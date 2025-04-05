Некоторые музеи Москвы, ч.16

Музей Л.Н.Толстого

Дом-контора купцов Варгиных Дом-контора купцов Варгиных это флигель бывшей городской усадьбы, построенной в конце XVIII века. В 1871 году усадьбу приобрела Е.А. Баранова, а с 1885 года часть помещений сдавалась в аренду.

В 1920-е годы усадьба была переведена в коммунальные квартиры.

В советское время здание отреставрировали.

Здание является памятником архитектуры конца XVIII века (возведено в 1789-1795 гг.) и примечательно тем, что входило в ряд строений, одно из которых в 1857-1858 гг. снимал молодой Толстой, вернувшийся с Крымской войны. К тому времени он уже был известным писателем. Жизнь в Замоскворечье сблизила Толстого с А.Н. Островским, А.А. Фетом. Бывали у Толстого на Пятницкой М.Е. Салтыков-Щедрин, Б.Н. Чичерин, братья Аксаковы. Здесь писатель напряженно работал над «Казаками», рассказами «Погибший» («Альберт»), «Три смерти».

Билет: от 150р

Пятницкая ул., 12, стр. 1, Москва

Музей мебели

Дом усадьбы Аршеневского. Здание дома 13 по Таганской улице построено в эпоху классицизма и занимает достойное место в шестом альбоме М. Казакова, куда великий архитектор поместил «партикулярные строения», достойные внимания. Симметричный фасад с лаконичным декором говорит о том, что здание построено по всем канонам классической архитектуры. Это главный усадебный дом, построенный во владении Николая Яковлевича Аршеневского, известного екатерининского и павловского вельможи в 1790‑1800 годах и брата гражданского губернатора Москвы. До этого времени здесь стояли каменные палаты купцов Земсковых, которые можно датировать первой четвертью XVIII века. Помещения палат сохранились до нашего времени и занимают первый, полуподвальный этаж здания. От Земсковых дом перешел к рязанскому фабриканту Г.А. Ипатьеву.

Дом Аршеневского был рассчитан на две семьи, об этом говорит внутренняя планировка здания. Нерегулярное расположение комнат еще раз указывает на то, что дом был перестроен из более позднего строения. Центральную часть заднего фасада занимает длинная узкая комната с восемью окнами и 2 печами. В XVIII веке позади дома был разбит регулярный сад. Над средней частью здания возвышается мезонин, появившийся здесь после пожара 1812 года, когда домом владел купец Кузьма Сычков. С 1920 года это большая коммуналка. В 1990‑х годах в здании размещалась типография «Восход», дом находился в аварийном состоянии.

С 2000 года здание усадьбы занимает музей мебели. В сводчатых комнатах палат XVIII века до недавнего времени был ресторан. Сад Аршеневского вошел в состав территории детского парка им. Н.Н. Прямикова. Основой экспозиции музея стала частная коллекция старинной мебели реставратора и основателя фирмы «Смирвальд» Смирнова В. В. Коллекция собиралась с 1972 года. В руки талантливых реставраторов попадали разрушенные временем бесценные мебельные раритеты, которым искусные мастера давали вторую жизнь. С течением времени коллекция настолько выросла, что потребовалось несколько помещений. Музей интересен тем, что в залах воссозданы исторические интерьеры прошлых эпох. Здесь можно увидеть, как выглядела гостиная с камином, кабинет, будуар или спальня в богатых домах 18 и 19 веков. В одном из залов выставлена удивительная коллекция деревянных стульев, выполненная крепостными мастерами 17 века — от табурета до роскошного старинного кресла.

Адрес: Таганская ул., дом 13, строение 3

Музей эмоций Музей эмоций открывшийся в сентябре 2019 года, был создан художником Алексеем Сергиенко. Музей предлагает посетителям уникальное путешествие через семь основных эмоций: гнев, отвращение, влюблённость, удивление, страх, радость и вдохновение. Пространство музея представляет собой лабиринт из семи тематических залов, соединённых узкими коридорами, через которые нужно пройти, чтобы добраться до выхода. Экскурсоводы объясняют происхождение эмоций и способы управления ими. Миссия музея заключается в повышении эмоциональной грамотности и развитии эмоционального интеллекта у посетителей. Билет: от 400р

Нижний Сусальный пер., 5, стр. 18, Москва

Хлебозавод им. Зотова (№ 5) Хлебозавод имени В. П. Зотова, ранее известный как хлебозавод №5, был построен в 1931–1932 годах по проекту архитектора А.С. Никольского и инженера Г. Марсакова в стиле конструктивизм. Завод стал первым из пяти в СССР кольцевых хлебозаводов-автоматов, основанных на системе кольцевого конвейера, что позволило автоматизировать процесс выпекания хлеба. В 1968 году он был награждён Орденом Трудового Красного Знамени, а в 1978 году получил имя Василия Зотова, одного из организаторов массового строительства хлебозаводов в Москве. В 2006 году завод прекратил свою работу, а территория была продана под жилую застройку.

Основной производственный корпус был сохранён и передан на реконструкцию.

