 5000 экспонатов, относящихся к различным культурам и эпохам - от Античности до наших дней. При создании экспозиций используются современные технологии: каждая витрина оборудована планшетами, применяется mapping, где с помощью проекционных инсталляций демонстрируется дополнительный иллюстративный материал. Дополняет образ изображения монет в 3D-пирамиде, а благодаря VR-очкам зрители окунутся в виртуальную реальность, особый мир династии Романовых. Вход от 300р

Большой Афанасьевский пер., 24, Москва

Российский музей леса В одном из центральных районов Москвы – Замоскворечье – расположился Российский музей леса. Обширные территории России покрыты лесом и являются важной составляющей лесного покрова нашей планеты. В экспозициях музея представлены лесные природные сообщества, растения и животные лесных местообитаний, история лесопользования и современное лесное хозяйство, история и современность лесной науки и лесного законодательства в России, лес в культуре и искусстве – словом лес во всех его проявлениях. Экспозиции и экскурсии музея рассчитаны на самый широкий круг посетителей. Главное направление работы музея – это содействие распространению в обществе знаний о лесе в диалектическом единстве прошлого, настоящего и будущего, утверждению чувства национальной ответственности за сохранение, восстановление лесов и рациональное использование лесных ресурсов. Вход от 100р

5-й Монетчиковский пер., 4, Москва