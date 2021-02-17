Вернем памятник Ф.Э. Дзержинскому на Лубянскую площадь! (обсуждения)

В продолжение материала, где можно поучаствовать в опросе, также факты из биографии, цитаты, память и ненавистники.

"Памятник Дзержинскому должен быть возвращён на Лубянку по трём причинам.

Первое – памятники вообще нельзя сносить, а если такая ошибка была совершена, нужно её исправить.

Второе. Дзержинский был абсолютно положительным персонажем нашей истории, он стоял у истоков мощных охранявших страну спецслужб.

И третье – снос памятника Дзержинскому на Лубянке в своё время был символом крушения СССР, и «сносители» делали это не из нелюбви к Дзержинскому, а в силу нелюбви к Советскому Союзу, да и ко всему русскому. И я двумя руками за возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь, потому что это тоже – восстановление преемственности Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации, это – важный кирпичик для строительства нашего будущего.!

Н. Стариков

https://lgz.ru/article/51-52-6766-23-12-2020/demokratiya-dlya-dzerzhinskogo/

В Центральный исполком «Офицеров России» поступило письмо от внучатого племянника Ф.Э.Дзержинского Владимира Дзержинского, который от имени семьи выразил благодарность за меры по возвращению памятника видного советского деятеля на Лубянскую площадь г. Москвы.

«Уважаемые товарищи генералы, офицеры! – говорится в письме. – Мы, потомки семьи Ф.Э.Дзержинского, выражаем вам сердечную благодарность за принимаемые вами меры по возвращению памятника Ф.Э.Дзержинского на Лубянскую площадь г.Москвы.

Наша семья Дзержинских испытала шоковое состояние, увидев на телеэкранах, как распоясавшаяся толпа удавкой стаскивала памятник Феликсу Эдмундовичу. Только отупевшие и обезумевшие люди, разгоряченные алкоголем, могли так варварски обращаться подобным образом с историей страны.

Нет сомнения, что незаконный и преступный демонтаж памятника видному советскому деятелю Ф.Э.Дзержинскому в 1991 году был первым и спланированным ударом, направленным на развал Советского Союза. За ним последовали колоссальные потрясения и бедствия для народов нашей страны.

Наш предок Ф.Э.Дзержинский оставил глубокий след в истории, выступая в разных качествах: мужественный революционер, проведший долгие годы в заключении, создатель главной спецслужбы страны, первый чекист, участвовавший в разработке и проведении сложнейших операций разведки и контрразведки. Кроме того, Ф.Э.Дзержинский боролся с детской беспризорностью, восстанавливал транспорт, наконец руководил всей промышленностью страны. Пусть нынешние чиновники еще заработают уважение людей к себе, какое имел Феликс Эдмундович.

Восстановление памятника не означает возврата к прошлому. Очень сильная работа скульптора Вучетича будет вновь напоминать сотрудникам правоохранительных органов о завете Ф.Э.Дзержинского: у чекиста должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки».

https://t.me/Felix_Dz/51

"С некоторым изумлением понаблюдал тут за полемикой над памятником Дзержинскому.

Какой-то усреднённый напомаженный хипстерский клоун пискнул: ах, мол, общество разобщено! Нинада, мол!

Ты чё несёшь, гнида? Где это оно у нас разобщено? А ну покажи.

Посмотри голосование у Соловьёва. Там 80 тысяч проголосовавших. И 75 процентов из них - за. А это ведь телега, а не фейсбук какой-нибудь твой вонючий, или твиттер хомячий. В телеге цвет нации сидит.

Ежегодно, много уже лет подряд, поздравляя как лично знакомых из этой службы, равно как и публично в соцсетях, всякий раз я желаю им вернуть на место Дзержинского. Потому что организация, что вытащила нас и нашу страну из войны, нищеты, и остального кромешного мрака 90-х, вполне это заслужила. Наглядно показала. Убедительно продемонстрировала. И продолжает демонстрировать и посейчас.

