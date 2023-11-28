Некоторые музеи Москвы

Сегодня пройдемся по некоторым музеям, но не углубленно, а скорее ознакомительно.

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Здание построили в 1904 году. Его проект разработал архитектор Роман Клейн. 13 июня 1912 года музей открылся и стал называться Музеем изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете. Копии произведений мирового искусства заказывали в зарубежных мастерских, слепки для них делали с оригиналов. Копии некоторых произведений стали первыми в мире. В 1923 году музей вывели из подчинения университету. В 1932-м его переименовали в Государственный музей изобразительных искусств, а в 1937 году присвоили имя Александра Пушкина. В главном здании музея выставлены произведения античного, древнеегипетского, средневекового искусства, коллекция европейской живописи VIII–XVIII веков. Здесь можно увидеть копии древнегреческих статуй и работ Микеланджело, старинную керамику, картины Караваджо, Рубенса, Антониса ван Дейка и других знаменитых художников. И билет стоит недорого. 200 рублей.

Остафьево — бывшая загородная усадьба Вяземских-Шереметевых в селе Остафьево. Построена в конце XVIII века при князе Андрее Вяземском, предположительно по проекту зодчего Ивана Старова.

В настоящее время комплекс музея состоит из главного дома с двумя флигелями и парком площадью 21 га с хвойной и берёзовой рощей, липовой аллеей, прудом, памятниками Николаю Карамзину, Павлу и Петру Вяземским, Александру Пушкину и Василию Жуковскому. По данным «OpenEconomy», музей посещают более ста тысяч человек в год.

Музей-усадьба Остафьево: интерьер Музей-усадьба Остафьево: интерьер

Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей Музей создан в 1991 году при активном участии потомков предпринимателей дореволюционной России: Морозовых, Рябушинских, Алексеевых, Губониных, Прохоровых, Гучковых, Рукавишниковых, Сытиных и других основателей российского капитализма. Основным организатором Музея является хранитель Музея Лев Николаевич Краснопевцев. Музей рассказывает о мировоззрении, образе жизни, качествах, стратегиях дореволюционных предпринимателей, их огромном вкладе в развитие России. В фондах Музея хранится более 2500 подлинных экспонатов: фотографий, портретов, документов, личных вещей, являющихся памятниками деятельности создателей российской промышленности, торговли, финансовой системы. Музей располагает значительным научно-вспомогательным фондом (около 2500 тыс. ед.), включающим копии материалов, подлинники которых хранятся в семьях потомков купеческих семей и в частных коллекциях.

Билет от 300р

Ближняя дача Сталина Дача в Кунцево появилась в 1932 году после самоубийства жены Сталина Надежды Аллилуевой. Здесь Иосиф Виссарионович провел последние 20 лет своей жизни. Дачу называли также «Кунцевской», «Волынской» и «Зеленой» по цвету дома. Путь от Кремля занимал всего 14 минут. Первый одноэтажный дом по проекту М.И. Мержанова построили в 1934 году. Сталин нередко сам приезжал на стройку, высказывал пожелания. Позднее дом еще много раз перестраивали по приказу Иосифа Виссарионовича: то ему не хватало солнца, то нужна была тенистая терраса, то пристраивали второй этаж, то большой зал, где потом принимали китайскую делегацию во главе с Мао Цзэдуном. Окружающий дачу забор сложен из обыкновенных досок, но защита была на высшем уровне: высота ограды 5 метров, есть дополнительный внутренний забор, 6 постов с телефонами. Для повышения безопасности высадили 70 000 деревьев и насыпали холмы что бы дом не был просматриваемым с дороги.

