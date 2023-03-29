Воркута с высоты — город угольной промышленности

Воркута — третий по числу жителей город республики Коми и самый восточный в Европе. Город расположен за северным полярным кругом, расстояние до Москвы около 1900 км. Жизнь Воркуты тесно связана с добычей угля и зависит от работы добывающих предприятий. А точнее, от одного предприятия — «Воркутауголь». Во время кризиса добывающей промышленности 90-х многие шахты закрывались, другие предприятия города тоже останавливались — и практически половина населения покинула Воркуту. В результате есть много заброшенных домов и даже целые соседние посёлки без жителей. Сейчас такого оттока населения уже нет, добыча угля ведётся и город продолжил развиваться.

1. Воркута — это четвертый по количеству населения город за северным полярным кругом. Географически город находится в Европе — самый восточный из всех. Здесь действует Московское время, хотя Воркута находится восточнее Екатеринбурга и Челябинска. Из-за этого солнечный полдень в городе наступает в 10.44. 2. «Покорителям Заполярья – слава!».

Во времена СССР Воркуту называли угольной столицей страны — и это полностью соответствовало истине. Здесь до сих пор добывают много угля, хотя большая часть шахт закрылась. Город выдержал суровые 90-е, хотя население в нём уменьшилось более чем в 2 раза. 3. Число жителей Воркуты росло вплоть до начала 90-х. Здесь работало много предприятий, добыча угля шла полным ходом. В 1991 году в Воркуте проживало 117 тысяч человек. Но после перестройки шахты стали закрываться, люди начали уезжать в более благополучные регионы. К 2020 году в Воркуте осталось всего 52 тысячи человек. И только в 2021 году был первый прирост населения за 30 лет — сейчас здесь зарегистрировано около 54 тысяч человек. 4. Жизнь в Воркуте зависит от работы шахт и градообразующего предприятия «Воркутауголь». Это крупнейшее горнодобывающее предприятие России. В Печорском угольном бассейне у него четыре шахты и единственный в мире разрез, добывающий уголь открытым способом за Полярным кругом, Кроме того, в состав «Воркутауголь» входит центральная обогатительная фабрика, механический завод, транспортное предприятие и др. 5. Печорский угольный бассейн открыли в 1924 году — уже тогда было понятно, что в этой местности крупные залежи угля. А в 1930 году экспедиция геологов обнаружила пласты высококачественного угля — и уже через год там начали добычу. В 1932 году здесь работало 9 тысяч человек, а к 1938 году — около 55 тысяч. Поначалу шахтерами были заключённые ГУЛАГа.