Не говоря уж про самого Феликса Эдмундовича. Круглосуточно в те годы пахавшего, эффективно занимавшегося в развалившейся России приблизительно всем сразу: от детей-беспризорников до кучи министерств и ведомств, и, являясь одним из могущественнейших людей в государстве, в 48 лет умершего прямо на работе от болезней и истощения.

В тот день национального позора, когда сносили памятник Дзержинскому, я уже жил в Москве. Ну как жил: на Казанском вокзале, в Девятом зале ожидания. Потому что эти сносившие мне ещё и Родину развалили. Так, походя. И что такое быть в 16 лет привокзальным беспризорником, ведомо мне не понаслышке. Почти два года там проболтался, пока за мелкую вокзальную кражу на двушечку не загремел.

Ставьте, парни. Пора. Какая тут, на фиг, дальше нужна общественная дискуссия? Над чем? С кем? Вся страна, вон, за вами.

Ставьте. И я обязательно приду смотреть — с гордостью и чувством глубокого удовлетворения. Теперь-то, слава богу, не на вокзале живу.

Да и никто в нашей стране на вокзалах больше не живёт. Спасибо вашей организации: снова вытащили. Ну да не впервой.

И Дзержинскому — восстановить.

И Андропову — воздвигнуть.

Заслужили. И вы, и мы.

Эдуард Багиров

https://t.me/bagirov/370

По поводу возвращения памятника Ф.Дзержинскому на Лубянскую площадь в эфире Радио «Комсомольская правда» высказался экономист и политик Михаил Делягин.

«...Либералы ненавидят Дзержинского лютой ненавистью! Почему? Потому что, во-первых, Дзержинский – это не вор. Это кристально честный в личном отношении человек, который для всех коррупционеров и либералов является оскорблением уже просто потому, что он, обладая колоссальной властью, не воровал.

Во-вторых, Феликс Эдмундович боролся с воровством и бандитизмом, то есть, с либеральным пониманием свободы. Как мне сказала одна женщина: разрешили врать и воровать – назвали это демократией и рынком.

Дзержинский положил свою жизнь на борьбу с воровством и ложью. И с иностранной интервенцией, а сейчас российские либералы скачут и кричат: Запад, приди! Наведи здесь порядок!

Дзержинский совершил несколько значимых социокультурных действий. Он искоренил детскую беспризорность. Благодаря этому дети гражданской войны, которые были лишены всего, они получили образование, были социализированы...

Дзержинский является символом нормальности. Символом того, каким должно быть честное государство. И как символ нормальности и честности он является абсолютным врагом для либералов...

Кроме того, Дзержинский должен стоять на Лубянке, потому что это красиво. И без него Лубянская площадь остается пустым местом».

https://t.me/Felix_Dz/373

"А мне кажется, что никаких споров о Дзержинском быть не может. У нас давным-давно есть текст, где объясняется всё, что мы должны чувствовать по отношению к Феликсу и любым его монументальным перспективам:

"Ловлю себя на мысли, что мне все время хочется цитировать самого Дзержинского. Его дневники. Его письма. И делаю я это не из желания каким-либо образом облегчить свою журналистскую задачу, а из-за влюбленности в его личность, в слово, им сказанное, в мысли, им прочувствованные. Я знала: Дзержинский очень любил детей, но скажешь ли об этом лучше, чем сказал он сам: «Не знаю почему я люблю детей так, как никого другого… Я никогда не сумел бы так полюбить женщину, как их люблю, и я думаю, что собственных детей я не мог бы любить больше, чем несобственных… В особенно тяжелые минуты я мечтаю о том, что я взял какого-либо ребенка, подкидыша, и ношусь с ним, и нам хорошо. Я живу для него, ощущаю его около себя, он любит меня той детской любовью, в которой нет фальши… Часто, часто мне кажется, что даже мать не любит детей так горячо, как я…»"

"Меч и пламя революции", журнал "Нёман", 1977 год. Автор текста — Светлана Алексиевич.