В ноябре 2022 года в здании открылся Центр изучения конструктивизма «Зотов», посвящённый исследованию этой архитектурной теории и её влияния на общество. Билет: от 300р

Ходынская ул., 2, стр. 1, Москва

Музей восстания машин Музей восстания машин, открытый в январе 2017 года, представляет скульптуры, созданные в стиле art recycle. Экспонаты музея изготовлены из металлических деталей старых механизмов, авто- и мототехники, а также из железного лома, ранее подлежащего утилизации. Первый подобный музей появился в Санкт-Петербурге в 2014 году, а в Москве открылся второй — в 2020 году. Скульптуры выполнены в натуральную величину, их объекты объединены тематическим космическим антуражем. Билет: от 1000р

Берсеневский пер., 2, стр. 1, Москва

Чего только нет на просторах Москвы. Вот еще один удивительный музей.

Музей Собаки Музей Собаки открытый в 2017 году по инициативе Марины Елькиной, Эльвиры Ялымовой и Ольги Курган, посвящён роли собак в российской истории. Экспозиция включает шесть залов: «Собаки на охоте», «Служебное собаководство», «Собаки в исследованиях Севера», «Собаки на войне», «Собаки в космосе» и «Собаки в цирке». В музее представлено более 5 тысяч экспонатов: картины, скульптуры, личные вещи, элементы амуниции, а также архивы, документы и предметы, связанные с известными учёными, кинологами и путешественниками. Билет: от 600р

Малая Калужская ул., 12, Москва

Российский музей леса Российский музей леса, открытый в 1998 году, был основан в честь 200-летия Лесного департамента России. Музей был размещён в специально построенном для него здании, реконструирующем ранее существовавший и утраченный при пожаре особняк XIX века. Музей позиционируется как естественнонаучный и многоплановый: биологический, исторический, этнографический, отраслевой. В экспозиции музея представлены разнообразные лесные экосистемы, растения и животные лесных территорий, а также история лесопользования, лесной науки и законодательства в России. Фонд музея насчитывает около 19000 единиц хранения, из них 5094 предметов основного фонда, экспозиционно-выставочная площадь составляет 580 м². Билет: от 200р

Основной целью музея является повышение осведомленности общества о значении лесов, их охране, восстановлении и рациональном использовании.

Билет: от 200р

5-й Монетчиковский пер., 4, Москва

Музей-квартира Мироновых-Менакера Музей-квартира семьи Мироновых и Менакера был создан в квартире, где с 1971 года жила актёрская семья. Здесь часто бывал Андрей Миронов, и после смерти его матери, Марии Мироновой, в 1999 году квартира стала музеем. В экспозиции представлено множество уникальных предметов, включая старинный рояль, антикварный буфет XIX века, коллекцию авторского фарфора и редкие иконы. В большой комнате стоит рояль, на котором играли известные артисты, включая Александра Менакера и Андрея Миронова. В кабинете Менакера можно увидеть его личные вещи, семейные фотографии, гримировальный столик и коллекцию шаржей и гравюр. В коридоре выставлены картины и сценические костюмы, среди которых костюм Фигаро, в котором Андрей Миронов выступал на сцене в последний раз.

Билет: от 450р (Временно не работает)

Малый Власьевский пер., 7, Москва

Государственный Музей Константина и Виктора Мельниковых Экспонатами музея являются архивы отца и сына Мельниковых, а также дом, спроектированный и построенный К.C. Мельниковым в 1927-29 годах в Кривоарбатском переулке в Москве. Два разновысоких цилиндра, на одну треть врезанные друг в друга, создают неповторимую объемно-пространственную композицию сооружения, известного во всем мире. В этом доме архитектор жил до последних дней. Главный экспонат музея - Дом Мельникова, является объектом культурного наследия федерального значения. В рамках экскурсии гости могут посетить все внутренние помещения памятника, включая мастерскую и террасу, ознакомиться с мемориальной обстановкой памятника, с аутентичной мебелью и другими личными вещами, принадлежавшими известному архитектору Константину Мельникову и его сыну, художнику-авангардисту Виктору Мельникову.

Кривоарбатский пер. 10

Третьяковская галерея продолжает показывать свою графическую коллекцию, листы и миниатюры из которой обычно хранятся в запасниках. Сегодня тут открылась выставка «Магия акварели» - работы XVIII – XX веков. В экспозиции более 300 акварелей - парадные портреты кисти Петра Соколова, листы из библейского цикла Александра Иванова, серии итальянских и испанских натурных работ Василия Сурикова, суровые Серафимы Михаила Врубеля, композиции Василия Кандинского, а также портретные миниатюры. Москва, Третьяковская галерея, залы 49-54. Выставка продлится до 18 мая 2025

Музей уникальных кукол Музей уникальных кукол был основан в 1996 году театральной художницей Юлией Вишневской. Всё началось с находки антикварной куклы, которую она реставрировала, решив заняться коллекционированием и восстановлением старинных игрушек. Вскоре её коллекция насчитывала более 2500 кукол. Музей, открытый с государственной поддержкой, стал одним из крупнейших в Европе собраний кукол прошлых веков. Экспонаты музея регулярно обновляются, и перед выставлением кукол реставрируют и одевают в одежду, соответствующую их эпохе. Билет: от 200р

ул. Покровка, 13, стр. 2, Москва

И на этой ноте пока завершу очередной обзор.

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