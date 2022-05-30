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Хатанга — один из самых северных посёлков России

Хатанга — один из самых северных посёлков РоссииСеверные посёлки похожи, но все они разные. Например, в Хатанге работает одна из самых северных православных церквей, аэропорт расположен рядом с домами, а в морском порту на реке корабли защищает уникальная ледяная дамба. Здесь можно часто увидеть северное сияние, побывать в одном из крупнейших заповедников в России, спуститься в ледяную пещеру и посмотреть на настоящих мамонтов.

Хатанга расположена на полуострове Таймыр, в 600 км от Норильска. Добраться сюда можно морем или самолётом из Красноярска и Норильска. Некоторые любители экстремальных путешествий используют зимник — добираются по нему до Хатанги из Норильска за 3-4 дня.

1. Село расположено вдоль побережья реки Хатанга — с местного наречия переводится как «много воды». Река в этом месте действительно большая — сюда могут заходить на перегрузку морские суда из моря Лаптевых. Первое крупное морское путешествие на Таймыр купцы совершили в 1610 году — именно тогда в летописях упоминали реку Хатангу. Поселение здесь образовалось только через 50 лет — тогда на берегу организовали зимовье для покупки и сбора шкур у местных охотников.Хатанга — один из самых северных посёлков России2. В 1859 году в селе было 5 дворов и 9 жителей, в 1891 — 6 домов, магазин и небольшой церковный дом.

После революции поставки хлеба в посёлок прекратились, но в 1922 году местные жители организовали факторию, восстановили торговлю, начали менять пушнину на продукты. После этого Хатанга начала расти — в селе появилась больница и школа, в 1927 году здесь было уже 508 хозяйств. Сейчас село Хатанга — административный центр, в состав которого входит 8 посёлков: Жданиха, Новорыбная, Сындасско, Попигай, Кресты, Новая, Хета и Катырык.Хатанга — один из самых северных посёлков России3. По богатству полезных ископаемых Хатанга почти не уступает Норильску, но транспортировка отсюда обходится слишком дорого, поэтому добычу пока не развивают. Зато Хатанга популярна среди путешественников: отсюда иногда стартуют группы экстремального туризма по Крайнему Северу, люди прилетают в музей мамонтов, Таймырских заповедник, в котором можно увидеть самые северные в мире леса, диких оленей, лежбища моржей, этнопарк Каталык и даже огромный Попигайский метеоритный кратер.Хатанга — один из самых северных посёлков России4. В Хатанге живёт около 3 тысяч человек. Есть многоквартирные дома, централизованное отопление и горячая вода. При этом село отрезано от энергосистем страны и живёт полностью автономно. Раньше для электроснабжения использовали дизель-генераторы, сейчас работает первая в России электростанция на сырой нефти.Хатанга — один из самых северных посёлков России5. Хатанга — один из центров Севера. Здесь находится администрация государственного заповедника «Таймырский». Есть стационар на 66 коек, станция скорой помощи, поликлиника, детская школа искусств, Дом культуры и сразу 3 детских сада.Хатанга — один из самых северных посёлков России6. Дом Культуры расположен в самом центре посёлка — на Советской улице. Здесь проводят книжные выставки, концерты, спектакли.Хатанга — один из самых северных посёлков России7. У многих жителей есть автомобили, но главный способ передвижения зимой — снегоходы. ДПС здесь нет — сотрудники дорожной службы прилетают несколько раз в год, проводят экзамены.Хатанга — один из самых северных посёлков России8. Хатангский порт принимает морские суда, хотя расположен в 115 милях от устья реки. Первый речной корабль прибыл сюда в 1936 году, первое морское судно — в 1952 году. Именно тогда в Хатанге решили построить порт для обработки и обслуживания морских судов. Отсюда грузы отправляются по рекам Хатанга, Хета и Котуй — это помогает организовать транспортировку по восточной части Таймырского полуострова.Хатанга — один из самых северных посёлков России9. Зимой в температура в Хатанге держится в среднем в районе -30°C, но иногда опускается до -50°C и даже -59°C. Река в это время покрывается толстым слоем льда. Навигация начинается во второй половине июня и завершается в конце сентября. Порт становится убежищем в штормовую погоду для пассажирских и грузовых судов, некоторые корабли остаются здесь на зимовку.Хатанга — один из самых северных посёлков России10. Весной по реке в сторону моря Лаптевых идут огромные льдины. Чтобы защитить от них корабли, в порту ежегодно строят дамбу — единственное в мире подобное сооружение, которое полностью выполнено из льда. Дамбу заливают с конца 30-х годов XX века. Длина дамбы — 60 м, высота около 10 м.

