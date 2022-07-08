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Диксон – самый северный населённый пункт России

Диксон – самый северный населённый пункт России
Посёлок Диксон расположен на самом берегу Карского моря. Это Таймыр, Красноярский край, из окон жители видят Северный Ледовитый океан. Часть посёлка находится на материке, часть — на острове Диксон. Но фактически люди и на материке живут как на острове — добраться на Диксон можно только морем или на самолёте. Ближайшие населённые пункты — Норильск и Дудинка, лететь до них более 500 км. Дорог не предусмотрено в принципе.

На Диксоне нет деревьев — это арктическая тундра. Летом она оживает и покрывается травой оживает, зимой здесь только снег, лед, морозы до -50 °C и порывы ветра, сбивающие с ног. А ещё — люди, которые всегда готовы прийти на помощь.

Диксон — уникальное и легендарное место с богатой историей. Всё здесь пропитано арктической романтикой — это посёлок покорителей Севера, которые осваивали новые территории, открывали острова и месторождения. Диксон участвовал даже во Второй Мировой войне — единственный из всех населённых пунктов Сибири.

В Диксоне много всего «самого северного» — православный храм, порт, здание в стиле сталинского ампира, аэропорт, магазин. Сейчас про Диксон часто говорят в прошедшем времени — «здесь был клуб», «бывший ресторан». Многие местные уехали, но посёлок живёт.

1. Название посёлка произошло от острова Диксон, который открыли русские поморы в начале XVII века. Сначала его называли Большим Северо-Восточным, затем — Долгим, в XIX веке — остров Кузькин. Но официальное название появилось только в 1875 году, когда сюда прибыл шведский полярный мореплаватель, который внес остров на карту и назвал его Диксоном — в честь купца, который финансировал экспедицию.

