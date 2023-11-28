Некоторые музеи Москвы

Сегодня пройдемся по некоторым музеям, но не углубленно, а скорее ознакомительно.
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. ПушкинаЗдание построили в 1904 году. Его проект разработал архитектор Роман Клейн.13 июня 1912 года музей открылся и стал называться Музеем изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете. Копии произведений мирового искусства заказывали в зарубежных мастерских, слепки для них делали с оригиналов. Копии некоторых произведений стали первыми в мире.В 1923 году музей вывели из подчинения университету. В 1932-м его переименовали в Государственный музей изобразительных искусств, а в 1937 году присвоили имя Александра Пушкина.В главном здании музея выставлены произведения античного, древнеегипетского, средневекового искусства, коллекция европейской живописи VIII–XVIII веков.Здесь можно увидеть копии древнегреческих статуй и работ Микеланджело, старинную керамику, картины Караваджо, Рубенса, Антониса ван Дейка и других знаменитых художников. И билет стоит недорого. 200 рублей.
Остафьево — бывшая загородная усадьба Вяземских-Шереметевых в селе Остафьево. Построена в конце XVIII века при князе Андрее Вяземском, предположительно по проекту зодчего Ивана Старова.
В настоящее время комплекс музея состоит из главного дома с двумя флигелями и парком площадью 21 га с хвойной и берёзовой рощей, липовой аллеей, прудом, памятниками Николаю Карамзину, Павлу и Петру Вяземским, Александру Пушкину и Василию Жуковскому. По данным «OpenEconomy», музей посещают более ста тысяч человек в год.
Музей-усадьба Остафьево: интерьерМузей-усадьба Остафьево: интерьер
Музей предпринимателей, меценатов и благотворителейМузей создан в 1991 году при активном участии потомков предпринимателей дореволюционной России: Морозовых, Рябушинских, Алексеевых, Губониных, Прохоровых, Гучковых, Рукавишниковых, Сытиных и других основателей российского капитализма. Основным организатором Музея является хранитель Музея Лев Николаевич Краснопевцев.Музей рассказывает о мировоззрении, образе жизни, качествах, стратегиях дореволюционных предпринимателей, их огромном вкладе в развитие России.В фондах Музея хранится более 2500 подлинных экспонатов: фотографий, портретов, документов, личных вещей, являющихся памятниками деятельности создателей российской промышленности, торговли, финансовой системы.Музей располагает значительным научно-вспомогательным фондом (около 2500 тыс. ед.), включающим копии материалов, подлинники которых хранятся в семьях потомков купеческих семей и в частных коллекциях.
Билет от 300р
Ближняя дача СталинаДача в Кунцево появилась в 1932 году после самоубийства жены Сталина Надежды Аллилуевой. Здесь Иосиф Виссарионович провел последние 20 лет своей жизни. Дачу называли также «Кунцевской», «Волынской» и «Зеленой» по цвету дома. Путь от Кремля занимал всего 14 минут. Первый одноэтажный дом по проекту М.И. Мержанова построили в 1934 году. Сталин нередко сам приезжал на стройку, высказывал пожелания. Позднее дом еще много раз перестраивали по приказу Иосифа Виссарионовича: то ему не хватало солнца, то нужна была тенистая терраса, то пристраивали второй этаж, то большой зал, где потом принимали китайскую делегацию во главе с Мао Цзэдуном.Окружающий дачу забор сложен из обыкновенных досок, но защита была на высшем уровне: высота ограды 5 метров, есть дополнительный внутренний забор, 6 постов с телефонами. Для повышения безопасности высадили 70 000 деревьев и насыпали холмы что бы дом не был просматриваемым с дороги.
