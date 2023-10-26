Фотографии Юзовки. Как выглядел Донецк в начале XX века

В 1869 году британский предприниматель Джон Джеймс Юз основал металлургический завод на берегах реки Кальмиус, в Екатеринославской губернии. В том же году рядом возник рабочий посёлок — Юзовка, будущий Донецк.
Заказы завода росли, производство расширялось, Юзовка поглотила в себя все окрестные сёла. В 1870 году в посёлке жило 164 человека, в 1874 году — уже 1,5 тысячи человек, в 1884‑м — 5,5 тысячи, а в 1897‑м — 29 тысяч. В начале 1890‑х годов Юзовка была полноценный городом, однако официальный статус получила лишь летом 1917 года, когда её население составляло 54 тысячи человек.
Юзовка развивалась ускоренными темпами, количество промышленных предприятий увеличивалось. В городе открывались школы, гостиницы, появился банк. Спортивные команды Юзовки, в частности футбольная, в первое десятилетие XX века одерживали победы над командами из Харькова, Одессы, Ростова и других городов.
Жизнь юзовчан была нелёгкой. Рабочая смена на заводе длилась 12–15 часов, частыми были несчастные случаи, безопасность труда и медицина находились на очень примитивном уровне. Тем не менее город развивался, с каждым годом прибывало всё больше новых переселенцев.
VATNIKSTAN публикует фотографии Юзовки и Юзовского металлургического завода, сделанные в начале XX века. На снимках запечатлены условия труда рабочих, индустриальная мощь завода, улицы и дома пока что небольшого, но уверенно разрастающегося города.
Юзовский металлургический заводШихтовый пролёт использовали для приёма, хранения и отгрузки в цех шихтовых и других материалов, необходимые для производства сталиЗагрузочная площадка доменной печиРазгрузка угляПервое рельсовое отделение Юзовского заводаОхлаждение кокса на Юзовском заводеЮзовский металлургический заводЛистопрокатный цех Юзовского металлургического заводаГазовщик доменной печи
ЮзовкаАндрей Сарматов
https://vatnikstan.ru/archive/fotografii-yuzovki/
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