В 1901 году на острове построили первое здание — деревянный амбар, в котором хранили запасы угля для Русской полярной экспедиции. В 1915 году здесь решили организовать постоянную базу для поддержки кораблей экспедиций в Северный Ледовитый океан. На острове построили радиостанцию, жилые дома, баню. Так появился новый посёлок — самый северный в России и Евразии.Диксон – самый северный населённый пункт России2. В порту всех встречает улыбающийся белый медведь с караваем. Здесь принято говорить «на Диксон» — потому что посёлок начинали строить на острове.Диксон – самый северный населённый пункт России3. Порт Диксона — самый северный в России. С этим портом связана история Северного Морского пути. Моряки называют порт Диксона «Ворота Арктики». Строители начали возводить причалы и угольную базу в 1934 году, а на материке — ещё один посёлок. Параллельно строили самый мощный в Арктике радиоцентр. В 1935 году начались первые сквозные отправления по Севморпути, через Диксон прошло около 70 судов — и порт стал важным узловым пунктом.Диксон – самый северный населённый пункт России4. Бывшее здание управления Морпорта — одно из самых эффектных строений в Диксоне. Сейчас здание законсервировано, но в архитектуре угадывается сталинский ампир.Диксон – самый северный населённый пункт России5. Точных сведений о здании нет. Построено оно целиком из дерева, сохранились колонны с волютами, балюстрада на втором этаже.Диксон – самый северный населённый пункт России6. Постройка сейчас не используется, управление переехало в новое здание.Диксон – самый северный населённый пункт России7. Это самое северное здание в мире, построенное в стиле сталинского ампира.Диксон – самый северный населённый пункт России8. Обелиск защитникам Диксона установили в честь героической обороны посёлка во время Второй Мировой Войны. Красноярский край — единственный сибирский регион, на территории которого в ходе Великой Отечественной войны шли бои. И было это именно в Диксоне — 27 августа 1942 года немецкий крейсер «Адмирал Шеер» попытался захватить порт, но защитники отбили атаку. Об этом событии в посёлке напоминают три памятника: «Героям-Североморцам», «Защитникам Диксона в годы Великой Отечественной войны» и «Корнякову Николаю Михайловичу», командиру береговой батареи, защищавшей Диксон в бою с фашистским линкором в 1942 г.Диксон – самый северный населённый пункт России9. Своим нападением немецкий линкор должен был прекратить доставку грузов по Северному Морскому пути и изолировать предприятия Норильска, который выпускал тогда никель для военных нужд. Ещё одно напоминание о событиях — артиллерийское орудие, которое сохранилось здесь со времён Второй Мировой войны.Диксон – самый северный населённый пункт России10. Памятник норвежскому моряку Тессему которого норвежский путешественник отправил с экспедиционной почтой и научными материалами на Диксон. Только через два года узнали, что моряк пропал — он прошел около 1000 км по тундре, но погиб всего в 2 км от радиостанции. Памятник возвели по инициативе полярников Диксона в 1958 году.Диксон – самый северный населённый пункт России11. Улица Воронина названа в честь полярного исследователя и капитана советского ледокольного флота. Воронин участвовал во многих экспедициях в Арктике, был капитаном легендарного ледокола «Георгий Седов», ледокольного парохода «А. Сибиряков», совершил первый в мире переход по Севморпути. Причём во время этого перехода льдами сломало гребной винт и остаток пути судно шло на парусах. За этот подвиг капитана наградили орденом Ленина.Диксон – самый северный населённый пункт России12. В 2015 году запустили масштабный проект по разработке угольных месторождений неподалёку от Диксона. Планировали в 2024 году построить в порту новый угольный терминал, организовать транспортировку. В то время говорили, что Диксон станет «мировой столицей Арктики». Именно тогда в городе появилось офисное здание, по местным меркам — небоскрёб. Судьба проекта сейчас непонятна — у предприятия сменился владелец и работы заморозили.Диксон – самый северный населённый пункт России13. Торговый центр «Торгмортранс». Небесно-голубое полностью деревянное здание с портиком и колоннами. Раньше в этом ТЦ был ресторан и бар.Диксон – самый северный населённый пункт России14. В советское время в Диксон многие стремились попасть на работу, но брали сюда только лучших. В конце 80-х здесь жило около 5000 человек. Затем предприятия стали закрываться и жители начали уезжать. Сейчас в посёлке живет около 250 человек, большинство поселилось компактно, на одной улице.Диксон – самый северный населённый пункт России15. Памятник русскому моряку и полярному путешественнику Н. А. Бегичеву.Диксон – самый северный населённый пункт России16. Бегичев всю жизнь посвятил исследованию Таймыра — за это его дважды награждали Большой золотой медалью Российской академии наук.