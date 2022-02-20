Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России

Архипелаг Земля Франца-Иосифа — это самая северная группа островов России и Евразии. Официально архипелаг состоит из 192 островов, но активисты последние несколько лет анализировали снимки со спутника и насчитали еще 40. Именно на архипелаге расположен остров Рудольфа и мыс Флигели — самая северная островная точка, от которой до Северного полюса всего 900 км. Большая часть Земли Франца-Иосифа — безжизненные скалы и ледники. Здесь есть белые медведи, моржи и огромные птичьи базары.

Попасть на ЗФИ можно отдельной экспедицией или в рамках круиза на Северный Полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». Продолжительность такого круиза 13 дней, а Земля Франца-Иосифа — обязательная часть маршрута.

1. Землю Франца-Иосифа рассчитали раньше, чем обнаружили — ещё Ломоносов предполагал, что в этом месте должна быть суша, которая удерживает арктические льды. Экспедицию планировали в 1871 году, но государство не выделило средств и её отменили. В результате архипелаг открыла австро-венгерская экспедиция. 2. Обнаружили архипелаг случайно — парусно-паровую шхуну «Адмирал Тегетхоф затёрло льдами и она несколько месяцев дрейфовала по океану, пока в августе 1873 года не прибилась к неизвестному берегу. Исследователи нанесли очертания южной части архипелага на карты и дали архипелагу название — Земля Франца-Иосифа, в честь императора Австрии. Экспедиция исследовала часть архипелага, а затем бросила шхуну и на нартах направилась к земле. Тогда всё было затянуто льдами, поэтому картографы представили архипелаг в виде нескольких больших островов. Очертания проливов и островов были скорректированы позже. 3. За последующие 30 лет архипелаг исследовали экспедиции из разных стран: в 1879 году здесь побывала голландская команда, в 1881 году — шотландский путешественник. В 1895 году сюда на два года приезжали англичане, а с другой стороны архипелаг исследовали ученые из Норвегии. С 1901 по 1905 — две американские группы. Первая российская экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа отправилась в 1901 году на ледоколе «Ермак».

Каждая из экспедиций обнаруживала новые острова, наносила на карты проливы, мысы, бухты. Поэтому географические названия на архипелаге такие разнообразные — в честь американских, голландских, английских, австрийских, русских исследователей, ученых и географов. 4. Сейчас Земля Франца-Иосифа относится к национальному парку «Русская Арктика». Местная природа охраняется, а руководство парка следит, чтобы туристы не нарушали хрупкий баланс и первозданный вид природы. Здесь сохранились только небольшие следы экспедиций прошлых лет — из них делают музеи, посвящённые исследователям арктики. 5. Мыс Норвегия на острове Джексона.

Мыс открыт Фредериком Джексоном в 1895 году, а мыс Норвегия он назвал в память о зимовке здесь знаменитого норвежца Фритьофа Нансена и его спутника Ялмара Йохансена. Здесь они провели более 6 месяцев — с 28 сентября по 19 мая. 6. Вокруг места их стоянки — небольшой участок растительности. Здесь встречаются мхи, лишайники, а летом — цветок камнеломка усатая. Для этого сурового края растительность действительно богатая. 7. Сейчас от землянки осталось каменное основание и одно бревно. Эта стоянка — основная достопримечательность острова. 8. На архипелаге отсутствует постоянное население. Здесь нет ни одного муниципального образования, ни одного населенного пункта. Временное население составляют ученые на исследовательских станциях, метеорологи и пограничники. 9. Климат здесь весьма суровый. Полярная ночь длится 125 дней, зимой — лютые холода и сильные ветры. Плюсовая температура здесь наблюдается лишь один месяц в году — в июле, и столбик термометра никогда не поднимается выше +3 °C. 10. Сегодня в растительном покрове островов архипелага господствуют мхи, лишайники, встречается полярная ива.

Возможно, когда-то на Земле Франца-Иосифа были более разнообразные флора и фауна. По крайней мере, ученые до сих пор находят здесь фрагменты окаменевших деревьев и даже оленьи рога. Олени вымерли из-за ухудшения климата. Люди же на этом архипелаге не жили никогда — во всяком случае, до сих пор нет ни одной находки, которая подтверждала бы эту гипотезу. 11. Вертолёт над заливом Географов. 12. Ледник острова Чампа.

