Северная Земля — последнее крупное географическое открытие на Земле

Северная Земля — самый северный архипелаг Азии и последнее Великое географическое открытие на Земле. Острова расположены у полуострова Таймыр, севернее мыса Челюскина, и отделены от материка проливом Вилькицкого. Архипелаг в Северном Ледовитом океане размером с Бельгию или Албанию представляет собой тёмные каменные россыпи, нередко покрытые льдом. Лишь на южном острове, Большевике, есть немного северной растительности.

В 2023 году архипелаг отметил 110 лет с момента открытия. За это время Северная Земля стала центром для изучения природы Арктики и влияния глобального потепления на таяние ледников. Всё это исследуют на станции «Мыс Баранова» — крупнейшей в России гидрометеорологической полярной обсерватории. Экспедиции на станцию курирует ААНИИ — Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

1. Северная Земля — самая северная точка Красноярского края и последнее великое географическое открытие на Земле. 4 сентября 2023 года архипелаг отметил 110 лет с момента открытия. 2. Пролив Вилькицкого отделяет полуостров Таймыр от архипелага Северная Земля. В 1913 году экспедиция мореплавателей, во главе которой стоял Борис Вилькицкий, прошла на ледоколе через пролив, ставший частью Великого морского пути. Открытие пролива позволило свободно перемещаться от Дальнего Востока к Архангельску. 3. Пролив почти весь год скован льдом. Он немного оттаивает лишь в конце августа и позволяет двигаться судам, помимо ледоколов, около трёх недель. 4. Когда Борис Вилькицкий отправился в составе экспедиции к Северной Земле, ему было 28 лет. Он смог возглавить команду двух ледокольных пароходов, «Таймыр» и «Вайгач», не имея опыта плавания в высоких широтах и плотных льдах. 5. Северные народы предсказывали существование Северной Земли ещё до её открытия. Они наблюдали за миграцией животных и видели, что откуда-то с севера летят птицы, а туда шли медведи. Соответственно, там должна была находиться какая-то земля, где животным было чем питаться. 6. 47% территории местных островов занято ледниками. Спускаясь к побережью, они образуют айсберги, поэтому в зависимости от сезона берега островов постоянно меняются. На островах совсем немного растительности, в основном это мхи, лишайники, полевые маки и другие полярные цветы и травы. В остальном же ландшафт островов представляет собой тёмные каменные россыпи. 7. Бухта Туманная и бухта Неудач у острова Колосовых. 8. На Северной Земле никогда не было постоянного населения. 9. Гора Задорная — вторая по высоте на архипелаге. Её высота составляет 535 метров. 10. В 2020 году в правительстве Красноярского края рассматривалась инициатива вернуть Северной Земле историческое название — Земля Императора Николая II. Заксобрание Красноярского края написало несколько запросов в Академию наук, но учёные сочли инициативу «недостаточно исторически обоснованной», и идея с переименованием осталась на бумаге. 11. Научно-исследовательская станция «Мыс Баранова» — крупнейшая в России гидрометеорологическая полярная обсерватория. Она расположена на острове Большевик. Станцию основали в 1987 году, но через 9 лет законсервировали и затем вновь открыли в 2013 году. Сейчас на «Мысе Баранова» работают сотрудники ААНИИ (Арктический и антарктический научно-исследовательский институт). 12. На станции изучают природу Арктики в условиях меняющегося климата: учёные исследуют атмосферу, ледяной покров, океан и животный мир. Самое тяжёлое в жизни на станции — логистика. Добраться сюда можно либо на вертолёте, либо на корабле. 13. Исследователи ААНИИ проводят на станции от 10 до 13 месяцев, одну такую поездку полярники называют «зимовкой». Во время полярной ночи, с октября по февраль, на станции могут работать около 20 человек, летом — до 40 сотрудников. 14. МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач). 15. У каждой экспедиции своя программа, но основная цель всех исследований — изучение арктической природы в условиях меняющегося климата и глобального потепления. Здесь учёные изучают течение арктических рек, чтобы понять, какой темп таяния ледников в этом году. 16. Исследователи живут на станции по строгому расписанию. В 8 утра их будит радист, который по связи сообщает, какая сегодня погода, в 8:30 — завтрак. В 10 часов — выезд на лёд, в 14 часов полярники обедают и после него работают на станции: обрабатывают данные с приборов и пишут отчёты. В 18:00 — ужин и потом свободное время. 17. На станции работают в основном научные сотрудники. Но есть несколько человек, главная задача которых — поддерживать жизнедеятельность базы. Это механики, повар, два врача и начальник станции. Последний отвечает за всё: от закупки провизии до научной работы. 18. Северная Земля находится на границе между западным и восточным секторами Российской Арктики. Это географическое положение уникально для метеорологов с точки зрения циркуляционных процессов в атмосфере — они называют его «кладбищем циклонов». 19. Летом 2023 года на станции жили 28 полярников. Среди них — гидрологи, метеорологи, гляциологи, изучают ледники, и палеонтолог. 