Фотографии Юзовки. Как выглядел Донецк в начале XX века

В 1869 году британский предприниматель Джон Джеймс Юз основал металлургический завод на берегах реки Кальмиус, в Екатеринославской губернии. В том же году рядом возник рабочий посёлок — Юзовка, будущий Донецк.

Заказы завода росли, производство расширялось, Юзовка поглотила в себя все окрестные сёла. В 1870 году в посёлке жило 164 человека, в 1874 году — уже 1,5 тысячи человек, в 1884‑м — 5,5 тысячи, а в 1897‑м — 29 тысяч. В начале 1890‑х годов Юзовка была полноценный городом, однако официальный статус получила лишь летом 1917 года, когда её население составляло 54 тысячи человек.

Юзовка развивалась ускоренными темпами, количество промышленных предприятий увеличивалось. В городе открывались школы, гостиницы, появился банк. Спортивные команды Юзовки, в частности футбольная, в первое десятилетие XX века одерживали победы над командами из Харькова, Одессы, Ростова и других городов.

Жизнь юзовчан была нелёгкой. Рабочая смена на заводе длилась 12–15 часов, частыми были несчастные случаи, безопасность труда и медицина находились на очень примитивном уровне. Тем не менее город развивался, с каждым годом прибывало всё больше новых переселенцев.

VATNIKSTAN публикует фотографии Юзовки и Юзовского металлургического завода, сделанные в начале XX века. На снимках запечатлены условия труда рабочих, индустриальная мощь завода, улицы и дома пока что небольшого, но уверенно разрастающегося города.

Юзовский металлургический завод Шихтовый пролёт использовали для приёма, хранения и отгрузки в цех шихтовых и других материалов, необходимые для производства стали Загрузочная площадка доменной печи Разгрузка угля Первое рельсовое отделение Юзовского завода Охлаждение кокса на Юзовском заводе Юзовский металлургический завод Листопрокатный цех Юзовского металлургического завода Газовщик доменной печи

Юзовка Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/archive/fotografii-yuzovki/

Смотрите также Донбасс в живописи от царской России до современности