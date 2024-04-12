Заброшенные посёлки «Воркутинского кольца» и Ухта — родина первой российской нефти

Заброшенные посёлки «Воркутинского кольца» Воркутинское кольцо — это автомобильная дорога, которая соединяет Воркуту с рабочими посёлками и шахтами. Иногда так называют не только кольцевую дорогу, но и посёлки, которые она соединяет. До кризиса 90-х здесь кипела жизнь — возле каждого посёлка были предприятия по добыче и переработке угля. Воркутинские шахтёры по меркам страны неплохо зарабатывали. Но когда шахты стали закрываться — вместе с ними пустели и посёлки. В результате в некоторых сейчас не осталось ни одного жителя.

1. Воркута и все посёлки вокруг неё появились возле шахт. Первыми жителями здесь были заключённые ГУЛАГа — именно они строили шахты, дома, дороги. Заключённых сюда доставляли даже после расформирования ГУЛАГа — до 80-х годов. 2. Со временем небольшие рабочие посёлки выросли, обзавелись инфраструктурой. Но когда шахты закрылись, большую часть Воркутинского кольца расселили. Жители перебрались в Воркуту или уехали в другие регионы — а в Воркутинском кольце появилось настоящие посёлки-призраки. 3. Воргашор — самый большой посёлок возле Воркуты. В 1990 году здесь было почти 25 тысяч жителей — больше чем в других посёлках. 4. Стелу «Уголь» установили в Воргашоре в 1985 году в честь 50-летия стахановского движения и 10-летия открытия угольной шахты «Воргашорская». Куб на стеле символизирует уголь — главный продукт, который добывают в этих местах. 5. Воргашор основали в 1964 году, одновременно со строительством новой шахты. Для жителей строили библиотеки, детские сады, школы, магазины, дома культуры. В своё время посёлок считался очень перспективным. 6. Сейчас из 25 тысяч здесь осталось около 6 тысяч жителей. Часть домов полностью заброшена. 7. Одно из первых общественных зданий в Воргашоре — Дом Культуры. Здание построили в 1965 году, тогда это был современный комплекс со сценой для спектаклей, помещениями для кружков, библиотекой. 8. Дом Культуры закрыли не так давно — в августе 2018. Здания вокруг пустуют гораздо дольше. 9. Нежилые здания отличаются не только тёмными оконными проёмами. Здесь холодно, поэтому на стенах домов без отопления иней. Потому заброшенная часть посёлков в Воркуте белая. 10. Стела «Миру — Мир» неподалёку от шахты «Комсомольская» и одноимённого посёлка. Изначально буквы были ярко-красными, затем кто-то раскрасил их зелёной, жёлтой и красной красками. Но в 2022 году цвет восстановили. 11. Посёлок почти безлюдный. Раньше в поселке жили более 18 тысяч человек. В местных новостях пишут, что в 2023 году он будет окончательно расселён, а дома отключат от коммуникаций. Но уже сейчас здесь почти никто не живёт. 12. Посёлок Комсомольский образовался в 1949 году и сразу стал одним из крупных населённых пунктов региона. Здесь были клубы, школы, детские сады, Дворец культуры и даже музыкальная школа. 13. Шахта «Комсомольская» находится рядом с посёлком и отделена от него железной дорогой. Раньше здесь были три шахты, но в 1976 году их объединили в одну — и назвали её «Комсомольская». Шахта действующая, рабочие приезжают из Воргашора. 14. Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность». 15. Дом культуры в Комсомольском. 16. Посёлки Воркутинского кольца привлекают туристов — многим интересно побывать в заброшенном городке, походить по пустынным улицам. Такие поездки называют сталкер-туризмом. 17. Говорят, что заброшенные посёлки Воркуты похожи на Припять — такие же панельные пятиэтажки, с пустыми квартирами, которые покинули владельцы. 18. 19. Заполярный.

