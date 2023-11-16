Джон Юз. Промышленник, основавший Донецк

Неординарный предприниматель Джон Джеймс Юз оставил ряд вопросов о себе у современников и потомков. То, что иностранец приехал в Россию и сделал успешную карьеру, большой редкостью назвать сложно: например, испанец Хосе де Рибас основал Одессу, а шотландец Карл Гаскойн — Луганск. Однако большинство иностранцев приезжали в Россию как раз потому, что не смогли состояться у себя на родине, а в другой стране перед ними открывались новые возможности. В случае же с Юзом всё совсем не так: он добился успеха в Британии, но комфортный Лондон променял на степь, где основал завод и названный в честь него посёлок, позже переросший в Донецк.

Почему Джон Юз выбрал Донбасс, с какими трудностями он столкнулся и как британец повлиял на жизнь региона, рассказывает Андрей Сарматов.

Выходец из Южного Уэльса

Джон Юз родился в 1814 году в Южном Уэльсе. Британия была первой страной в мире, где произошла промышленная революция. Родной для Юза Мертир-Тидвил незадолго до его рождения превратился из посёлка в город с шахтами и заводами, а Южный Уэльс стал крупным промышленным краем, где были развиты металлургия и добыча угля.

О детстве и юности Юза известно немногое. Отец работал инженером на одном из местных заводов, жила семья бедно (по крайней мере, во время детства Джона). Юз не посещал ни школ, ни училищ, грамоту освоил дома. Сразу после этого Джон поступил к отцу на завод учеником литейщика. В некоторых источниках утверждается, что в детстве он некоторое время проработал в шахте, в те времена детский труд ещё ничем не ограничивался.

Вскоре Юз овладел специальностями литейщика, сталевара и прокатчика. В 28 лет он приобрёл судостроительную верфь в Ньюпорте, а в 36 — судостроительный завод в том же городе. Завод Юза производил цепи, якоря, орудия и броню для кораблей. Поскольку британский флот в то время перевооружался, новых заказов было достаточно. Джон Юз

Тогда же, в 1840‑е годы, Юз женился на Элизабет Льюис. В браке родилось семь детей: пять сыновей и две дочери. В целом брак оказался счастливым, супруги прожили вместе более 30 лет до смерти Элизабет в 1880 году.

В 1850‑е годы бизнес Юза слился с Миллуоллским железопрокатным заводом из Лондона. Джон вошёл в совет директоров, а с 1860-го стал генеральным директором. Здесь он усовершенствовал лафеты для дальнобойных орудий, много внимания уделял повышению прочности выпускаемой стали. Именно этим Юз вскоре заинтересовал российских чиновников, которые искали в Западной Европе сталь для кораблей и фортов. В ходе испытаний они пришли к выводу, что наиболее прочная сталь выпускается на Миллуоллском заводе. Так Юз получил первый заказ от российского правительства на производство стали для кронштадтского форта «Константин».

Заказ был успешно выполнен. Тогда же Юз впервые побывал в Петербурге, где чиновники рассказали ему о том, что уже несколько лет правительство планирует основать крупный металлургический завод на юге страны, в непосредственной близости от Чёрного и Азовского морей.

Джон Юз в Донбассе

О богатых залежах угля в Донбассе было известно ещё с петровских времён. С конца XVIII века существовал Луганский завод, выполнявший заказы для армии, но всех нужд он не покрывал. Уголь добывали в крайне ограниченных масштабах, в основном в районе городов Лисичанск и Грушевка (ныне Шахты). В 1840‑е годы по приказу новороссийского генерал-губернатора графа Михаила Воронцова появилось несколько шахт и на берегах Кальмиуса в районе села Александровка Бахмутского уезда, однако они были убыточными.

Иностранцы удивлялись тому, что российское правительство не в состоянии распорядиться с пользой огромными ресурсами, которыми обладает. В 1869 году англичанин Герберт Барри писал:

«Совершенно не укладывается в голове, что, несмотря на всё богатство углём и железом, эта империя столь зависит от импорта… Можно ли поверить, что мы живём в XIX веке, когда, путешествуя по дорогам, окружённым углём и железом, встречаешь повозки, гружённые машинами, которые едут из-за границы! Даже на железной дороге, соединяющей угольные поля Грушевки с Азовским морем, лежат рельсы английского производства!»

По-новому посмотреть на использование ресурсов донецких степей заставило поражение в Крымской войне.

