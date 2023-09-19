Дзержинского поставили в СВР, а на Лубянке побоялись

Почему власти решились «реабилитировать» Железного Феликса?

На фото: макет памятника В.Э. Дзержинскому в мастерской скульптора Владимира Иванова. (Фото: Владимир Гердо/ТАСС)

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Анатолий Несмиян, Денис Парфенов, Дмитрий Еловский, Игорь Пыхалов

В штаб-квартире Службы внешней разведки России установили памятник Феликсу Дзержинскому. Это уменьшенная копия монумента работы скульптора Евгения Вучетича, который с 1958 по 1991 годы стоял на Лубянской площади и был демонтирован в ходе либеральной революции.

«Он [Дзержинский] остался до конца верен своим идеалам добра и справедливости», — отметил глава СВР Сергей Нарышкин . Кроме того, он обратил внимание, что голова Железного Феликса обращена на северо-запад в сторону Польши и Прибалтики, откуда исходит угроза для России.

«Наиважнейшие службы чтят своих основателей. Государевы люди! Но чтоб вернуть на место памятник Дзержинскому ( Сталину и т. д.) — даже у этих служб не хватает сил. Поэтому они открывают памятники „для себя“. Вывод прост: либеральное лобби сильнее», — прокомментировал событие писатель и политик Захар Прилепин .

«На любом открытом голосовании россияне, конечно же, вернули бы и Дзержинского на место; и всех остальных тоже, — добавил он. — Но таких голосований пока дорогим россиянам не будет. „Нельзя раскалывать общество“. Ну и ладно. Жизнь долгая. История не кончается… Порадуемся вместе с разведчиками».

Напомним, в феврале 2021 года ряд общественных деятелей, включая Захара Прилепина и Александра Проханова , обратились в мэрию с просьбой вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому, так как он имеет историко-культурное значение. Однако, после голосования, имеющего явные признаки манипуляции общественным мнением, в мэрии отказались от памятника ради социального мира.

— Мы с самого начала, как только в центре Москвы снесли памятник рыцарю революции Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, выступали против этой вакханалии, — говорит депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов . — Долгие годы боролись против за возвращение этого монумента на Лубянскую площадь. Мало того, что это важно с идеологической точки зрения, но и чисто эстетически этот памятник «держал» собой всю площадь. Она сейчас откровенно пустует без него. На фото: директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин (в центре) на церемонии открытия памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ, 11 сентября 2023 года. (Фото: Пресс-бюро СВР России/ТАСС)

У нас есть понимание, что в силовых структурах, специальных службах к Дзержинскому относятся с большим уважением. Это абсолютно обосновано, заслужено, потому что он — основатель и действительно по своим личным качествам был человеком фактически безупречным. И то, что сейчас там взяли на себя смелость на фоне всех происходящих событий поставить ему памятник, делает честь нашим коллегам.

Это определенное отражение веяний эпохи. Всем здравомыслящим людям, думаю, уже понятно значение тех практик управления, которые были в советское время, тех символов, образцов для подражания, которые являли собой многие лидеры советского государства и системы, которая доказала свою эффективность и в мировую войну и в холодную. Будем надеяться, что таких моментов станет больше.

«СП»: Стоит ждать смены курса?

— Переоценивать значение этого события не надо. Это никакой не символ левого поворота во власти. У нас в стране, мы знаем, и мавзолей Ленина драпируют во время военных парадов, и некоторые губернаторы, вроде Дегтярева в Хабаровском крае, драпируют памятники Ленину прямо на центральных площадях. Так что наши власти не брали на вооружение коммунистические идеалы. Но они вынуждены прислониться к авторитету и величию той эпохи.

Историк Игорь Пыхалов указал на необходимость соответствовать историческим прототипам.

— Дзержинский создал и возглавлял ВЧК, которая разведкой не занималась. Но потом, когда она была преобразована в ОГПУ, там был создан иностранный отдел. Потом был НКВД, а затем КГБ, которые тоже занимались внешней разведкой. Получается в СВР, действительно, его преемники.

Установка памятника Дзержинскому подтверждает, что наши власти пытаются приватизировать многое из советского наследия. И чем дольше длится СВО, тем во все большей степени в нашей жизни восстанавливаются приметы прошлого. И это совершенно правильно, врагов в стране хватает.

Хорошо помню, как всего несколько лет назад в петербургском метро широко рекламировали игру на бирже как легкий способ заработка для молодежи, которая не хочет напрягаться, а лишь отдыхать, загорать, сидя в шезлонге. А теперь везде реклама армейской службы и труда на заводах.

Здесь мы видим реализацию знаменитого кредо Ницше о том, что «благо войны оправдывает любую цель». Совсем недавно я был убежден, что Россия при Путине обречена на медленную смерть, а при либеральной оппозиции — на быструю. Но теперь, судя по Дзержинскому, у нас появился шанс.

«СП»: Памятник — лишь символ, многое предстоит сделать…

— Пока это несколько напоминает карго-культ туземцев Океании, которые строили деревянные самолеты в надежде завлечь обратно американских военных, покинувших их острова после Второй мировой войны, при которых им сытно жилось. Памятник Дзержинскому такой же культ?

Надо понимать, что одного только памятника недостаточно, чтобы создать мощную страну. Дзержинский и его люди трудились на благо СССР, не щадя своего здоровья. И умер основатель ВЧК прямо на совещании от сердечного приступа. Спрашивал он с лентяев и саботажников строго.

Подозреваю, что, будь во главе государства такие люди как Дзержинский, те, кто готовил СВО, ответили бы по всей строгости закона. Но у нас пока ничего подобного не наблюдается.

— Дзержинский был героем совершенно другой эпохи, — считает политолог Анатолий Несмиян. — Особенно странно это выглядит с учетом того, что российское руководство негативно отзывается о советском периоде. Но некоторые символы оттуда берутся. Например, 9 мая и теперь — Дзержинский.

Найти замену его фигуре за 30 лет так и не смогли. Видимо, больше некого брать. Все последующие герои ОГПУ, НКВД, КГБ были впоследствии развенчаны. Это свидетельство смыслового кризиса власти. Постоянное обращение к прошлому говорит только о том, что нет образа будущего.

Политический смысл сигнала, посылаемому СВР народу, пояснил политолог Дмитрий Еловский.

— Обращение к советскому прошлому требует аккуратности, так как оно оценивается разными слоями общества по-разному. Если такие обращения будут сочтены обществом искусственными и спекулятивными, это даст обратный эффект.

Пока лучше всего получается у Владимира Путина, который говорит об опыте СССР осторожно, но всегда с уважением. При этом раньше он позволял себе и критику. Например, политику Ленина на Украине.

Обращаясь к фигуре Дзержинского, руководители пытаются продлить жизнь своих ведомств в советское прошлое, чтобы укрепить их исторические позиции.