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Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России

Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг РоссииАрхипелаг Земля Франца-Иосифа — это самая северная группа островов России и Евразии. Официально архипелаг состоит из 192 островов, но активисты последние несколько лет анализировали снимки со спутника и насчитали еще 40. Именно на архипелаге расположен остров Рудольфа и мыс Флигели — самая северная островная точка, от которой до Северного полюса всего 900 км. Большая часть Земли Франца-Иосифа — безжизненные скалы и ледники. Здесь есть белые медведи, моржи и огромные птичьи базары.

Попасть на ЗФИ можно отдельной экспедицией или в рамках круиза на Северный Полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». Продолжительность такого круиза 13 дней, а Земля Франца-Иосифа — обязательная часть маршрута.

1. Землю Франца-Иосифа рассчитали раньше, чем обнаружили — ещё Ломоносов предполагал, что в этом месте должна быть суша, которая удерживает арктические льды. Экспедицию планировали в 1871 году, но государство не выделило средств и её отменили. В результате архипелаг открыла австро-венгерская экспедиция.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России2. Обнаружили архипелаг случайно — парусно-паровую шхуну «Адмирал Тегетхоф затёрло льдами и она несколько месяцев дрейфовала по океану, пока в августе 1873 года не прибилась к неизвестному берегу. Исследователи нанесли очертания южной части архипелага на карты и дали архипелагу название — Земля Франца-Иосифа, в честь императора Австрии.

Экспедиция исследовала часть архипелага, а затем бросила шхуну и на нартах направилась к земле. Тогда всё было затянуто льдами, поэтому картографы представили архипелаг в виде нескольких больших островов. Очертания проливов и островов были скорректированы позже.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России3. За последующие 30 лет архипелаг исследовали экспедиции из разных стран: в 1879 году здесь побывала голландская команда, в 1881 году — шотландский путешественник. В 1895 году сюда на два года приезжали англичане, а с другой стороны архипелаг исследовали ученые из Норвегии. С 1901 по 1905 — две американские группы. Первая российская экспедиция на архипелаг Земля Франца-Иосифа отправилась в 1901 году на ледоколе «Ермак».

Каждая из экспедиций обнаруживала новые острова, наносила на карты проливы, мысы, бухты. Поэтому географические названия на архипелаге такие разнообразные — в честь американских, голландских, английских, австрийских, русских исследователей, ученых и географов.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России4. Сейчас Земля Франца-Иосифа относится к национальному парку «Русская Арктика». Местная природа охраняется, а руководство парка следит, чтобы туристы не нарушали хрупкий баланс и первозданный вид природы. Здесь сохранились только небольшие следы экспедиций прошлых лет — из них делают музеи, посвящённые исследователям арктики.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России5. Мыс Норвегия на острове Джексона.

Мыс открыт Фредериком Джексоном в 1895 году, а мыс Норвегия он назвал в память о зимовке здесь знаменитого норвежца Фритьофа Нансена и его спутника Ялмара Йохансена. Здесь они провели более 6 месяцев — с 28 сентября по 19 мая. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России6. Вокруг места их стоянки — небольшой участок растительности. Здесь встречаются мхи, лишайники, а летом — цветок камнеломка усатая. Для этого сурового края растительность действительно богатая.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России7. Сейчас от землянки осталось каменное основание и одно бревно. Эта стоянка — основная достопримечательность острова.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России8. На архипелаге отсутствует постоянное население. Здесь нет ни одного муниципального образования, ни одного населенного пункта. Временное население составляют ученые на исследовательских станциях, метеорологи и пограничники.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России9. Климат здесь весьма суровый. Полярная ночь длится 125 дней, зимой — лютые холода и сильные ветры. Плюсовая температура здесь наблюдается лишь один месяц в году — в июле, и столбик термометра никогда не поднимается выше +3 °C.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России10. Сегодня в растительном покрове островов архипелага господствуют мхи, лишайники, встречается полярная ива.

Возможно, когда-то на Земле Франца-Иосифа были более разнообразные флора и фауна. По крайней мере, ученые до сих пор находят здесь фрагменты окаменевших деревьев и даже оленьи рога. Олени вымерли из-за ухудшения климата. Люди же на этом архипелаге не жили никогда — во всяком случае, до сих пор нет ни одной находки, которая подтверждала бы эту гипотезу.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России11. Вертолёт над заливом Географов.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России12. Ледник острова Чампа.

