Донецко-Криворожская советская республика

105 лет назад революционер Фёдор Сергеев, он же товарищ Артём, встал во главе новой советской республики — Донецко-Криворожской. Она вошла в состав РСФСР, получив статус автономии, однако просуществовала всего год. Сначала Кривдонбасс оккупировали германские войска по соглашению с Украинской Народной Республикой, а позже большевики отбили регион и присоединили к Советской Украине.

Павел Жуков рассказывает, по каким соображениям создавалась ДКРС, как Киев и Москва делили Кривдонбасс и почему ярым противником новой республики был Владимир Ленин. Донецко-Криворожская и Украинская народные республики в 1917–1918 годах

В смутное революционное время

В Российской империи Донецко-Криворожский регион не был единым целым, его поделили между Екатеринославской и Харьковской губерниями. При этом часть территории отошла к Области войска Донского, что вызывало недовольство среди промышленников, входивших в Совет Съезда горнопромышленников Юга России. Они предлагали объединить регион, поскольку это существенно упростило бы его работу. Власть понимала, что этим вопросом необходимо было заняться всерьёз, однако никаких конкретных мер так и не последовало.

Когда в России грянула Февральская революция, начался болезненный и трудный процесс изменений в государстве. Центральная Рада в Киеве, воспользовавшись ситуацией, захотела обрести статус автономии и забрать себе большую территорию, в том числе весь Донецко-Криворожский регион. Временное правительство с этим не согласилось и предложило Раде пять губерний: Киевскую, Подольскую, Черниговскую и Полтавскую. В итоге переговоры зашли в тупик.

После Великого Октября ситуация ухудшилась: Киев уже не скрывал желания отделиться от России. У большевиков Донецко-Криворожского региона были иные планы — они не хотели откалываться от РСФСР.

В ноябре 1917 года Центральная Рада провозгласила создание Украинской Народной Республики, правда, пока не объявив о независимости. Главное, в составе УНР числилось несколько явно «чужих» губерний, например Екатеринославская и Харьковская. Новость в штыки восприняли харьковские большевики и объявили, что не признают принадлежность к УНР, а следом потребовали провести референдум, чтобы ни у кого не возникло вопросов по поводу самоопределения. Рабочие города Харькова участвуют в демонстрации. 1917 год

Позиции большевиков на Донбассе были куда более крепкими, нежели на других территориях Украины. Крестьяне с недоверием относились к красным, чем и воспользовалась местная власть. На Всеукраинском съезде советов, который прошёл в Киеве, большевики не получили поддержки, и поэтому они перебрались в Харьков, превратив город в «красный бастион». Поскольку никакой конкуренции со стороны других политических партий не было, большевики объявили о создании Украинской Народной Республики Советов. Фёдор Сергеев, больше известный как товарищ Артём, стал секретарём торговли и промышленности в Народном секретариате УНРС.

УНРС сыграло на руку решение Киева официально объявить о независимости от РСФСР. Товарищ Артём понял, что необходимо действовать — объявить о создании республики, которая бы осталась в составе России. 12 февраля 1918 года на областном съезде советов в Харькове большевики провозгласили Донецко-Криворожскую советскую республику. С трибуны выступил Семён Васильченко, бывший депутат Учредительного собрания от Донецкой области. Он объяснил, для чего и зачем необходимо создать новое государственное образование. Васильченко заявил, что республика сформирована по экономическим соображениям, а не по национальным:

«По мере укрепления советской власти на местах федерации Российских Социалистических Республик будут строиться не по национальным признакам, а по особенностям экономически-хозяйственного быта. Такой самодовлеющей в хозяйственном отношении единицей являются Донецкий и Криворожский бассейны. Донецкая республика может стать образцом социалистического хозяйства для других республик».

Соответственно, границы ДКСР были определены исходя из хозяйственно-экономических интересов. Состав СНК. Февраль 1918 года

Рождение республики проходило в муках, да и противников у неё было много. Например, идею ДКСР активно критиковал Николай Алексеевич Скрипник — глава ЦИК Советской Украины. Он присутствовал на съезде, где было объявлено о создании Донецко-Криворожской республики, но лишь в качестве зрителя. Подразумевалось, что Скрипник не будет принимать какое-либо участие в съезде. Но харьковские большевики просчитались: Николай Александрович не стал молчать и предложил свою резолюцию. В ней говорилось, что «Донецкий бассейн и Криворожский район составляют автономную область южно-русской Украинской Республики как части Всероссийской Федерации Советских Республик». Естественно, подобное заявление никто не поддержал, а Фёдор Андреевич жёстко отверг обвинения в сепаратизме.

В состав Совнаркома Донецко-Криворожской республики вошли не только представители Харьковской ячейки большевиков. Компанию им составили партийные работники из Луганска и других городов. Совнарком возглавил Фёдор Андреевич Сергеев — его фигура не вызывала сомнений, поскольку товарищ Артём обладал большим авторитетом.

