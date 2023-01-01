Сыктывкар — столица республики Коми

Сыктывкар расположен в 1000 км от Москвы, но часовой пояс здесь тот же. Это большой город, который был когда-то единственным в республике. Сыктывкар вытянулся вдоль реки Вычегда на 27 км. Сейчас в Сыктывкаре проживает около 220 тысяч человек. Ещё здесь работает крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие России, есть собственный оперный театр, необычные арт объекты, один из самых больших баптистских храмов в СНГ.

Сейчас республика Коми занимает 11 место среди регионов России. В её состав входят 38 населённых пунктов, из которых 10 городов. Сыктывкар — самый большой и многочисленный из них, второе и третье место занимают Воркута и Ухта. В Сыктывкаре есть ж/д вокзал и аэропорт. На машине из Москвы сюда можно доехать за 20 часов — через Ярославль, Вологду, Великий Устюг и Котлас.

1. Люди на территории города были ещё за 3 тысячи лет до нашей эры. А первое официальное упоминание появилось в атласах 1570 года — на месте современного Сыктывкара был указан посёлок Пермевелиск и несколько хозяйств поблизости. Из местных посёлков выделялся погост Усть-Сысольск — потому что в нём была церковь. Погостами в то время называли деревни с приходской церковью и кладбищем при ней. 2. Со временем Усть-Сысольск стал уездным городом. В 1780 году здесь уже проживало 1727 человек. В то же время появился герб города — на нём был изображён медведь в берлоге. Герб несколько раз менялся, но медведь сохранился до сих пор. Соседние селения постепенно входили в состав города, он рос, расширялся. К 1900 году население было около 5 тысяч человек. В 1921 году Усть-Сысольск стал административным центром автономной области Коми (зырян). А в 1930 году получил название на языке Коми — Сыктывкар («город на реке Сыктав»).

Сейчас в Сыктывкаре живёт около 220 тысяч человек, он входит в первую сотню городов РФ по численности населения. 3. Стефановская площадь — это исторически сложившийся центр Сыктывкара. Площадь назвали в честь Стефана Пермского, святителя коми-зырян. Раньше здесь стоял собор, который снесли в 1930-х. В советское время площадь переименовали в Красную и Юбилейную, но в 1992 году вернули историческое название. Вокруг площади построили основные здания республики. 4. Здание Госсовета РК. Раньше здесь заседал Верховный Совет, который в 1990 году принял декларацию о государственном суверенитете. В 1994 году в республике приняли новую Конституцию, Верховный Совет стал Государственным и резко сократилось число депутатов — вместо 180 человек в заседаниях стало участвовать 50, а сейчас — 30 депутатов.

