Хатанга — один из самых северных посёлков России

Северные посёлки похожи, но все они разные. Например, в Хатанге работает одна из самых северных православных церквей, аэропорт расположен рядом с домами, а в морском порту на реке корабли защищает уникальная ледяная дамба. Здесь можно часто увидеть северное сияние, побывать в одном из крупнейших заповедников в России, спуститься в ледяную пещеру и посмотреть на настоящих мамонтов.

Хатанга расположена на полуострове Таймыр, в 600 км от Норильска. Добраться сюда можно морем или самолётом из Красноярска и Норильска. Некоторые любители экстремальных путешествий используют зимник — добираются по нему до Хатанги из Норильска за 3-4 дня.

1. Село расположено вдоль побережья реки Хатанга — с местного наречия переводится как «много воды». Река в этом месте действительно большая — сюда могут заходить на перегрузку морские суда из моря Лаптевых. Первое крупное морское путешествие на Таймыр купцы совершили в 1610 году — именно тогда в летописях упоминали реку Хатангу. Поселение здесь образовалось только через 50 лет — тогда на берегу организовали зимовье для покупки и сбора шкур у местных охотников. 2. В 1859 году в селе было 5 дворов и 9 жителей, в 1891 — 6 домов, магазин и небольшой церковный дом. После революции поставки хлеба в посёлок прекратились, но в 1922 году местные жители организовали факторию, восстановили торговлю, начали менять пушнину на продукты. После этого Хатанга начала расти — в селе появилась больница и школа, в 1927 году здесь было уже 508 хозяйств. Сейчас село Хатанга — административный центр, в состав которого входит 8 посёлков: Жданиха, Новорыбная, Сындасско, Попигай, Кресты, Новая, Хета и Катырык. 3. По богатству полезных ископаемых Хатанга почти не уступает Норильску, но транспортировка отсюда обходится слишком дорого, поэтому добычу пока не развивают. Зато Хатанга популярна среди путешественников: отсюда иногда стартуют группы экстремального туризма по Крайнему Северу, люди прилетают в музей мамонтов, Таймырских заповедник, в котором можно увидеть самые северные в мире леса, диких оленей, лежбища моржей, этнопарк Каталык и даже огромный Попигайский метеоритный кратер. 4. В Хатанге живёт около 3 тысяч человек. Есть многоквартирные дома, централизованное отопление и горячая вода. При этом село отрезано от энергосистем страны и живёт полностью автономно. Раньше для электроснабжения использовали дизель-генераторы, сейчас работает первая в России электростанция на сырой нефти. 5. Хатанга — один из центров Севера. Здесь находится администрация государственного заповедника «Таймырский». Есть стационар на 66 коек, станция скорой помощи, поликлиника, детская школа искусств, Дом культуры и сразу 3 детских сада. 6. Дом Культуры расположен в самом центре посёлка — на Советской улице. Здесь проводят книжные выставки, концерты, спектакли. 7. У многих жителей есть автомобили, но главный способ передвижения зимой — снегоходы. ДПС здесь нет — сотрудники дорожной службы прилетают несколько раз в год, проводят экзамены. 8. Хатангский порт принимает морские суда, хотя расположен в 115 милях от устья реки. Первый речной корабль прибыл сюда в 1936 году, первое морское судно — в 1952 году. Именно тогда в Хатанге решили построить порт для обработки и обслуживания морских судов. Отсюда грузы отправляются по рекам Хатанга, Хета и Котуй — это помогает организовать транспортировку по восточной части Таймырского полуострова. 9. Зимой в температура в Хатанге держится в среднем в районе -30°C, но иногда опускается до -50°C и даже -59°C. Река в это время покрывается толстым слоем льда. Навигация начинается во второй половине июня и завершается в конце сентября. Порт становится убежищем в штормовую погоду для пассажирских и грузовых судов, некоторые корабли остаются здесь на зимовку. 10. Весной по реке в сторону моря Лаптевых идут огромные льдины. Чтобы защитить от них корабли, в порту ежегодно строят дамбу — единственное в мире подобное сооружение, которое полностью выполнено из льда. Дамбу заливают с конца 30-х годов XX века. Длина дамбы — 60 м, высота около 10 м.

Это единственная в мире ледовая дамба — похожая технология раньше использовалась только на одной реке в Канаде. 11. Обычно для защиты от ледяных масс используют стационарные железобетонные или насыпные дамбы, но доставить сюда материалы и организовать строительство слишком дорого. Еще в 1939 году местный рационализатор Виталий Кустов предложил построить ледяную дамбу. Технология простая. Когда начинается зима и на реке устанавливается лёд, работники порта устанавливают опалубку из металлических листов длиной 5 м и высотой 50 см. Затем насосами из полыньи закачивают слой воды толщиной 5 см. Через 12 часов вода замерзает — и процесс повторяется. Дамба постепенно возводится в течение зимы — и через 5 месяцев достигает высоты 10 метров и готова выдержать напор льда. На строительство искусственного айсберга уходит примерно 60 тысяч тонн воды. 12. В 1954 году в порту построили два деревянных причала, но через 20 лет его решили модернизировать и увеличить. Для этого использовали списанные баржи, которые заполнили песчано-гравийной смесью. Получились устойчивые и надёжные места для приема судов. Сейчас в порту 5 действующих причалов: два для морских судов, один для танкеров и ещё два — для собственного флота порта. Собственный флот участвует в разгрузке крупнотоннажных кораблей и перевозке грузов в морских акваториях малой глубины и по рекам арктической зоны. 13. Хатангский порт — одна из ключевых точек на рынке транспортировки грузов по Севморпути. Здесь проходят грузы в Арктическую зону РФ, моря Западной и Северной Европы, на Дальний Восток. 14. Ледокольную проводку в Хатангском порту не выполняют, зимой акватория замерзает. 15. За период навигации порт посещают более 300 судов. 16. Грузовое судно «Пётр Анохин» названо в честь Петра Фёдоровича Анохина, советского государственного деятеля, академика и профессора, который специализировался на физиологии и изучал вопросы высшей нервной деятельности. 17. Примерно в 300 км от Хатанги расположен Попигайский кратер, в котором в 70-х годах обнаружили месторождения импактных алмазов общим объёмом 147 млрд карат. Термин «импактные» значит, что алмазы здесь образовались в результате удара крупного метеорита. Ювелирной ценности они не представляют, но по прочности и абразивной стойкости почти вдвое превосходят обычные природные алмазы.

