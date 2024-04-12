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Заброшенные посёлки «Воркутинского кольца» и Ухта — родина первой российской нефти

Заброшенные посёлки «Воркутинского кольца»заброшенная воркута, посёлки, покинутыеВоркутинское кольцо — это автомобильная дорога, которая соединяет Воркуту с рабочими посёлками и шахтами. Иногда так называют не только кольцевую дорогу, но и посёлки, которые она соединяет. До кризиса 90-х здесь кипела жизнь — возле каждого посёлка были предприятия по добыче и переработке угля. Воркутинские шахтёры по меркам страны неплохо зарабатывали. Но когда шахты стали закрываться — вместе с ними пустели и посёлки. В результате в некоторых сейчас не осталось ни одного жителя.

1. Воркута и все посёлки вокруг неё появились возле шахт. Первыми жителями здесь были заключённые ГУЛАГа — именно они строили шахты, дома, дороги. Заключённых сюда доставляли даже после расформирования ГУЛАГа — до 80-х годов.воркута, звезда в снегу, крансая, мороз2. Со временем небольшие рабочие посёлки выросли, обзавелись инфраструктурой. Но когда шахты закрылись, большую часть Воркутинского кольца расселили. Жители перебрались в Воркуту или уехали в другие регионы — а в Воркутинском кольце появилось настоящие посёлки-призраки.заброшенная воркута, посёлки, покинутые, воркутинское кольцо3. Воргашор — самый большой посёлок возле Воркуты. В 1990 году здесь было почти 25 тысяч жителей — больше чем в других посёлках.воргашор, заброшенная воркута, посёлки, покинутые4. Стелу «Уголь» установили в Воргашоре в 1985 году в честь 50-летия стахановского движения и 10-летия открытия угольной шахты «Воргашорская». Куб на стеле символизирует уголь — главный продукт, который добывают в этих местах.воргашор, стела уголь, заброшенная воркута, посёлки, покинутые5. Воргашор основали в 1964 году, одновременно со строительством новой шахты. Для жителей строили библиотеки, детские сады, школы, магазины, дома культуры. В своё время посёлок считался очень перспективным.воргашор, заброшенная воркута, посёлки, покинутые6. Сейчас из 25 тысяч здесь осталось около 6 тысяч жителей. Часть домов полностью заброшена.воргашор, заброшенная воркута, посёлки, покинутые7. Одно из первых общественных зданий в Воргашоре — Дом Культуры. Здание построили в 1965 году, тогда это был современный комплекс со сценой для спектаклей, помещениями для кружков, библиотекой.воргашор, дом культуры, заброшенная воркута, посёлки, покинутые8. Дом Культуры закрыли не так давно — в августе 2018. Здания вокруг пустуют гораздо дольше.воргашор, дом культуры, заброшенная воркута, посёлки, покинутые9. Нежилые здания отличаются не только тёмными оконными проёмами. Здесь холодно, поэтому на стенах домов без отопления иней. Потому заброшенная часть посёлков в Воркуте белая.воргашор, заброшенная воркута, посёлки, покинутые10. Стела «Миру — Мир» неподалёку от шахты «Комсомольская» и одноимённого посёлка. Изначально буквы были ярко-красными, затем кто-то раскрасил их зелёной, жёлтой и красной красками. Но в 2022 году цвет восстановили.миру мир, заброшенная воркута, посёлки, покинутые11. Посёлок почти безлюдный. Раньше в поселке жили более 18 тысяч человек. В местных новостях пишут, что в 2023 году он будет окончательно расселён, а дома отключат от коммуникаций. Но уже сейчас здесь почти никто не живёт.Посёлок Комсомольский, заброшенная воркута, посёлки, покинутые12. Посёлок Комсомольский образовался в 1949 году и сразу стал одним из крупных населённых пунктов региона. Здесь были клубы, школы, детские сады, Дворец культуры и даже музыкальная школа.Посёлок Комсомольский, заброшенная воркута, посёлки, покинутые13. Шахта «Комсомольская» находится рядом с посёлком и отделена от него железной дорогой. Раньше здесь были три шахты, но в 1976 году их объединили в одну — и назвали её «Комсомольская». Шахта действующая, рабочие приезжают из Воргашора.Посёлок Комсомольский, заброшенная воркута, посёлки, покинутые14. Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность».комсомольский, юность, заброшенная воркута, посёлки, покинутые15. Дом культуры в Комсомольском.Комсомольский, дом культуры, заброшенная воркута, посёлки, покинутые16. Посёлки Воркутинского кольца привлекают туристов — многим интересно побывать в заброшенном городке, походить по пустынным улицам. Такие поездки называют сталкер-туризмом.заброшенная воркута, посёлки, покинутые17. Говорят, что заброшенные посёлки Воркуты похожи на Припять — такие же панельные пятиэтажки, с пустыми квартирами, которые покинули владельцы.заброшенная воркута, пятиэтажки, посёлки, покинутые18.миру мир, заброшенная воркута, посёлки, покинутые19. Заполярный.

