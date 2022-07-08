Диксон – самый северный населённый пункт России



Посёлок Диксон расположен на самом берегу Карского моря. Это Таймыр, Красноярский край, из окон жители видят Северный Ледовитый океан. Часть посёлка находится на материке, часть — на острове Диксон. Но фактически люди и на материке живут как на острове — добраться на Диксон можно только морем или на самолёте. Ближайшие населённые пункты — Норильск и Дудинка, лететь до них более 500 км. Дорог не предусмотрено в принципе.

На Диксоне нет деревьев — это арктическая тундра. Летом она оживает и покрывается травой оживает, зимой здесь только снег, лед, морозы до -50 °C и порывы ветра, сбивающие с ног. А ещё — люди, которые всегда готовы прийти на помощь.

Диксон — уникальное и легендарное место с богатой историей. Всё здесь пропитано арктической романтикой — это посёлок покорителей Севера, которые осваивали новые территории, открывали острова и месторождения. Диксон участвовал даже во Второй Мировой войне — единственный из всех населённых пунктов Сибири.

В Диксоне много всего «самого северного» — православный храм, порт, здание в стиле сталинского ампира, аэропорт, магазин. Сейчас про Диксон часто говорят в прошедшем времени — «здесь был клуб», «бывший ресторан». Многие местные уехали, но посёлок живёт.

1. Название посёлка произошло от острова Диксон, который открыли русские поморы в начале XVII века. Сначала его называли Большим Северо-Восточным, затем — Долгим, в XIX веке — остров Кузькин. Но официальное название появилось только в 1875 году, когда сюда прибыл шведский полярный мореплаватель, который внес остров на карту и назвал его Диксоном — в честь купца, который финансировал экспедицию.