В 1866 году князь Сергей Кочубей получил от правительства концессию на строительство завода, однако необходимого опыта он не имел и не смог найти инвесторов для этого проекта. Время шло, а строительство завода не было начато.

Юза заинтересовала возможность основать в Донбассе металлургический завод. Он подробно ознакомился с работами, в которых описывалось состояние ресурсов края, и в 1869 году выкупил у Кочубея концессию за 24 тысяч фунтов стерлингов.

Джон Юз тщательно выбирал место для строительства завода и остановился на окрестностях села Александровка, где уже добывали уголь. Кроме того, близость реки Кальмиус позволяла решить проблему с водой, необходимой для завода. Подобного мнения придерживались и некоторые российские специалисты. Так, горный инженер Аполлон Мевиус писал:

«Село Александровка… Завод может быть поставлен не далее 1 версты от угольной копи и, независимо от 3 пластов местных руд, может быть дёшево снабжаем рудами с юга и с севера… Село очень значительно и удобно для первоначального размещения рабочих. Кроме того, на первое время вместо закладки своей собственной копи завод может снабжаться углём от арендатора князя Ливена — купца Иванова по цене умеренной».

В апреле 1869 года Юз заключил с комитетом министров «Договор на образование Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производств и общества железнодорожной ветки от Харьковско-Азовской линии». Фактическим главой «Новороссийского общества» стал Юз, кроме него туда вошли его соратники, английские инженеры и промышленники.

Всё необходимое для строительства завода оборудование и специалистов Юз привёз с собой из Великобритании на восьми кораблях. По условиям заключённого с российским правительством контракта, производство чугуна должно было начаться уже через девять месяцев после даты подписания. В сроки уложиться не удалось. Лишь в апреле 1871 года была сооружена доменная печь, однако вскоре выяснилось, что она построена с ошибками и полноценно производить чугун в ней невозможно. Печь перестроили, на что ушло ещё несколько месяцев. В январе 1872 года, спустя 2,5 года после заключения контракта, доменная печь была готова и началась регулярная выплавка чугуна. Со следующего года завод наладил производство железа и прокат рельсов.

В письме морскому министру великому князю Константину Николаевичу Юз так докладывал о ходе работ:

«Кирпичный фундамент под воздуходувную машину почти окончен, три котла для этой машины, которые я впоследствии из-за больших размеров, прислал из Англии в разобранном виде — собраны и склёпаны на местах и готовы к устройству. <…> Я возобновил разработку в угольной шахте № 1, которая была первоначально вырабатываема князем Ливеном и затем оставлена вследствие предполагаемого истощения. Насколько позволили обстоятельства, я применил к ней английскую систему разработки, я протянул внутри рудника узкоколейную железную дорогу для более удобного подвоза угля. Такое устройство, насколько мне известно, впервые применяется в этой части южной России».

Шихтовый пролёт на Юзовском заводе

Начатое с таким трудом производство быстро росло. В 1871 году у Юза работало 450 человек, через три года их стало уже 1806, а спустя ещё несколько лет на Юзовском заводе трудились уже 2,5 тысячи рабочих. После того как в 1876 году задули вторую доменную печь, выплавка чугуна достигла миллиона пудов в год, что ставило завод на первое место в России по этому показателю. Со временем производство только росло и к 1890 году достигло пяти миллионов пудов в год.

С 1879 года на Юзовском заводе начали изготавливать сталь. Большим достижением запуск производства огнеупорного кирпича, поскольку ранее его приходилось привозить из Британии. Загрузочная площадка доменной печи на Юзовском заводе

Рядом с заводом возник быстро растущий посёлок, который рабочие в честь основателя назвали Юзовкой. В 1875 году член совета министра государственных имуществ Владимир Иславин, посетивший посёлок с инспекцией, писал:

«Для степи драгоценно ещё и то, что там, где четыре года тому назад рос один только бурьян, возникло двухтысячное поселение, принявшее уже вид городка, с базаром каждое воскресенье, с суровскими, бакалейными и другими лавками, где товары продаются по таксе не выше харьковских цен; с английской гостиницей, французской Buvette (буфет), немецким Bierhaus (пивная) и неизбежным русским питейным домом; с больницею на 12 кроватей (и 24 в случае надобности), аптекой, доктором, фельдшером и всеми необходимыми инструментами и припасами. Если прибавить к этому, что для содержания порядка постоянно пребывает в Юзовке полицейский офицер с командою из трёх рядовых и что из служащих при заводе устроен санитарный комитет, коего каждый член обязан осматривать по своему околодку хлеб и прочие съестные припасы, то нельзя не признать, что в Юзовке жизнь и дело идут рука об руку и что там собраны все элементы для дальнейшего развития и успеха».