Посёлок появился в 1955 году. В 80-х здесь было более 9 тысяч жителей. Большая часть из них работала на «Заполярной» шахте. В 1993 году неподалёку запустили крупнейшую в Печорском угольном бассейне обогатительную фабрику — Центральная. Это заключительное звено производственной угольной цепочки большинства шахт «Воркутауголь». Печорская ЦОФ — одна из крупнейших в России.Заполярный, заброшенная воркута, посёлки, покинутые20. Посёлок тоже постепенно расселяют — жители обычно покидают дома целыми подъездами, которые затем отключают от коммуникаций. Но в некоторых подъездах пока продолжают жить.Заполярный, заброшенная воркута, посёлки, покинутые21. На домах чётко видна граница жилого и покинутого пространства — стены пустых квартир покрыты инеем.Заполярный, граница, жилые нежилые, заброшенная воркута, посёлки, покинутые22. Оставшиеся в Заполярном жители в основном работают на Центральной обогатительной фабрике.Заполярный, заброшенная воркута, посёлки, покинутые23. Часть домов в Заполярном полностью заброшена и постепенно разрушается.Заполярный, заброшенная воркута, посёлки, покинутые24. Бывшая школа №18.Заполярный, школа 18, заброшенная воркута, посёлки, покинутые25.Заполярный, заброшенная воркута, посёлки, покинутые26. Оставшийся жилой район Заполярного виден издалека.Заполярный, заброшенная воркута, посёлки, покинутые27. Пересечение улиц Фрунзе и Подбельского.Заполярный, заброшенная воркута, посёлки, покинутые28. Согласно Википедии в Заполярном сейчас живёт около 400 человек.Заполярный, заброшенная воркута, посёлки, покинутые29. Посёлок Советский считается одним из микрорайонов Воркуты, хотя находится в 12 км от города.советский, заброшенная воркута, посёлки, покинутые30. В 90-е население Советского сократилось в 2 раза — с 5 до 2,5 тысяч человек. Окончательно посёлок расселили в 2021 году.советский, пятиэтажка, заброшенная воркута, посёлки, покинутые31. На некоторых домах нет кровли.заброшенная воркута, посёлки, покинутые32. Ещё один заброшенный район Воркуты — Рудник, который отделён от остальной части города пешеходным мостом. Именно с Рудника начиналась Воркута — это первый район города. Сейчас здесь никто не живёт.рудник, река, заброшенная воркута, посёлки, покинутые33. Архитектура Рудника отличается от домов в рабочих посёлках — здесь есть здания в стиле сталинского ампира. Например, бывшее управление «Полярноуралгеология».заброшенная воркута, посёлки, Полярноуралгеология, покинутые34. Пешеходный мост через реку Воркуту.пешеходный мост, заброшенная воркута, посёлки, покинутые35. В старой части Воркуты тоже есть заброшенные дома. В этом здании на первом этаже был ресторан, а наверху — гостиница «Север». После появления гостиницы «Воркута» в центре города, гостиница «Север» стала менее популярной и здание отдали под общежитие медучилища. А ресторан переделали в кафе «Юность».московская, заброшенная воркута, посёлки, покинутые36. Бывший медицинский колледж.заброшенная воркута, посёлки, покинутыеВ некоторых посёлках Воркутинского кольца ещё живут люди, другие полностью заброшены. Кто-то переселился в Воркуту, кто-то насовсем уехал в другой регион. А дома остались как напоминание о минувшей эпохе. Многие приезжают в Воркуту именно для того, чтобы посмотреть на эти заброшенные посёлки.

https://gelio.livejournal.com/282540.html

Ухта — родина первой российской нефтиНа гербе Ухты изображена нефтяная скважина — это город нефтяников и газовиков. Именно в этих местах впервые в России появился нефтяной промысел. Сам же город был заложен в 1929 году заключёнными ГУЛАГа и рабочими как поселение нефтяников, но в своё время здесь также добывали радий из подземных вод уникальным, открытым в местной лаборатории способом.

Ухта, окружённая тайгой Тиманского кряжа, стоит на легендарной Северо-Печорской железной дороге. Город приравнен к районам Крайнего севера — до Северного полярного круга здесь около 330 км. Одна из главных достопримечательностей Ухты — 33-метровый светящийся красным профиль Ленина, бьющий все рекорды по размерам его изображений.

