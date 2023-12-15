«Воркутауголь» — крупнейший производитель угля в Арктике

Воркута — самый восточный город Европы и третий по числу жителей в республике Коми. Город появился и стал развиваться исключительно благодаря добыче угля — в советское время Воркута была местом ссылки для множества заключённых, сейчас же люди переезжают сюда по работе на угольных производствах.

Всей добычей угля в регионе занимается компания «Воркутауголь», от её же доходов зависит практически весь бюджет города. В активах предприятия находятся четыре подземные шахты, открытый разрез, две обогатительных фабрики и вспомогательные предприятия. Шахтёры компании добывают уголь из месторождений Печорского басейна, чьи запасы угля составляют примерно 344,5 миллиардов тонн. Это 9% от всех запасов России.

1. Воркута — город всего в 140 километрах от Северного ледовитого океана и более чем в 1800 километрах от Москвы. Первый посёлок на месте нынешнего города появился в 1932 году. Жили в нём заключённые, которых отправили на разработку месторождения угля. Первую шахту, «Капитальную», заложили в 1937 году. Сейчас всей добычей угля в городе занимается АО «Воркутауголь» — крупнейшее горнодобывающее предприятие Российской Федерации. Угольная отрасль является градообразующей в Воркуте. 2. Шахта «Воргашорская» — самое крупное угледобывающее предприятие в Европейской части России. Шахту ввели в эксплуатацию в 1975 году, она вырабатывает Воргашорское месторождение Печорского угольного бассейна, в основном, закрытым способом. 3. Горные выработки добычи на шахте «Воргашорская» протянулись на более чем 127 километров. 4. После инструктажа по технике безопасности шахтёры надевают тёплую одежду, перетягиваются ремнём, на который вешают килограммовый аккумулятор от фонаря, а сам фонарь крепят на каску. 5. Перед спуском в шахту шахтёры забирают приборы из ламповой, специального помещения, где хранятся все осветительные приборы. Всё оборудование выдаётся под роспись. 6. На «Воргашорской» добывают уголь на глубине 176 метров. Все необходимые грузы доставляются в шахту по специальным шахтным подъёмникам — аналогам грузовых лифтов, но с более простой и надёжной конструкцией. 7. Шахтёры «Воргашорской» заходят в клеть, она также выполняет функцию лифта для людей и грузов. Современные шахтные клети могут перевозить грузы весом до 15 тонн со скоростью не более чем 12 метров в секунду. Клети бывают двухэтажные для перевозки и людей, и грузов. 8. Электровоз тянет по рельсам вагонетки с рудой, оборудованием и самими шахтёрами. Работа на шахте ведётся все 24 часа. Одновременно работают три добывающих смены и одна ремонтная. 9. Так выглядит вагонетка изнутри. По правилам в грузовой состав может быть включена только одна пассажирская вагонетка, ехать она должна не быстрее 20 км/ч. 10. Промышленная добыча ведётся проходческим комбайном. Он, как рубанок, проходит по фронту лавы, отбивая уголь, который тут же выгружается на конвейер. Вагонетки уже давно не используются. 11. Комбайн разрабатывает породу крутящимся роторным механизмом. За час он способен разработать 300 метров лавы. 12. Шахта «Воргашорская» считается самой продуктивной шахтой в Европе. Она даёт девять тонн угля в минуту. 13. Добыча угля ведётся в лавах — подземных протяжённых горных выработках. В «Воргашорской» есть лавы с рекордной мощностью — 2,5 и 2,8 метра, но существуют и участки высотой всего 90 сантиметров — там уже приходится идти в приседе. 14. Рабочий управляет конвейерной лентой. В каждую лаву проведён конвейер, по которому доставляется порода от комбайна. 15. Существуют комбайны и с дисковыми наконечниками. Как только он снимает слой лавы, комбайн сдвигают вперед, а за ним двигают и удерживающую свод систему крепей — толщенных скоб-каркасов. 16. Шахтские домкраты представляют собой большие механизмы способные приподнимать вагоны и прочую тяжёлую технику. 17. Монорельс — ещё один вид транспорта в шахте. На нём удобнее доставлять вспомогательные грузы весом не более двух тонн и передвигаться по искривлённым участкам. 18. Шахтёры час едут под землёй к рабочему месту: сначала на лифте, потом в вагонетке и на монорельсе. Везде скорость небольшая, не более 20 км/ч, из освещения — только собственные фонари. К шестичасовой смене добавляется ещё около двух часов на путь туда и обратно в зависимости от глубины участка. 19. Оператор шахтной клети управляет механизмом удалённо, принимая команды от рабочих и диспетчера. 20. Шахта «Воркутинская» — старейшая из до сих пор действующих производств в Воркуте. Она открылась в 1942 году и с первых дней работала на фронт. Уголь именно с этой шахты отправлялся в блокадный Ленинград зимой того же года. 21. Производственная мощность шахты выдаёт около 1,8 миллионов тонн угля в год, при этом запасы сырья насчитывают порядка 40 миллионов тонн. 22. До сих пор на шахтах действует советская традиция — когда рабочие выполняют план за день, на вершине зажигается красная звезда. 