В 1936 году появился посёлок Рудник. В 1940 году его переименовали в Воркуту — по названию реки, протекающей рядом с посёлком. Вскоре Рудник стал одним из районов города, но когда финансирование шахт прекратилось и жители стали уезжать, район оказался заброшенным. 6. Бывшее управление «Полярноуралгеология». Говорят, в 60-х здание называли трест. 7. Заброшенный пешеходный мост, который соединяет Рудник с жилыми микрорайонами. На мосту частично сохранилось деревянное покрытие. 8. В Воркуте холодно — даже летом здесь возможны заморозки. Без морозов проходит только 70 дней в году, зима длится 8 месяцев, температура в июле редко поднимается выше 18°С. Но считается, что здесь теплее, чем в более южных Салехарде, Сургуте и Якутске — потому что город расположен в незамерзающем западном секторе Арктики. 9. Здание управления «Воркутауголь». 10. Здание построено в 1980 году по проекту архитектора Александра Шипкова, который позже участвовал в государственной программе градо-экономического преобразования Воркуты. 11. Управление АО «Воркутауголь» расположено в центре города, рядом с главной площадью. 12. Гостиница «Воркута» и администрация города. 13. Сейчас главная площадь города — Центральная. Раньше центром считалась площадь Кирова, но когда Воркута разрослась, центр был смещён. 14. Напротив гостиницы Воркута расположен ТРК «Каскад». Раньше в здании находился кинотеатр «Родина». 15. На стене «Каскада» сохранилась карта автобусных маршрутов Воркутинского кольца. Это автомобильная дорога, которая соединяла Воркуту с шахтами и шахтёрскими посёлками. 16. Главная улица города — улица Ленина. 17. Храм святой Варвары, покровительницы шахтёров. Первую службу в нём провели в ноябре 2022 года. Рядом с храмом установлены мемориальные плиты с именами погибших шахтёров. 18. Дом быта. В 90-е здесь размещалась местная бандитская группировка, которую называли «домбытовские». 19. Юбилейная площадь. Раньше её называли площадью Науки, так как рядом располагались Горный техникум, филиал Ухтинского технического университета, Центральная библиотека и корпус ПечорНИИпроекта. 20. Площадь переименовали в 1984 году в честь 50-летия освоения Печорского угольного бассейна. К этому событию установили и памятный знак — стелу высотой 23 метра. На пьедестале — фамилии героев соцтруда, а на вершине — лавровый венок со знаком «Шахтёрская слава I степени». 21. Юбилейная площадь. 22. Воркутинский горно-экономический колледж. 23. Памятный знак на Юбилейной площади на несколько метров выше окружающих зданий. 24. Воркутинский Драматический театр появился в 1943 году, когда Воркута ещё не была городом. Первая труппа состояла из заключённых Воркутлага, а репетиции и выступления проводили в местном деревянном клубе. В 1961 году у театра появилось собственное каменное здание. Сейчас это современный профессиональный драматический театр. 25. Слово Воркута переводится с ненецкого языка как «изобилующая медведями». 26. Улица Ленина. 27. Улица тянется через весь город вдоль железной дороги. 28. Символ Воркуты — серебряный олень. Ещё на гербе изображён угольный копёр, террикон и звезда. Угольный копёр — это конструкция над шахтой для размещения подъёмной установки. Террикон — отвал из пустых пород. 29. Площадь Мира.

Кроме здания Дворца культуры главная достопримечательность площади — фонтан. Он появился в 1959 году и сначала в центре была установлена скульптура с тремя нимфами. Но в 1961 году их демонтировали и установили большую каменную чашу. 30. Дворец Культуры шахтёров.

Здание построили в 1959 году. Оно облицовано мрамором и гранитом, его украшают дорические колонны. Сейчас ДК включено в Краткую художественную энциклопедию «Искусство стран и народов мира». 31. Аллегорическая фигура «Родина-Мать» на фронтоне здания. 32. По сторонам от входа установлены скульптурные группы — шахтёры, строители и геологи. Скульптуры выполнены из металла. Говорят, что одна из фигур похожа на Сталина в одежде горняка. 33. Городской парк культуры и отдыха в Воркуте посвящён 40-летию ВЛКСМ. Парк начали обустраивать в 1959 году — до этого здесь была заболоченная территория с небольшим озером посередине. 34. Бывшая приёмная телевизионная станция «Орбита» сохранилась от первого проекта спутникового телевидения в СССР. До 1967 года телепередачи в некоторых регионах показывали в записи — не было возможности транслировать сигнал на дальние расстояния. Проект «Орбита» решил эту проблему. Система включала в себя искусственные спутники и наземные приёмные станции. Такие «тарелки» есть на Камчатке, Чукотке и других удалённых регионах. 35. Озеро в парке сохранили и облагородили, летом на пристани работает лодочная станция. 36. Памятник Кирову. Изначально на площади стоял памятник Сталину, но в конце 50-х его снесли. 37. Город оставался местом ссылки даже после реорганизации ГУЛАГа — до 1980-х годов сюда доставляли заключённых. 38. Храм святого Архангела Михаила. Здание было построено в 1941 году — это было первое кирпичное здание в посёлке. Изначально в нём располагался детский сад, но в 1997 году провели реконструкцию, освятили — и начали проводить в новом храме службы. 39. Железнодорожный вокзал Воркуты.

