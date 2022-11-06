День 7 ноября — красный день календаря!

Фотолетопись Октябрьской революции, изданная бывшим меньшевиком
Николай Глебов-Путиловский — фигура в истории примечательная. С 1901 года он был членом РСДРП, принял активное участие в революции 1905 года, потом до 1917 года жил в эмиграции. Впоследствии трудился в Советской России как административный работник и оказался репрессирован в 1938 году как троцкист.
Казалось бы, такой биографией могут похвастаться многие оппозиционеры начала века. Однако наш герой никогда не был членом партии большевиков — напротив, он оставался верен меньшевикам до 1918 года, да и после выступал против «комиссародержавия». Но молодая советская власть, столкнувшись с дефицитом квалифицированных кадров, назначала его на самые разные и при этом значимые должности.
Так, в 1919–1921 годах Глебов-Путиловский оказался председателем Петроградского окружного кинокомитета, который по его инициативе национализировал все частные кинотеатры и фотостудии. Как известно, советская власть считала визуальные искусства одними из важнейших в деле пропаганды: необходимо было зафиксировать завоевания Октября, сделать их наглядными для масс. В частности, был налажен выпуск специальных агитационных альбомов, содержащих в себе своеобразную «летопись» строительства «нового общества».
VATNIKSTAN представляет подробный фотоочерк по истории Великой Октябрьской революции, выпущенный под руководством бывшего меньшевика спустя два года после установления советской власти в Петрограде. Оригинальные подписи из альбома сохранены.«Разрушать – чтобы разбить оковы; Создавать – чтобы освободиться»
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https://vatnikstan.ru/archive/glebov-putilovsky/
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