Цены на прогулки с экскурсоводом от 700 р
Дом ГоголяЕдинственное учреждение в России, посвященное жизни великого писателя. Музей открылся в 2005г., находится он в доме Талызина на Никитском бульваре, где писатель проживал с 1847г. Во дворе мемориально-литературного музея также установлен памятник Н.В. Гоголю.Напротив музея - дом, где писатель прожил последние три года своей жизни. Гоголь поселился здесь по приглашению графской четы Толстых. Известно, что его посещали: Тургенев, Шевырев, Аксаков и другие. В настоящее время, кроме музейных экспозиций в доме Гоголя работает библиотека, создана отдельная выставочная площадка «Новое крыло». Библиотечный фонд дома Гоголя содержит более 250000 томов, заведение активно посещают студенты гуманитарных специальностей. В здании периодически проводятся лекции, камерные концерты и спектакли.
Дача Бориса ПастернакаОдин из самых известных литературных музеев Московской области. Долгое время дачная усадьба, где Пастернак провел большую часть своей жизни, сохранялась родственниками.Но в 1990г., в день столетия писателя, был создан музей, ставший частью Государственного литературного музея.В доме Пастернак жил с 1939 по 1960 гг. и написал свои самые знаменитые произведения - роман «Доктор Живаго» и цикл стихотворений «Переделкино». Музей хранит предметы быта писателя, мебель, детали интерьера, которые в точности передают атмосферу эпохи середины XX столетия.Для посетителей проводятся экскурсии - познавательные и развлекательные в виде театрализованных игр и квестов. Дом расположен в центре огромного парка, пейзажи здесь получаются одними из самых красочных. Многие посетители совершают неспешные прогулки по окрестностям усадьбы, наслаждаясь тишиной леса и красотой природы.Место: МО, ул. Павленко, 3, посёлок ДСК Мичуринец
Дом-музей М.Н. ЕрмоловойВ музее удивительным образом сочетаются черты классицизма конца XVIII века и модерна рубежа XIX–XX веков. Здесь всегда бережно хранились традиции. После приобретения дома М. Н. Ермолова и ее супруг, известный адвокат Н. П. Шубинский, не меняли ни обстановки, ни цвета стен. И по сей день – в духе моды XVIII столетия – сохраняются разноцветные комнаты: и желтая, и зеленая гостиные, и блестящий белый зал, где художник В. А. Серов писал знаменитый ермоловский портрет.Дом-музей М. Н. Ермоловой – место театральное. Здесь хранятся старинные афиши спектаклей, театральная бутафория, эскизы костюмов и подлинные костюмы. В одном из них Ермолова играла свою легендарную Жанну д’Арк, а в другом читала пламенные стихи Н. А. Некрасова перед восторженной студенческой аудиторией. Билет от 300р
Особняк купца Носова.
"История дома"Носов хотел построить современный дом небольших размеров, в котором в первую очередь было бы комфортно жить. Кроме того, к тому моменту уже появились особняки Морозовой и Рябушинского — важнейшие памятники модерна — поэтому купцу было важно не отставать от своих коллег в прогрессивности. Поначалу его привлёк концепт американского коттеджа, увиденный в журнале Scientific American. Носов обратился со своим запросом к Льву Кекушеву, популярному московскому архитектору, и в феврале 1903 года закончилась работа над первым эскизом здания. Он сильно отличался от того, что мы видим сейчас: это был особняк в стиле королевы Анны с шатровой башней, островерхими щипцами и фахверковым декором. Через месяц от проекта отказались. Кекушев сделал выбор в пользу бельгийского модерна с его волнистыми линиями, ассиметричными планировками и акцентом на удобстве жильцов. Носов одобрил новый эскиз, и в апреле 1903-го началось строительство."Строительство"Было решено строить дом из дерева. Носов считал, что этот материал очищает воздух и обладает целебными свойствами. А ещё на работу с ним ушло бы меньше времени. Брус уложили вертикально, покрыли шерстяными отходами с фабрики для лучшей теплоизоляции, а затем обшили досками и заштукатурили. Так и не скажешь, что здание полностью из дерева. Полуподвал, однако, решили делать из камня.