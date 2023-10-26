Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Siika Petrova
    Спасибо Фурсову и всем вам за оптимизм и вера в будущем человечества! Слава России и русского народа! Слава Великого ...Чем на самом деле...
  • Vasily Golov
    155мм и 152 мм-разница небольшая.но разрушения дает 155 мм огромные и больше 152мм.Не то взрывчатое вещество.По дальн...Самая странная га...
  • вага карлито
    Сейчас  страна еще умудряется балансировать между социальной направленностью и требованиями капитализма вернее  огран...Чем на самом деле...

Фотографии Юзовки. Как выглядел Донецк в начале XX века

В 1869 году британский предприниматель Джон Джеймс Юз основал металлургический завод на берегах реки Кальмиус, в Екатеринославской губернии. В том же году рядом возник рабочий посёлок — Юзовка, будущий Донецк.

Заказы завода росли, производство расширялось, Юзовка поглотила в себя все окрестные сёла. В 1870 году в посёлке жило 164 человека, в 1874 году — уже 1,5 тысячи человек, в 1884‑м — 5,5 тысячи, а в 1897‑м — 29 тысяч. В начале 1890‑х годов Юзовка была полноценный городом, однако официальный статус получила лишь летом 1917 года, когда её население составляло 54 тысячи человек.

Юзовка развивалась ускоренными темпами, количество промышленных предприятий увеличивалось. В городе открывались школы, гостиницы, появился банк. Спортивные команды Юзовки, в частности футбольная, в первое десятилетие XX века одерживали победы над командами из Харькова, Одессы, Ростова и других городов.

Жизнь юзовчан была нелёгкой. Рабочая смена на заводе длилась 12–15 часов, частыми были несчастные случаи, безопасность труда и медицина находились на очень примитивном уровне. Тем не менее город развивался, с каждым годом прибывало всё больше новых переселенцев.

VATNIKSTAN публикует фотографии Юзовки и Юзовского металлургического завода, сделанные в начале XX века. На снимках запечатлены условия труда рабочих, индустриальная мощь завода, улицы и дома пока что небольшого, но уверенно разрастающегося города.

Юзовский металлургический заводШихтовый пролёт использовали для приёма, хранения и отгрузки в цех шихтовых и других материалов, необходимые для производства сталиЗагрузочная площадка доменной печиРазгрузка угляПервое рельсовое отделение Юзовского заводаОхлаждение кокса на Юзовском заводеЮзовский металлургический заводЛистопрокатный цех Юзовского металлургического заводаГазовщик доменной печи

ЮзовкаАндрей Сарматов
https://vatnikstan.ru/archive/fotografii-yuzovki/

Смотрите также Донбасс в живописи от царской России до современности

города Советского Союзафотоностальгия

Картина дня

наверх