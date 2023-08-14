Добрый Шубин — хозяин подземелий Донбасса

В промышленных регионах часто возникают фольклорные образы добрых и злых духов, являющихся истинными хозяевами подземелий. Такие персонажи помогают или, наоборот, всячески вредят рабочим. На Урале есть сказы о Хозяйке Медной горы, в Скандинавии и Германии — о духе Кобольде, в Польше — о хозяине подземных сокровищ Скарбнике, в Силезии — о духе шахтёра Пустецком, в Чехии — о Перкмане. В шахтёрской среде Донбасса сложился образ Шубина — невысокого старика, который оберегает забойщиков от обвалов и взрывов и наказывает несправедливых хозяев предприятий.

О чертах характера духа подземелий, легендах про хранителя шахт, а также встрече Доброго Шубина со знаковой личностью Донбасса — в материале Андрея Сарматова.

Происхождение Шубина

Про появление Шубина существует несколько разных легенд. Не подлежит сомнению лишь то, что возник он в Донбассе и был широко известен в шахтёрской среде уже в XIX веке.

Первая версия гласит, что некогда на одной из шахт Донбасса работал парень по фамилии Шубин. Однажды в забое случился взрыв, всю смену завалило углём, кроме Шубина. Владелец шахты обвинил в трагедии выжившего. Родные погибших намеревались отомстить Шубину. Парень скрылся в шахте, где устроил новый взрыв, на этот раз похоронивший его самого. С тех пор и блуждает по подземельям не нашедший покоя дух.

По другой версии, в XIX веке на шахте работал горный мастер Шубин, преданный делу и заботящийся о простых рабочих. Перед каждой сменой он спускался в забой, чтобы проверить, всё ли там в порядке. Шубин обладал даром предугадывать случаи обвалов и выбросов метана, чем спас немало жизней. Но однажды мастер не вернулся, и с тех пор его дух помогает шахтёрам и спасает от возможных аварий. Шубин в представлении современных художников

По третьей версии, на одной из шахт работали Игнат Шубин и откатчица Христина. Они любили друг друга, собирались пожениться. Но однажды по вине хозяина шахты произошёл обвал — хозяин Струмпфэ и его помощник Солома постоянно экономили на креплениях. Вот как об этом говорится в «Сказе о Шубине», записанном Владимиром Сандовским:

«Тут шахтный гудок. Игнат бегом к Соломе. Нельзя, мол, народ в шахту пускать, завалит. Крепи менять надо. Солома на него в крик — чего указываешь! Игнат скорей к хозяину, Струмфэ. И там толку мало — пошёл вон! А тем временем Солома приказал всем в шахту спуститься. Пригрозил прогнать с работы за ослушание, да штрафами за разговоры. Никто не ослушался и говорить много не стал. Дальше-то история совсем не весёлая. Весь народ, сколько ни есть, только и успели, что спуститься, и Христина с ними. Всем одна судьба. Игнат как узнал, что всю смену завалило, и Христину, в тот час седым сделался. Старик и всё. Потом кинулся Солому искать, а тот схоронился где-то. Игнат в контору, к немцу. Схватил его за горло, только шея хрустнула. Немца прикончил и обезумел совсем. Опять на шахту побежал, никто его остановить не осмелился. Куда потом Игнат делся, — как исчез. Разное говорили: одни — в шахтный ствол прыгнул; другие — будто завал разгребать стал, его и завалило породой; а ещё — взорвал себя Игнат в старых выработках, где шахтный газ скопился. После всей этой истории на грушевских шахтах и объявился Шубин — подручный Горного. Стал он подземным управителем на Донецких шахтах. Все старые выработки обойдёт, оглядит, ни одной не пропустит. Что не так — жди беды. Затопит, завалит, а то и всю шахту взорвёт. Осерчать ему всё одно, что пороху вспыхнуть. Иной раз над кем и пошутить вздумает. После тех шуток горняки как ошпаренные из шахты бежали. Случалось, проучит, кого следует. Много про него сказывали и хорошего, и плохого».

Согласно четвёртой версии, Шубин — это юный парень, который пришёл устраиваться работать на шахту. Начальство заявило, что его примут лишь в том случае, если он спустится в забой с факелом и пройдёт значительное расстояние. Мол, если не испугается, то сможет работать. На самом же деле цель такого рейда — проверить, нет ли в забое метана. Оказалось, газ там был в таком количестве, что произошёл взрыв, убивший парня. С тех пор его дух бродит по подземельям и помогает хорошим шахтёрам, но плохим может и сам устроить взрыв или обвал. Памятник Шубину в Донецке

Ещё одна версия гласит, что прозвище духа возникло не от фамилии конкретного человека, а потому, что газожог — рабочий, который с факелом выжигал метан в шахте, — всегда надевал овчинный тулуп, чтобы избежать ожогов. Профессия была опасной, и нередко газожоги погибали от взрывов метана, что и могло послужить основой для легенды.