Одним из главных требований к зданию было удобство проживания, поэтому к дому подвели все коммунальные новинки: водопровод, отопление, электричество, канализацию и телефонную линию. Чтобы отапливать дом зимой, на цокольном этаже поставили десять котлов. Нагретый ими воздух фильтровался с помощью табачного листа и морских водорослей и подавался в комнаты. Внутри также оборудовали приточно-вытяжную вентиляцию. Дом был готов в декабре 1903 года — на строительство ушло всего восемь месяцев.После октябрьской революции особняк национализировали; семью Носова выселили в 1918 году. В советское время в нём в располагались детские ясли, общежитие рабочих ткацкой фабрики, НИИ «Шерсть». За советское время были утрачены деревянные детали отделки, застеклены изначально открытые веранды и балкон, снесены веранда и крыльцо с южной стороны, сооружена одноэтажная пристройка к северо-восточному крыльцу, устроены санузлы в подвале.В 1989 году дом передали Государственной республиканской юношеской библиотеке. В 1991 году начали реставрацию здания, которая длилась с перерывами до 2009 года. По словам М. В. Нащокиной, замена наружного деревянного декора особняка в ходе реставрации была проведена «с обидно низким качеством, серьёзно снизившим общее впечатление от постройки, ведь работа Кекушева с деревом всегда отличалась как раз обратным — высочайшим качеством отделки».Первоначальная металлическая ограда участка со стороны улицы с декором в виде виноградной лозы не сохранилась; ныне здание окружает новая ограда, выполненная в 1994 году по современным рисункам, стилизующим типичные для модерна изгибы линий.Ныне особняк Носова является филиалом Российской государственной библиотеки для молодёжи. В нём расположены подразделения библиотеки — Молодёжный историко-культурный центр «Особняк купца В. Д. Носова», нотно-музыкальный отдел и «Центр русского модерна». В особняке проходят кинопоказы, литературно-музыкальные вечера, концерты камерной музыки, выступают молодые исполнители; организуются художественные выставки, мастер-классы.
Экскурсия от 300р
Музейно-производственный комплекс "Паровозное депо Подмосковная"Является уникальным примером «живой» экспозиции, дающей незабываемую возможность детям, взрослым, а также всем неравнодушным к истории, технике и железнодорожному транспорту, окунуться в атмосферу начала ХХ века, почувствовать запах работающих паровозов, восхититься мощью паровых локомотивов и услышать протяжный сигнальный гудок.Станция была построена в 1901г., сейчас она не функционирует, с 2015г. там работает музей, где всё максимально сохранено и выглядит, как в начале ХХ века: водонапорная башня, кабинеты начальника станции и др, буфет, отделение для хранения багажа, сами поезда, депо. Архитектурный ансамбль числится в списках объектов культурного наследия железнодорожной инфраструктуры на территории Москвы.Место: 2-й Амбулаторный пр., 8А. Фото: Михаил Фридман
И последний музей на сегодня не совсем расподлолжен в самом городе, но весьма близко. Музей дуба, в усадьбе «Дары дуба»Тут вы узнаете, какие тайны скрывает дуб, услышите все о его свойствах и необычайных способностях, познакомитесь с забытыми традициями, легендами, сказками и попробуете звенигородский дубовый кофе из желудей с запахом ореха, солода и деревенской бани.Могучее дерево поделится с вами ароматным вкусом и здоровьем, обряды с дубом привлекут счастье и благополучие.А в заключение вы загадаете желание на самом длинном висячем мосту Подмосковья. Посетив усадьбу, можно прогуляться по старинным улицам села Каринское, дойти до Моста вздохов любви, увидеть живописные ландшафты окружающей природы.Музей находится в старинном доме села Каринское, основанного в 1358г., он один из шести домов пережил ВОВ. Бревенчатые стены, теплая русская печь, сувениры и поделки из дуба – все это делает посещение музея насыщенным и интересным.Место: МО, Одинцовский ГО, село Каринское, 25, Звенигород. Фото: Андрей Лиховод
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