Это единственная в мире ледовая дамба — похожая технология раньше использовалась только на одной реке в Канаде.Хатанга — один из самых северных посёлков России11. Обычно для защиты от ледяных масс используют стационарные железобетонные или насыпные дамбы, но доставить сюда материалы и организовать строительство слишком дорого. Еще в 1939 году местный рационализатор Виталий Кустов предложил построить ледяную дамбу. Технология простая. Когда начинается зима и на реке устанавливается лёд, работники порта устанавливают опалубку из металлических листов длиной 5 м и высотой 50 см. Затем насосами из полыньи закачивают слой воды толщиной 5 см. Через 12 часов вода замерзает — и процесс повторяется. Дамба постепенно возводится в течение зимы — и через 5 месяцев достигает высоты 10 метров и готова выдержать напор льда. На строительство искусственного айсберга уходит примерно 60 тысяч тонн воды.Хатанга — один из самых северных посёлков России12. В 1954 году в порту построили два деревянных причала, но через 20 лет его решили модернизировать и увеличить. Для этого использовали списанные баржи, которые заполнили песчано-гравийной смесью. Получились устойчивые и надёжные места для приема судов. Сейчас в порту 5 действующих причалов: два для морских судов, один для танкеров и ещё два — для собственного флота порта. Собственный флот участвует в разгрузке крупнотоннажных кораблей и перевозке грузов в морских акваториях малой глубины и по рекам арктической зоны.Хатанга — один из самых северных посёлков России13. Хатангский порт — одна из ключевых точек на рынке транспортировки грузов по Севморпути. Здесь проходят грузы в Арктическую зону РФ, моря Западной и Северной Европы, на Дальний Восток.Хатанга — один из самых северных посёлков России14. Ледокольную проводку в Хатангском порту не выполняют, зимой акватория замерзает.Хатанга — один из самых северных посёлков России15. За период навигации порт посещают более 300 судов.Хатанга — один из самых северных посёлков России16. Грузовое судно «Пётр Анохин» названо в честь Петра Фёдоровича Анохина, советского государственного деятеля, академика и профессора, который специализировался на физиологии и изучал вопросы высшей нервной деятельности.Хатанга — один из самых северных посёлков России17. Примерно в 300 км от Хатанги расположен Попигайский кратер, в котором в 70-х годах обнаружили месторождения импактных алмазов общим объёмом 147 млрд карат. Термин «импактные» значит, что алмазы здесь образовались в результате удара крупного метеорита. Ювелирной ценности они не представляют, но по прочности и абразивной стойкости почти вдвое превосходят обычные природные алмазы.

Диаметр кратера около 100 км, глубина — 200 м. Учёные выяснили, что астероид упал примерно 35 миллионов лет назад. Тогда была серия ударов метеоритов, которая вызвала выброс огромного количества пыли и газа в атмосферу. Археологи считают, что это уменьшило приток солнечного света и в итоге привело к ледниковому периоду.Хатанга — один из самых северных посёлков России18. После 1996 года Хатанга неожиданно стала известна геологам и историкам всего мира. В тот год оленевод Геннадий Жарков нашёл огромные бивни мамонта на берегу реки Кырса-Юрях. Через год сохранившуюся в вечной мерзлоте тушу мамонта вместе с породой вокруг неё доставили в посёлок. Эта находка стала первым экспонатом Хатангского музея мамонта.