Цены на прогулки с экскурсоводом от 700 р

Дом Гоголя Единственное учреждение в России, посвященное жизни великого писателя. Музей открылся в 2005г., находится он в доме Талызина на Никитском бульваре, где писатель проживал с 1847г. Во дворе мемориально-литературного музея также установлен памятник Н.В. Гоголю. Напротив музея - дом, где писатель прожил последние три года своей жизни. Гоголь поселился здесь по приглашению графской четы Толстых. Известно, что его посещали: Тургенев, Шевырев, Аксаков и другие. В настоящее время, кроме музейных экспозиций в доме Гоголя работает библиотека, создана отдельная выставочная площадка «Новое крыло». Библиотечный фонд дома Гоголя содержит более 250000 томов, заведение активно посещают студенты гуманитарных специальностей. В здании периодически проводятся лекции, камерные концерты и спектакли.

Дача Бориса Пастернака Один из самых известных литературных музеев Московской области. Долгое время дачная усадьба, где Пастернак провел большую часть своей жизни, сохранялась родственниками. Но в 1990г., в день столетия писателя, был создан музей, ставший частью Государственного литературного музея. В доме Пастернак жил с 1939 по 1960 гг. и написал свои самые знаменитые произведения - роман «Доктор Живаго» и цикл стихотворений «Переделкино». Музей хранит предметы быта писателя, мебель, детали интерьера, которые в точности передают атмосферу эпохи середины XX столетия. Для посетителей проводятся экскурсии - познавательные и развлекательные в виде театрализованных игр и квестов. Дом расположен в центре огромного парка, пейзажи здесь получаются одними из самых красочных. Многие посетители совершают неспешные прогулки по окрестностям усадьбы, наслаждаясь тишиной леса и красотой природы. Место: МО, ул. Павленко, 3, посёлок ДСК Мичуринец

Дом-музей М.Н. Ермоловой В музее удивительным образом сочетаются черты классицизма конца XVIII века и модерна рубежа XIX–XX веков. Здесь всегда бережно хранились традиции. После приобретения дома М. Н. Ермолова и ее супруг, известный адвокат Н. П. Шубинский, не меняли ни обстановки, ни цвета стен. И по сей день – в духе моды XVIII столетия – сохраняются разноцветные комнаты: и желтая, и зеленая гостиные, и блестящий белый зал, где художник В. А. Серов писал знаменитый ермоловский портрет. Дом-музей М. Н. Ермоловой – место театральное. Здесь хранятся старинные афиши спектаклей, театральная бутафория, эскизы костюмов и подлинные костюмы. В одном из них Ермолова играла свою легендарную Жанну д’Арк, а в другом читала пламенные стихи Н. А. Некрасова перед восторженной студенческой аудиторией. Билет от 300р

Особняк купца Носова.