В 1901 году на острове построили первое здание — деревянный амбар, в котором хранили запасы угля для Русской полярной экспедиции. В 1915 году здесь решили организовать постоянную базу для поддержки кораблей экспедиций в Северный Ледовитый океан. На острове построили радиостанцию, жилые дома, баню. Так появился новый посёлок — самый северный в России и Евразии. 2. В порту всех встречает улыбающийся белый медведь с караваем. Здесь принято говорить «на Диксон» — потому что посёлок начинали строить на острове. 3. Порт Диксона — самый северный в России. С этим портом связана история Северного Морского пути. Моряки называют порт Диксона «Ворота Арктики». Строители начали возводить причалы и угольную базу в 1934 году, а на материке — ещё один посёлок. Параллельно строили самый мощный в Арктике радиоцентр. В 1935 году начались первые сквозные отправления по Севморпути, через Диксон прошло около 70 судов — и порт стал важным узловым пунктом. 4. Бывшее здание управления Морпорта — одно из самых эффектных строений в Диксоне. Сейчас здание законсервировано, но в архитектуре угадывается сталинский ампир. 5. Точных сведений о здании нет. Построено оно целиком из дерева, сохранились колонны с волютами, балюстрада на втором этаже. 6. Постройка сейчас не используется, управление переехало в новое здание. 7. Это самое северное здание в мире, построенное в стиле сталинского ампира. 8. Обелиск защитникам Диксона установили в честь героической обороны посёлка во время Второй Мировой Войны. Красноярский край — единственный сибирский регион, на территории которого в ходе Великой Отечественной войны шли бои. И было это именно в Диксоне — 27 августа 1942 года немецкий крейсер «Адмирал Шеер» попытался захватить порт, но защитники отбили атаку. Об этом событии в посёлке напоминают три памятника: «Героям-Североморцам», «Защитникам Диксона в годы Великой Отечественной войны» и «Корнякову Николаю Михайловичу», командиру береговой батареи, защищавшей Диксон в бою с фашистским линкором в 1942 г. 9. Своим нападением немецкий линкор должен был прекратить доставку грузов по Северному Морскому пути и изолировать предприятия Норильска, который выпускал тогда никель для военных нужд. Ещё одно напоминание о событиях — артиллерийское орудие, которое сохранилось здесь со времён Второй Мировой войны. 10. Памятник норвежскому моряку Тессему которого норвежский путешественник отправил с экспедиционной почтой и научными материалами на Диксон. Только через два года узнали, что моряк пропал — он прошел около 1000 км по тундре, но погиб всего в 2 км от радиостанции. Памятник возвели по инициативе полярников Диксона в 1958 году. 11. Улица Воронина названа в честь полярного исследователя и капитана советского ледокольного флота. Воронин участвовал во многих экспедициях в Арктике, был капитаном легендарного ледокола «Георгий Седов», ледокольного парохода «А. Сибиряков», совершил первый в мире переход по Севморпути. Причём во время этого перехода льдами сломало гребной винт и остаток пути судно шло на парусах. За этот подвиг капитана наградили орденом Ленина. 12. В 2015 году запустили масштабный проект по разработке угольных месторождений неподалёку от Диксона. Планировали в 2024 году построить в порту новый угольный терминал, организовать транспортировку. В то время говорили, что Диксон станет «мировой столицей Арктики». Именно тогда в городе появилось офисное здание, по местным меркам — небоскрёб. Судьба проекта сейчас непонятна — у предприятия сменился владелец и работы заморозили. 13. Торговый центр «Торгмортранс». Небесно-голубое полностью деревянное здание с портиком и колоннами. Раньше в этом ТЦ был ресторан и бар. 14. В советское время в Диксон многие стремились попасть на работу, но брали сюда только лучших. В конце 80-х здесь жило около 5000 человек. Затем предприятия стали закрываться и жители начали уезжать. Сейчас в посёлке живет около 250 человек, большинство поселилось компактно, на одной улице. 15. Памятник русскому моряку и полярному путешественнику Н. А. Бегичеву. 16. Бегичев всю жизнь посвятил исследованию Таймыра — за это его дважды награждали Большой золотой медалью Российской академии наук. 17. Бегичев постоянно участвовал в поисковых и спасательных операциях, открыл два острова (их назвали его именем), а однажды даже спас Колчака, который провалился под лёд. 18. В период расцвета Диксон считался самым интеллигентным посёлком страны — у половины населения было высшее образование, а у трети — два высших и учёные степени. Сюда приезжали видные метеорологи, строители, учителя, полярники. 19. В здании торгово-бытового центра работает самый северный в Евразии магазин. Все грузы для продажи доставляют по воздуху на самолёте АН-26 раз в неделю — если погода лётная. 20. В середине мая в Диксоне бывают сугробы выше двух метров. 21. На детской площадке нет деревьев и кустарника, зато с ледяной горки можно кататься большую часть года. 22. За посёлком закреплена территория в 220 тысяч квадратных километров — почти как вся площадь Великобритании. 23. Храм Святого Николая Чудотворца — самый северный храм в Евразии. Здание построили в 2010 году по старорусской технологии — без единого гвоздя. 24. Золочёный иконостас изготовили в мастерской «Георг» в Красноярске. Иконостас сделали на пожертвование предпринимателя из Тюменской области. 25. Литургия служится регулярно, по воскресным дням. Звон колоколов разносится далеко над промёрзшей тундрой. 