1. Ухта находится в центральной части республики Коми, в 330 км на юг от Северного полярного круга — город приравнивается к районам Крайнего севера. Исторически она связана с добычей нефти и газа на северо-западе России, что запечатлено на её гербе, где изображена нефтяная вышка. По сей день это город нефтяников и газовиков. В городе базируется большое количество ресурсодобывающих предприятий, есть есть профильный университет. Население города, по данным на 2021 год составляет порядка 80 тыс. человек.2. История города тесно связана с развитием железной дороги. С 1937 до 1941 года шло строительство Северо-Печорской железной дороги, соединившей города Воркуту и Котлас в Архангельской области. Магистраль строили заключённые ГУЛАГа. Строительство дороги способствовало быстрому освоению месторождений нефти, газа и угля на севере, а также добыче леса. Для оперативного завершения работ пришлось перебросить в Коми конструкции Дворца Советов, строившегося в Москве, и одного моста через канал Москва-Волга. С 1959 магистраль стала частью Северной железной дороги, соединившей Воркуту и Архангельск на севере с Ярославлем на юге.

Сегодня на поезде дорога от столицы до Ухты занимает примерно 27 часов. Прямые авиарейсы в Ухту регулярно летают из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Белгорода и Усинска.3. В июле температура здесь в среднем держится на уровне +16,5 градусов, а в январе — -16,5 градусов. В среднем снежный покров держится 188-193 дня в году, до самого мая. Около 32 дней стоит туман.4. Самая большая голова Ленина в мире.

Одна из самых известных достопримечательностей Ухты находится возле города, на сопке Ветлосян. Это силуэт Владимира Ленина высотой с пятиэтажный дом — 33 метра, закрепленный на решетчатой конструкции из труб. По размерам изображений его головы инсталляция занимает первое место в мире. Возвели её в 1970 году к столетнему юбилею юбилею вождя мирового пролетариата.5. Ночью гигантская инсталляция подсвечивается ярко красным. Наверху, возле неё располагается смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город.

Со времён перестройки памятник начал ветшать. Его обслуживание в целом не велось — лампы, которыми профиль Ленина подсвечивался, вытаскивали и разбивали вандалы. Некоторое время конструкцию обеспечивали электричеством от ветряных электродвигателей, но вскоре те оказались повреждены. Их вскоре демонтировали из-за того, что они издавали много шума. Лишь в 2015 году была проведена реконструкция — профиль покрасили красной светоотражающей краской, установили прожекторы, а после внесли в муниципальный список объектов культурного наследия.6. Первые упоминания о добычи нефти на территории Российского государства относятся к XVI веку — собирать её начали с поверхности реки Ухта, где почти четыреста лет спустя возникнет одноимённый город. Тогда “чёрное золото” использовали и как горючее, в составе растворителей, смазок и масел, а также в медицинских целях.

Нефтяной промысел в этих краях появился в 1745 году — на реке Ухте купец Фёдор Прядунов построил первый в России нефтяной завод. О бурении тогда ещё речи идти не могло — нефть, бьющую со дна реки, счерпывали с водной поверхности. Так за 17 лет было добыто лишь 3,6 тонн природного ресурса. Первую скважину пробурили в 1868 году. Времена изменились, и нефть стала необходимой для научных экспериментов и топлива для пароходов. В начале XX века скважин на Ухте стало в разы больше, открылись также месторождения газа. С 1914 до 1924 года работал керосиновый завод.7. Улица Мира.

Ухта мыслилась архитекторами как город, который непременно расцветёт в будущем, а значит, необходимо придать ему соответствующий вид. Создатели облика Ухты проектировали здания с элементами античного стиля, ренессанса, модерна. Одним из главных руководителей застройки Ухты был московский архитектор Александр Орлов, который жил там.8. Вечный огонь. Сквер Победы.9. Первомайская площадь. В её центре установлен памятник Владимиру Ленину.10. Октябрьская площадь. Её окружают сквер имени Александра Пушкина, здание школы и Свято-стефановский храм в здании бывшего ДК нефтяников.11. Поселение на месте современной Ухты возникло в 1929 году — это был посёлок нефтяников под названием Чибью, который заложила экспедиция, направленная ОГПУ из Архангельска. В её составе были ссыльные, заключённые, а также охранники и наёмные работники. Позже к месту строительства Чибью подошли ещё несколько этапов заключённых. На следующий год месторождения Ухты уже давали промышленный приток нефти. Позже была проложена железная дорога, построена электростанция. Статус города Ухта получила в 1943 году.12. Здание первого отдела Ухтижемлага. Построено в 1950 году. Ухто-Ижемский исправительно-трудовой лагерь НКВД (Ухтижемлаг) был организован на территории Ухты в 1938 году и просуществовал до 1955.13. Октябрьская площадь.14. Храм святителя Стефана Пермского — один из немногих случаев, когда в доме культуры появилась церковь, а не наоборот.