Диксон – самый северный населённый пункт России17. Бегичев постоянно участвовал в поисковых и спасательных операциях, открыл два острова (их назвали его именем), а однажды даже спас Колчака, который провалился под лёд.Диксон – самый северный населённый пункт России18. В период расцвета Диксон считался самым интеллигентным посёлком страны — у половины населения было высшее образование, а у трети — два высших и учёные степени. Сюда приезжали видные метеорологи, строители, учителя, полярники.Диксон – самый северный населённый пункт России19. В здании торгово-бытового центра работает самый северный в Евразии магазин. Все грузы для продажи доставляют по воздуху на самолёте АН-26 раз в неделю — если погода лётная.Диксон – самый северный населённый пункт России20. В середине мая в Диксоне бывают сугробы выше двух метров.Диксон – самый северный населённый пункт России21. На детской площадке нет деревьев и кустарника, зато с ледяной горки можно кататься большую часть года.Диксон – самый северный населённый пункт России22. За посёлком закреплена территория в 220 тысяч квадратных километров — почти как вся площадь Великобритании.Диксон – самый северный населённый пункт России23. Храм Святого Николая Чудотворца — самый северный храм в Евразии. Здание построили в 2010 году по старорусской технологии — без единого гвоздя.Диксон – самый северный населённый пункт России24. Золочёный иконостас изготовили в мастерской «Георг» в Красноярске. Иконостас сделали на пожертвование предпринимателя из Тюменской области.Диксон – самый северный населённый пункт России25. Литургия служится регулярно, по воскресным дням. Звон колоколов разносится далеко над промёрзшей тундрой.Диксон – самый северный населённый пункт России26. Климат в Диксоне очень суровый — с середины сентября до конца мая устанавливается отрицательная температура. Самый тёплый месяц — август: средняя температура поднимается до +4,8°C. Зимой бывают сильные ветра — в такие дни (и даже недели) занятия в школах отменяются. Около 4 месяцев продолжается полярная ночь, столько же — полярный день.Диксон – самый северный населённый пункт России27. До начала 1990-х годов Диксон считался очень перспективным посёлком. В газетах об арктической романтике и северном сиянии, отважных полярниках, гидрографах и путешественниках.Диксон – самый северный населённый пункт России28. В Диксоне много заброшенных домов. Ветер выбивает заколоченные двери — и снег покрывает здание не только снаружи, но и изнутри.Диксон – самый северный населённый пункт России29. На зданиях сохранились лозунги советских времен — они напоминают те дни, когда Диксон был в самом расцвете.Диксон – самый северный населённый пункт России30. Советские вездеходы ГАЗ-71, ГТ-СМ «Газушка» — подходящий вариант маршрутки для Севера. На такой технике можно ездить в любую погоду, а зимой вездеходы — привычный способ передвижения между островом и материковой частью Диксона.Диксон – самый северный населённый пункт России31. Жилая часть Диксона теперь полностью находится на материке. От острова с аэропортом его отделяет лиман — залив с невысокими извилистыми берегами.Диксон – самый северный населённый пункт России32. Зимой перебраться на остров можно по ледовой переправе, летом пользуются катером.Диксон – самый северный населённый пункт России33. Когда начинается ледоход, для поездок между двумя частями Диксона используют вертолёт.Диксон – самый северный населённый пункт России34. Аэропорт Диксона — самый северный аэропорт в Евразии.Диксон – самый северный населённый пункт России35. Аэропорт — единственная круглогодичная связь с внешним миром. В период навигации сюда на кораблях доставляют топливо — обычно, раз в год.Диксон – самый северный населённый пункт России36. Регулярное авиасообщение — только с Норильском. Рейсы бывают один раз в неделю.Диксон – самый северный населённый пункт России37. Ещё одна достопримечательность Диксона — самолёт Ли-2Т СССР-04219. Этот борт прослужил почти 25 лет, а после списания в 1976 году был установлен здесь в качестве памятника.Диксон – самый северный населённый пункт России38. Говорят, что этот самолёт не раз принимал участие в экспедициях по Арктике, а в 1961 году летал даже в Антарктиду.Диксон – самый северный населённый пункт России39. Сейчас практически всё оборудование демонтировано — нет элементов авионики, радиостанции, автопилота.Диксон – самый северный населённый пункт России40. Сохранившиеся рычаги управления двигателем.Диксон – самый северный населённый пункт России41. Ли-2Т — это транспортная версия пассажирского самолёта Ли-2. За 14 лет производства их выпустили почти 5000.