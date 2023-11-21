Мыс Челюскин — самая северная точка Евразии

Мыс Челюскин расположен на Таймыре и относится к Красноярскому краю. Считается одним из самых труднодоступных континентальных мысов. Ближайшие крупные по северным меркам поселения Диксон и Хатанга, но и до них добраться сложно — обычно используют вертолёт.

Этот мыс — самая северная точка Евразии и континентальной суши мира. У берегов мыса смешиваются воды сразу двух морей Северного Ледовитого океана — Карского и Лаптевых. В июле и августе средняя температура здесь около +1,5 °С, зимой падает до -27 °С. Скорость ветра иногда достигает 32 м/с. Полярная ночь продолжается 109 суток, полярный день — 125 суток. То есть большую часть года на мысе нет привычной смены дня и ночи.

Первым крайнюю северную точку обнаружил штурман Семён Иванович Челюскин, который дошёл сюда с двумя казаками на собачьей упряжке в 1742 году. Со временем на мысе построили посёлок и радиолокационную станцию, в 80-е здесь проживало около 200 человек. Сейчас — только один жилой дом, здание радиолокационной установки и погранзастава.

1. Мыс Челюскин — это самый север Таймыра. Мыс отделяет от архипелага Северная Земля пролив Вилькицкого. Ширина пролива между мысом Челюскин и мысом Таймыра на острове Большевик — 56 км. Это самое узкое место Севморпути. 2. Мыс открыли в ходе Великой Северной экспедиции. Исследователи несколько раз пытались обогнуть Таймыр с востока на запад на судне, но в итоге его затёрло льдами и морякам пришлось 2 месяца пешком добираться до места стоянки.

Впервые на мыс удалось попасть на собачьей упряжке — это сделал штурман С. И. Челюскин с двумя казаками в 1742 году. Первооткрыватель не придал особого значения открытию — записал координаты и установил на берегу знак в виде бревна. А сам мыс назвал Восточно-Северным. То, что это крайняя континентальная точка мира, подтвердили позже. В честь 100-летия с даты открытия мыс переименовали по фамилии первооткрывателя. 3. С момента экспедиции Челюскина в этом месте побывало немало путешественников — мыс посещали команды исследователей Арктики Нильса Норденшельда, Фритьофа Нансена, Эдуарда Толля, Бориса Вилькицкого.

В 1932 году мыс стал обитаемым — именно тогда экспедиция Арктического Института под руководством Рудольфа Самойловича на ледоколе «Семён Дежнев» соорудила здесь полярную станцию. 4. В 1968 году на мысе Челюскин появилась погранзастава. Это самая северная материковая погранзастава мира. В 1986 году начали активно осваивать природные зоны Заполярья — на участке пограничного отряда работали 166 экспедиций. Чтобы обеспечить радиолокационное покрытие пролива Вилькицкого, на заставе Челюскин установили две РЛС «Наяда-5». 5. Окрестности мыса Челюскин — это арктическая пустыня. Летом здесь растут мхи и лишайники, которые не образуют сплошного покрова. Раньше даже этого не было — в XVIII температура редко поднималась выше 0 °С. 6. Отличительный знак самой северной точки мира — огромная кварцевая глыба. О ней часто пишут путешественники, многие рассказывают, что это самый большой кусок кварца, который они видели. Камень словно специально лежит здесь, чтобы отметить крайнюю точку материка. 7. «Начатое свершиться должно» — девиз Семёна Челюскина. Маяк первооткрывателя не сохранился, новый столб установили в память об исследователях. 8. Рядом со столбом — старая зенитная установка и пограничный столб, которым отмечена самая северная материковая граница России. 9. Многие пытаются оставить память о посещении крайней точки материковой суши — вырезают на столбе имена, названия городов, прикрепляют металлические таблички. 10. Зенитная установка осталась после Великой Отечественной Войны. Боёв здесь не было, но некоторые историки пишут, что немецкие подводные лодки доходили до мыса. 11. Кладбище полярников — самое северное в мире. На некоторых табличках ещё можно прочитать имена. 12. Мирович Николай Иванович, зимовщик, умер в 1934 году на Северной Земле. Мирович был каюром — погонщиком собачьей упряжки. Его вывезли во время спасательной экспедиции, когда на одном из островов разбился самолёт, но два члена экипажа выжили. Полярный лётчик А. Д. Дорофеев несколько дней пытался добраться до островов на самолёте, но мешал туман. А когда достиг острова Домашнего — решено было законсервировать зимовье. Николай Мирович, тяжело заболевший цингой, был среди зимовщиков. Умер он уже на станции. 13. Пурнемцов Василий. Работник авиабазы У.Таймыра, 1887 — 27 июня 1940 г, орденоносец 53-х лет. 14. Мыс Челюскин не сразу признали самой северной континентальной точкой мира. На полуострове несколько мысов выдаются в море, поэтому исследователи Арктики в разное время ставили свои памятные знаки в четырёх разных местах. Точно определили положение мыса как северной точки Евразии во время экспедиции Амундсена в 1919 году. 15. Расстояние от мыса Челюскин до Северного полюса — 1360 км. До Хатанги по прямой — 640 км, до Норильска — около 1000 км. 16. Мыс считается одним из самых труднодоступных в мире. Сюда иногда приезжают экспедиции на внедорожниках, но основное сообщение с внешним миром происходит при помощи вертолётов. Даже когда приходит судно обеспечения «Михаил Сомов», грузы доставляют на берег с его борта вертолётом. 17. Перед сходом ледового покрова большая часть белых медведей уходит на север — они охотятся на нерп на льдинах. Некоторые медведи остаются, хотя на суше им питаться почти нечем. Осенью медведи приходят на крайнюю северную точку — здесь океан замерзает быстрее и можно поскорее начать охотиться. 18. Ветра в районе мыса бывают такие, что иногда сносят металлический поклонный крест, который установили в 2009 году. 19. ОГМС — объединённая гидрометеостанция имени Е. К. Фёдорова. Расположена в 1,5 км от крайней северной точки Евразии.