Здание, в котором в наше время располагается храм было построено по проекту московских архитекторов в Жижимонтова и Мурзина в 1951-1961 годах. До середины 90-х в нём располагался Дом культуры нефтяников, который с развалом Советского Союза отдали на баланс предприятия «Коминефть» и института «Печорнипинефть». ДК давно требовался ремонт, и тогда власти нашли компромиссное решение, предоставив его Сыктывкарской епархии, которая как раз не могла найти здание под храм. В нём провели капитальный ремонт был закреплён за епархией.15. Одна из достопримечательностей Ухты — как архитектурные комплексы сталинской эпохи, созданные по проектам архитекторов-заключенных.16. Детский парк в советское время носил имя Павлика Морозова. В парке действительно много детей — он пользуется популярностью благодаря своему расположению и большому количеству качелей и каруселей.17. Центр развития творчества детей и юношества имени Карчевского на улице Пушкина, 25, в бывшем здании Дворца пионеров.18. Улица Первомайская. Вместе с Октябрьской и Мира — основные центральные улицы Ухты.19. Сквер Дом быта «Сервис» — торговый комплекс, расположенный на пересечении улицы 30 лет Октября, Октябрьской и проспекта Ленина. перед зданием несколько лет назад поставили памятник купцу и землепроходцу Фёдору Прядунову (1694-1753) — основателю нефтяного промысла на территории России.20.21. Храм-памятник Новомучеников и Исповедников Российских, в земле Коми просиявших. Заложен в 1997 году, а построен в 2015. Храм стал первым в Ухте, построенным на пожертвования с нуля, а не оборудованном в здании, ранее имевшем другое назначение.22. Набережная Газовиков на реке Чибью — популярное у местных жителей место для прогулок. В 2019 году «Газпром» провёл её полную реконструкцию.23. В окрестностях «предка» Ухты Чибью была также организована лаборатория, в которой в 1931 году впервые организовали добычу радия из подземных минеральных вод. Посёлок, на территории которого было совершено открытие, так и назвали — Водный.24. Набережная Газовиков, река Чибью.25. АО «Транснефть-Север» — базовое предприятие государственной компании «Транснефть».26. Ухта расположена вблизи отрогов Тиманского кряжа в месте впадения реки Чибью в Ухту. Вокруг суровая таежная природа, перемежающаяся озерами, болотами, окруженными карликовыми березами. Недалеко от города берет своё начало Седьюский заказник, охраняющий редкие виды растений и животных.27. Здание «Газпром Трансгаз Ухта» — дочернего предприятия «Газпрома», занимающегося транспортировкой газа.28. Проспект Ленина.29. Комсомольская площадь. Здесь находится памятник «Романтики», посвящённый комсомольцам. Неподалёку находится Ухтинский городской дворец культуры, который был открыт в 1983 году, придя на смену ветшающему Дому культуры нефтяников, в отремонтированном здании которого сейчас находится храм.30. Комсомольская площадь.31. Теплицы ухтинского Горзеленхоза. Предприятие занимается озеленением и благоустройством города, а также продажей цветов, выращенных в собственных теплицах.32. Храм-памятник Новомучеников и Исповедников Российских в земле Коми Просиявших. Находится недалеко от кладбища репрессированных — история города Ухты неразрывно связана с историей ГУЛАГа. Часть экспедиции 1929 года, заложившей Ухту, составляли политические заключённые.33. «Газпром Трансгаз Ухта».34. Река Чибью.35. Комсомольская площадь. Городской дворец культуры МОГО Ухта.36. В 1939-1940 годах руководство Коми АССР хотело перенести столицу республики из Сыктывкара в Ухту, но рассмотрению вопроса помешала начавшаяся вскоре Великая Отечественная война.37. После окончания Войны нефтегазовая и обрабатывающая промышленность в Ухте сделали рывок вперёд. Были построены трубопроводы для доставки нефти и газа.38. Город Ухту со всех сторон обступает тайга. Неподалёку находится комплексный заказник Белая Кедва, на территории которого обитают популяции редких видов растений, лишайников, позвоночных и беспозвоночных. В районе самого города находятся также минеральные источники.39.https://gelio.livejournal.com/293173.html

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