Короче, Нобелевскому комитету лучше знать, что нам на Лубянке поставить. И слушания ни к чему, вот совсем."

Русский Сыч (Юрий Васильев)

https://t.me/burrowingowl/5625

"Я безусловно выбираю Дзержинского. Незаконный снос памятников крупным государственным деятелям, основателю спецслужбы – это всегда неуважение к истории страны.

Дзержинский сейчас – это символ сильной государственности, сильных спецслужб, давно вышедший за рамки чисто коммунистической парадигмы.

Восстановление памятника Дзержинскому – это не установка памятника революционеру или организатору репрессий, как нас пытаются в этом уверить."

Илья Ремесло

Самый идиотский аргумент, который только можно придумать: "памятник Ф.Э.Дзержинскому разделит общество". Не очень понятно, что в голове у таких людей. Общество разделено и без памятника. Это наглядно видно по тому, какие смыслы вкладывают представители различных мировоззренческих позиций в акт восстановления памятника.

Правые (включая сюда и религиозных имперцев) видят в нем символ русофобии. Либералы - тоталитаризма и террора. Зарубежные журналисты вообще видят в нем угрозу протестующим и некий месседж Кремля (того самого Кремля, который отморозился и отказался озвучить свою позицию) о том, что с ним шутки плохи.

Общество расколото и памятники здесь абсолютно ни при чем. Просто у нас в стране существуют группы людей с радикальными идеологическими позициями, ненавидящих те или иные периоды русской истории. Как пример, те же "Сорок сороков", которые предлагают поставить памятник не Дзержинскому, а Александру Невскому, мотивируя свою позицию тем, что на руках основателя ВЧК кровь русских людей.

Но кровь русских людей есть и на руках Александра Невского. Любому политическому деятелю приходится принимать непростые решения и часто в результате таких решений проливается кровь (в том числе и невинная).

Для нас восстановление памятника - это тоже символ. Символ государства, которое ориентируется не на вопли и действия разгоряченной толпы, а на закон и мнение народа. Для нас Дзержинский - символ государственного чиновника, отдававшего все свои силы служению государству и народу. Либералы сознательно очерняли Дзержинского в течение тридцати лет. Мы их ложь неоднократно разоблачали на своём канале. И восстановление памятника - это еще один важный символ. Победы правды над ложью и клеветой.

https://t.me/Felix_Dz/405

А вот кто против:

Тут видный "журналист" Познер заламывает руки на тему возвращения памятника Дзержинскому. Хотел было ответить, но это уже сделали.

Лично же мое мнение, вопрос памятника Дзержинскому Познера не касается никак. Это вопрос советской и российской истории. Познер же - антисоветчик и русофоб, вот его цитаты:

- В России меня держит только моя работа. Я не русский человек, это не моя родина, я здесь не вырос, я не чувствую себя здесь полностью дома, и от этого очень страдаю. Я чувствую в России себя чужим. И если у меня нет работы, я поеду туда, где чувствую себя дома. Скорее всего я уеду во Францию;

- Одна из величайших трагедий для России — принятие православия;

Так что не Познеру судить о таких вопросах.

Сергей "Zergulio" Колясников

https://t.me/SergeyKolyasnikov/16502

Против Дзержинского выступают поклонники генерала Власова, сектанты, психи и патологические лжецы. Теперь и фашисты. Отличная компания подобралась.

На фото аватарка упомянутого фашиста, противника восстановления памятника Дзержинскому.

https://t.me/Felix_Dz/340

Называя Дзержинского палачом, эта публика сознательно использует примитивистский подход к оценке деятельности основателя ВЧК. Точно так же можно любого участника Великой Отечественной войны называть убийцей. А что не так-то? Они же убивали людей, значит, убийцы. Полагаю, мы скоро увидим от них и такие рассуждения. Сколько власовцев погибло! Русских людей. От рук палачей, да?

