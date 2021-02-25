Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (голосование!!!)

На московском портале «Активный гражданин» открылся обещанный опрос:
https://ag.mos.ru/poll/10351?ref=81L5VdIOPz
Как и представлялось очевидным, организаторы имитации расстарались утопить суть дела в ритуальном словоблудии и тем самым запрограммировать «правильный результат».
Люди постарше помнят, что в позднем деградировавшем совке надо было обладать умением читать между строк и стряхивать лапшу с ушей. Этот навык сейчас очень пригодится.
Это на самом деле очень просто.
Неравнодушный гражданин! Не ведись на разводку. Не выбирай между Александром Невским и Феликсом Дзержинским. Они оба — наши. И оба одинаково чужды и враждебны пи@рам.
Знай, что на самом деле не стоит вопрос «кому бы поставить памятник на Лубянке?»
Вопрос стоит по-другому и очень просто:
Надо ли восстановить не Лубянке памятник Дзержинскому, незаконно снесённый в 1991 году?
Вот на этот вопрос и надо ответить. Ни на какой больше.
Голосование на портале «Активный гражданин» не ставит вопрос – восстановить исторический памятник, или слепить новый.
Там прогнозировавшийся выбор между героями:
«Кому из двух исторических деятелей можно поставить памятник: полководцу, великому князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому».
Когда пушистый хомячок отличается от крысы правильным пиаром.
Следим, победит ли РВИО и Салават Щербаков хороший вкус и Евгения Вучетича.
А вот как выглядит голосование на 14-30 25 февраля 2021:
Кто кому друг: на Дзержинском палятся явки и пароли.
То, что против возвращения Дзержинского вписалось само Би-Би-Си, — это говорит о том, что сама постановка вопроса действительно пугающая. Не только передовой Запад, но и их туземных верноподданных адептов. А именно: привилегированные майданные сословия в российском истеблишменте. Видать, расставание с привычным придворным гапоном их настолько расстроило, что они саморасчехляются стройными шеренгами.
***
Занятен вброс, что якобы существует политический заказ Кремля «Дзержинского не пущать» и, попросту говоря, сфальсифицировать итоги опроса, если те будут «неправильные».
Брехня это или так и есть, — по правде говоря, допускаем с одинаковой вероятностью. Потому что майданные сословия и так в Кремле и около, и с ними верховная власть демократично выстраивает «элитный консенсус». А уж Би-Би-Си — обязательный авторитетный партийный орган.
Это и есть обязательное условие майдана.
О чём и разъясняют подробно коллеги @odnako_s, — рекомендуем тем, кому не жалко для себя немножко здравого смысла:
И вот ещё про отчаянную попытку поссорить Феликса Эдмундовича с Александром Ярославичем: https://sponsr.ru/odnako/3636
Свежие комментарии