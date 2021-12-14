Мыс Флигели — самая северная островная точка России и Евразии

Мыс Флигели расположен на острове Рудольфа — самом северном в архипелаге Земли Франца-Иосифа (ЗФИ). Это самая северная точка суши Европы — координаты мыса 81°85' северной широты и 59°11' восточной долготы. Отсюда до Северного полюса — всего 900 км. Здесь нет постоянного жилья — вокруг только холодное Баренцево море и льды, на некоторых островах сохранились остатки экспедиций прошлого. В 2003 году на мысе установили огромный деревянный крест в память погибших полярников.

1. Земля Франца-Иосифа исследовалась медленно — раньше считалось, что архипелаг состоит из 191 острова, но с 2015 до 2019 года было открыто ещё 40. Новые острова нашли только благодаря анализу снимков со спутника. 2. Мыс Флигели считается самой северной островной точкой Европы и России. Он, как и весь остров Рудольфа, почти полностью покрыт слоем льда. Ледники, которые сползают с островов в море, образуют огромные айсберги. 3. Земля Франца-Иосифа относится к Архангельской области, но здесь нет никакого жилья — только скалы и ледники. 4. В 2003 году на мысе установили большой крест из лиственницы. Общий вес креста — 300 кг. Его в разобранном состоянии доставляли сюда на ледоколе «Ямал», затем с палубы вертолётом перевезли на землю, установили, совершили молебен в память погибших полярников и во славу нынешних исследователей.

Считается, что Николай II собирался установить такие кресты на всех границах Российской Империи — и один из них появился почти через 100 лет. Теперь крест символизирует границу государства и напоминает о трудной судьбе многих полярных исследователей. 5. Морем добраться до мыса Флигели можно только на ледоколе. Это одна из точек, которую обязательно посещают во время круизов на Северный полюс. Архипелаг включен в состав Национального парка «Русская Арктика». Острова стали объектом экотуризма — одним из самых северных на планете. 6. Острова архипелага почти целиком покрыты льдами — толщина достигает 500 м. Когда лёд тает, образуются водопады. 7. Раньше считалось, что слой льда остаётся постоянным или даже растёт, но одно из недавних исследований показало — архипелаг теряет около 3,3 км³ льда в год. Учёные рассчитали, что покров льда при такой скорости исчезнет с поверхности островов через 300 лет. 8. У этих водопадов нет постоянного места — они возникают по мере таяния льда. Поэтому нет и официального названия. 9. Когда краткие дни оттепели кончаются — вода замерзает. Увидеть водопады на мысе Флигели можно только летом. 10. Мыс назвали в честь австрийского географа и картографа Августа фон Флигели, руководителя одного из институтов в Вене. 11. Первое предположение о группе островов севернее Новой Земли сделал Михаил Ломоносов в 1763 году — он проанализировал отчёты о путешествиях и по движению льдов предсказал, что недалеко должна быть земля, которая удерживает их. Позже к таким же выводам пришли российские исследователи и даже назначили экспедицию на 1871 год, но государство не выделило средств и проект не состоялся. 12. Официально мыс открыла австро-венгерская экспедиция 12 апреля 1874 года. Вышло всё случайно — паровую баркентину, на которой они отправились в экспедицию, затёрло льдами севернее Новой Земли и начало сносить — так и обнаружился неизвестный архипелаг. Но до этого моряки больше года провели в неуправляемом дрейфе. 13. Географы исследовали несколько островов, занесли их на карту и дали архипелагу название — Земля Франца-Иосифа, в честь австро-венгерского императора. Больше морякам ничего обнаружить не удалось — корабль «Адмирал Тегетгофф» зажало льдами и его пришлось оставить. Австро-венгерские исследователи по льдам добрались до Новой Земли, где их подобрала русская зверобойная шхуна «Николай». 14. Корабль-первооткрыватель не забыли — в честь 100 лет открытия ЗФИ в Австрии выпустили почтовую марку с изображением паровой баркентины, зажатой льдами. Через 20 лет похожую марку выпустили в Венгрии, а еще через 20 — в России. 15. Долгое время территория считалась ничейной — до 1901 года, когда сюда добрался русский ледокол «Ермак» и адмирал Макаров водрузил на берегу российский флаг. Следующая экспедиция побывала здесь в 1914 году и окончательно закрепила права России на острова. 16. Архипелаг несколько раз хотели переименовать, Сначала — в Землю Романовых, после революции — в Землю Кропоткина или Нансена. Но предложения отклонили и острова так и остались Землёй Франца-Иосифа. 17. Австрийцы долго не признавали мыс самой крайней точкой суши — их географы считали, что есть земля севернее архипелага. Но экспедиция 1900 года подтвердила, что за мысом Флигели — только океан. 18. В 1914 году на острове был похоронен полярный исследователь Георгий Яковлевич Седов, который умер во время экспедиции к Северному Полюсу. Когда его судно встало на зимовку в одной из бухт архипелага, Седов решил добраться до Северного полюса на собачьих упряжках. Но на острове Рудольфа исследователь умер от пневмонии и экспедиция вернулась на корабль уже без него. Могила Седова стала самым северным известным захоронением. 19. В 1932 году на острове Рудольфа построили метеорологическую станцию в рамках 2-го Международного полярного года. На первую зимовку здесь остались 4 человека. Через год, в 1933, станцию законсервировали. Снова она начала работать в 1936 году — тогда здесь оборудовали базу для воздушной экспедиции на Северный полюс. Аэродромы расположили прямо на ледяном куполе острова. Именно отсюда в мае 1937 года вылетели четыре тяжелых самолёта АНТ-6 и доставили папанинцев на полюс. Это был проект создания первой полярной станции — группа исследователей высадилась на льдине и дрейфовала на ней в течение 274 дней. 20. Ледокол «50 лет Победы» — один из самых больших из существующих арктических атомоходов. Он может идти по льду толщиной до 2,8 метра. 21. В 2013 году этот ледокол участвовал в эстафете передачи Олимпийского огня. В тот раз было поставлено несколько рекордов: первое появление Олимпийского огня на Северном полюсе, самый скоростной рейс (ледокол достиг конечной точки в условиях полярной ночи за 91 час и 12 минут). 22. Мыс Флигели почти целиком покрыт льдами. Из растительности — только мох и лишайники. Здесь высокая влажность, морозы до -40° C. Среднегодовая температура -12° C, а порывы ветра достигают 60 м/с. Полярная ночь длится с октября по апрель. Из живности — белые медведи, песцы, тюлени, моржи, чайки, моевки, люрики. 23. Ледокол «50 лет Победы» регулярно совершает рейсы на Северный полюс. Круиз длится 12-13 дней — ледокол стартует из порта Мурманска и проходит через архипелаг Земля Франца-Иосифа. При желании, можно собрать группу и отправиться в такой круиз. 24. Круизные рейсы ледокол совершает только летом — в июле и августе. В это время здесь полярный день и можно рассматривать красоты Севера круглосуточно. 25. В 1947 году на острове начали строить военно-воздушную базу, а к 1950 году развернули здесь сеть противовоздушной обороны. Когда военные уезжали, здесь осталось 250 тысяч бочек с мазутом и около 500 тысяч пустых — архипелаг находился на грани экологической катастрофы. 26. Сейчас мыс Флигели, остров Рудольфа и весь архипелаг Земля Франца-Иосифа — один из самых необычных вариантов для туризма. Отсюда недалеко до Северного полюса, здесь можно увидеть нетронутые уголки природы, которые были тысячи лет скрыты под многометровым слоем льда.

https://gelio.livejournal.com/265248.html