23. Ламповщицы не только снабжают шахтёров инвентарём, они ведут учёт и контроль спуска и выезда и фиксируют всех опоздавших и задержавшихся на смене в отчётности. Вся информация передаётся диспетчеру шахты. Работницы зачастую запоминают людей не по именам, а по их номерам. 24. Шахта «Комсомольская» считается самой глубокой в России. Рабочие разрабатывают породу на глубине 1103 метра. В момент основания в 1944 году считалась предприятием «нового поколения» — шахту вскрывали вертикальными стволами. 25. Башённый копёр шахты высотой 100 метров. В нём размещена вся инфраструктура, необходимая для подъёма людей и грузов в шахту и из неё. 26. Шахтной клетью управляет оператор с отдельного пульта. На «Комсомольской» шахтёры работают на глубине почти в километр. 27. Вокруг Воркуты добывают уголь и на поверхности. Угольный разрез «Юньягинский» – единственный за Полярным кругом, где добыча ведётся открытым способом. 28. Идея добывать уголь на поверхности возникла ещё в 1990-е годы. Территория Юньягинского месторождения казалась лучшим местом в районе Воркуты, так как многие угольные пласты были либо неглубоко под землёй, либо вовсе выходили на поверхность. Месторождение представляет собой чашу, максимальная глубина, на которой находятся пласты, — 300 метров, минимальная – 5 метров. 29. Уголь отгружается в вагоны, после чего отправляется на обогатительную фабрику. Большая часть добытой породы — пустая и содержит очень мало концентрированного вещества. Прежде чем уголь отправить потребителю, его обогащают на специальных фабриках. 30. Породу с шахт свозят на центральную обогатительную фабрику «Печорская». На ней уголь обрабатывается до концентрированного вещества, за год фабрика производит не менее млн 4 тонн концентрата. 31. Вагоноопрокидываетель - стартовая линия, именно от сюда весь добытый уголь начинает свое движение по производственной цепочке фабрики обогащения. 32. Механизмы для флотации руды. Добываемые руды угля чаще всего бедные, и большую их часть составляет пустая порода. Её обрабатывают специальными растворами, при этом частицы одних минералов, обогащённых, смачиваются и тонут, а другие — уносятся водой, что позволяет избавиться от пустой породы. 33. 34. Концентрированный уголь сушится на фильтрах. Здесь из концентрата буквально выжимается излишняя влага большими гидравлическими домкратами. 35. Уголь из Воркуты зарекомендовал себя как экологически чистое топливо, не содержащее тяжёлых металлов и вредных веществ. 36. Обогатительная фабрика «Печорская» — первое крупное производство такого профиля, которое начало работать в условиях Крайнего Севера. 37. Обогащённая руда отгружается в вагоны, практически весь добываемый в Воркуте уголь поставляется на Череповецкий металлургический комбинат. 38. Управленческое здания «Вокрутауголь» находится на улице Ленина, центральной для города. В нём находится не только местное руководство компании, но и диспетчеры, которые удалённо контролируют работу всех предприятий, в том числе следят за состоянием атмосферы в руднике (состав воздуха в шахте). 39. На верхних этажах здания находится музей шахтёрской славы Воркуты. По кругу — портреты всех генеральных директоров, руководителей комбината и заслуженных работников компании. 40. Через здание музея проходит 67 параллель северной широты. Цифра стала символической для всей Воркуты, напоминающей о положении за Северным полярным кругом. 41. В управлении находятся диспетчеры шахты. Они следят за процессами добычи в разных шахтах, координируют деятельность рабочих согласно поставленным планам и стараются оперативно устранить аварии с минимальными рискам для рабочих. Диспетчер на поверхности видит местонахождение под землёй каждого шахтёра по радиодатчику в фонаре. 42. Граффити художника Сергея Волгина на здании шахты «Воркутинская». Художник в личном блоге писал, что хотел этими рисунками подбодрить рабочих. 43. Добыча угля в Воркуте ведётся уже около ста лет. В 1932 году построены первые две шахты в районе города, из которых стали первыми вести добычу коксующегося угля. 44. У шахтёров существует примета, что рабочую каску менять не надо — она считается личной и как будто оберегающей от аварий и несчастных случаев. Хотя каждые три года по регламенту её требуют заменить, но многие сопротивляются. 45. Первыми шахтёрами Воркуты были заключённые ГУЛАГа. Их этапировали в рабочий посёлок на поездах. В память об этом в городе стоят несколько памятников, посвящённых жертвам политических репрессий. 46. В 1940 году посёлок вокруг шахты назвали Воркутой. С ненецкого языка название означает «изобилующая медведями». Лагерь просуществовал до начала пятидесятых, но эти края были местом ссылки вплоть до 1980-х годов. 47. В городе существует локальный мем «Воркута — столица мира». Он возник из-за того, что во советские времена в лагерях жили люди самых разных национальностей: русские, украинцы, немцы, латыши, поляки и даже венгры. Смотрите также:

Воркута с высоты — город угольной промышленности

Сыктывкар — столица республики Коми

https://gelio.livejournal.com/288424.html