Диаметр кратера около 100 км, глубина — 200 м. Учёные выяснили, что астероид упал примерно 35 миллионов лет назад. Тогда была серия ударов метеоритов, которая вызвала выброс огромного количества пыли и газа в атмосферу. Археологи считают, что это уменьшило приток солнечного света и в итоге привело к ледниковому периоду. 18. После 1996 года Хатанга неожиданно стала известна геологам и историкам всего мира. В тот год оленевод Геннадий Жарков нашёл огромные бивни мамонта на берегу реки Кырса-Юрях. Через год сохранившуюся в вечной мерзлоте тушу мамонта вместе с породой вокруг неё доставили в посёлок. Эта находка стала первым экспонатом Хатангского музея мамонта.

Музей расположен в ледовой пещере, выкопанной в слоях вечной мерзлоты. Это естественный холодильник — даже летом здесь держится отрицательная температура. Учёные провели радиуглеродный анализ и выяснили, что мамонт Жаркова жил 20380 лет назад. Это был самец, который умер в возрасте 47 лет. Мамонт весил около 5 тонн, а масса почти трёхметровых бивней — около 60 кг. 19. В музей часто приезжают палеонтологи, палеоботаники, паразитологи, генетики и другие учёные, но увидеть настоящего мамонта и фауну того времени может любой турист. 20. Хорошо сохранившаяся шерсть мамонта. 21. В пещерах представлены и разные экспонаты — фрагменты костей мамонтов и других животных, черепа, бивни. 22. С 2003 г. в состав экспозиции музея вошла коллекция палеонтологического музея мамонта и овцебыка им. профессора Н. К. Верещагина. 23. В 2001 году кинокомпания Discovery сняла двухсерийный научно-популярный фильм «Земля мамонтов», в котором была рассказана история находки Жаркова. А в 2002 году появилась мамонт Жаркова внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как самый древний из найденных. 24. Зимой в Хатанге регулярно наблюдают северное сияние и можно рассмотреть все стадии его появления. Северное здесь можно увидеть чаще, чем в любом другом населённом пункте России. 25. Спасо-Богоявленский храм — одна из самых северных православных церквей в России. 26. Первая церковь в Хатанге была построена почти одновременно с появлением посёлка. Это была Спасо-Богоявленская церковь из лиственницы. В начале XVIII на ее месте построили храм. Во времена СССР храм использовали как жилой дом и парикмахерскую, а в 1971 году — снесли. 27. В 2001 году завершено восстановление храма. 28. Во время службы звон колоколов разносится над тундрой на несколько километров. 29. 30. Самый распространённый представитель фауны в районе Хатанги — дикий северный олень. Волков сейчас стало меньше, поэтому поголовье растёт — теперь оно составляет около половины крупнейшего в мире таймырского стада оленей. 31. 32. В Хатанге очень много детей для северного посёлка. Здесь работает сразу 3 детских сада. 33. Основная часть населения — долганы. Это коренная народность Таймыра, которая образовалась из переселившихся якутов, местных эвенков, отдельных семей энцев. 34. Обычный для посёлка урок физкультуры — дети катаются на лыжах по замёрзшей реке Хатанге. 35. В 2019 году начал работать проект «Быхый» по поддержке, развитию и сохранению традиционного искусства и культуры долганского народа. Местные жители проводят мастер-классы, учат выделывать оленьи шкуры, шить обувь, угощают традиционными блюдами. 36. Автомобильный транспорт в Хатанге есть, но зимой все передвигаются в основном на вездеходах и снегоходах. 37. Снегоходы ездят прямо по улицам города — здесь это самый распространенный способ передвижения. 38. Аэропорт в Хатанге расположен в 500 метрах от края села. Транспортного сообщения между Хатангой и аэропортом нет — пассажиры идут пешком. В 2021 году в посёлке построили новый аэровокзал. 39. Обычно самолёты приземляются здесь для дозаправки и обслуживания. Регулярные рейсы происходят три раза в неделю: в Красноярск и Норильск. 40. Ан-26, RA-26506 — самолёт стоит в Хатанге на хранении с 1997 года. 41. 42. В 90-х годах успешно работал проект по доставке туристов на Северный полюс через Хатангу. Сейчас Русское географическое общество планирует восстановить проект — создать на базе Хатанги туристический центр с маршрутами по Арктике. 43. 44. Посёлок Кресты расположен на 20 км выше по течению реки Хатанги. Это тоже довольно старый посёлок — еще с XVIII века здесь было зимовье охотников. 45. Хатанга — необычный посёлок. Здесь часто можно увидеть прямо над посёлком Северное сияние. На реке — полноценный морской порт с собственным флотом. Почти по территории проходит взлётно-посадочная полоса. А в пещерах под посёлком — музей с настоящими мамонтами. Если Русское географическое сообщество сможет восстановить проект с маршрутами в Арктике — туристам найдётся что посмотреть и в самом посёлке.

https://gelio.livejournal.com/271028.html