Посёлок появился в 1955 году. В 80-х здесь было более 9 тысяч жителей. Большая часть из них работала на «Заполярной» шахте. В 1993 году неподалёку запустили крупнейшую в Печорском угольном бассейне обогатительную фабрику — Центральная. Это заключительное звено производственной угольной цепочки большинства шахт «Воркутауголь». Печорская ЦОФ — одна из крупнейших в России. 20. Посёлок тоже постепенно расселяют — жители обычно покидают дома целыми подъездами, которые затем отключают от коммуникаций. Но в некоторых подъездах пока продолжают жить. 21. На домах чётко видна граница жилого и покинутого пространства — стены пустых квартир покрыты инеем. 22. Оставшиеся в Заполярном жители в основном работают на Центральной обогатительной фабрике. 23. Часть домов в Заполярном полностью заброшена и постепенно разрушается. 24. Бывшая школа №18. 25. 26. Оставшийся жилой район Заполярного виден издалека. 27. Пересечение улиц Фрунзе и Подбельского. 28. Согласно Википедии в Заполярном сейчас живёт около 400 человек. 29. Посёлок Советский считается одним из микрорайонов Воркуты, хотя находится в 12 км от города. 30. В 90-е население Советского сократилось в 2 раза — с 5 до 2,5 тысяч человек. Окончательно посёлок расселили в 2021 году. 31. На некоторых домах нет кровли. 32. Ещё один заброшенный район Воркуты — Рудник, который отделён от остальной части города пешеходным мостом. Именно с Рудника начиналась Воркута — это первый район города. Сейчас здесь никто не живёт. 33. Архитектура Рудника отличается от домов в рабочих посёлках — здесь есть здания в стиле сталинского ампира. Например, бывшее управление «Полярноуралгеология». 34. Пешеходный мост через реку Воркуту. 35. В старой части Воркуты тоже есть заброшенные дома. В этом здании на первом этаже был ресторан, а наверху — гостиница «Север». После появления гостиницы «Воркута» в центре города, гостиница «Север» стала менее популярной и здание отдали под общежитие медучилища. А ресторан переделали в кафе «Юность». 36. Бывший медицинский колледж. В некоторых посёлках Воркутинского кольца ещё живут люди, другие полностью заброшены. Кто-то переселился в Воркуту, кто-то насовсем уехал в другой регион. А дома остались как напоминание о минувшей эпохе. Многие приезжают в Воркуту именно для того, чтобы посмотреть на эти заброшенные посёлки.

https://gelio.livejournal.com/282540.html

Ухта — родина первой российской нефти На гербе Ухты изображена нефтяная скважина — это город нефтяников и газовиков. Именно в этих местах впервые в России появился нефтяной промысел. Сам же город был заложен в 1929 году заключёнными ГУЛАГа и рабочими как поселение нефтяников, но в своё время здесь также добывали радий из подземных вод уникальным, открытым в местной лаборатории способом.

Ухта, окружённая тайгой Тиманского кряжа, стоит на легендарной Северо-Печорской железной дороге. Город приравнен к районам Крайнего севера — до Северного полярного круга здесь около 330 км. Одна из главных достопримечательностей Ухты — 33-метровый светящийся красным профиль Ленина, бьющий все рекорды по размерам его изображений.

1. Ухта находится в центральной части республики Коми, в 330 км на юг от Северного полярного круга — город приравнивается к районам Крайнего севера. Исторически она связана с добычей нефти и газа на северо-западе России, что запечатлено на её гербе, где изображена нефтяная вышка. По сей день это город нефтяников и газовиков. В городе базируется большое количество ресурсодобывающих предприятий, есть есть профильный университет. Население города, по данным на 2021 год составляет порядка 80 тыс. человек. 2. История города тесно связана с развитием железной дороги. С 1937 до 1941 года шло строительство Северо-Печорской железной дороги, соединившей города Воркуту и Котлас в Архангельской области. Магистраль строили заключённые ГУЛАГа. Строительство дороги способствовало быстрому освоению месторождений нефти, газа и угля на севере, а также добыче леса. Для оперативного завершения работ пришлось перебросить в Коми конструкции Дворца Советов, строившегося в Москве, и одного моста через канал Москва-Волга. С 1959 магистраль стала частью Северной железной дороги, соединившей Воркуту и Архангельск на севере с Ярославлем на юге.