Несмотря на то что в некоторых версиях фигурируют молодые люди, Шубина традиционно изображают низким, как гном, стариком с длинной седой бородой. Учитывая, что легендам о нём уже как минимум полтора века, неудивительно, что за это время даже подземный дух мог постареть. Памятник Шубину в поселке Ханжёнково, недалеко от Макеевки

Спаситель шахтёров, наказывающий обидчиков

Многие десятилетия образ Шубина появлялся лишь в устных рассказах, которыми шахтёры делились друг с другом во время отдыха. Байки ходили во многих городах Донбасса: Донецке, Горловке, Торезе, Снежном, Красном Луче, Краснодоне, Макеевке, Лисичанске и других. В XX веке рассказы записали собиратели фольклора Леонид Жариков и Борис Горбатов, в результате шахтёрские истории стали известны далеко за пределами Донбасса.

В сказе «Шубин», записанном в 1930‑е годы, дух подземелья характеризуется так:

«В шахте был хозяин — Шубин. Иногда он может очень много помогнуть человеку, а другой раз осердится и выгонит из шахты. Как только выйдет последняя клеть с народом, он седым стариком садится в клеть и спускается в шахту. После этого шахта обязательно окажется затопленной. А то бывает он в виде человека-невидимки. Гоняет да гоняет вагоны с углём и даёт заработать очень много».

Согласно рассказам, доброту Шубин проявляет только к хорошим и честным труженикам. Дух помогает им найти выход из шахты, если заблудились, предупреждает об опасностях. Так, один шахтёр утверждал, что во время работы кто-то похлопал его по спине. Думая, что это кто-то из коллег шутит, он не придал этому значения. Потом похлопывания повторились, шахтёр обернулся, но сзади никого не было. Наконец, неведомая сила оттолкнула горняка на несколько метров, и в тот же момент на месте, где ещё недавно он находился, обвалился уголь. Шахтёр не только избежал неминуемой смерти, но ещё и неплохо заработал в ту смену.

Однако людям злым, жестоким, жадным и особенно обидчикам и угнетателям забойщиков встреча с Шубиным не сулит ничего хорошего. Так, одному хозяину шахты, который кричал рабочим: «Я хозяин, что хочу, то и делаю!», Шубин доказал его неправоту, разорив шахту взрывами, обвалами и наводнениями.

Встреча с Юзом

В одной из легенд Шубин встретился с основателем Донецка Джоном Юзом. Предприниматель приехал на Донбасс и искал подходящее место для угольной шахты, рядом с которой планировал построить и металлургический завод. Однажды Юз встретил старика-пастуха, у которого всё лицо закрывала густая борода и брови. Пастух сказал, что знает места, где есть богатые залежи угля, и готов сообщить о них, но в обмен на условие:

«Ты мне, барин, пообещай, что неправды чинить не будешь. Рабочих своих не обидишь. И границ дозволенных не порушишь, а я тебе за то карту дам. По той карте разработки вести станешь, себе, и детям на поколения вперёд достаток обеспечишь. А нарушишь слово, не гневись, беда будет!»

Юз пообещал пастуху, что исполнит условие. Старик протянул карту, на которой были отмечены все угольные залежи. Опомнившись от радости, промышленник хотел поблагодарить пастуха, но того и след простыл. Джон Юз с семьёй

Рабочие Юза копали в обозначенных местах и действительно нашли много угля. Предприниматель основал в том месте шахту, потом завод, посёлок. Долгое время он соблюдал данное слово, но однажды Юзу показалось мало того, что было обозначено на карте, и он вышел за дозволенные границы. Последствия не заставили себя долго ждать. Во сне к нему вновь явился пастух и сказал: «Не послушался ты меня, жди беды!»

Вскоре погиб младший сын Юза, потом заболела его жена. Позже предприниматель увидел на карте знак, которого раньше не замечал: неровную букву «Ш» в углу. Он показал этот знак местным старожилам, а те ему и объяснили, что карту составил вовсе не пастух, а хозяин подземелий Шубин.

Шубин как бренд

Шубин в подавляющем большинстве рассказов — дух, стремящийся к справедливости, помогающий честным людям и наказывающий злых. Со временем он превратился в один из символов Донбасса, ему установлено несколько памятников, скульптур и барельефов. В честь него называли заведения, в 2000‑е годы выпускали пиво «Добрый Шубин». Реклама кафе в Донецке. 2000‑е годы

Примечательно то, что многие люди воспринимают Шубина не как вымышленного персонажа, а реально существующего подземного духа. Как уже упоминалось, часто шахтёры утверждают, что их спас Шубин. На некоторых шахтах была традиция: перед спуском в забой горняки оставляли на входе немного еды — чтобы задобрить Шубина. Это якобы гарантировало, что никакой аварии не произойдёт.

В образе Шубина есть черты, роднящие его с персонажами мифологии древних славян: Водяным (хозяин вод), Лешим (хозяин лесов), Полевым (хозяин полей), Домовым. Хозяин подземелий Шубин логично вписывается и продолжает этот ряд.

Официальная церковь к подобным образам всегда была настроена негативно, однако священнослужители тоже верят в их существование. Например, однажды митрополит Луганский Иоанникий (в миру Иван Кобзев) спускался в шахту, чтобы изгнать оттуда дух Шубина.

Так шахтёры Донбасса создали персонажа, который многими воспринимается как реальный и уже долгое время продолжает жить в народном сознании.

Андрей Сарматов

https://vatnikstan.ru/culture/dobryj-shubin/