"История дома" Носов хотел построить современный дом небольших размеров, в котором в первую очередь было бы комфортно жить. Кроме того, к тому моменту уже появились особняки Морозовой и Рябушинского — важнейшие памятники модерна — поэтому купцу было важно не отставать от своих коллег в прогрессивности. Поначалу его привлёк концепт американского коттеджа, увиденный в журнале Scientific American. Носов обратился со своим запросом к Льву Кекушеву, популярному московскому архитектору, и в феврале 1903 года закончилась работа над первым эскизом здания. Он сильно отличался от того, что мы видим сейчас: это был особняк в стиле королевы Анны с шатровой башней, островерхими щипцами и фахверковым декором. Через месяц от проекта отказались. Кекушев сделал выбор в пользу бельгийского модерна с его волнистыми линиями, ассиметричными планировками и акцентом на удобстве жильцов. Носов одобрил новый эскиз, и в апреле 1903-го началось строительство. "Строительство" Было решено строить дом из дерева. Носов считал, что этот материал очищает воздух и обладает целебными свойствами. А ещё на работу с ним ушло бы меньше времени. Брус уложили вертикально, покрыли шерстяными отходами с фабрики для лучшей теплоизоляции, а затем обшили досками и заштукатурили. Так и не скажешь, что здание полностью из дерева. Полуподвал, однако, решили делать из камня. Одним из главных требований к зданию было удобство проживания, поэтому к дому подвели все коммунальные новинки: водопровод, отопление, электричество, канализацию и телефонную линию. Чтобы отапливать дом зимой, на цокольном этаже поставили десять котлов. Нагретый ими воздух фильтровался с помощью табачного листа и морских водорослей и подавался в комнаты. Внутри также оборудовали приточно-вытяжную вентиляцию. Дом был готов в декабре 1903 года — на строительство ушло всего восемь месяцев. После октябрьской революции особняк национализировали; семью Носова выселили в 1918 году. В советское время в нём в располагались детские ясли, общежитие рабочих ткацкой фабрики, НИИ «Шерсть». За советское время были утрачены деревянные детали отделки, застеклены изначально открытые веранды и балкон, снесены веранда и крыльцо с южной стороны, сооружена одноэтажная пристройка к северо-восточному крыльцу, устроены санузлы в подвале. В 1989 году дом передали Государственной республиканской юношеской библиотеке. В 1991 году начали реставрацию здания, которая длилась с перерывами до 2009 года. По словам М. В. Нащокиной, замена наружного деревянного декора особняка в ходе реставрации была проведена «с обидно низким качеством, серьёзно снизившим общее впечатление от постройки, ведь работа Кекушева с деревом всегда отличалась как раз обратным — высочайшим качеством отделки». Первоначальная металлическая ограда участка со стороны улицы с декором в виде виноградной лозы не сохранилась; ныне здание окружает новая ограда, выполненная в 1994 году по современным рисункам, стилизующим типичные для модерна изгибы линий. Ныне особняк Носова является филиалом Российской государственной библиотеки для молодёжи. В нём расположены подразделения библиотеки — Молодёжный историко-культурный центр «Особняк купца В. Д. Носова», нотно-музыкальный отдел и «Центр русского модерна». В особняке проходят кинопоказы, литературно-музыкальные вечера, концерты камерной музыки, выступают молодые исполнители; организуются художественные выставки, мастер-классы.

Экскурсия от 300р

Музейно-производственный комплекс "Паровозное депо Подмосковная" Является уникальным примером «живой» экспозиции, дающей незабываемую возможность детям, взрослым, а также всем неравнодушным к истории, технике и железнодорожному транспорту, окунуться в атмосферу начала ХХ века, почувствовать запах работающих паровозов, восхититься мощью паровых локомотивов и услышать протяжный сигнальный гудок. Станция была построена в 1901г., сейчас она не функционирует, с 2015г. там работает музей, где всё максимально сохранено и выглядит, как в начале ХХ века: водонапорная башня, кабинеты начальника станции и др, буфет, отделение для хранения багажа, сами поезда, депо. Архитектурный ансамбль числится в списках объектов культурного наследия железнодорожной инфраструктуры на территории Москвы. Место: 2-й Амбулаторный пр., 8А. Фото: Михаил Фридман

И последний музей на сегодня не совсем расподлолжен в самом городе, но весьма близко. Музей дуба, в усадьбе «Дары дуба» Тут вы узнаете, какие тайны скрывает дуб, услышите все о его свойствах и необычайных способностях, познакомитесь с забытыми традициями, легендами, сказками и попробуете звенигородский дубовый кофе из желудей с запахом ореха, солода и деревенской бани. Могучее дерево поделится с вами ароматным вкусом и здоровьем, обряды с дубом привлекут счастье и благополучие. А в заключение вы загадаете желание на самом длинном висячем мосту Подмосковья. Посетив усадьбу, можно прогуляться по старинным улицам села Каринское, дойти до Моста вздохов любви, увидеть живописные ландшафты окружающей природы. Музей находится в старинном доме села Каринское, основанного в 1358г., он один из шести домов пережил ВОВ. Бревенчатые стены, теплая русская печь, сувениры и поделки из дуба – все это делает посещение музея насыщенным и интересным. Место: МО, Одинцовский ГО, село Каринское, 25, Звенигород. Фото: Андрей Лиховод