Остров был назван в честь Уильяма Чампа — представителя Уильяма Циглера и руководителя спасательной операции по поиску полярной экспедиции. Это была вторая экспедиция, которую организовал Циглер. Первая экспедиция 1901 года оказалась неудачной — участники не смогли добраться до Северного Полюса и вернулась в Америку. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России13. Вторая экспедиция в 1903 году сама вернуться не смогла — корабль раздавило льдами и исследователи два года провели на островах архипелага. Трижды за это время они безуспешно пытались на собачьих упряжках дойти до Полюса. Параллельно американцы изучали архипелаг, уточняли карты и схемы расположения островов. И только в 1905 году спасательная экспедиция Чампа нашла исследователей и смогла их эвакуировать.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России14. Ледник острова Чампа.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России15. Архипелаг Земля Франца-Иосифа, который на 85 % покрыт льдами, входит в состав Архангельской области — крупнейшего субъекта РФ в европейской части страны.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России16. Птичий базар на скале Рубини. Это самый крупный птичий базар Земли Франца-Иосифа.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России17. На скале Рубини острова Гукера гнездится около 100 тысяч птиц нескольких видов. В основном толстоклювые кайры, моёвки и люрики, в меньшем числе — бургомистры, глупыши, чистики.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России18. Скала, высота которой достигает 174 метров, напоминает птичью многоэтажку — разные виды пернатых селятся на разных уровнях. Скала названа в честь оперного певца а Джованни Батисты Рубини — птичий базар здесь очень многочисленный и громкий.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России19. Во время экспедиций ледокол близко подходит к скале, птицы на расстоянии нескольких метров. Наблюдения на скале Рубини начались в 1931 году — по ним можно оценивать изменения численности морских птиц на архипелаге.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России20. Базальт скалы Рубини. Скала образовалась 100-150 млн лет назад. Структура получилась из-за застывших потоков лавы в виде вертикальных базальтовых столбов.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России21. Выступы базальта идеально подходят для гнездования — местным птицам достаточно небольшой площадки, чтобы отложить яйца.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России22. Бухта Тихая. Высадка на бывшую полярную станцию.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России23. Бывшая полярная станция в бухте Тихой. Станция на острове Гукера действовала с 1929 по 1960 годы.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России24. В 1937 году полярная станция производила метеорологическое обслуживание экспедиции по высадке первой советской дрейфующей станции «Северный полюс» и трансполярных перелётов Чкалова, Громова и Леваневского. После Великой Отечественной войны станция участвовала в научной программе Международного геофизического года. Здесь проводились исследования по метеорологии, аэрологии, магнитологом, гидрологии, актинометрии, изучению ионосферы, прохождению радиоволн и другим научным направлениям. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России25. В 1960 году станцию закрыли и перенесли исследования на остров Хейса. В 2015 году комплекс строений полярной станции Бухта Тихая признан объектом культурного наследия Российской Федерации. Арктический музейно-выставочный центр восстанавливает инфраструктуру, чтобы использовать объект как часть музейного комплекса.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России26. Памятный крест полярной экспедиции Георгия Седова и крест с могилы участника экспедиции Седова, механика шхуны "Святой Фока" Ивана Зандера, который умер во время зимовки в бухте Тихой и был там похоронен.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России27. С 2014 года здесь работает отделение Почты России, которое считается самым северным отделением почтовой связи в мире. Все желающие смогли приобрести сувениры от национального парка «Русская Арктика», отправить открытки и письма с самого северного в мире почтового отделения.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России28. Возвращение на ледокол на лодках Зодиак.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России29. Пролив Пондорф и скалы Неприступные.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России30. Остров Солсбери. Назван в честь известного американского геолога.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России31. Лежбище моржей.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России32. Моржи.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России33. Пролив Ермака. Назвали советские картографы в честь ледокола, который побывал на ЗФИ в 1901 году.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России34. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России35. Пролив Гамильтона.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России36. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России37. Мыс Триест. В августе 2006 года здесь был найден кусок лыжи вековой давности. Считается, что она относится к американскому этапу освоения Земли Франца-Иосифа.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России38. Остров Чамп.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России39. Остров Чамп известен своими шарообразными крупными камнями — конкрециями. Внешне они схожи с каменными шарами Коста-Рики и шаровидными камнями многих других частей света.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России40. Состоят сферолиты из кремния и песчаника. Происхождение их спорно: по одной версии, это бомбы вулкана газового взрыва, согласно другой гипотезе, это конкреции — шаровидные образования из минералов — которые сформировались в осадочных отложениях. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России41. Ледокол «50 лет Победы» в тумане.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России42. Вид с мыса Триест.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России43. Мыс Васильева на острове Винер-Нойштадт. Название острову дали австрийцы — в честь одного из городов страны. Мыс Васильева — крайняя западная точка острова.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России44. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России45. Остров Хейса. С лета 1957 года на острове расположена обсерватория имени Эрнста Кренкеля — станция ракетного зондирования атмосферы. На острове Хейса Владимир Санин написал одну из своих самых известных книг — «Не говори ты Арктике — прощай».Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России46. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России47. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России48. Вертолёт над островом Бромидж. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России49. Острова и мысы на Земле Франца-Иосифа были названы не только в честь конкретных людей, но и в честь стран. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России50. Мыс Флигели. Это самая северная островная точка России. Дальше только льды и Северный Ледовитый океан. До Северного полюса отсюда 900 км.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России51. Ледник на острове Рудольфа.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России52. Водопад.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России53. Айсберг в Архангельском проливе.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России54. Айсберги в акватории Северного Ледовитого океана дрейфуют со средней скоростью около 7 км/ч. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России55. 90% объёма айсберга находится под водой. Самый большой зарегистрированный айсберг возвышался над водой на высоту 168 метров. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России56. Ледокол заходит в пролив Гамильтона из пролива Маркама.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России57. Пролив Коллинсона. Остров Циглера. Этот американский бизнесмен организовал две экспедиции, которые так и не смогли добраться до Северного полюса.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России58. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России59. Ледокол «50 лет Победы» возле острова Рудольфа.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России60. Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России61. Ледник Лунный купол.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России62. Остров Бромидж.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России63. Ледник острова Чамп.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России64. Ледник острова Чамп.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России65. Судно «Механик Ярцев» на фоне острова Земля Александры.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России66. Остров Белл. Назвали так, потому что издали гора на острове похожа на колокол (bell). На этом острове сохранился дощатый дом Эйры, который собрали в 1881 году. На стенах внутри дома можно увидеть надписи Ли Смита, доктора Ниля, капитана Воронина и других исследователей.Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России67. Сейчас на Землю Франца-Иосифа могут попасть все желающие — здесь ежегодно бывает до 1000 туристов. Есть как отдельные туры на ЗФИ, так и посещение архипелага во время круиза на Северный полюс, на ледоколе «50 лет Победы», который ежегодно организовывает компания «Poseidon Expeditions».Земля Франца-Иосифа — самый северный архипелаг России
Смотрите также:
Мыс Флигели — самая северная островная точка России и Евразии 

https://gelio.livejournal.com/268223.html

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