20. Большое внимание учёные уделяют процессам, влияющим на глобальное потепление. Они измеряют содержание парниковых газов, отбирают пробы сажевого аэрозоля на фильтры и регистрируют концентрацию сажевого аэрозоля, что позволяет отслеживать темпы таяния ледников. 21. Полярная станция представляет собой небольшой посёлок с домами, техническими постройками с оборудованием и бесперебойно работающей дизельной электростанцией. На работу дизель-генератора уходит 250 тонн топлива в год. 22. В Арктике собаки жизненно необходимы. В любой момент на станцию может прийти медведь, и собаки выполняют роль живой сигнализации. Опытные исследователи рассказывали, что медведи приходили на Мыс Баранова по пять раз в день. 23. Для перелёта на Северную Землю экспедиций полярных исследователей и экскурсий используются вертолёты семейства Ми-8. 24. Одна из основных специальностей полярников на Северной Земле — гляциология, изучение льдов. Гляциологи определяют облучение солнечной радиацией площади ледника, динамику нарастания и таяния льда, траекторию и скорость смещения ледников под влиянием внешних факторов, структуру пресного льда. Они отслеживают путь движения ледника до тех пор, когда он доползёт до берега и сорвётся с него, превратившись в айсберг. 25. Островные ледниковые щиты состоят из куполов и выводных ледников, покрывающих значительные части высоких плато и возвышенных равнин. Выводные ледни­ки частично занимают узкие и глубокие фьорды на западном побережье острова Большевик и на восточном — острова Октябрьской Революции. 26. Реки Пятиугловка, Незаметная и Красивая. 27. 28. 29. Бухта Солнечная находится на южном берегу острова Большевик. Здесь расположена заброшенная одноимённая полярная станция. 30. Первая полярная станция «Бухта Солнечная» создана в 1945 году на берегу бухты. Она стала базой для гидрографической экспедиции, для которой построили жилой дом и несколько технических строений. После окончания экспедиции в 1947 году база осталась заброшенной. Спустя 4 года её переоборудовали в постоянную, и в таком виде она действовала до 1992 года. 31. С 1959 года рядом с полярной станцией размещался гарнизон ПВО с казармами и офицерскими общежитиями для защиты пограничных территорий. Гарнизон действовал до 1993 года. 32. На станции Бухта Солнечная также располагалась база поддержки геологоразведочных экспедиций с собственными общежитиями и складскими помещениями. 33. Несмотря на суровый климат, остров Большевик обитаем. На возвышенностях гнездится множество птиц — серебристые и розовые чайки, кайры, обыкновенные моёвки и такие редкие виды, как сапсан, вилохвостая и белая чайки. 34. Вскоре после открытия Северной Земли было предложено несколь­ко проектов экспедиций для её изучения, но осуществить их не удалось. Один из самых амбициозных проектов принадлежал Умберто Нобиле. В 1928 году он планировал провести аэрофотосъёмку Северной Земли с дирижабля «Италия», спуститься на землю или прибрежный лёд и высадить учёных для научных исследований. Но во время полёта к Северной Земле экспедиторы даже не увидели её с воздуха. 35. Многие экспедиции расширили знания о Северной Земле, которая, как теперь известно, состоит из четырёх крупных островов, отделённых друг от друга проливами, и ряда мелких. Площадь архипелага составляет около 37 тысяч квадратных километров, это больше территории Бельгии или Албании, причём почти половина островов занята ледниками. 36. Из животных на островах нередко встречается белый медведь. Его ос­новной пищей является нерпа, которую он подкарауливает, когда та выходит спать на лед. 37. Из других млекопитающих на Большевике встречаются ди­кие северные олени, но только на юге острова Большевик, где есть хоть какая-то растительность. Держатся они исключительно на прибрежной равнине, где могут найти скудный корм из лишайников и редких трав. 38. В 2019 году из Архангельска стартовала комплексная экспедиция на Северную Землю «Архипелаги Арктики — 2019: Северная Земля». Помимо научной работы по изучению воды в заливах архипелага, участники экспедиции почтили память первой экспедиции Бориса Вилькицкого. Экспедиция нашла пирамидку из камней 1913 года с остатком флагштока. В ней поменяли древко, а флаг оставили тот же — триколор образца тех лет. 39. В Арктике налажена связь с большой землёй. В 800 км находится ближайший к «Мысу Баранова» город Хатанга. Если кто-то из полярников серьёзно заболеет, его доставляют на вертолёте в больницу в крупный город. Несложные операции анестезиолог и хирург делают на станции. 40. На «Мысе Баранова» нельзя всё время пользоваться интернетом. Есть выделенные часы для приёма и отправки научной информации, и их нельзя занимать. Обычная скорость сети — 256 Кбит/с. 41. 42. 43. Новосиверсия ледяная.

Флора Северной Земли довольно скудна, богаче всего она на терра­сах и прибрежных равнинах. Больше всего цветов, мхов и лишайников можно встретить на южном острове, Большевике, там теплее всего летом. 44. На Северной Земле овощи и более теплолюбивые растения вырастить невозможно. Работники «Мыса Баранова» выращивают их на небольших искусственных грядках внутри домов. 45. Истории об открытии Северной Земли стали основной темой романа Вениамина Каверина «Два капитана», а также его сценической адаптации «Норд-Ост». 46. Смотрите также:

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