Само здание построили в 1971 году. Пока его проектировали, пришел запрет на строительство подобных сооружений, но Сыктывкар оказался в списке исключений. Здание считают уникальным — архитекторы сохранили чертежи в тайне и больше таких построек в стране нет. 5. Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми. Новое здание Областного комитета КПСС построили в 1960. Обком КПСС перебрался сюда из старого здания на улице Ленина — теперь в бывшем здании располагается музей. 6. Размеры и конфигурация Стефановской площади определены первым генеральным планом города, утверждённым Екатериной II в 1784 году. Сейчас здесь проводят все городские мероприятия, устанавливают главную новогоднюю елку республики. 7. Памятник Ленину на Стейфановской площади установили в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции. До этого здесь стоял другой памятник, но после переезда Обкома КПСС в новое здание Ленин оказался спиной к органам власти. Решено было возвести новую монументальную скульптуру из гранита. Памятник находится на небольшом возвышении, а внизу установлена трибуна для выступлений. 8. В сквере за Стефановской площадью есть два фонтана, памятник Рублю и доска почета республики Коми. 9. Администрация города Сыктывкар. 10. Через Стефановскую площадь проходит улица Ленина. Жёлтое здание с башенкой — это городская поликлиника и Росздравнадзор. 11. В городском сквере на пересечении Первомайской и Коммунистической улиц установлена жанровая скульптура «Часы Сыктывкар». Коммунистическая улица упирается в местный ЦУМ — самый крупный в советское время универмаг города. 12. Государственный академический театр драмы им. В. А. Савина Республики Коми. Первое театральное представление в Усть-Сысольске состоялось ещё в 1819 году — это была пьеса А. Я. Княжнина «Филаткина свадьба». Сначала это был любительский театр, который располагался в одном из частных домов. Актёры в театре выступали бесплатно. В 1917 году поставили первый спектакль на языке коми. В 1921 году создали первую постоянную профессиональную театральную труппу, театр переехал в народный дом с большой сценой. В 2009 году для театра построили новое здание. 13. «Торговый Двор» — одно из самых высоких зданий в центральной части Сыктывкара. Высота башни — 15 этажей (62 метра). 14. Улица Первомайская. 15. В 2021 году республика Коми отмечала столетие — к этой дате обновили городской сквер, который находится перед Центральным бассейном. Здесь установили новые лавочки и большие качели по периметру, заменили асфальт на гранитную мостовую, высадили деревья. 16. Арт-объект «Фрегат на волне» установили перед Детским Миром в 2013 году. Корабль сделан из дерева и в 2020 году его чуть не решили демонтировать — за годы под открытым небом конструкция обветшала. Но жители на народном голосовании решили, что корабль нужно отремонтировать — и к 2021 году обновлённый фрегат вернулся на место. 17. В «Торговом Дворе» находятся единственные в городе панорамные лифты. 18. Торговый комплекс «Торговый Двор». 19. Главное управление МЧС по республике Коми и пожарная часть. Пожарную каланчу построили в 1907 году, но здание до сих пор используется по назначению. Башня считается памятником архитектуры и даже стала неофициальным символом города. 20. Национальная библиотека Республики Коми. Возникновение библиотеки в Коми в 1837 году было большим культурным событием — тогда в городе заканчивалась почтовая дорога и начинались непроезжаемые леса и тундра. Библиотека была платной — ежегодный абонемент стоил 3-5 рублей. В 1920 году библиотеку перенесли в купеческий дом, а в 1958 году специально для неё построили отдельное здание. 21. Первый план застройки Сыктывкара разработали в 1783 году. В проекте использовали опыт Санкт-Петербурга — в основу заложили трёхлучевую систему и прямоугольную планировку. В плане была большая центральная площадь, парадная набережная и улицы, часть улиц расходилась лучами от реки, а другие шли дугами, параллельно берегу. 22. Национальная галерея республики — единственный художественный музей в Коми. Галерея работает с 1943 года, тогда здесь провели две выставки. Изначально у музея не было собственного здания — выставки проводили в одноэтажном двухквартирном доме. С 1993 года Национальная галерея Республики Коми находится в здании бывшего духовного училища. Это здание построено в 1890 году и относится к памятникам истории и архитектуры республики. 23. Кировский парк официально открыли в 1934 году — это был большой луг у реки, на котором проложили дорожки и высадили по периметру деревья. Говорят, что особой популярностью у горожан он не пользовался — люди предпочитали гулять ближе к реке. Со временем пожарная команда приспособила место для своих нужд — на лугу начали пасти лошадей. После разрушения Троицкого собора территория парка увеличилась, появились новые аллеи. В 2022 году здесь проводился фестиваль «Кино под открытым небом». 24. Здание, в котором располагался один из самых знаменитых магазинов в Сыктывкаре «Под шпилем», построили в 1959 году. Самая заметная деталь — восьмигранная башенка со шпилем в стиле петровского барокко. 