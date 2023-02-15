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Донецко-Криворожская советская республика

105 лет назад революционер Фёдор Сергеев, он же товарищ Артём, встал во главе новой советской республики — Донецко-Криворожской. Она вошла в состав РСФСР, получив статус автономии, однако просуществовала всего год. Сначала Кривдонбасс оккупировали германские войска по соглашению с Украинской Народной Республикой, а позже большевики отбили регион и присоединили к Советской Украине.

Павел Жуков рассказывает, по каким соображениям создавалась ДКРС, как Киев и Москва делили Кривдонбасс и почему ярым противником новой республики был Владимир Ленин.Донецко-Криворожская советская республикаДонецко-Криворожская и Украинская народные республики в 1917–1918 годах

В смутное революционное время

В Российской империи Донецко-Криворожский регион не был единым целым, его поделили между Екатеринославской и Харьковской губерниями. При этом часть территории отошла к Области войска Донского, что вызывало недовольство среди промышленников, входивших в Совет Съезда горнопромышленников Юга России. Они предлагали объединить регион, поскольку это существенно упростило бы его работу. Власть понимала, что этим вопросом необходимо было заняться всерьёз, однако никаких конкретных мер так и не последовало.

Когда в России грянула Февральская революция, начался болезненный и трудный процесс изменений в государстве. Центральная Рада в Киеве, воспользовавшись ситуацией, захотела обрести статус автономии и забрать себе большую территорию, в том числе весь Донецко-Криворожский регион. Временное правительство с этим не согласилось и предложило Раде пять губерний: Киевскую, Подольскую, Черниговскую и Полтавскую. В итоге переговоры зашли в тупик.

После Великого Октября ситуация ухудшилась: Киев уже не скрывал желания отделиться от России. У большевиков Донецко-Криворожского региона были иные планы — они не хотели откалываться от РСФСР.

В ноябре 1917 года Центральная Рада провозгласила создание Украинской Народной Республики, правда, пока не объявив о независимости. Главное, в составе УНР числилось несколько явно «чужих» губерний, например Екатеринославская и Харьковская. Новость в штыки восприняли харьковские большевики и объявили, что не признают принадлежность к УНР, а следом потребовали провести референдум, чтобы ни у кого не возникло вопросов по поводу самоопределения.Донецко-Криворожская советская республикаРабочие города Харькова участвуют в демонстрации. 1917 год

Позиции большевиков на Донбассе были куда более крепкими, нежели на других территориях Украины. Крестьяне с недоверием относились к красным, чем и воспользовалась местная власть. На Всеукраинском съезде советов, который прошёл в Киеве, большевики не получили поддержки, и поэтому они перебрались в Харьков, превратив город в «красный бастион». Поскольку никакой конкуренции со стороны других политических партий не было, большевики объявили о создании Украинской Народной Республики Советов. Фёдор Сергеев, больше известный как товарищ Артём, стал секретарём торговли и промышленности в Народном секретариате УНРС.

УНРС сыграло на руку решение Киева официально объявить о независимости от РСФСР. Товарищ Артём понял, что необходимо действовать — объявить о создании республики, которая бы осталась в составе России. 12 февраля 1918 года на областном съезде советов в Харькове большевики провозгласили Донецко-Криворожскую советскую республику. С трибуны выступил Семён Васильченко, бывший депутат Учредительного собрания от Донецкой области. Он объяснил, для чего и зачем необходимо создать новое государственное образование. Васильченко заявил, что республика сформирована по экономическим соображениям, а не по национальным:

«По мере укрепления советской власти на местах федерации Российских Социалистических Республик будут строиться не по национальным признакам, а по особенностям экономически-хозяйственного быта. Такой самодовлеющей в хозяйственном отношении единицей являются Донецкий и Криворожский бассейны. Донецкая республика может стать образцом социалистического хозяйства для других республик».

Соответственно, границы ДКСР были определены исходя из хозяйственно-экономических интересов.Донецко-Криворожская советская республикаСостав СНК. Февраль 1918 года

Рождение республики проходило в муках, да и противников у неё было много. Например, идею ДКСР активно критиковал Николай Алексеевич Скрипник — глава ЦИК Советской Украины. Он присутствовал на съезде, где было объявлено о создании Донецко-Криворожской республики, но лишь в качестве зрителя. Подразумевалось, что Скрипник не будет принимать какое-либо участие в съезде. Но харьковские большевики просчитались: Николай Александрович не стал молчать и предложил свою резолюцию. В ней говорилось, что «Донецкий бассейн и Криворожский район составляют автономную область южно-русской Украинской Республики как части Всероссийской Федерации Советских Республик». Естественно, подобное заявление никто не поддержал, а Фёдор Андреевич жёстко отверг обвинения в сепаратизме.

В состав Совнаркома Донецко-Криворожской республики вошли не только представители Харьковской ячейки большевиков. Компанию им составили партийные работники из Луганска и других городов. Совнарком возглавил Фёдор Андреевич Сергеев — его фигура не вызывала сомнений, поскольку товарищ Артём обладал большим авторитетом.