Гидрометеостанция нужна для оперативного прогнозирования для авиации и судоходства. Например, чтобы предупредить суда об ухудшении ледовой обстановки. А научная задача ОГМС — сбор данных для анализа изменения климата на протяжении всех лет наблюдений.

Станцию назвали в честь известного советского геофизика, который работал на станции. Впоследствии Фёдоров возглавил Гидрометеослужбу СССР. Благодаря геофизику в работе Гидрометеослужбы были задействованы радиолокаторы, самолёты-лаборатории, появились автоматические метеорологические станции. Фёдоров был награждён шестью орденами Ленина. 20. Начальник полярной станции ОГМС на мысе Челюскин Дмитрий Бодров. Дмитрий приехал сюда 13 лет назад — решил попробовать поработать год на метеостанции, да так и остался.

Дмитрий говорит, что Арктика — это кухня погоды. От многих процессов, которые происходят здесь, зависит климат на всей планете. Здесь зарождаются многие течения, ветра. В СССР следили за изменениями и такие станции располагались на побережье чуть ли не каждые 100 км. Сейчас большая часть из них уже не работает. 21. Один из способов наблюдений и контроля показателей — запуск метеозондов. Чтобы получить точный срез информации, нужны данные сразу с нескольких точек, поэтому зонды запускаются в одно и то же время по всему земному шару — тогда можно составить глобальную карту параметров по высотам. 22. Метеозонд — это прибор который снимает и передает показания. Его привязывают к шару, заполненному водородом и отпускают в небо. Газ для шара получают химически — смешивают реагенты в баллоне.

Дмитрий координирует действия с помощником в метеостанции — нужно вовремя запустить начало измерений. 23. Метеозонды запускают даже в сильный ветер, хотя шар в такую погоду значительно сносит в сторону. Метеозонд отправляют в небо дважды в сутки — в 6.30 утра и в 18.30 вечера. 24. Главное рабочее здание ОГМС. Станция работает с сентября 1932 года. В своё время называлась и обсерваторией, и радиометцентром. Раньше на мысе кроме станции было управление полярной авиации, которое обслуживало взлётно-посадочную полосу. В домах жил персонал маяка, метеостанции, синоптического бюро.