Музей расположен в ледовой пещере, выкопанной в слоях вечной мерзлоты. Это естественный холодильник — даже летом здесь держится отрицательная температура. Учёные провели радиуглеродный анализ и выяснили, что мамонт Жаркова жил 20380 лет назад. Это был самец, который умер в возрасте 47 лет. Мамонт весил около 5 тонн, а масса почти трёхметровых бивней — около 60 кг.Хатанга — один из самых северных посёлков России19. В музей часто приезжают палеонтологи, палеоботаники, паразитологи, генетики и другие учёные, но увидеть настоящего мамонта и фауну того времени может любой турист.Хатанга — один из самых северных посёлков России20. Хорошо сохранившаяся шерсть мамонта.Хатанга — один из самых северных посёлков России21. В пещерах представлены и разные экспонаты — фрагменты костей мамонтов и других животных, черепа, бивни.Хатанга — один из самых северных посёлков России22. С 2003 г. в состав экспозиции музея вошла коллекция палеонтологического музея мамонта и овцебыка им. профессора Н. К. Верещагина.Хатанга — один из самых северных посёлков России23. В 2001 году кинокомпания Discovery сняла двухсерийный научно-популярный фильм «Земля мамонтов», в котором была рассказана история находки Жаркова. А в 2002 году появилась мамонт Жаркова внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как самый древний из найденных.Хатанга — один из самых северных посёлков России24. Зимой в Хатанге регулярно наблюдают северное сияние и можно рассмотреть все стадии его появления. Северное здесь можно увидеть чаще, чем в любом другом населённом пункте России.Хатанга — один из самых северных посёлков России25. Спасо-Богоявленский храм — одна из самых северных православных церквей в России.Хатанга — один из самых северных посёлков России26. Первая церковь в Хатанге была построена почти одновременно с появлением посёлка. Это была Спасо-Богоявленская церковь из лиственницы. В начале XVIII на ее месте построили храм. Во времена СССР храм использовали как жилой дом и парикмахерскую, а в 1971 году — снесли.Хатанга — один из самых северных посёлков России27. В 2001 году завершено восстановление храма.Хатанга — один из самых северных посёлков России28. Во время службы звон колоколов разносится над тундрой на несколько километров.Хатанга — один из самых северных посёлков России29.Хатанга — один из самых северных посёлков России30. Самый распространённый представитель фауны в районе Хатанги — дикий северный олень. Волков сейчас стало меньше, поэтому поголовье растёт — теперь оно составляет около половины крупнейшего в мире таймырского стада оленей.Хатанга — один из самых северных посёлков России31.Хатанга — один из самых северных посёлков России32. В Хатанге очень много детей для северного посёлка. Здесь работает сразу 3 детских сада.Хатанга — один из самых северных посёлков России33. Основная часть населения — долганы. Это коренная народность Таймыра, которая образовалась из переселившихся якутов, местных эвенков, отдельных семей энцев.Хатанга — один из самых северных посёлков России34. Обычный для посёлка урок физкультуры — дети катаются на лыжах по замёрзшей реке Хатанге.Хатанга — один из самых северных посёлков России35. В 2019 году начал работать проект «Быхый» по поддержке, развитию и сохранению традиционного искусства и культуры долганского народа. Местные жители проводят мастер-классы, учат выделывать оленьи шкуры, шить обувь, угощают традиционными блюдами.Хатанга — один из самых северных посёлков России36. Автомобильный транспорт в Хатанге есть, но зимой все передвигаются в основном на вездеходах и снегоходах.Хатанга — один из самых северных посёлков России37. Снегоходы ездят прямо по улицам города — здесь это самый распространенный способ передвижения.Хатанга — один из самых северных посёлков России38. Аэропорт в Хатанге расположен в 500 метрах от края села. Транспортного сообщения между Хатангой и аэропортом нет — пассажиры идут пешком. В 2021 году в посёлке построили новый аэровокзал.Хатанга — один из самых северных посёлков России39. Обычно самолёты приземляются здесь для дозаправки и обслуживания. Регулярные рейсы происходят три раза в неделю: в Красноярск и Норильск.Хатанга — один из самых северных посёлков России40. Ан-26, RA-26506 — самолёт стоит в Хатанге на хранении с 1997 года.Хатанга — один из самых северных посёлков России41.Хатанга — один из самых северных посёлков России42. В 90-х годах успешно работал проект по доставке туристов на Северный полюс через Хатангу. Сейчас Русское географическое общество планирует восстановить проект — создать на базе Хатанги туристический центр с маршрутами по Арктике.Хатанга — один из самых северных посёлков России43.Хатанга — один из самых северных посёлков России44. Посёлок Кресты расположен на 20 км выше по течению реки Хатанги. Это тоже довольно старый посёлок — еще с XVIII века здесь было зимовье охотников.Хатанга — один из самых северных посёлков России45. Хатанга — необычный посёлок. Здесь часто можно увидеть прямо над посёлком Северное сияние. На реке — полноценный морской порт с собственным флотом. Почти по территории проходит взлётно-посадочная полоса. А в пещерах под посёлком — музей с настоящими мамонтами. Если Русское географическое сообщество сможет восстановить проект с маршрутами в Арктике — туристам найдётся что посмотреть и в самом посёлке.Хатанга — один из самых северных посёлков России
https://gelio.livejournal.com/271028.html

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