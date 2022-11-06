День 7 ноября — красный день календаря!

Николай Глебов-Путиловский — фигура в истории примечательная. С 1901 года он был членом РСДРП, принял активное участие в революции 1905 года, потом до 1917 года жил в эмиграции. Впоследствии трудился в Советской России как административный работник и оказался репрессирован в 1938 году как троцкист.

Казалось бы, такой биографией могут похвастаться многие оппозиционеры начала века. Однако наш герой никогда не был членом партии большевиков — напротив, он оставался верен меньшевикам до 1918 года, да и после выступал против «комиссародержавия». Но молодая советская власть, столкнувшись с дефицитом квалифицированных кадров, назначала его на самые разные и при этом значимые должности.

Так, в 1919–1921 годах Глебов-Путиловский оказался председателем Петроградского окружного кинокомитета, который по его инициативе национализировал все частные кинотеатры и фотостудии. Как известно, советская власть считала визуальные искусства одними из важнейших в деле пропаганды: необходимо было зафиксировать завоевания Октября, сделать их наглядными для масс. В частности, был налажен выпуск специальных агитационных альбомов, содержащих в себе своеобразную «летопись» строительства «нового общества».

VATNIKSTAN представляет подробный фотоочерк по истории Великой Октябрьской революции, выпущенный под руководством бывшего меньшевика спустя два года после установления советской власти в Петрограде. Оригинальные подписи из альбома сохранены. «Разрушать – чтобы разбить оковы; Создавать – чтобы освободиться»

Владимир Ленин выступает с трибуны «Красный путь»

Протестные демонстрации рабочих «Первое выступление (3–5 июля)»

Июльский кризис 1917 года в Петрограде «От Зимнего к Смольному»

Октябрьский переворот в столице Владимир Ленин «К коммунизму» «К коммунизму» «В дни Октября» «1 мая; праздник Интернационала» «Товарищ Троцкий» «Красная армия» «Красная армия» «Красная армия» «Товарищ Зиновьев» «Иностранные делегации в Советской России» «2‑й Конгресс III Интернационала в Петрограде» «2‑й Конгресс III Интернационала в Петрограде» «2‑й Конгресс III Интернационала в Петрограде» «Первый красный съезд народов Востока в Азербайджанской республике» «Из мотивов съезда на Востоке» «Группы и лица Великой Революции» «Манифестации» «Портреты Революции» «Строительство» «Строительство» «У путиловцев» «Субботники» «Субботники» «Общественное питание» «Дети» «Дома отдыха» «Дома отдыха» «Инсценировка взятия Зимнего дворца»

Съёмки документального фильма о событиях Октября «Киноотдел» «Новые памятники»

Монументальная пропаганда в Советской Республике «Дорогие могилы, Площадь Жертв Революции»

Марсово поле в Петрограде (в 1918 году переименовано в честь погибших революционеров, с 1944 года площади возвращено прежнее название)

Илья Черников

https://vatnikstan.ru/archive/glebov-putilovsky/

25 е, первый день. 1968. Союзмультфильм

Мультипликационный фильм Юрия Норштейна. Фильм-плакат к 50-летию Октябрьской революции. В фильме использованы мотивы работ художников 20-х годов — Лентулова, Альтмана, Петрова-Водкина и др.