Сейчас жилое здание метеостанции — один из восстановленных домов посёлка. Саму метеостанцию тоже перенесли в новое здание. 25. Белый шар на крыше защищает метеорадар от ветра. Антенна локатора отслеживает метеозонды. 26. Зонд поднимается примерно на 35 км. Иногда даже на 38-39 км. Это почти 25% всей высоты атмосферы планеты. 27. Во время полёта метеозонда сотрудники ОГМС фиксируют показатели. Приборы измеряют влажность, температуру, направление ветра. 28. Все данные записывают, чтобы можно было в будущем проанализировать. 29. Экран программы контроля параметров, которая связана с метеорадаром. 30. Метеостанцию обеспечивает электричеством дизельный генератор мощностью 30 кВт. Жилое здание отапливается жидкотопливными котлами. 31. На втором этаже метеостанции оборудован импровизированный тренажёрный зал. 32. Сотрудница метеостанции, которая собирает приборы для аэростатов. 33. Прибор крепится к шару на верёвку длиной около 7 метров. 34. Антенны. Радиолюбительский позывной полярной станции мыс Челюскин: был «U A 0 K A E » — Polar Station Cape Chelyuskin. Радиолюбители мыса поддерживали радиосвязь с дрейфующей полярной станцией « Северный полюс-15» в 1966-1968 годах. 35. Самый северный континентальный мемориальный комплекс России — памятник первооткрывателям. На вершине — бронзовая дубель-шлюпка «Якуцк», на которой покорители Арктики 3 года пытались обогнуть Таймыр. 36. В 80-е в посёлке проживало около 200 человек, был свой детский сад, котельная, баня, столярная мастерская и даже теплица. Сейчас персонал станции — 10 человек, поэтому все помещаются в одном здании. Остальные заброшены. 37. В этом доме до 2009 года располагалась метеостанция, которую затем перенесли в другое здание. За домом видна теплица — здесь выращивали овощи и зелень для полярников. 38. В заброшенные дома иногда заходят белые медведи. 39. С советских времён на мысе осталось много техники, бочкотары. Картина почти привычная для русского Севера. 40. Раньше каждый дом в посёлке имел своё имя. Метеостанцию называли обсерваторией, а дом с вышкой на крыше — Старой Каютой. 41. Почти на всех сохранившихся зданиях есть лестницы на крышу — чтобы можно было спрятаться от медведей. 42. Остатки самолёта Ил-14М, который потерпел аварию в 1977 году. Причина — ошибка штурмана, который неправильно выбрал высоту. В результате самолёт задел вершину сопки и 180 м проехал по глубокому снегу. Экипаж и пассажиры не пострадали. 43. После происшествия самолёт разобрали, двигатели, фюзеляж и другие детали перевезли вертолётами на внешней подвеске. 44. 45. Севший на мель теплоход Адмирал Колчак. Этот буксир доставлял на мыс баржу со строительными материалами и техникой, которые были нужны для погранзаставы. Но судно было не предназначено для работы в таких широтах — начался шторм и теплоход выбросило на берег. Произошло всё в 2020 году. 46. 47. Специальная щеколда от медведя. Людей здесь мало и двери не запирают, — в том числе, чтобы можно было быстро зайти в помещение и спрятаться от медведя. Поэтому на дверях устанавливают такие щеколды — их нужно приподнять, чтобы дверь открылась. 48. Артемий Лебедев показывает на работу его дизайн-студии — знак «Осторожно, белые медведи». Студия Артемия разработала целую серию знаков для Арктики. 49. Раньше здесь был жилой посёлок со своей администрацией, медпунктом, почтой, детским садом. На берегу была взлётно-посадочная полоса, раз в неделю прилетал самолёт. Сейчас все снабжение происходит один раз в год — к мысу подходит ледокол «Михаил Сомов», который доставляет продукты, оборудование, топливо, привозит на станцию новую смену полярников.

Подойти к берегу ледокол не может, поэтому грузы за несколько рейсов перевозятся вертолётом. Он же протягивает к дизель-электроходу шланг, через которых емкости заполняются топливом. 50. В 1934-1935 году на мысе Челюскин зимовал знаменитый Папанин. 51. Самая поздняя достопримечательность мыса — православный Поклонный крест в честь покровителя защитников Российской границы преподобного Илии Муромца. 52. Собака на берегу Северного Ледовитого океана. Без собак в Арктике не обойтись. Они на расстоянии чувствуют медведей и могут защитить человека — или, как минимум, предупредить об опасности. Полярники рассказывают, что иногда станционных собак относит на отколовшихся льдинах. Обычно они бесстрашно прыгают в ледяную воду и доплывают до берега. 53. 54. 55. Мыс Челюскин остается знаковой географической точкой и важным объектом для метеонаблюдений. Добраться сюда сложно, туристы бывают редко, финансирование метеостанции сократили — но полярники и пограничники продолжают нести вахту и службу, невзирая на тяжёлые условия. Смотрите также:

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