Судьба республики

Большевики и сами метались от одной идеи к другой. Никто не знал, по какому принципу необходимо создавать государство, и ни у кого не было уверенности, что союз национальный республик — правильный вариант. Рассматривались также союз хозяйственный конгломератов и смешанная система. Москва одобрила создание ДКСР в качестве эксперимента. Товарищ Артём решил построить республику, взяв за основу объединение административно-хозяйственных единиц, и большевистскую верхушку интересовало, куда это приведёт. Получилось, что именно ДКСР стала полигоном для проверки жизнеспособности такой модели. Товарищ Артём во время работы на Донбассе

Однако шло всё не так гладко, как хотелось Сергееву и его соратникам. Появление автономной республики в составе Советской России негативно воспринял Владимир Ильич Ленин. Он был уверен, что республики должны формироваться по национальному признаку, без примеси хозяйственно-экономических аспектов. Ленин считал, что подобное разделение является проявлением «империалистического экономизма». Этому явлению Владимир Ильич даже посвятил несколько статей, в которых нещадно его громил. Ленин писал:

«Распространение „империалистического экономизма“ в рядах марксистов, которые решительно встали против социал-шовинизма и на сторону революционного интернационализма в современном великом кризисе социализма, было бы серьёзнейшим ударом нашему направлению — и нашей партии, — ибо компрометировало бы её изнутри, из её собственных рядов, превращало бы её в представительницу карикатурного марксизма».

Товарищ Артём знал про мнение Ленина, но хотел доказать, что Кривдонбасс имеет право на существование. Ненадолго Сергеев добился того, что Москва заинтересовалась Донецко-Криворожским проектом и начала постепенно налаживать с ним контакты.

Однако события развивались столь стремительно, что руководству Кривдонбасса приходилось принимать быстрые, непродуманные решения из-за нехватки времени. Едва было объявлено о создании ДКСР, как представители УНР подписали с Германией мирный договор. Вражеские войска наступали на Донбасс, руководство республики попыталось решить конфликт переговорами. Главным аргументом являлось то, что ДКСР — это отдельная республика, но немецкая сторона с этим утверждением не согласилась. После этого в Москве поняли, что необходимо создавать единый фронт защиты украинских земель с ДКСР в составе.

Точку в истории ДКСР, окончательно убедившись в своей правоте, решил поставить Владимир Ленин. Он обратился к Серго Орджоникидзе, который тогда занимал пост Временного Чрезвычайного комиссара СНК РСФСР:

«Что касается Донецкой республики, передайте товарищам Васильченко, Жакову и другим, что, как бы они ни ухитрялись выделить из Украины свою область, она, судя по географии Винниченко, всё равно будет включена в Украину, и немцы будут её завоёвывать. Ввиду этого совершенно нелепо со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны».

Конечно, товарищ Артём с этим не согласился: он хотел дать бой противнику, если тот всё же решит оккупировать Донбасс. Сергеев сформировал Донецкую армию, только она ничего не смогла бы противопоставить немецким войскам. В вооружённых силах ДКСР был беспорядок: всего лишь за месяц существование у них сменилось несколько командиров. В конечном итоге подразделение республики влилось в армию, которую возглавлял Климент Ефремович Ворошилов.

Товарищ Артём не сдавался. Он выступил на пленуме ЦК в Москве, где в очередной раз попытался доказать жизнеспособность ДКСР в составе РСФСР, но его уже никто не слушал. Время было упущено, враг стоял у ворот. 19 марта 1918 года Всероссийский съезд советов в Екатеринославе подвёл черту под жизнью Кривдонбасса. Было принято решение, что все советские государственные образования должны войти в состав Украинской Советской Республики и последующим созданием единого фронта.

Финальный аккорд ДКСР

Были и другие причины, из-за которых большевики не дали шанса Кривдонбассу остаться в составе РСФСР. Например, сильное влияние украинских партийных деятелей, которые хотели, чтобы мощный регион остался под их контролем. Также сыграло большую роль мнение Ленина и его отношение к «империалистическому экономизму». Кроме этого, российские и украинские большевики понимали, что Советской Украине необходим индустриальный регион, потому что крестьянские области не смогут приносить нужных доходов. Да и сам Фёдор Сергеев, несмотря на упрямство и веру в правильность идей, принял решение съезда. Товарищ Артём понял, что дальнейшая борьба бессмысленна и отступил, его примеру последовало ещё несколько человек.

Нашлись и те, кто решил идти до конца. Нарком по делам внутреннего управления Семён Васильченко, нарком просвещения Михаил Жаков и нарком по судебным делам Виктор Филов объединились и выступили против. В итоге все трое просто оставили занимаемые должности.

Кривдонбасс вошёл в состав Советской Украины, но всё равно продолжил существование. Не распустили республику и после того, как пришлось под натиском немцев оставить Харьков. Весной противник занял весь Донбасс, и ни о какой ДКСР уже речи не шло.

Официально Донецко-Криворожскую республику ликвидировали только в феврале 1919 года. Так закончилась история государственного образования, родившегося в революционное время. В марте 1919 года появилась УССР, в состав которой и вошла Кривдонбасс.

Трагически сложилась судьба и отцов ДКСР. Товарищ Артём погиб в июле 1921 года во время испытаний аэровагона. Что касается Михаила Жакова, то его расстреляли в 1936 году как «матёрого троцкиста» и «террориста». Семён Васильченко был репрессирован в 1937 году, а Виктор Филов пропал под каток системы в 1938‑м.

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До 1917 года товарищ Артём жил в эмиграции — но не в Европе, как многие его соратники, а в Австралии.

Павел Жуков

https://vatnikstan.ru/history/don-kriv-respublika/