25. Изначально в здании располагался большой гастроном, затем магазин №45, который работал почти круглосуточно — с 7 утра до полуночи. В 2016 году магазин закрыли. Сейчас вместо продуктового здесь работает алкогольный магазин. Магазин под шпилем многие местные жители считали символом города. Говорят, там до самого закрытия сохранилась атмосфера 1980-х. 26. Мемориал памяти погибших в Великой Отечественной войне и Вечный огонь на аллее Героев. Во время войны в Коми АССР был сформирован партизанский отряд, который действовал в тылу врага на территории Карело-Финской ССР. 27. Всего за годы войны через военкоматы из Коми АССР ушли на фронт свыше 170 тысяч человек. Не вернулись домой более 75 тысяч солдат. 28. 29. Кафедральный собор Стефана Пермского. Первый храм построили и освятили в 1896 году, но в 1932 году собор разрушили и сейчас на его месте стоит памятник Ленину. Закладной камень фундамента нового храма освятил лично Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в 1996 году. К 2001 году храм построили, затем ему присвоили статус кафедрального собора. 30. Новый храм построили примерно в километре от прежнего места. Высота храма с крестом — 64 метра. 31. Монумент Трудовой Славы установили в честь трудовых достижений трудящихся Коми АССР — тогда республику наградили орденами Ленина, Октябрьской революции и Дружбы народов. Высота монумента 22 метра. Конструкция представляет собой три символических знамени, украшенных орденами. Монумент установили на кольцевой развязке в 1977 году, а в 2019 году добавили неоновую подсветку. 32. Через кольцо с монументом проходят две главные улицы города — Октябрьский проспект и Коммунистическая. Октябрьский проспект проходит через весь город. Его длина — около 18 км, этот проспект считают одной из самых длинных улиц в Европе. 33. Государственный театр оперы и балета Республики Коми. Первой поставили оперу Чайковского «Евгений Онегин». Сейчас в репертуар входит более 60 опер, балетов и оперетт. 34. Церковь Христа-Спасителя Евангельских Христиан-баптистов построили в Сыктывкаре в 1995 году. Это один из крупнейших протестантских храмов в СНГ. Община баптистов появилась в городе в 1943 году, а в 1956 году на средства верующих был открыт первый молитвенный дом. Но верующих становилось всё больше, поэтому в Сыктывкаре решили построить большую церковь. 35. Новый дом молитвы стал одним из символом города, его изображение встречается на сувенирах и магнитах. В новостях храм называли самым грандиозным сооружением Сыктывкара, а до 2007 года крест на башне был самой высокой точкой города. 36. Самые старые сохранившиеся здания в городе построены в начале 19 века. Главный памятник старинной каменной архитектуры XIX века — дом Сухановых. Он построен в 1804 году по «образцовому» проекту того времени и на сегодняшний день считается старейшим каменным зданием в Сыктывкаре. 37. Стадион «Республиканский» появился в городе в 1947 году. Тогда были установлены простые деревянные трибуны, но в последующие годы его несколько раз реконструировали. Сейчас вместимость арены — более 8 тысяч зрителей. 38. Универмаг «Сыктывкар» (ЦУМ) работает с 1970 года. Даже после появления более современных торговых центров ЦУМ остается одним из любимых универмагов горожан. 39. Гостиница «Сыктывкар» — ещё одно знаковое место города. Это всегда была главная гостиница города, в которой останавливались все именитые гости. В 2021 году в гостинице провели большую «реновацию» — пригласили дизайнеров для оформления номеров, обновили фойе, сделали подсветку фасада. 40. Летом 1993 года приняли окончательный проект генерального плана Сыктывкара, выполненный Российским научно-исследовательским и проектным институтом урбанистики. 41. Железнодорожная станция в Сыктывкаре — конечная на линии от узловой станции Микунь. Первый пассажирский поезд прибыл в город в 1961 году, а в 1964 году построили здание вокзала. 42. Из Сыктывкара ходят поезда до Москвы, Санкт-Петербурга, Воркуты, Усинска, Новороссийска и Адлера. 43. Высота шпиля здания вокзала — 16 метров. 44. 45. 46. Большинство названий улиц старинного Усть-Сысольска было связано с именами святых, православными праздниками: Покровская, Трёхсвятительская, Предтеченская, Никольская, Спасская, Троицкая, Георгиевская. В советское время город разросся, сейчас в Сыктывкаре более 200 улиц, 10 скверов и около 30 площадей. 47. Стефановская площадь. 48. Церковь Христа Спасителя. 49. С Сыктывкаре находится крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат в России — «Монди Сыктывкарский ЛПК». 50. 51. Администрация города Сыктывкар. 52. 53. Здание поликлиники и Росздравнадзора. 54. В 2013 году в Сыктывкаре запустили проект Городские Легенды — и установили несколько памятников, арт-объектов. Например, Купеческий сундук, памятник букве «Ӧ» (это 18-я буква коми алфавита), деревянный корабль, памятник электромонтеру, Питириму Сорокину — одному из самых известных уроженцев Коми. А неподалёку от города есть Финно-угорский этнокультурный парк в селе Ыб, плато Маньпупунёр с семью каменными глыбами.