Сегодня на поезде дорога от столицы до Ухты занимает примерно 27 часов. Прямые авиарейсы в Ухту регулярно летают из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Белгорода и Усинска. 3. В июле температура здесь в среднем держится на уровне +16,5 градусов, а в январе — -16,5 градусов. В среднем снежный покров держится 188-193 дня в году, до самого мая. Около 32 дней стоит туман. 4. Самая большая голова Ленина в мире.

Одна из самых известных достопримечательностей Ухты находится возле города, на сопке Ветлосян. Это силуэт Владимира Ленина высотой с пятиэтажный дом — 33 метра, закрепленный на решетчатой конструкции из труб. По размерам изображений его головы инсталляция занимает первое место в мире. Возвели её в 1970 году к столетнему юбилею юбилею вождя мирового пролетариата. 5. Ночью гигантская инсталляция подсвечивается ярко красным. Наверху, возле неё располагается смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город.

Со времён перестройки памятник начал ветшать. Его обслуживание в целом не велось — лампы, которыми профиль Ленина подсвечивался, вытаскивали и разбивали вандалы. Некоторое время конструкцию обеспечивали электричеством от ветряных электродвигателей, но вскоре те оказались повреждены. Их вскоре демонтировали из-за того, что они издавали много шума. Лишь в 2015 году была проведена реконструкция — профиль покрасили красной светоотражающей краской, установили прожекторы, а после внесли в муниципальный список объектов культурного наследия. 6. Первые упоминания о добычи нефти на территории Российского государства относятся к XVI веку — собирать её начали с поверхности реки Ухта, где почти четыреста лет спустя возникнет одноимённый город. Тогда “чёрное золото” использовали и как горючее, в составе растворителей, смазок и масел, а также в медицинских целях.

Нефтяной промысел в этих краях появился в 1745 году — на реке Ухте купец Фёдор Прядунов построил первый в России нефтяной завод. О бурении тогда ещё речи идти не могло — нефть, бьющую со дна реки, счерпывали с водной поверхности. Так за 17 лет было добыто лишь 3,6 тонн природного ресурса. Первую скважину пробурили в 1868 году. Времена изменились, и нефть стала необходимой для научных экспериментов и топлива для пароходов. В начале XX века скважин на Ухте стало в разы больше, открылись также месторождения газа. С 1914 до 1924 года работал керосиновый завод. 7. Улица Мира.

Ухта мыслилась архитекторами как город, который непременно расцветёт в будущем, а значит, необходимо придать ему соответствующий вид. Создатели облика Ухты проектировали здания с элементами античного стиля, ренессанса, модерна. Одним из главных руководителей застройки Ухты был московский архитектор Александр Орлов, который жил там. 8. Вечный огонь. Сквер Победы. 9. Первомайская площадь. В её центре установлен памятник Владимиру Ленину. 10. Октябрьская площадь. Её окружают сквер имени Александра Пушкина, здание школы и Свято-стефановский храм в здании бывшего ДК нефтяников. 11. Поселение на месте современной Ухты возникло в 1929 году — это был посёлок нефтяников под названием Чибью, который заложила экспедиция, направленная ОГПУ из Архангельска. В её составе были ссыльные, заключённые, а также охранники и наёмные работники. Позже к месту строительства Чибью подошли ещё несколько этапов заключённых. На следующий год месторождения Ухты уже давали промышленный приток нефти. Позже была проложена железная дорога, построена электростанция. Статус города Ухта получила в 1943 году. 12. Здание первого отдела Ухтижемлага. Построено в 1950 году. Ухто-Ижемский исправительно-трудовой лагерь НКВД (Ухтижемлаг) был организован на территории Ухты в 1938 году и просуществовал до 1955. 13. Октябрьская площадь. 14. Храм святителя Стефана Пермского — один из немногих случаев, когда в доме культуры появилась церковь, а не наоборот.