Их пропаганда рассчитана на людей не очень умных, а потому не стремящихся думать своей головой. Поэтому они тупо бросают горсть лживых либеральных штампов в толпу, уверенные, что тупые найдутся. И, увы, находятся.

https://t.me/Felix_Dz/343

16 февраля в ОП Москвы обсуждалось возвращение Дзержинского на Лубянку. Накануне:

Комиссия московской Общественной палаты во вторник, 16 февраля, приступит к обсуждению необходимости установки памятника на Лубянской площади в центре столицы. Об этом рассказал зампредседателя городской Общественной палаты Алексей Венедиктов (уже смешно, что именно этот человек со своими достаточно фриковыми взглядами будет что-то там решать "за народ" - Ч.Ж.).

Ранее несколько блогеров и писателей обратились к властям Москвы с просьбой вернуть на Лубянскую площадь памятник Дзержинскому. Под открытым обращением подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов и руководство "Офицеров России".

"Во вторник (16 февраля) собираю, в том числе и по этому вопросу, комиссию Общественной палаты нашей, потому что это все-таки центр Москвы. Мы пригласили туда главного архитектора Москвы [Сергея Кузнецова], руководителя комиссии по монументальному искусству [при Мосгордуме Игоря Воскресенского] поговорить, а нужна ли такая "вертикаль", доминанта на площади. Для меня очевидно, что нужна, но хочется послушать и затем направить свое заключение, там, в мэрию", - сообщил Венедиктов.

По его словам, в данном вопросе есть ряд важных аспектов, при обсуждении которых нужно учитывать мнение жителей Москвы.

Памятник перенесли в 1991 году, сейчас он находится в "Музеоне" рядом со статуей Сталина и мемориалом памяти жертв репрессий.

https://www.tvc.ru/news/show/id/203970 - цинк

Вода камень точит. Московским общественникам удачи в продавливании этого вопроса и переводе его в стадию практической реализации. Всецело поддерживаю возвращение Дзержинского на Лубянку, причем крайне желательно, чтобы это произошло на основе волеизъявление самих москвичей.

https://t.me/Felix_Dz/358

Венедиктов А.А. не может успокоиться и поверить, что даже на его ресурсе люди голосуют за возвращение Дзержинского на Лубянку, он уже второй раз проводит опрос у себя в канале, меняя постановку вопроса, теперь противопоставляя Дзержинскому других государственных деятелей из истории. Поэтому тем, у кого установлен Телеграм, рекомендую пройти по ссылке и выразить своё отношение к этому вопросу:

Один из старейших памятников Ф.Э.Дзержинскому находится в Саратове на Привокзальной площади. Установлен в 1939 году:



https://t.me/Felix_Dz/310

Памятник в фойе краеведческого музея г.Дзержинска Нижегородской области:

https://t.me/Felix_Dz/307

Памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому в Ленинграде на улице Воинова открыт 23 октября 1981 года. Скульпторы В. Э. Горевой и С. А. Кубасов, архитектор В. Б. Бухаев. Высота бронзовой скульптуры 4 метра, высота гранитного постамента 3 метра. Это не первый памятник ФЭДу в Ленинграде: памятник в Саду имени Дзержинского открыт в 1930, а в Адмиралтейском проезде — в 1952.

Памятник представляет собой фигуру в рост, данную в развороте: левое плечо и левая нога резко выдвинуты вперёд. Одет в военную форму, на голове — фуражка, на плечи наброшена шинель с поднятым воротником. Фотография середины 1980-х из собрания Государственного музея городской скульптуры.



https://t.me/Felix_Dz/375

Я Екатерина, живу в Краснодаре, мне 59, родом из Свердловска. Мои родители, можно сказать, из силовых структур, отец подполковник, мать военный медик, сестра полковник. Я не могу быть в стороне, когда хотят разрушить мою страну! Я задавала себе вопрос, что я могу сделать в поддержку Силовиков?

Не нарушая порядок, сегодня я возложила корзину гвоздик к памятнику Дзержинского у нас в городе. Я понимаю, ее могут утащить, а потому я хочу, чтобы Вы знали, народ за Вас, братья!

https://t.me/Felix_Dz/304