Первый поезд по Северо-Печорской железной дороге отправился в 1941 году. Здание вокзала было построено в 1955 году. 40. Железная дорога в Воркуте особенная — её строили во время Второй Мировой Войны. Тогда центральным регионам страны приходилось использовать уголь Кузбасса, который доставляли за несколько тысяч километров. Воркутинское месторождение было ближе, поэтому железную дорогу строили быстро. 41. Памятник героям Великой Отечественной войны торжественно открыли в парке Победы в 2001 году. Памятник выполнен в виде орудийных стволов, которые обвиты ветвями деревьев. Наверху — аисты, символ мира и добра. Масса аистов — около 5 тонн. Эскиз памятника нарисовала школьница из Воркуты. 42. Недалеко от монумента установлены вертолёт МИ-8Т, танк Т-55 и боевая машина пехоты БМП-1. 43. Микрорайон Тиман. Идея строительства нового микрорайона возникла в 1958 году, но доработали проект только в 1980 году. В 80-е шла большая стройка — появлялись школы, панельные жилые дома, новые улицы. В 90-е годы работы приостановили и только в 1999 году начали достраивать часть зданий. Одна из улиц в Тимане названа бульваром Шерстнева, в память начальника «Воркутауголь», почетного горожанина города. 44. Церковь Иверской иконы Пресвятой Богородицы работает с 2008 года. Это кафедральный собор Воркуты. 45. Микрорайон Тиман — последний построенный район в Воркуте. По плану было построить 5 спальных микрорайонов, но успели возвести только один. От остальной части города район отделён оврагом, через который в 1986 году перекинули мост. 46. Район находится на окраине, поэтому у внешнего ряда домов закругленные стены — они защищают двор от сильных ветров. 47. Универсальный спортивно-зрительный комплекс «Олимп». Здесь проходят тренировки и соревнования по баскетболу, волейболу, большому и настольному теннису, бадминтону. Есть зал для тяжелой атлетики и фитнеса. И главное — ледовая арена с трибунами на 1300 мест. 48. В Воркуте сохранилось много напоминаний о советском времени — например, гербы и надписи на домах «Слава КПСС», «Больше угля для Родины». 49. Администрация Воркуты. 50. Улица Гагарина. 51. Многоквартирная девятиэтажка на Ленина 55 — один из последних домов, построенных в Воркуте. Здание возвели в 2000 году. 52. Воркутинская «Китайская стена» с сохранившимся советским лозунгом «Покорителям Заполярья – слава!». 53. Спорткомплекс «Арктика» — в нём есть 25-метровый бассейн на 4 дорожки. 54. Общий вид на улицу Ленина. 55. Здание управления «Воркутауголь» выполнено в виде восьмиэтажного куба. Темная каменная облицовка хорошо подчёркивает сферу работы компании. 56. Центральная площадь вечером. 57. Дворец творчества детей и молодежи (ДТДиМ). 58. 59. Площадь Кирова. Здание на заднем плане — детская больница. 60. Площадь Мира. 61. 62. 63. Воркутинский горно-экономический колледж. 64. Вокзал Воркуты. До 2011 года автомобильных дорог до Воркуты не было, поэтому железная дорога была единственной наземной связью с внешним миром. Сейчас зимой прокладывают зимник — по нему можно добраться до города на внедорожнике. 65. Дом на улице Московской построен в 1951 году. Сейчас здесь работает магазин инструментов. Возможно, это самый красивый фасад магазина инструментов в Коми. 66. Юбилейная площадь вечером. 67. 68. После распада СССР и кризиса в добывающей промышленности многие покинули город и часть районов обезлюдела. Из 117 тысяч человек осталось около 54 тысяч, но местные считают, что официальная цифра завышена и многие только числятся в городе по прописке. Но шахты работают, уголь добывается — и Воркута продолжает жить.

https://gelio.livejournal.com/282145.html