Остров был назван в честь Уильяма Чампа — представителя Уильяма Циглера и руководителя спасательной операции по поиску полярной экспедиции. Это была вторая экспедиция, которую организовал Циглер. Первая экспедиция 1901 года оказалась неудачной — участники не смогли добраться до Северного Полюса и вернулась в Америку. 13. Вторая экспедиция в 1903 году сама вернуться не смогла — корабль раздавило льдами и исследователи два года провели на островах архипелага. Трижды за это время они безуспешно пытались на собачьих упряжках дойти до Полюса. Параллельно американцы изучали архипелаг, уточняли карты и схемы расположения островов. И только в 1905 году спасательная экспедиция Чампа нашла исследователей и смогла их эвакуировать. 14. Ледник острова Чампа. 15. Архипелаг Земля Франца-Иосифа, который на 85 % покрыт льдами, входит в состав Архангельской области — крупнейшего субъекта РФ в европейской части страны. 16. Птичий базар на скале Рубини. Это самый крупный птичий базар Земли Франца-Иосифа. 17. На скале Рубини острова Гукера гнездится около 100 тысяч птиц нескольких видов. В основном толстоклювые кайры, моёвки и люрики, в меньшем числе — бургомистры, глупыши, чистики. 18. Скала, высота которой достигает 174 метров, напоминает птичью многоэтажку — разные виды пернатых селятся на разных уровнях. Скала названа в честь оперного певца а Джованни Батисты Рубини — птичий базар здесь очень многочисленный и громкий. 19. Во время экспедиций ледокол близко подходит к скале, птицы на расстоянии нескольких метров. Наблюдения на скале Рубини начались в 1931 году — по ним можно оценивать изменения численности морских птиц на архипелаге. 20. Базальт скалы Рубини. Скала образовалась 100-150 млн лет назад. Структура получилась из-за застывших потоков лавы в виде вертикальных базальтовых столбов. 21. Выступы базальта идеально подходят для гнездования — местным птицам достаточно небольшой площадки, чтобы отложить яйца. 22. Бухта Тихая. Высадка на бывшую полярную станцию. 23. Бывшая полярная станция в бухте Тихой. Станция на острове Гукера действовала с 1929 по 1960 годы. 24. В 1937 году полярная станция производила метеорологическое обслуживание экспедиции по высадке первой советской дрейфующей станции «Северный полюс» и трансполярных перелётов Чкалова, Громова и Леваневского. После Великой Отечественной войны станция участвовала в научной программе Международного геофизического года. Здесь проводились исследования по метеорологии, аэрологии, магнитологом, гидрологии, актинометрии, изучению ионосферы, прохождению радиоволн и другим научным направлениям. 25. В 1960 году станцию закрыли и перенесли исследования на остров Хейса. В 2015 году комплекс строений полярной станции Бухта Тихая признан объектом культурного наследия Российской Федерации. Арктический музейно-выставочный центр восстанавливает инфраструктуру, чтобы использовать объект как часть музейного комплекса. 26. Памятный крест полярной экспедиции Георгия Седова и крест с могилы участника экспедиции Седова, механика шхуны "Святой Фока" Ивана Зандера, который умер во время зимовки в бухте Тихой и был там похоронен. 27. С 2014 года здесь работает отделение Почты России, которое считается самым северным отделением почтовой связи в мире. Все желающие смогли приобрести сувениры от национального парка «Русская Арктика», отправить открытки и письма с самого северного в мире почтового отделения. 28. Возвращение на ледокол на лодках Зодиак. 29. Пролив Пондорф и скалы Неприступные. 30. Остров Солсбери. Назван в честь известного американского геолога. 31. Лежбище моржей. 32. Моржи. 33. Пролив Ермака. Назвали советские картографы в честь ледокола, который побывал на ЗФИ в 1901 году. 34. 35. Пролив Гамильтона. 36. 37. Мыс Триест. В августе 2006 года здесь был найден кусок лыжи вековой давности. Считается, что она относится к американскому этапу освоения Земли Франца-Иосифа. 38. Остров Чамп. 39. Остров Чамп известен своими шарообразными крупными камнями — конкрециями. Внешне они схожи с каменными шарами Коста-Рики и шаровидными камнями многих других частей света. 40. Состоят сферолиты из кремния и песчаника. Происхождение их спорно: по одной версии, это бомбы вулкана газового взрыва, согласно другой гипотезе, это конкреции — шаровидные образования из минералов — которые сформировались в осадочных отложениях. 41. Ледокол «50 лет Победы» в тумане. 42. Вид с мыса Триест. 43. Мыс Васильева на острове Винер-Нойштадт. Название острову дали австрийцы — в честь одного из городов страны. Мыс Васильева — крайняя западная точка острова. 44. 45. Остров Хейса. С лета 1957 года на острове расположена обсерватория имени Эрнста Кренкеля — станция ракетного зондирования атмосферы. На острове Хейса Владимир Санин написал одну из своих самых известных книг — «Не говори ты Арктике — прощай». 46. 47. 48. Вертолёт над островом Бромидж. 49. Острова и мысы на Земле Франца-Иосифа были названы не только в честь конкретных людей, но и в честь стран. 50. Мыс Флигели. Это самая северная островная точка России. Дальше только льды и Северный Ледовитый океан. До Северного полюса отсюда 900 км. 51. Ледник на острове Рудольфа. 52. Водопад. 53. Айсберг в Архангельском проливе. 54. Айсберги в акватории Северного Ледовитого океана дрейфуют со средней скоростью около 7 км/ч. 55. 90% объёма айсберга находится под водой. Самый большой зарегистрированный айсберг возвышался над водой на высоту 168 метров. 56. Ледокол заходит в пролив Гамильтона из пролива Маркама. 57. Пролив Коллинсона. Остров Циглера. Этот американский бизнесмен организовал две экспедиции, которые так и не смогли добраться до Северного полюса. 58. 59. Ледокол «50 лет Победы» возле острова Рудольфа. 60. 61. Ледник Лунный купол. 62. Остров Бромидж. 63. Ледник острова Чамп. 64. Ледник острова Чамп. 65. Судно «Механик Ярцев» на фоне острова Земля Александры. 66. Остров Белл. Назвали так, потому что издали гора на острове похожа на колокол (bell). На этом острове сохранился дощатый дом Эйры, который собрали в 1881 году. На стенах внутри дома можно увидеть надписи Ли Смита, доктора Ниля, капитана Воронина и других исследователей. 67. Сейчас на Землю Франца-Иосифа могут попасть все желающие — здесь ежегодно бывает до 1000 туристов. Есть как отдельные туры на ЗФИ, так и посещение архипелага во время круиза на Северный полюс, на ледоколе «50 лет Победы», который ежегодно организовывает компания «Poseidon Expeditions».

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Мыс Флигели — самая северная островная точка России и Евразии

https://gelio.livejournal.com/268223.html