Диксон – самый северный населённый пункт России42. Старое здание аэропорта. В 2020 году построили новое модульное здание и персонал переехал в него. В январе 2022 года новое здание сгорело, но взлётно-посадочная полоса не пострадала и аэропорт в Диксоне продолжает работать.Диксон – самый северный населённый пункт России43.Диксон – самый северный населённый пункт России44. На островной части посёлка сейчас не живут, но большинство зданий сохранилось.Диксон – самый северный населённый пункт России45. Именно с острова начинался Диксон — здесь была главная площадь, клуб, магазины, гостиница.Диксон – самый северный населённый пункт России46. Старое здание клуба в Диксоне.Диксон – самый северный населённый пункт России47. На фронтоне — традиционный для советской архитектуры герб. Наверняка в этом клубе проходили все местные мероприятия.Диксон – самый северный населённый пункт России48. Памятник морякам-североморцам, погибшим в Великой Отечественной войне. Дело в том, что на пути немецкого линкора «Адмирал Шеер» первым встал старый грузовой пароход «А. Сибиряков» — и был за считанные минуты расстрелян и потоплен. Но перед гибелью капитан успел оповестить по радио о немецком корабле. Именно это помогло подготовиться другим судам и наземным войскам к встрече с врагом. После этого «Адмирала Шеера» атаковал сторожевой корабль «Дежнёв» и пароход «Революционер» — и при поддержке береговой артиллерии смогли повредить и отогнать корабль врага от берега. За это время по Диксону было выпущено до 400 снарядов.Диксон – самый северный населённый пункт России49. Старая школа, книжный магазин на улице Чкалова. Теперь все учреждения переехали на материковую часть Диксона.Диксон – самый северный населённый пункт России50. В этом здании располагалась администрация аэропорта и гостиница.Диксон – самый северный населённый пункт России51. Улица Папанина названа в честь известного советского исследователя Арктики. В 1937—1938 годах возглавлял первую в мире дрейфующую станцию «Северный полюс». По итогам Папанин и другие члены экспедиции получили учёную степень доктора географических наук и были избраны почётными членами Всесоюзного географического общества.Диксон – самый северный населённый пункт России52. На Диксоне хорошо сохранилась архитектура — даже пустые деревянные дома здесь разрушаются медленнее, чем в более теплых регионах.Диксон – самый северный населённый пункт России53. Но после переселения людей на материковую часть почти все дома на острове оказались заброшенными.Диксон – самый северный населённый пункт России54. Последний кран морского порта. Сейчас порт используется только для местных задач — переправы сотрудников аэропорта и приёма топлива с «большой земли».Диксон – самый северный населённый пункт России55. Сейчас порт выглядит безжизненно, но у правительства есть план создания здесь ремонтной базы для подводных лодок. Землю для этого уже выделили, дно проверили. Осталось определиться со сроками.Диксон – самый северный населённый пункт России56. Старый буксир, застрявший во льдах.Диксон – самый северный населённый пункт России57. На Диксоне обычно ездят на вездеходах и снегоходах.Диксон – самый северный населённый пункт России58. Вездеходы УАЗ на гусеницах отлично «прижились» в местной природе и к погоде приспособленыДиксон – самый северный населённый пункт России59. Снега здесь очень много — иногда заносит целые дома, приходится прочищать проходы. Но полностью очистить улицы нереально, поэтому вездеход — оптимальный вариант.Диксон – самый северный населённый пункт России60. На Диксоне много собак — они остались с тех времён, когда люди здесь передвигались на собачьих упряжках.Диксон – самый северный населённый пункт России61. Были случаи, когда собаки спасали людей от медведей.Диксон – самый северный населённый пункт России62. По поведению собак в Диксоне узнают об опасности: если собаки спокойно ходят или лежат — всё в порядке. А если собаки вдруг затихли и исчезли с улицы — значит, рядом медведь.Диксон – самый северный населённый пункт России63.Диксон – самый северный населённый пункт России64. Вокруг Диксона установлены геостанции и метеостанции, а в геофизической станции «Колба» изучают магнитное поле Земли и космическое радиоизлучение.Диксон – самый северный населённый пункт России65. За участие в Великой Отечественной войне Диксон получил звание «Населённый пункт воинской доблести».Диксон – самый северный населённый пункт РоссииМногие жители сейчас уехали с Диксона. Остались только самые стойкие. А ещё осталась арктическая романтика, необычная для Севера архитектура и памятники, которые говорят о мужестве местного населения. Даже если этот посёлок будет полностью заброшен — в нём стоит побывать каждому любителю необычных путешествий.

https://gelio.livejournal.com/272017.html

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