В 1888 году Юзовку посетил Дмитрий Менделеев, оставивший о ней такое впечатление:

«Недавняя пустыня ожила, результат очевиден, успех полный, возможность доказана делом».

В те времена статус города имели даже поселения численностью в три-четыре тысячи человек. Юзовка превысила этот рубеж, но официально городом не считалась, а значит, и городского самоуправления в ней тоже не было. Власть в посёлке фактически находилась в руках Юза, который распоряжался на своё усмотрение. Он проложил железнодорожную ветвь, связавшую завод с Харьковом, которая получила название Константиновской железной дороги. Теперь всё необходимое оборудование на завод доставляли не повозки с волами, как раньше, а поезда. Юзовский металлургический завод в начале XX века

У многих может возникнуть вопрос: почему Джон Юз, состоявшись как успешный промышленник у себя на родине, променял комфортный Лондон на донецкую степь — абсолютно чужой и неизвестный для него край. Очевидно, что в деньгах Юз не нуждался, к тому же завод принёс прибыль лишь 2,5 года спустя после начала строительства.

Возможно, что на новом месте Юз надеялся заработать гораздо больше, чем в Лондоне, но никакой гарантии этого не было. Когда в 1871 году выявили, что доменная печь построена с серьёзными ошибками, в правительстве многие призывали закрыть убыточный завод. Юз переубедил чиновников. Подлинные мотивы решения промышленника известны только ему самому, но вполне возможно, что он руководствовался принципом: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме».

Юз в жизни, смерть и память

О том, каким Юз был в жизни, можно встретить противоречивые мнения. Одни источники изображают промышленника как типичного капиталиста, который думал лишь о прибыли и увеличении производства и не уделял внимания интересам рабочих. Другие же, напротив, считают, что к рабочим промышленник относился хорошо. Очевидно, здесь большую роль играет то, кто даёт характеристику. Например, для сторонника марксизма капиталист в принципе не может быть хорошим, а если у него и есть весомые достижения, то всё это за счёт эксплуатации рабочих. Юзовка в начале XX века

Публицист Павел Сурожский, посетивший Юзовку в 1913 году, много расспрашивал старожилов об основателе города и дал такой его портрет:

«Жизнь на заводе вначале, при старике Юзе, была простая, патриархальная. Сам Юз, человек простой, рабочий, любил простоту, жил в маленьком домике, нисколько не похожем на то великолепное палаццо, в котором живёт в настоящее время директор завода. И отношения к рабочим были простые, добросердечные. Среди рабочих было много англичан. Жили дружно, общей колонией. Среди развлечений, какие устраивал Юз для своих служащих, были, между прочим, скачки, собиравшие в Юзовку множество любителей скакового спорта. Потом, после смерти старика Юза, при сыновьях, начались другие порядки, стало строже, хуже».

Юз управлял заводом и городом до своих последних дней. Он умер в июне 1889 года во время поездки в Петербург, похоронен в Лондоне. Руководство Юзовского завода перешло в руки сыновей. Они продолжили дело отца, но в 1903 году продали завод и вернулись в Британию. Памятник Джону Юзу в Донецке

Юзовка носила имя основателя до 1924 года. Тогда её переименовали сначала в Сталин, а с конца 1920‑х — в Сталино. Интересно, что в 1920‑е годы официально заявлялось, что это переименование не в честь Иосифа Виссарионовича, а в честь производящейся в городе стали. Название продержалось 37 лет. Наконец, в 1961 году город получил нынешнее название — Донецк. Тогдашний генсек, Никита Хрущёв, был единственным из советских лидеров, кто знал о жизни рабочих не из книг или газет. В 1909 году он, тогда 15-летний парень, прибыл на одну из шахт Юзовки и проработал там несколько лет слесарем.

Долгое время роль Джона Юза в развитии промышленности Донбасса умалчивалась. Как уже упоминалось, не мог иностранный капиталист быть положительным персонажем при советском строе. Поэтому первый памятник Юзу был поставлен в Донецке лишь в 2001 году.

Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/history/dzhon-yuz/



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