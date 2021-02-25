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Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (голосование!!!)

Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (голосование!!!)

На московском портале «Активный гражданин» открылся обещанный опрос:

https://ag.mos.ru/poll/10351?ref=81L5VdIOPz

Как и представлялось очевидным, организаторы имитации расстарались утопить суть дела в ритуальном словоблудии и тем самым запрограммировать «правильный результат».

Люди постарше помнят, что в позднем деградировавшем совке надо было обладать умением читать между строк и стряхивать лапшу с ушей. Этот навык сейчас очень пригодится.

Это на самом деле очень просто.

Неравнодушный гражданин! Не ведись на разводку. Не выбирай между Александром Невским и Феликсом Дзержинским. Они оба — наши. И оба одинаково чужды и враждебны пи@рам.

Знай, что на самом деле не стоит вопрос «кому бы поставить памятник на Лубянке?»

Вопрос стоит по-другому и очень просто:

Надо ли восстановить не Лубянке памятник Дзержинскому, незаконно снесённый в 1991 году?

Вот на этот вопрос и надо ответить. Ни на какой больше.

https://t.me/Nevrotique/8704

Голосование на портале «Активный гражданин» не ставит вопрос – восстановить исторический памятник, или слепить новый.

Там прогнозировавшийся выбор между героями:
«Кому из двух исторических деятелей можно поставить памятник: полководцу, великому князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому».

Когда пушистый хомячок отличается от крысы правильным пиаром.

Следим, победит ли РВИО и Салават Щербаков хороший вкус и Евгения Вучетича.

https://t.me/cultras/2662

А вот как выглядит голосование на 14-30 25 февраля 2021:

Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (голосование!!!)
Кто кому друг: на Дзержинском палятся явки и пароли.

То, что против возвращения Дзержинского вписалось само Би-Би-Си, — это говорит о том, что сама постановка вопроса действительно пугающая. Не только передовой Запад, но и их туземных верноподданных адептов. А именно: привилегированные майданные сословия в российском истеблишменте. Видать, расставание с привычным придворным гапоном их настолько расстроило, что они саморасчехляются стройными шеренгами.

https://t.me/vityzeva/25771

***
Занятен вброс, что якобы существует политический заказ Кремля «Дзержинского не пущать» и, попросту говоря, сфальсифицировать итоги опроса, если те будут «неправильные».

Брехня это или так и есть, — по правде говоря, допускаем с одинаковой вероятностью. Потому что майданные сословия и так в Кремле и около, и с ними верховная власть демократично выстраивает «элитный консенсус». А уж Би-Би-Си — обязательный авторитетный партийный орган.

Это и есть обязательное условие майдана.

О чём и разъясняют подробно коллеги @odnako_s, — рекомендуем тем, кому не жалко для себя немножко здравого смысла:

https://sponsr.ru/odnako/3570

И вот ещё про отчаянную попытку поссорить Феликса Эдмундовича с Александром Ярославичем:  https://sponsr.ru/odnako/3636

https://t.me/Nevrotique/8701

Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (голосование!!!)
Прошлые наши материалы по этому поводу ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

героиполитикаисторияЧёшева
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