Судьба республики

Большевики и сами метались от одной идеи к другой. Никто не знал, по какому принципу необходимо создавать государство, и ни у кого не было уверенности, что союз национальный республик — правильный вариант. Рассматривались также союз хозяйственный конгломератов и смешанная система. Москва одобрила создание ДКСР в качестве эксперимента. Товарищ Артём решил построить республику, взяв за основу объединение административно-хозяйственных единиц, и большевистскую верхушку интересовало, куда это приведёт. Получилось, что именно ДКСР стала полигоном для проверки жизнеспособности такой модели.Донецко-Криворожская советская республикаТоварищ Артём во время работы на Донбассе

Однако шло всё не так гладко, как хотелось Сергееву и его соратникам. Появление автономной республики в составе Советской России негативно воспринял Владимир Ильич Ленин. Он был уверен, что республики должны формироваться по национальному признаку, без примеси хозяйственно-экономических аспектов. Ленин считал, что подобное разделение является проявлением «империалистического экономизма». Этому явлению Владимир Ильич даже посвятил несколько статей, в которых нещадно его громил. Ленин писал:

«Распространение „империалистического экономизма“ в рядах марксистов, которые решительно встали против социал-шовинизма и на сторону революционного интернационализма в современном великом кризисе социализма, было бы серьёзнейшим ударом нашему направлению — и нашей партии, — ибо компрометировало бы её изнутри, из её собственных рядов, превращало бы её в представительницу карикатурного марксизма».

Товарищ Артём знал про мнение Ленина, но хотел доказать, что Кривдонбасс имеет право на существование. Ненадолго Сергеев добился того, что Москва заинтересовалась Донецко-Криворожским проектом и начала постепенно налаживать с ним контакты.

Однако события развивались столь стремительно, что руководству Кривдонбасса приходилось принимать быстрые, непродуманные решения из-за нехватки времени. Едва было объявлено о создании ДКСР, как представители УНР подписали с Германией мирный договор. Вражеские войска наступали на Донбасс, руководство республики попыталось решить конфликт переговорами. Главным аргументом являлось то, что ДКСР — это отдельная республика, но немецкая сторона с этим утверждением не согласилась. После этого в Москве поняли, что необходимо создавать единый фронт защиты украинских земель с ДКСР в составе.

Точку в истории ДКСР, окончательно убедившись в своей правоте, решил поставить Владимир Ленин. Он обратился к Серго Орджоникидзе, который тогда занимал пост Временного Чрезвычайного комиссара СНК РСФСР:

«Что касается Донецкой республики, передайте товарищам Васильченко, Жакову и другим, что, как бы они ни ухитрялись выделить из Украины свою область, она, судя по географии Винниченко, всё равно будет включена в Украину, и немцы будут её завоёвывать. Ввиду этого совершенно нелепо со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны».

Конечно, товарищ Артём с этим не согласился: он хотел дать бой противнику, если тот всё же решит оккупировать Донбасс. Сергеев сформировал Донецкую армию, только она ничего не смогла бы противопоставить немецким войскам. В вооружённых силах ДКСР был беспорядок: всего лишь за месяц существование у них сменилось несколько командиров. В конечном итоге подразделение республики влилось в армию, которую возглавлял Климент Ефремович Ворошилов.

Товарищ Артём не сдавался. Он выступил на пленуме ЦК в Москве, где в очередной раз попытался доказать жизнеспособность ДКСР в составе РСФСР, но его уже никто не слушал. Время было упущено, враг стоял у ворот. 19 марта 1918 года Всероссийский съезд советов в Екатеринославе подвёл черту под жизнью Кривдонбасса. Было принято решение, что все советские государственные образования должны войти в состав Украинской Советской Республики и последующим созданием единого фронта.

Финальный аккорд ДКСР

Были и другие причины, из-за которых большевики не дали шанса Кривдонбассу остаться в составе РСФСР. Например, сильное влияние украинских партийных деятелей, которые хотели, чтобы мощный регион остался под их контролем. Также сыграло большую роль мнение Ленина и его отношение к «империалистическому экономизму». Кроме этого, российские и украинские большевики понимали, что Советской Украине необходим индустриальный регион, потому что крестьянские области не смогут приносить нужных доходов. Да и сам Фёдор Сергеев, несмотря на упрямство и веру в правильность идей, принял решение съезда. Товарищ Артём понял, что дальнейшая борьба бессмысленна и отступил, его примеру последовало ещё несколько человек.

Нашлись и те, кто решил идти до конца. Нарком по делам внутреннего управления Семён Васильченко, нарком просвещения Михаил Жаков и нарком по судебным делам Виктор Филов объединились и выступили против. В итоге все трое просто оставили занимаемые должности.

Кривдонбасс вошёл в состав Советской Украины, но всё равно продолжил существование. Не распустили республику и после того, как пришлось под натиском немцев оставить Харьков. Весной противник занял весь Донбасс, и ни о какой ДКСР уже речи не шло.

Официально Донецко-Криворожскую республику ликвидировали только в феврале 1919 года. Так закончилась история государственного образования, родившегося в революционное время. В марте 1919 года появилась УССР, в состав которой и вошла Кривдонбасс.

Трагически сложилась судьба и отцов ДКСР. Товарищ Артём погиб в июле 1921 года во время испытаний аэровагона. Что касается Михаила Жакова, то его расстреляли в 1936 году как «матёрого троцкиста» и «террориста». Семён Васильченко был репрессирован в 1937 году, а Виктор Филов пропал под каток системы в 1938‑м.

***

До 1917 года товарищ Артём жил в эмиграции — но не в Европе, как многие его соратники, а в Австралии.

Павел Жуков
https://vatnikstan.ru/history/don-kriv-respublika/

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