26. Климат в Диксоне очень суровый — с середины сентября до конца мая устанавливается отрицательная температура. Самый тёплый месяц — август: средняя температура поднимается до +4,8°C. Зимой бывают сильные ветра — в такие дни (и даже недели) занятия в школах отменяются. Около 4 месяцев продолжается полярная ночь, столько же — полярный день. 27. До начала 1990-х годов Диксон считался очень перспективным посёлком. В газетах об арктической романтике и северном сиянии, отважных полярниках, гидрографах и путешественниках. 28. В Диксоне много заброшенных домов. Ветер выбивает заколоченные двери — и снег покрывает здание не только снаружи, но и изнутри. 29. На зданиях сохранились лозунги советских времен — они напоминают те дни, когда Диксон был в самом расцвете. 30. Советские вездеходы ГАЗ-71, ГТ-СМ «Газушка» — подходящий вариант маршрутки для Севера. На такой технике можно ездить в любую погоду, а зимой вездеходы — привычный способ передвижения между островом и материковой частью Диксона. 31. Жилая часть Диксона теперь полностью находится на материке. От острова с аэропортом его отделяет лиман — залив с невысокими извилистыми берегами. 32. Зимой перебраться на остров можно по ледовой переправе, летом пользуются катером. 33. Когда начинается ледоход, для поездок между двумя частями Диксона используют вертолёт. 34. Аэропорт Диксона — самый северный аэропорт в Евразии. 35. Аэропорт — единственная круглогодичная связь с внешним миром. В период навигации сюда на кораблях доставляют топливо — обычно, раз в год. 36. Регулярное авиасообщение — только с Норильском. Рейсы бывают один раз в неделю. 37. Ещё одна достопримечательность Диксона — самолёт Ли-2Т СССР-04219. Этот борт прослужил почти 25 лет, а после списания в 1976 году был установлен здесь в качестве памятника. 38. Говорят, что этот самолёт не раз принимал участие в экспедициях по Арктике, а в 1961 году летал даже в Антарктиду. 39. Сейчас практически всё оборудование демонтировано — нет элементов авионики, радиостанции, автопилота. 40. Сохранившиеся рычаги управления двигателем. 41. Ли-2Т — это транспортная версия пассажирского самолёта Ли-2. За 14 лет производства их выпустили почти 5000. 42. Старое здание аэропорта. В 2020 году построили новое модульное здание и персонал переехал в него. В январе 2022 года новое здание сгорело, но взлётно-посадочная полоса не пострадала и аэропорт в Диксоне продолжает работать. 43. 44. На островной части посёлка сейчас не живут, но большинство зданий сохранилось. 45. Именно с острова начинался Диксон — здесь была главная площадь, клуб, магазины, гостиница. 46. Старое здание клуба в Диксоне. 47. На фронтоне — традиционный для советской архитектуры герб. Наверняка в этом клубе проходили все местные мероприятия. 48. Памятник морякам-североморцам, погибшим в Великой Отечественной войне. Дело в том, что на пути немецкого линкора «Адмирал Шеер» первым встал старый грузовой пароход «А. Сибиряков» — и был за считанные минуты расстрелян и потоплен. Но перед гибелью капитан успел оповестить по радио о немецком корабле. Именно это помогло подготовиться другим судам и наземным войскам к встрече с врагом. После этого «Адмирала Шеера» атаковал сторожевой корабль «Дежнёв» и пароход «Революционер» — и при поддержке береговой артиллерии смогли повредить и отогнать корабль врага от берега. За это время по Диксону было выпущено до 400 снарядов. 49. Старая школа, книжный магазин на улице Чкалова. Теперь все учреждения переехали на материковую часть Диксона. 50. В этом здании располагалась администрация аэропорта и гостиница. 51. Улица Папанина названа в честь известного советского исследователя Арктики. В 1937—1938 годах возглавлял первую в мире дрейфующую станцию «Северный полюс». По итогам Папанин и другие члены экспедиции получили учёную степень доктора географических наук и были избраны почётными членами Всесоюзного географического общества. 52. На Диксоне хорошо сохранилась архитектура — даже пустые деревянные дома здесь разрушаются медленнее, чем в более теплых регионах. 53. Но после переселения людей на материковую часть почти все дома на острове оказались заброшенными. 54. Последний кран морского порта. Сейчас порт используется только для местных задач — переправы сотрудников аэропорта и приёма топлива с «большой земли». 55. Сейчас порт выглядит безжизненно, но у правительства есть план создания здесь ремонтной базы для подводных лодок. Землю для этого уже выделили, дно проверили. Осталось определиться со сроками. 56. Старый буксир, застрявший во льдах. 57. На Диксоне обычно ездят на вездеходах и снегоходах. 58. Вездеходы УАЗ на гусеницах отлично «прижились» в местной природе и к погоде приспособлены 59. Снега здесь очень много — иногда заносит целые дома, приходится прочищать проходы. Но полностью очистить улицы нереально, поэтому вездеход — оптимальный вариант. 60. На Диксоне много собак — они остались с тех времён, когда люди здесь передвигались на собачьих упряжках. 61. Были случаи, когда собаки спасали людей от медведей. 62. По поведению собак в Диксоне узнают об опасности: если собаки спокойно ходят или лежат — всё в порядке. А если собаки вдруг затихли и исчезли с улицы — значит, рядом медведь. 63. 64. Вокруг Диксона установлены геостанции и метеостанции, а в геофизической станции «Колба» изучают магнитное поле Земли и космическое радиоизлучение. 65. За участие в Великой Отечественной войне Диксон получил звание «Населённый пункт воинской доблести». Многие жители сейчас уехали с Диксона. Остались только самые стойкие. А ещё осталась арктическая романтика, необычная для Севера архитектура и памятники, которые говорят о мужестве местного населения. Даже если этот посёлок будет полностью заброшен — в нём стоит побывать каждому любителю необычных путешествий.

https://gelio.livejournal.com/272017.html