Здание, в котором в наше время располагается храм было построено по проекту московских архитекторов в Жижимонтова и Мурзина в 1951-1961 годах. До середины 90-х в нём располагался Дом культуры нефтяников, который с развалом Советского Союза отдали на баланс предприятия «Коминефть» и института «Печорнипинефть». ДК давно требовался ремонт, и тогда власти нашли компромиссное решение, предоставив его Сыктывкарской епархии, которая как раз не могла найти здание под храм. В нём провели капитальный ремонт был закреплён за епархией. 15. Одна из достопримечательностей Ухты — как архитектурные комплексы сталинской эпохи, созданные по проектам архитекторов-заключенных. 16. Детский парк в советское время носил имя Павлика Морозова. В парке действительно много детей — он пользуется популярностью благодаря своему расположению и большому количеству качелей и каруселей. 17. Центр развития творчества детей и юношества имени Карчевского на улице Пушкина, 25, в бывшем здании Дворца пионеров. 18. Улица Первомайская. Вместе с Октябрьской и Мира — основные центральные улицы Ухты. 19. Сквер Дом быта «Сервис» — торговый комплекс, расположенный на пересечении улицы 30 лет Октября, Октябрьской и проспекта Ленина. перед зданием несколько лет назад поставили памятник купцу и землепроходцу Фёдору Прядунову (1694-1753) — основателю нефтяного промысла на территории России. 20. 21. Храм-памятник Новомучеников и Исповедников Российских, в земле Коми просиявших. Заложен в 1997 году, а построен в 2015. Храм стал первым в Ухте, построенным на пожертвования с нуля, а не оборудованном в здании, ранее имевшем другое назначение. 22. Набережная Газовиков на реке Чибью — популярное у местных жителей место для прогулок. В 2019 году «Газпром» провёл её полную реконструкцию. 23. В окрестностях «предка» Ухты Чибью была также организована лаборатория, в которой в 1931 году впервые организовали добычу радия из подземных минеральных вод. Посёлок, на территории которого было совершено открытие, так и назвали — Водный. 24. Набережная Газовиков, река Чибью. 25. АО «Транснефть-Север» — базовое предприятие государственной компании «Транснефть». 26. Ухта расположена вблизи отрогов Тиманского кряжа в месте впадения реки Чибью в Ухту. Вокруг суровая таежная природа, перемежающаяся озерами, болотами, окруженными карликовыми березами. Недалеко от города берет своё начало Седьюский заказник, охраняющий редкие виды растений и животных. 27. Здание «Газпром Трансгаз Ухта» — дочернего предприятия «Газпрома», занимающегося транспортировкой газа. 28. Проспект Ленина. 29. Комсомольская площадь. Здесь находится памятник «Романтики», посвящённый комсомольцам. Неподалёку находится Ухтинский городской дворец культуры, который был открыт в 1983 году, придя на смену ветшающему Дому культуры нефтяников, в отремонтированном здании которого сейчас находится храм. 30. Комсомольская площадь. 31. Теплицы ухтинского Горзеленхоза. Предприятие занимается озеленением и благоустройством города, а также продажей цветов, выращенных в собственных теплицах. 32. Храм-памятник Новомучеников и Исповедников Российских в земле Коми Просиявших. Находится недалеко от кладбища репрессированных — история города Ухты неразрывно связана с историей ГУЛАГа. Часть экспедиции 1929 года, заложившей Ухту, составляли политические заключённые. 33. «Газпром Трансгаз Ухта». 34. Река Чибью. 35. Комсомольская площадь. Городской дворец культуры МОГО Ухта. 36. В 1939-1940 годах руководство Коми АССР хотело перенести столицу республики из Сыктывкара в Ухту, но рассмотрению вопроса помешала начавшаяся вскоре Великая Отечественная война. 37. После окончания Войны нефтегазовая и обрабатывающая промышленность в Ухте сделали рывок вперёд. Были построены трубопроводы для доставки нефти и газа. 38. Город Ухту со всех сторон обступает тайга. Неподалёку находится комплексный заказник Белая Кедва, на территории которого обитают популяции редких видов растений, лишайников, позвоночных и беспозвоночных. В районе самого города находятся также минеральные источники. 39. https://gelio.livejournal.com/293173.html

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